Канада – Катар, 19 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Канады и Катара: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Сборная Катара спутала все расклады, вырвав ничью в матче со Швейцарией и набрав свое первое очко в истории чемпионатов мира. Вот только качество игры азиатской команды скорее соответствовала статусу номинального аутсайдера группы. Много брака, мало ударов, зависимость от успехов вратаря. Повторить «фокус» второй раз подряд будет тяжело, тем более что канадцы заряжены домашней поддержкой и наверняка сделают выводы из ошибок швейцарцев.

Рискнем предположить, что более мастеровитая и быстрая североамериканская команда заберет победу, тем самым практически гарантировав себе выход в плей-офф. Иначе можно и пролететь мимо 1/16 финала, особенно с учетом Швейцарии в последнем туре.

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Сбалансированный. Сборная Катара в созидании очень зависима от своего лидера Акрама Афифа. По первому матчу было заметно, что на стабильную поддержку ему рассчитывать не приходится. Катарцы буквально вымучили гол в компенсированное время, но в целом в атаке выглядели скромно. При этом им явно вновь придется много играть в обороне.

Швейцарцы набили 3,25 ожидаемых гола, но матч с Катаром все равно получился низовым. Канадцы со своей стороны при подготовке к ЧМ не баловали результативностью. Так что вариант с ТМ (3) в их матче с катарцами выглядит вполне уместным, а заодно страхует опцией возврата.

Рискованный. Если сложить вводные из двух предыдущих пунктов, можно обратить внимание на вариант с «сухой» победой сборной Канады. Возможно, она не будет яркой и случится после длительной осады оборонительных линий соперника. Но верится в это больше, чем в то, что команда Катара сумеет дать результат в атаке.