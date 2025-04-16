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15 апреля 12:06ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Калгари — Вегас, 16 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Соломинка для «Флеймз»
Руслан Ипполитов

 

«Калгари» еще сохраняет теоретические шансы пробиться в плей-офф, но для этого как минимум необходимо выиграть два последних матча регулярки, первый из которых со второй командой Запада - «Вегасом». «Рыцари» давно гарантировали себе пропуск в розыгрыш Кубка Стэнли и турнирной мотивации в предстоящей встрече не имеют. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Калгари Флэймз»

16.04.2025, Ср

04:00 МСК

«Вегас Голден Найтс»

П1 - 2.50

Х - 4.20

П2 - 2.50

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Калгари»91670-81
«Вегас»16981-70

Последние пять матчей «Калгари» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

14.04.2025«Калгари»

5:2

«Сан-Хосе»

12.04.2025«Калгари»

4:2

«Миннесота»

10.04.2025«Анахайм»

4:3 ОТ

«Калгари»

08.04.2025«Сан-Хосе»

2:3

«Калгари»

06.04.2025«Калгари»

2:3 ОТ

«Вегас»

Последние пять матчей «Вегаса» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

13.04.2025«Вегас»

5:3

«Нэшвилл»

11.04.2025«Вегас»

2:1

«Сиэтл»

09.04.2025«Колорадо»

3:2 Б

«Вегас»

07.04.2025«Ванкувер»

2:3

«Вегас»

06.04.2025«Калгари»

2:3 ОТ

«Вегас»

Последние пять матчей «Калгари» и «Вегаса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

06.04.2025«Калгари»

2:3 ОТ

«Вегас»

30.12.2024«Вегас»

3:0

«Калгари»

29.10.2024«Вегас»

5:3

«Калгари»

15.03.2024«Калгари»

4:1

«Вегас»

14.01.2024«Вегас»

1:3

«Калгари»

Лидеры

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«Калгари»

Показатель

«Вегас»

Показатель

Бомбардир (очки)Кадри63

Айкел

93

Снайпер (голы)Кадри32

Дорофеев

33

Ассистент (передачи)Уигар38

Айкел

66

Вратарь (коэфф. надежности)Вольф2.61

Хил

2.47

Турнирное положение

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Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег81431021322275-190114
2. Вегас8045314522267-213107
3. Даллас8141722425276-219106
4. Лос-Анджелес8042413624243-196103
5. Колорадо8240543129277-234102
6. Эдмонтон81351201429256-23699
7. Миннесота8133833430225-23695
8. Сент-Луис8131842630248-23294
9. Калгари80305421227215-23392
10. Ванкувер81287321229235-24990
11. Юта8130714930240-24589
12. Анахайм8024742637218-25878
13. Сиэтл8128523340242-25976
14. Нэшвилл8123420844209-27366
15. Чикаго8120224746222-29359
16. Сан-Хосе8114425749210-31252

Потери

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«Калгари»: Манта, Кирклэнд, Зари (все - травма)

«Вегас»: Пьетранджело, Ленер, Олофссон, Айкел, Самсонов, Хаг (все - травма)

Прогноз на матч

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Для гостей итоговые цифры на табло не имеют принципиального значения, в то время как хозяева не имеют права даже на ничью в основное время. Мотивация соперников находится на разных полюсах, что нашло отражение в котировках. Букмекеры предлагают абсолютно одинаковые коэффициенты на победу каждой из команд, хотя игровой класс «Вегаса» в текущем сезоне значительно выше. Не станем мудрить и выберем победу «Калгари» в основное время, за которую они будут отчаянно биться на каждом участке площадки с первой до последней минуты.  

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы соперников на победу в основное время одинаковым коэффициентом 2.50. На ничью можно заключить пари за 4.20.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Вегас»?

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В составе «Калгари» наших игроков нет, а за «Голден Найтс» заявлены голкипер Илья Самсонов и нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев. Самсонов значится в списке травмированных и на лед не выйдет. Дорофеев с 33-мя голами является лучшим снайпером «Вегаса».  

Выйдет ли «Калгари» в плей-офф?

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букмекеры оценивают вероятность попадания «Флэймз» в розыгрыш Кубка Стэнли коэффициентом 4.00, а пролет мимо - 1.25.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Даллас» - 6.00 

«Флорида» - 7.00

«Эдмонтон» - 9.00

Поставить на победу в плей-офф «Вегаса» можно с коэффициентом 9.50. Номинал сыгравшей ставки на победу в Кубке Стэнли «Калгари» будет увеличен в двести раз.

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