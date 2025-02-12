Канада — Швеция, 13 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

Сборную Канады эксперты дружно называют главными претендентом на победу в турнире. «Кленовые листья» собрали внушительный состав и не скрывают высоких амбиций. Дополнительной мотивацией для хозяев монреальского льда станут и реваншистские настроения канадцев, уступивших в предыдущем официальном матче соперникам «бронзу» мирового первенства-2024.

Игроки сборной Канады могут в первом матче турнира позволить себе сыграть не в полную силу, как с ними порой бывает, к примеру, на чемпионатах мира. Но итоговая победа хозяев льда сомнений практически не вызывает.