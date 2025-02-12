Канада — Швеция, 13 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

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В ночь со среды на четверг, 13 февраля, в монреальском «Белл-центре» будет произведено первое вбрасывание на турнире четырех наций. Первыми на лед выйдут сборные Канады и Швеции. Начало матча в 04:00 по Москве. Четыре национальные команды поспорят за трофей, который будет разыгран в бостонском финале 21 февраля.
Турнир: Турнир четырех наций
Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|Канада
|11
|6
|49-34
|Швеция
|6
|11
|34-49
Последние пять официальных матчей сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|Турнир
|30.12.2024
|Канада
|2:4
|«Штраубинг»
|Кубок Шпенглера
|28.12.2024
|Канада
|6:3
|«Штраубинг»
|Кубок Шпенглера
|26.12.2024
|«Давос»
|2:6
|Канада
|Кубок Шпенглера
|26.05.2024
|Швеция
|4:2
|Канада
|ЧМ-2024
|25.05.2024
|Канада
|2:3 Б
|Швейцария
|ЧМ-2024
Последние пять официальных матчей сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|Турнир
|09.02.2025
|Швеция
|1:4
|Финляндия
|Игры Beijer
|08.02.2025
|Швеция
|1:2 ОТ
|Швейцария
|Игры Beijer
|06.02.2025
|Чехия
|4:1
|Швеция
|Игры Beijer
|15.12.2024
|Чехия
|5:3
|Швеция
|Швейцарские игры
|14.12.2024
|Финляндия
|3:0
|Швеция
|Швейцарские игры
Последние пять матчей Канады и Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|Турнир
|26.05.2024
|Швеция
|4:2
|Канада
|ЧМ-2024
|26.05.2022
|Швеция
|3:4 ОТ
|Канада
|ЧМ-2022
|16.02.2022
|Швеция
|2:0
|Канада
|ОИ-2022
|17.12.2021
|Канада
|3:1
|Швеция
|Кубок Первого канала
|10.11.2017
|Канада
|0:2
|Швеция
|Кубок Карьяла
13.02.2025: Канада - Швеция
14.02.2025: США - Финляндия
15.02.2025: Финляндия - Швеция
16.02.2025: США - Канада
17.02.2025: Канада - Финляндия
18.02.2025: Швеция - США
21.02.2025: Финал
Канада: Сидни Кросби (капитан). Кейл Макар, Коннор Макдэвид (помощники капитана).
Швеция: Виктор Хедман (капитан). Маттиас Экхольм, Вильям Нюландер (помощники капитана).
Сборную Канады эксперты дружно называют главными претендентом на победу в турнире. «Кленовые листья» собрали внушительный состав и не скрывают высоких амбиций. Дополнительной мотивацией для хозяев монреальского льда станут и реваншистские настроения канадцев, уступивших в предыдущем официальном матче соперникам «бронзу» мирового первенства-2024.
Игроки сборной Канады могут в первом матче турнира позволить себе сыграть не в полную силу, как с ними порой бывает, к примеру, на чемпионатах мира. Но итоговая победа хозяев льда сомнений практически не вызывает.
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|Текстовая
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|Текстовая
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
По мнению аналитиков шансы Канады на победу значительно выше. Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 1.60. На ничью в основное время можно поставить за 5.00. Заключить пари на победу шведов предлагается за 4.30.
Четыре сборные сыграют на групповом этапе по три матча по системе «каждый с каждым». Две лучшие команды первого раунда разыграют трофей в финале.
Вероятность победы канадцев на групповом этапе эксперты оценивают коэффициентом 2.13. Поставить на то, что лучший результат в первом раунде турнира покажут американцы можно за 2.55. Заключить пари на первенство шведов предлагается за 5.50. Сыгравшая ставка на то, что первую строчку займут финны, будет умножена на 8.50.
Котировки от аналитиков PARI выглядят следующим образом:
Канада - 2.70
США - 3.00
Швеция - 4.50
Финляндия - 7.70
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