Калгари — Вегас, 16 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Для гостей итоговые цифры на табло не имеют принципиального значения, в то время как хозяева не имеют права даже на ничью в основное время. Мотивация соперников находится на разных полюсах, что нашло отражение в котировках. Букмекеры предлагают абсолютно одинаковые коэффициенты на победу каждой из команд, хотя игровой класс «Вегаса» в текущем сезоне значительно выше. Не станем мудрить и выберем победу «Калгари» в основное время, за которую они будут отчаянно биться на каждом участке площадки с первой до последней минуты.