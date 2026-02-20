Канада - Финляндия, 20 февраля: прогноз на полуфинал Олимпиады-2026

Сборная Канады пока в полной мере подтверждает статус главного фаворита Олимпийских игр. По ходу турнира коэффициенты на триумф канадцев и США сблизились, но кандидатом №1 на золото до сих пор считаются «кленовые листья». На чемпионство Канады перед началом полуфиналов можно поставить по котировке 1.72, а на США - 2.25. Для сравнения: коэффициент на Финляндию составляет 13.00.

Канадцы в одни ворота вынесли всех соперников по групповой стадии: 5:0 - чехов, 6:1 - швейцарцев, 10:2 - французов. Видимо, эта легкость сыграла с фаворитом злую шутку. Второй матч с Чехией едва не стал для Канады последним на турнире. Парням Джона Купера дважды приходилось отыгрываться по ходу четвертьфинала, а решающую шайбу они провели только в овертайме усилиями Митчелла Марнера. Такая встряска в среду исключает даже намек на расслабленность у фаворита в пятницу.

Финны тоже групповую стадию прошли более чем уверенно - три крупные победы. Но на старте плей-офф и они испытали сильнейший стресс. После первого периода команда Антти Пеннанена «горела» 0:2 Швейцарии и тоже дожала противника только в овертайме (3:2).

В прошлом году полуфиналисты обменялись победами в личных матчах: Канада победила 5:3 в Турнире четырех наций, финны взяли реванш на чемпионате мира (2:1 по буллитам). Полагаем, что близость решающего матча и главного трофея скажется на характере пятничного противостояния.