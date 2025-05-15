Канада — Австрия, 15 мая: прогноз, трансляция, ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Партнерский проект
В четверг, 15 мая, свой четвертый матч на чемпионате мира 2025 года по хоккею проведет сборная Канады. Ее соперником станет команда Австрии. Дружину Дина Эвасона еще до начала турнира называли главным претендентом на победу в финале. Пока самая титулованная на мировых первенствах сборная оправдывает ожидания - 3 победы в трех встречах. Удастся ли «Кленовым Листьям» продолжить победное шествие?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, 4-й тур
Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Канада
3
0
0
23-7
|Австрия
0
0
3
7-23
Последние игры сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.05.2025
|Канада
5:0
Франция
Чемпионат мира
|11.05.2025
|Латвия
1:7
Канада
Чемпионат мира
|10.05.2025
|Словения
0:4
Канада
Чемпионат мира
|21.02.2025
|США
2:3 ОТ
Канада
Турнир четырех наций
|17.02.2025
|Финляндия
3:5
Канада
Турнир четырех наций
Последние игры сборной Австрии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.05.2025
|Австрия
3:2 Б
Словакия
Чемпионат мира
|10.05.2025
|Швеция
4:2
Австрия
Чемпионат мира
|09.05.2025
|Австрия
1:2
Финляндия
Чемпионат мира
|10.11.2024
|Германия
6:0
Австрия
Кубок Германии
|09.11.2024
|Австрия
3:2
Дания
Кубок Германии
Перед четвертым туром
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Канада
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|16-1
|9
|2. Швеция
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-3
|9
|3. Латвия
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|10-10
|6
|4. Финляндия
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|7-6
|5
|5. Словакия
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|5-9
|4
|6. Австрия
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|6-8
|2
|7. Франция
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|4-13
|1
|8. Словения
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|3-12
|0
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Германия
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|15-4
|9
|2. Чехия
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|14-7
|8
|3. Швейцария
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|12-7
|7
|4. США
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|11-3
|6
|5. Венгрия
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|5-14
|3
|6. Казахстан
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|5-9
|3
|7. Норвегия
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|4-9
|0
|8. Дания
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|4-17
|0
Австрийцы бьются в каждом матче, как черти, но победа пришла к ним только в третьем матче мирового первенства. В стартовом матче случилось поражение с минимальным счетом от Финляндии (1:2). За этим последовал проигрыш хозяевам турнира - шведам (2:4). Стоит отметить, что Швеция меньше чем за 3 минуты до финальной сирены уступала в счете, но за 150 секунд смогла трижды поразить ворота австрийцев. А в третьей встрече долгожданную победу праздновала уже Австрия, вновь не удержавшая победный счет в основное время, но дожавшая словаков в серии буллитов. Так что если кто-то думает, что предстоящий матч сродни битве Давида и Голиафа, это не совсем так.
Канадцы, спору нет, безоговорочные фавориты не только предстоящей встречи, но и всего турнира. Пока «Кленовые листья» очки на мировом первенстве не теряли, а предположить, что это случится с ними именно в игре с австрийцами, довольно сложно. Но свой гол андердоги найти должны. А, возможно, даже два. Наш выбор - сборная Австрии сможет забросить больше одной шайбы в основное время.
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Смотреть встречу Канада — Австрия на территории России можно будет на телеканале «МАТЧ! Игра». Трансляция начнется за 5 минут до первого вбрасывания (21:15 по московскому времени).
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Вратари: Дилан Гаранд («Рейнджерс»), Марк-Андре Флёри («Миннесота»);
Защитники: Райкер Эванс, Брэндон Монтур (оба – «Сиэтл»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»), Ноа Добсон («Айлендерс»), Маккензи Уигар («Калгари»), Джаред Сперджен («Миннесота»), Майк Мэтисон («Монреаль»);
Нападающие: Трэвис Конечны, Тайсон Форстер (оба — «Филадельфия»), Адам Фантилли, Кент Джонсон (оба — «Коламбус»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Бо Хорват («Айлендерс»), Барретт Хэйтон («Юта»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Уилл Кайлли («Рейнджерс»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Райан О’Райлли («Нэшвилл»), Филлип Дано («Лос-Анджелес Кингз»), Брэйден Шенн («Сент-Луис»);
Главный тренер: Дин Эвасон («Коламбус»).
Вратари: Давид Киккерт, Атте Толванен (оба - Ред Бул, Австрия), Флориан Форауэр (САК Клагенфурт, Австрия).
Защитники: Давид Майер, Пауль Штапельфельдт (оба - Ред Бул, Австрия), Рамон Шнецер (Пионерс Ворарльберг, Австрия), Бернд Вольф (Клотен, Швейцария), Грегор Бибер (Рёгле, Швеция), Тимо Никл, Клеменс Унтервегер (оба - САК Клагенфурт, Австрия), Доминик Хайнрих (Вена Кэпиталз, Австрия).
Нападающие: Петер Шнайдер, Томас Раффл, Лукас Талер (все - Ред Бул, Австрия), Брайан Леблер (Блэк Уингз Линц, Австрия), Доминик Цвергер (Амбри-Пиотта, Швейцария), Винценц Рорер (Цюрих Лайонс, Швейцария), Лукас Хаудум, Пауль Хубер, Лукас Кайнц (все - Грац Найнти Найнерс, Австрия), Беньямин Баумгартнер (Берн, Швейцария), Оливер Ахерманн (Ла-Шо-де-Фон, Швейцария), Марко Каспер (Детройт Ред Уингз, США).
Главный тренер сборной — Роджер Бадер.
Партнерский проект