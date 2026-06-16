Канада – Катар, 19 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Эти национальные команды попали в группу B вместе с Боснией и Герцеговиной и Швейцарией. Оба матча квартета в первом туре завершились вничью со счетом 1:1. Но если в игре боснийцев и канадцев такой исход вряд ли удивил, то результат противостояния швейцарцев и катарцев можно считать сенсацией. Разбираемся, чего теперь ждать от очного матча хозяев турнира и гостей из Азии.
После первого тура положение в группе B таково:
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|🇨🇭Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|2
|🇨🇦Канада
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3
|🇶🇦Катар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4
|🇧🇦Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
Сборная Канады квалифицировалась на ЧМ-2026 на правах хозяйки. Это третье выступление команды в финальной стадии турнира, причем второе подряд. В плей-офф канадцы никогда не выходили. К домашним соревнованиям они подошли на 30-й позиции в рейтинге ФИФА.
В стартовом туре сборная Канады в середине первого тайма пропустила от боснийцев. Сравнять счет удалось в концовке благодаря голу Кайла Ларина.
Последние пять матчей сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.06.2026
|Канада
1:1
Босния и Герцеговина
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Канада
1:1
Ирландия
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Канада
2:0
Узбекистан
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Канада
0:0
Тунис
Товарищеский матч
|28.03.2026
|Канада
2:2
Исландия
Товарищеский матч
В 2022 г. сборная Катара дебютировала на чемпионате мира, чему способствовала роль хозяйки. На нынешний турнир команда квалифицировалась уже по спортивному принципу, пройдя три отборочных раунда и 18 матчей (10 побед, три ничьи и пять поражений). В рейтинге ФИФА чемпионы двух последних Кубков Азии занимают 56-е место.
На домашнем ЧМ-2022 катарцы проиграли все три матча. На нынешнем турнире уже в стартовом туре удалось заработать историческое очко. Ничью со швейцарцами принес автогол Миро Мухайма.
Последние пять матчей сборной Катара:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.06.2026
|Катар
1:1
Швейцария
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Катар
0:0
Сальвадор
Товарищеский матч
|28.05.2026
|Ирландия
1:0
Катар
Товарищеский матч
|17.11.2025
|Катар
1:2
Зимбабве
Товарищеский матч
|14.10.2025
|Катар
2:1
ОАЭ
Квалификация ЧМ-2026
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Канада
|1
|0
|0
|2-0
|Катар
|0
|0
|1
|0-2
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Канады и Катара: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Сборная Катара спутала все расклады, вырвав ничью в матче со Швейцарией и набрав свое первое очко в истории чемпионатов мира. Вот только качество игры азиатской команды скорее соответствовала статусу номинального аутсайдера группы. Много брака, мало ударов, зависимость от успехов вратаря. Повторить «фокус» второй раз подряд будет тяжело, тем более что канадцы заряжены домашней поддержкой и наверняка сделают выводы из ошибок швейцарцев.
Рискнем предположить, что более мастеровитая и быстрая североамериканская команда заберет победу, тем самым практически гарантировав себе выход в плей-офф. Иначе можно и пролететь мимо 1/16 финала, особенно с учетом Швейцарии в последнем туре.
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Сбалансированный. Сборная Катара в созидании очень зависима от своего лидера Акрама Афифа. По первому матчу было заметно, что на стабильную поддержку ему рассчитывать не приходится. Катарцы буквально вымучили гол в компенсированное время, но в целом в атаке выглядели скромно. При этом им явно вновь придется много играть в обороне.
Швейцарцы набили 3,25 ожидаемых гола, но матч с Катаром все равно получился низовым. Канадцы со своей стороны при подготовке к ЧМ не баловали результативностью. Так что вариант с ТМ (3) в их матче с катарцами выглядит вполне уместным, а заодно страхует опцией возврата.
Рискованный. Если сложить вводные из двух предыдущих пунктов, можно обратить внимание на вариант с «сухой» победой сборной Канады. Возможно, она не будет яркой и случится после длительной осады оборонительных линий соперника. Но верится в это больше, чем в то, что команда Катара сумеет дать результат в атаке.
Именно варианты с «сухой» победой сборной Канады – самые вероятные в этой линии. Аналитики чуть больше верят в 2:0, чем в 1:0 – коэффициенты 5,35 и 5,75 соответственно у Марафона.
Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Канады.