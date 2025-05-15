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14 мая 13:58ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

Канада — Австрия, 15 мая: прогноз, трансляция, ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Пока у канадцев стопроцентный результат
Руслан Ипполитов

В четверг, 15 мая, свой четвертый матч на чемпионате мира 2025 года по хоккею проведет сборная Канады. Ее соперником станет команда Австрии. Дружину Дина Эвасона еще до начала турнира называли главным претендентом на победу в финале. Пока самая титулованная на мировых первенствах сборная оправдывает ожидания - 3 победы в трех встречах. Удастся ли «Кленовым Листьям» продолжить победное шествие?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Канада

15.05.2025, Чт

21:20 МСК

Австрия

П1 - 1,05

Х - 16,00

П2 - 33,00

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, 4-й тур

Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Канада

3

0

0

23-7

Австрия

0

0

3

7-23

Последние игры сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.05.2025Канада

5:0

Франция

Чемпионат мира

11.05.2025Латвия

1:7

Канада

Чемпионат мира

10.05.2025Словения

0:4

Канада

Чемпионат мира

21.02.2025США

2:3 ОТ

Канада

Турнир четырех наций

17.02.2025Финляндия

3:5

Канада

Турнир четырех наций

Последние игры сборной Австрии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.05.2025Австрия

3:2 Б

Словакия

Чемпионат мира

10.05.2025Швеция

4:2

Австрия

Чемпионат мира

09.05.2025Австрия

1:2

Финляндия

Чемпионат мира

10.11.2024Германия

6:0

Австрия

Кубок Германии

09.11.2024Австрия

3:2

Дания

Кубок Германии

Место в турнирной таблице

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Перед четвертым туром

Группа A

КомандаИВВОВБПБПОПШО
1. Канада330000016-19
2. Швеция330000011-39
3. Латвия320000110-106
4. Финляндия31100017-65
5. Словакия31001015-94
6. Австрия30010026-82
7. Франция30000124-131
8. Словения30000033-120

Группа B

КомандаИВВОВБПБПОПШО
1. Германия330000015-49
2. Чехия321000014-78
3. Швейцария320001012-77
4. США320000111-36
5. Венгрия31000025-143
6. Казахстан31000025-93
7. Норвегия30000034-90
8. Дания30000034-170

Прогноз на матч

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Австрийцы бьются в каждом матче, как черти, но победа пришла к ним только в третьем матче мирового первенства. В стартовом матче случилось поражение с минимальным счетом от Финляндии (1:2). За этим последовал проигрыш хозяевам турнира - шведам (2:4). Стоит отметить, что Швеция меньше чем за 3 минуты до финальной сирены уступала в счете, но за 150 секунд смогла трижды поразить ворота австрийцев. А в третьей встрече долгожданную победу праздновала уже Австрия, вновь не удержавшая победный счет в основное время, но дожавшая словаков в серии буллитов. Так что если кто-то думает, что предстоящий матч сродни битве Давида и Голиафа, это не совсем так.

Канадцы, спору нет, безоговорочные фавориты не только предстоящей встречи, но и всего турнира. Пока «Кленовые листья» очки на мировом первенстве не теряли, а предположить, что это случится с ними именно в игре с австрийцами, довольно сложно. Но свой гол андердоги найти должны. А, возможно, даже два. Наш выбор - сборная Австрии сможет забросить больше одной шайбы в основное время. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Смотреть встречу Канада Австрия на территории России можно будет на телеканале «МАТЧ! Игра». Трансляция начнется за 5 минут до первого вбрасывания (21:15 по московскому времени). 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, HD-
AllHockeyТекстовая-
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Составы команд

Сборная Канады

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Вратари: Дилан Гаранд («Рейнджерс»), Марк-Андре Флёри («Миннесота»);

Защитники: Райкер Эванс, Брэндон Монтур (оба – «Сиэтл»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»), Ноа Добсон («Айлендерс»), Маккензи Уигар («Калгари»), Джаред Сперджен («Миннесота»), Майк Мэтисон («Монреаль»);

Нападающие: Трэвис Конечны, Тайсон Форстер (оба — «Филадельфия»), Адам Фантилли, Кент Джонсон (оба — «Коламбус»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Бо Хорват («Айлендерс»), Барретт Хэйтон («Юта»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Уилл Кайлли («Рейнджерс»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Райан О’Райлли («Нэшвилл»), Филлип Дано («Лос-Анджелес Кингз»), Брэйден Шенн («Сент-Луис»);

Главный тренер: Дин Эвасон («Коламбус»).

Сборная Австрии

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Вратари: Давид Киккерт, Атте Толванен (оба - Ред Бул, Австрия), Флориан Форауэр (САК Клагенфурт, Австрия).

Защитники: Давид Майер, Пауль Штапельфельдт (оба - Ред Бул, Австрия), Рамон Шнецер (Пионерс Ворарльберг, Австрия), Бернд Вольф (Клотен, Швейцария), Грегор Бибер (Рёгле, Швеция), Тимо Никл, Клеменс Унтервегер (оба - САК Клагенфурт, Австрия), Доминик Хайнрих (Вена Кэпиталз, Австрия).

Нападающие: Петер Шнайдер, Томас Раффл, Лукас Талер (все - Ред Бул, Австрия), Брайан Леблер (Блэк Уингз Линц, Австрия), Доминик Цвергер (Амбри-Пиотта, Швейцария), Винценц Рорер (Цюрих Лайонс, Швейцария), Лукас Хаудум, Пауль Хубер, Лукас Кайнц (все - Грац Найнти Найнерс, Австрия), Беньямин Баумгартнер (Берн, Швейцария), Оливер Ахерманн (Ла-Шо-де-Фон, Швейцария), Марко Каспер (Детройт Ред Уингз, США).

Главный тренер сборной — Роджер Бадер. 

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI по вполне понятной причине предлагает космические котировки на ничью или победу Австрии в основное время. Поставить на эти выигрыш австрийцев можно за 33.00, а на ничейный исход в основное время - за 16.00.

Кто выиграет чемпионат мира?

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Тройка главных фаворитов от PARI:

Канада - 2.25

Швеция - 4.30

США - 8.00

Заключить пари на победу в финале ЧМ-2025 сборной Австрии можно с коэффициентом 300.00

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных