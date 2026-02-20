Канада - Финляндия, 20 февраля: прогноз на полуфинал Олимпиады-2026

Партнерский проект
В пятницу, 20 февраля, определятся финалисты мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 в Италии. В 18:40 по московскому времени на «Арене Санта-Джулия» в Милане начнется матч сборных Канады и Финляндии. Вашему вниманию лучшие предложения букмекеров и редакционный прогноз на игру.
Турнир: зимняя Олимпиада-2026, полуфинал
Стадион: «Арена Санта-Джулия» (Милан, Италия)
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
История личных официальных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Канада
|13
|1
|13
|70-74
|Финляндия
|13
|1
|13
|74-70
Последние пять матчей сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.02.2026
|Канада
4:3 ОТ
Чехия
Олимпиада-2026
|15.02.2026
|Канада
10:2
Франция
Олимпиада-2026
|13.02.2026
|Канада
5:1
Швейцария
Олимпиада-2026
|12.02.2026
|Чехия
0:5
Канада
Евротур
|29.12.2025
|«Спарта»
5:1
Канада
Кубок Шпенглера
Последние пять матчей сборной Финляндии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.02.2026
|Финляндия
3:2 ОТ
Швейцария
Олимпиада-2026
|14.02.2026
|Финляндия
11:0
Италия
Олимпиада-2026
|13.02.2026
|Финляндия
4:1
Швеция
Олимпиада-2026
|11.02.2026
|Словакия
4:1
Финляндия
Олимпиада-2026
|14.12.2025
|Швейцария
3:4 ОТ
Финляндия
Евротур
Сборная Канады пока в полной мере подтверждает статус главного фаворита Олимпийских игр. По ходу турнира коэффициенты на триумф канадцев и США сблизились, но кандидатом №1 на золото до сих пор считаются «кленовые листья». На чемпионство Канады перед началом полуфиналов можно поставить по котировке 1.72, а на США - 2.25. Для сравнения: коэффициент на Финляндию составляет 13.00.
Канадцы в одни ворота вынесли всех соперников по групповой стадии: 5:0 - чехов, 6:1 - швейцарцев, 10:2 - французов. Видимо, эта легкость сыграла с фаворитом злую шутку. Второй матч с Чехией едва не стал для Канады последним на турнире. Парням Джона Купера дважды приходилось отыгрываться по ходу четвертьфинала, а решающую шайбу они провели только в овертайме усилиями Митчелла Марнера. Такая встряска в среду исключает даже намек на расслабленность у фаворита в пятницу.
Финны тоже групповую стадию прошли более чем уверенно - три крупные победы. Но на старте плей-офф и они испытали сильнейший стресс. После первого периода команда Антти Пеннанена «горела» 0:2 Швейцарии и тоже дожала противника только в овертайме (3:2).
В прошлом году полуфиналисты обменялись победами в личных матчах: Канада победила 5:3 в Турнире четырех наций, финны взяли реванш на чемпионате мира (2:1 по буллитам). Полагаем, что близость решающего матча и главного трофея скажется на характере пятничного противостояния.
Выбор редакции: тотал меньше 6. В PARI поставить на этот исход предлагается за 1.62.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ
Все матчи хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 бесплатно показывает онлайн-кинотеатр «Оkko». Для неограниченного доступа к прямым трансляциям необходимо пройти регистрацию в сервисе.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Оkko»
|Видео, Full HD
|Регистрация
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Сборная Канады
Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес»), Логан Томпсон («Вашингтон»);
Защитники: Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Томас Харли («Даллас»), Кейл Макар («Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парэйко («Сент-Луис»), Трэвис Санхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»), Девон Тэйвз («Колорадо»);
Нападающие: Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Энтони Чирелли («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэндон Хагель («Тампа-Бэй»), Бо Хорват («Айлендерс»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршан («Флорида»), Митч Марнер («Вегас»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Марк Стоун («Вегас»), Ник Судзуки («Монреаль»), Том Уилсон («Вашингтон»).
Главный тренер: Джон Купер.
Сборная Финляндии
Вратари: Укко-Пекка Луукконен («Баффало Сейбрз»), Кевин Ланкинен («Ванкувер Кэнакс»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»);
Защитники: Миро Хейсканен, Эса Линделль (оба – «Даллас Старз»), Хенри Йокихарью («Бостон Брюинз»), Микко Лехтонен («Цюрих Лайонс»), Олли Мяяття («Юта Мамонт»), Николас Матинпало («Оттава Сенаторз»), Нико Миккола («Флорида Пантерз»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия Флайерз»);
Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Йоэль Армиа («Лос-Анджелес Кингз»), Микаэль Гранлунд («Анахайм Дакс»), Эрик Хаула («Нэшвилл Предаторз»), Роопе Хинц, Микко Рантанен (оба – «Даллас Старз»), Каапо Какко, Ээли Толванен (оба – «Сиэтл Кракен»), Оливер Капанен («Монреаль Канадиенс»), Йоэль Кивиранта, Арттури Лехконен (оба – «Колорадо Эвеланш»), Антон Лунделль, Ээту Луостаринен (оба – «Флорида Пантерз»), Теуво Терявяйнен («Чикаго Блэкхокс»).
Главный тренер: Антти Пеннанен.
Аналитики PARI предсказуемо считают явным фаворитом сборную Канады. Поставить на ее победу в основное время можно с коэффициентом 1.35. Ничья идет в линии за 5.80, а выигрыш команды Финляндии – за 6.80.
Итоговый успех североамериканцев (с учетом овертайма и буллитов) котируется за 1.20, а европейцев - за 4.60.