Канада — Австрия, 15 мая: прогноз, трансляция, ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Австрийцы бьются в каждом матче, как черти, но победа пришла к ним только в третьем матче мирового первенства. В стартовом матче случилось поражение с минимальным счетом от Финляндии (1:2). За этим последовал проигрыш хозяевам турнира - шведам (2:4). Стоит отметить, что Швеция меньше чем за 3 минуты до финальной сирены уступала в счете, но за 150 секунд смогла трижды поразить ворота австрийцев. А в третьей встрече долгожданную победу праздновала уже Австрия, вновь не удержавшая победный счет в основное время, но дожавшая словаков в серии буллитов. Так что если кто-то думает, что предстоящий матч сродни битве Давида и Голиафа, это не совсем так.

Канадцы, спору нет, безоговорочные фавориты не только предстоящей встречи, но и всего турнира. Пока «Кленовые листья» очки на мировом первенстве не теряли, а предположить, что это случится с ними именно в игре с австрийцами, довольно сложно. Но свой гол андердоги найти должны. А, возможно, даже два. Наш выбор - сборная Австрии сможет забросить больше одной шайбы в основное время.