Канада — Дания, прогноз на 22 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею

Партнерский проект
Сборная Канады по хоккею выиграла группу на чемпионате мира 2025 года, а датчане вырвали путевку в плей-офф в последнем туре. Теперь две эти команды встретятся в четвертьфинале. Стоит ли ожидать сенсацию, или канадцы стопроцентно выйдут в следующую стадию?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/4 финала
Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Канада
7
1
1
82-12
|Дания
1
1
7
12-82
Последние игры сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2025
|Швеция
3:5
Канада
Чемпионат мира
|19.05.2025
|Канада
1:2 Б
Финляндия
Чемпионат мира
|17.05.2025
|Канада
7:0
Словакия
Чемпионат мира
|15.05.2025
|Канада
5:1
Австрия
Чемпионат мира
|13.05.2025
|Канада
5:0
Франция
Чемпионат мира
Последние игры сборной Дании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2025
|Германия
1:2 Б
Дания
Чемпионат мира
|17.05.2025
|Дания
6:3
Норвегия
Чемпионат мира
|16.05.2025
|Венгрия
2:8
Дания
Чемпионат мира
|14.05.2025
|Казахстан
1:5
Дания
Чемпионат мира
|12.05.2025
|Чехия
7:2
Дания
Чемпионат мира
Итоговое положение в группах
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
7
|6
|0
|0
|1
34-7
19
|2. Швеция
7
|6
|0
|1
|0
28-8
18
|3. Финляндия
7
|4
|2
|1
|0
22-10
16
|4. Австрия
7
|2
|2
|3
|0
21-18
10
|5. Латвия
7
|3
|0
|4
|0
17-25
9
|6. Словакия
7
|2
|0
|4
|1
9-24
7
|7. Словения
7
|1
|0
|6
|0
9-29
4
|8. Франция
7
|0
|0
|6
|1
8-27
1
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
7
|6
|0
|0
|1
34-9
19
|2. США
7
|5
|1
|1
|0
34-14
17
|3. Чехия
7
|5
|1
|1
|0
35-14
17
|4. Дания
7
|3
|1
|3
|0
25-24
11
|5. Германия
7
|3
|0
|3
|1
20-22
10
|6. Норвегия
7
|1
|0
|5
|1
13-24
4
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
8-39
3
|8. Казахстан
7
|1
|0
|6
|0
9-32
3
1/4 финала (22 мая)
США — Финляндия, 17:20 мск
Швейцария — Австрия, 17:20
Канада — Дания, 21:20
Швеция — Чехия, 21:20
Сборная Дании выжимает из себя максимум на домашнем чемпионате мира и выглядит очень симпатично, но этого не хватит для победы над Канадой. Если не случится какого-то форс-мажора, сенсации взяться неоткуда. Канадцы попросту сильнее во всех компонентах.
Наверняка датчане постараются аккуратничать и играть от обороны, так как если играть с «кленовыми листьями» на встречных курсах, даже формальные минимальные шансы быстро испарятся. Именно у канадцев лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб после группового этапа, поэтому ждем от них победу с запасом. Возможно, оборонительный стиль поможет датчанам избежать разгрома, так что играем Ф1 (-3) с вероятностью возврата.
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Смотреть встречу Канада — Дания на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
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Вратари: Дилан Гаранд («Нью-Йорк Рейнджерс»), Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»);
Защитники: Райкер Эванс, Брэндон Монтур (оба — «Сиэтл Кракен»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия Флайерз»), Ноа Добсон («Нью-Йорк Айлендерс»), Маккензи Уигар («Калгари Флеймз»), Джаред Сперджен («Миннесота Уайлд»), Майк Мэтисон («Монреаль Канадиенс»);
Нападающие: Трэвис Конечны, Тайсон Форстер (оба — «Филадельфия Флайерз»), Адам Фантилли, Кент Джонсон (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»), Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Барретт Хэйтон («Юта»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Уилл Кайлли («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Райан О’Райлли («Нэшвилл Предаторз»), Филлип Дано («Лос-Анджелес Кингз»), Брэйден Шенн («Сент-Луис Блюз»);
Главный тренер: Дин Эвасон.
Вратари: Матиас Селдруп («Хернинг Блю Фокс»), Себастьян Дам («Клагенсфюрт»), Фредерик Дичов («ХВ-71»);
Защитники: Даниэль Бааструп («Оденсе Бульдогс»), Андерс Кох («Киекко-Эспоо»), Филлип Браггиссер, Николас Йенсен (оба — «Бремерхавен»), Йеспер Йенсен («Клагенсфюрт»), Матиас Лассен («МИФ Редхокс»), Маркус Лауридсен («Франкфурт Лёвен»), Оливер Лауридсен («ТПС»);
Нападающие: Оскар Фискер Молгаард («Сиэтл Кракен»), Давид Мадсен («Винтертюр»), Кристиан Вейсе, Феликс Шил (оба — «Бремерхавен»), Матиас Бау Хансен, Мортен Поульсен (оба — «Хернинг Блю Фокс»), Йоахим Блихвельд («Таппара»), Никлас Йенсен («Рапперсвиль-Йона»), Николай Мейер («Олимпия»), Миккель Огорд («Шеллефтео»), Ник Олесен («Ческе-Будеёвице»), Патрик Рассел («Линчеппинг»), Александр Тру («МОДО»), Матиас Фром («Клагенсфюрт»);
Главный тренер: Микаэль Гат.
Букмекерская контора PARI предлагает очень высокие котировки на ничью или победу Дании в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 11,50 и 23,00 соответственно. Выигрыш Швейцарии идет за 1,11.
Партнерский проект