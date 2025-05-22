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21 мая 14:39ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

Канада — Дания, прогноз на 22 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею

Без шансов для хозяев льда?
Александр Бокулёв

Сборная Канады по хоккею выиграла группу на чемпионате мира 2025 года, а датчане вырвали путевку в плей-офф в последнем туре. Теперь две эти команды встретятся в четвертьфинале. Стоит ли ожидать сенсацию, или канадцы стопроцентно выйдут в следующую стадию?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Канада

22.05.2025, Чт

21:20 МСК

Дания

П1 - 1,11

Х - 11,50

П2 - 23,00

Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/4 финала

Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Канада

7

1

1

82-12

Дания

1

1

7

12-82

Последние игры сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2025Швеция

3:5

Канада

Чемпионат мира

19.05.2025Канада

1:2 Б

Финляндия

Чемпионат мира

17.05.2025Канада

7:0

Словакия

Чемпионат мира

15.05.2025Канада

5:1

Австрия

Чемпионат мира

13.05.2025Канада

5:0

Франция

Чемпионат мира

Последние игры сборной Дании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2025Германия

1:2 Б

Дания

Чемпионат мира

17.05.2025Дания

6:3

Норвегия

Чемпионат мира

16.05.2025Венгрия

2:8

Дания

Чемпионат мира

14.05.2025Казахстан

1:5

Дания

Чемпионат мира

12.05.2025Чехия

7:2

Дания

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

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Итоговое положение в группах

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

7

6001

34-7

19

2. Швеция

7

6010

28-8

18

3. Финляндия

7

4210

22-10

16

4. Австрия

7

2230

21-18

10

5. Латвия

7

3040

17-25

9

6. Словакия

7

2041

9-24

7

7. Словения

7

1060

9-29

4

8. Франция

7

0061

8-27

1

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швейцария

7

6001

34-9

19

2. США

7

5110

34-14

17

3. Чехия

7

5110

35-14

17

4. Дания

7

3130

25-24

11

5. Германия

7

3031

20-22

10

6. Норвегия

7

1051

13-24

4

7. Венгрия

7

1060

8-39

3

8. Казахстан

7

1060

9-32

3

Пары плей-офф

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1/4 финала (22 мая)

США — Финляндия, 17:20 мск

Швейцария — Австрия, 17:20

Канада — Дания, 21:20

Швеция — Чехия, 21:20

Прогноз на матч

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Сборная Дании выжимает из себя максимум на домашнем чемпионате мира и выглядит очень симпатично, но этого не хватит для победы над Канадой. Если не случится какого-то форс-мажора, сенсации взяться неоткуда. Канадцы попросту сильнее во всех компонентах.

Наверняка датчане постараются аккуратничать и играть от обороны, так как если играть с «кленовыми листьями» на встречных курсах, даже формальные минимальные шансы быстро испарятся. Именно у канадцев лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб после группового этапа, поэтому ждем от них победу с запасом. Возможно, оборонительный стиль поможет датчанам избежать разгрома, так что играем Ф1 (-3) с вероятностью возврата.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Смотреть встречу Канада Дания на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Игра»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-
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Составы команд

Сборная Канады

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Вратари: Дилан Гаранд («Нью-Йорк Рейнджерс»), Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»);

Защитники: Райкер Эванс, Брэндон Монтур (оба — «Сиэтл Кракен»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия Флайерз»), Ноа Добсон («Нью-Йорк Айлендерс»), Маккензи Уигар («Калгари Флеймз»), Джаред Сперджен («Миннесота Уайлд»), Майк Мэтисон («Монреаль Канадиенс»);

Нападающие: Трэвис Конечны, Тайсон Форстер (оба — «Филадельфия Флайерз»), Адам Фантилли, Кент Джонсон (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»), Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Барретт Хэйтон («Юта»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Уилл Кайлли («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Райан О’Райлли («Нэшвилл Предаторз»), Филлип Дано («Лос-Анджелес Кингз»), Брэйден Шенн («Сент-Луис Блюз»);

Главный тренер: Дин Эвасон.

Сборная Дании

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Вратари: Матиас Селдруп («Хернинг Блю Фокс»), Себастьян Дам («Клагенсфюрт»), Фредерик Дичов («ХВ-71»);

Защитники: Даниэль Бааструп («Оденсе Бульдогс»), Андерс Кох («Киекко-Эспоо»), Филлип Браггиссер, Николас Йенсен (оба — «Бремерхавен»), Йеспер Йенсен («Клагенсфюрт»), Матиас Лассен («МИФ Редхокс»), Маркус Лауридсен («Франкфурт Лёвен»), Оливер Лауридсен («ТПС»);

Нападающие: Оскар Фискер Молгаард («Сиэтл Кракен»), Давид Мадсен («Винтертюр»), Кристиан Вейсе, Феликс Шил (оба — «Бремерхавен»), Матиас Бау Хансен, Мортен Поульсен (оба — «Хернинг Блю Фокс»), Йоахим Блихвельд («Таппара»), Никлас Йенсен («Рапперсвиль-Йона»), Николай Мейер («Олимпия»), Миккель Огорд («Шеллефтео»), Ник Олесен («Ческе-Будеёвице»), Патрик Рассел («Линчеппинг»), Александр Тру («МОДО»), Матиас Фром («Клагенсфюрт»);

Главный тренер: Микаэль Гат.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает очень высокие котировки на ничью или победу Дании в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 11,50 и 23,00 соответственно. Выигрыш Швейцарии идет за 1,11.

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127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных