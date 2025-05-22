Канада — Дания, прогноз на 22 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею

Сборная Дании выжимает из себя максимум на домашнем чемпионате мира и выглядит очень симпатично, но этого не хватит для победы над Канадой. Если не случится какого-то форс-мажора, сенсации взяться неоткуда. Канадцы попросту сильнее во всех компонентах.

Наверняка датчане постараются аккуратничать и играть от обороны, так как если играть с «кленовыми листьями» на встречных курсах, даже формальные минимальные шансы быстро испарятся. Именно у канадцев лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб после группового этапа, поэтому ждем от них победу с запасом. Возможно, оборонительный стиль поможет датчанам избежать разгрома, так что играем Ф1 (-3) с вероятностью возврата.