Калгари — Вегас, 16 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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«Калгари» еще сохраняет теоретические шансы пробиться в плей-офф, но для этого как минимум необходимо выиграть два последних матча регулярки, первый из которых со второй командой Запада - «Вегасом». «Рыцари» давно гарантировали себе пропуск в розыгрыш Кубка Стэнли и турнирной мотивации в предстоящей встрече не имеют.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Калгари Флэймз»
16.04.2025, Ср
04:00 МСК
«Вегас Голден Найтс»
|П1 - 2.50
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Калгари»
|9
|16
|70-81
|«Вегас»
|16
|9
|81-70
Последние пять матчей «Калгари» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|14.04.2025
|«Калгари»
5:2
«Сан-Хосе»
|12.04.2025
|«Калгари»
4:2
«Миннесота»
|10.04.2025
|«Анахайм»
4:3 ОТ
«Калгари»
|08.04.2025
|«Сан-Хосе»
2:3
«Калгари»
|06.04.2025
|«Калгари»
2:3 ОТ
«Вегас»
Последние пять матчей «Вегаса» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|13.04.2025
|«Вегас»
5:3
«Нэшвилл»
|11.04.2025
|«Вегас»
2:1
«Сиэтл»
|09.04.2025
|«Колорадо»
3:2 Б
«Вегас»
|07.04.2025
|«Ванкувер»
2:3
«Вегас»
|06.04.2025
|«Калгари»
2:3 ОТ
«Вегас»
Последние пять матчей «Калгари» и «Вегаса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|06.04.2025
|«Калгари»
2:3 ОТ
«Вегас»
|30.12.2024
|«Вегас»
3:0
«Калгари»
|29.10.2024
|«Вегас»
5:3
«Калгари»
|15.03.2024
|«Калгари»
4:1
«Вегас»
|14.01.2024
|«Вегас»
1:3
«Калгари»
«Калгари»
|Показатель
«Вегас»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Кадри
|63
Айкел
93
|Снайпер (голы)
|Кадри
|32
Дорофеев
33
|Ассистент (передачи)
|Уигар
|38
Айкел
66
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Вольф
|2.61
Хил
2.47
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|81
|43
|10
|2
|1
|3
|22
|275-190
|114
|2. Вегас
|80
|45
|3
|1
|4
|5
|22
|267-213
|107
|3. Даллас
|81
|41
|7
|2
|2
|4
|25
|276-219
|106
|4. Лос-Анджелес
|80
|42
|4
|1
|3
|6
|24
|243-196
|103
|5. Колорадо
|82
|40
|5
|4
|3
|1
|29
|277-234
|102
|6. Эдмонтон
|81
|35
|12
|0
|1
|4
|29
|256-236
|99
|7. Миннесота
|81
|33
|8
|3
|3
|4
|30
|225-236
|95
|8. Сент-Луис
|81
|31
|8
|4
|2
|6
|30
|248-232
|94
|9. Калгари
|80
|30
|5
|4
|2
|12
|27
|215-233
|92
|10. Ванкувер
|81
|28
|7
|3
|2
|12
|29
|235-249
|90
|11. Юта
|81
|30
|7
|1
|4
|9
|30
|240-245
|89
|12. Анахайм
|80
|24
|7
|4
|2
|6
|37
|218-258
|78
|13. Сиэтл
|81
|28
|5
|2
|3
|3
|40
|242-259
|76
|14. Нэшвилл
|81
|23
|4
|2
|0
|8
|44
|209-273
|66
|15. Чикаго
|81
|20
|2
|2
|4
|7
|46
|222-293
|59
|16. Сан-Хосе
|81
|14
|4
|2
|5
|7
|49
|210-312
|52
«Калгари»: Манта, Кирклэнд, Зари (все - травма)
«Вегас»: Пьетранджело, Ленер, Олофссон, Айкел, Самсонов, Хаг (все - травма)
Для гостей итоговые цифры на табло не имеют принципиального значения, в то время как хозяева не имеют права даже на ничью в основное время. Мотивация соперников находится на разных полюсах, что нашло отражение в котировках. Букмекеры предлагают абсолютно одинаковые коэффициенты на победу каждой из команд, хотя игровой класс «Вегаса» в текущем сезоне значительно выше. Не станем мудрить и выберем победу «Калгари» в основное время, за которую они будут отчаянно биться на каждом участке площадки с первой до последней минуты.
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
В составе «Калгари» наших игроков нет, а за «Голден Найтс» заявлены голкипер Илья Самсонов и нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев. Самсонов значится в списке травмированных и на лед не выйдет. Дорофеев с 33-мя голами является лучшим снайпером «Вегаса».
букмекеры оценивают вероятность попадания «Флэймз» в розыгрыш Кубка Стэнли коэффициентом 4.00, а пролет мимо - 1.25.
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