Канада - Финляндия, 20 февраля: прогноз на полуфинал Олимпиады-2026

Главный фаворит турнира пока сполна подтверждает свой класс
Валентин Васильев

В пятницу, 20 февраля, определятся финалисты мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 в Италии. В 18:40 по московскому времени на «Арене Санта-Джулия» в Милане начнется матч сборных Канады и Финляндии. Вашему вниманию лучшие предложения букмекеров и редакционный прогноз на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Канады

20.02.2026, Пт

18:40 МСК

Сборная Финляндии
П1 - 1.35

Х - 5.80

П2 - 6.80

Турнир: зимняя Олимпиада-2026, полуфинал

Стадион: «Арена Санта-Джулия» (Милан, Италия)

Форма команд

История личных официальных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Канада1311370-74
Финляндия1311374-70

Последние пять матчей сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.02.2026Канада

4:3 ОТ

Чехия

Олимпиада-2026

15.02.2026Канада

10:2

Франция

Олимпиада-2026

13.02.2026Канада

5:1

Швейцария

Олимпиада-2026

12.02.2026Чехия

0:5

Канада

Евротур

29.12.2025«Спарта»

5:1

Канада

Кубок Шпенглера

Последние пять матчей сборной Финляндии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.02.2026Финляндия

3:2 ОТ

Швейцария

Олимпиада-2026

14.02.2026Финляндия

11:0

Италия

Олимпиада-2026

13.02.2026Финляндия

4:1

Швеция

Олимпиада-2026

11.02.2026Словакия

4:1

Финляндия

Олимпиада-2026

14.12.2025Швейцария

3:4 ОТ

Финляндия

Евротур

Прогноз на матч

Сборная Канады пока в полной мере подтверждает статус главного фаворита Олимпийских игр. По ходу турнира коэффициенты на триумф канадцев и США сблизились, но кандидатом №1 на золото до сих пор считаются «кленовые листья». На чемпионство Канады перед началом полуфиналов можно поставить по котировке 1.72, а на США - 2.25. Для сравнения: коэффициент на Финляндию составляет 13.00.   

Канадцы в одни ворота вынесли всех соперников по групповой стадии: 5:0 - чехов, 6:1 - швейцарцев, 10:2 - французов. Видимо, эта легкость сыграла  с фаворитом злую шутку. Второй матч с Чехией едва не стал для Канады последним на турнире. Парням Джона Купера дважды приходилось отыгрываться по ходу четвертьфинала, а решающую шайбу они провели только в овертайме усилиями Митчелла Марнера. Такая встряска в среду исключает даже намек на расслабленность у фаворита в пятницу.

Финны тоже групповую стадию прошли более чем уверенно - три крупные победы. Но на старте плей-офф и они испытали сильнейший стресс. После первого периода команда Антти Пеннанена «горела» 0:2 Швейцарии и тоже дожала противника только в овертайме (3:2).

В прошлом году полуфиналисты обменялись победами в личных матчах: Канада победила 5:3 в Турнире четырех наций, финны взяли реванш на чемпионате мира (2:1 по буллитам). Полагаем, что близость решающего матча и главного трофея скажется на характере пятничного противостояния. 

Выбор редакции: тотал меньше 6. В PARI поставить на этот исход предлагается за 1.62.

Бонусы на матч

Трансляции

Все матчи хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 бесплатно показывает онлайн-кинотеатр «Оkko». Для неограниченного доступа к прямым трансляциям необходимо пройти регистрацию в сервисе.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Оkko»Видео, Full HDРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Составы команд

Сборная Канады

Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес»), Логан Томпсон («Вашингтон»);

Защитники: Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Томас Харли («Даллас»), Кейл Макар («Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парэйко («Сент-Луис»), Трэвис Санхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»), Девон Тэйвз («Колорадо»);

Нападающие: Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Энтони Чирелли («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэндон Хагель («Тампа-Бэй»), Бо Хорват («Айлендерс»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршан («Флорида»), Митч Марнер («Вегас»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Марк Стоун («Вегас»), Ник Судзуки («Монреаль»), Том Уилсон («Вашингтон»).

Главный тренер: Джон Купер.

Сборная Финляндии

Вратари: Укко-Пекка Луукконен («Баффало Сейбрз»), Кевин Ланкинен («Ванкувер Кэнакс»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»);

Защитники: Миро Хейсканен, Эса Линделль (оба «Даллас Старз»), Хенри Йокихарью («Бостон Брюинз»), Микко Лехтонен («Цюрих Лайонс»), Олли Мяяття («Юта Мамонт»), Николас Матинпало («Оттава Сенаторз»), Нико Миккола («Флорида Пантерз»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия Флайерз»);

Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Йоэль Армиа («Лос-Анджелес Кингз»), Микаэль Гранлунд («Анахайм Дакс»), Эрик Хаула («Нэшвилл Предаторз»), Роопе Хинц, Микко Рантанен (оба «Даллас Старз»), Каапо Какко, Ээли Толванен (оба «Сиэтл Кракен»), Оливер Капанен («Монреаль Канадиенс»), Йоэль Кивиранта, Арттури Лехконен (оба «Колорадо Эвеланш»), Антон Лунделль, Ээту Луостаринен (оба «Флорида Пантерз»), Теуво Терявяйнен («Чикаго Блэкхокс»).

Главный тренер: Антти Пеннанен.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI предсказуемо считают явным фаворитом сборную Канады. Поставить на ее победу в основное время можно с коэффициентом 1.35. Ничья идет в линии за 5.80, а выигрыш команды Финляндии – за 6.80.

Итоговый успех североамериканцев (с учетом овертайма и буллитов) котируется за 1.20, а европейцев - за 4.60.

