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12 февраля 12:05ГлавнаяПрогнозыХоккейТурнир четырех наций

Канада — Швеция, 13 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

Канадцы возьмут реванш за проигранные медали ЧМ-2024
Руслан Ипполитов

 

В ночь со среды на четверг, 13 февраля, в монреальском «Белл-центре» будет произведено первое вбрасывание на турнире четырех наций. Первыми на лед выйдут сборные Канады и Швеции. Начало матча в 04:00 по Москве. Четыре национальные команды поспорят за трофей, который будет разыгран в бостонском финале 21 февраля. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Канада

13.02.2025, Чт

04:00 МСК

Швеция

П1 - 1.60

Х - 5.00

П2 - 4.30

Турнир: Турнир четырех наций

Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
Канада11649-34
Швеция61134-49

Последние пять официальных матчей сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир
30.12.2024Канада2:4«Штраубинг»Кубок Шпенглера
28.12.2024Канада6:3«Штраубинг»Кубок Шпенглера
26.12.2024«Давос»2:6КанадаКубок Шпенглера
26.05.2024Швеция4:2КанадаЧМ-2024
25.05.2024Канада2:3 БШвейцарияЧМ-2024

Последние пять официальных матчей сборной Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир
09.02.2025Швеция1:4ФинляндияИгры Beijer
08.02.2025Швеция1:2 ОТШвейцарияИгры Beijer
06.02.2025Чехия4:1ШвецияИгры Beijer
15.12.2024Чехия5:3ШвецияШвейцарские игры
14.12.2024Финляндия3:0ШвецияШвейцарские игры

Последние пять матчей Канады и Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир
26.05.2024Швеция4:2КанадаЧМ-2024
26.05.2022Швеция3:4 ОТКанадаЧМ-2022
16.02.2022Швеция2:0КанадаОИ-2022
17.12.2021Канада3:1ШвецияКубок Первого канала
10.11.2017Канада0:2ШвецияКубок Карьяла

Календарь

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13.02.2025: Канада - Швеция

14.02.2025: США - Финляндия

15.02.2025: Финляндия - Швеция

16.02.2025: США - Канада

17.02.2025: Канада - Финляндия

18.02.2025: Швеция - США

21.02.2025: Финал

Лидеры

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Канада: Сидни Кросби (капитан). Кейл Макар, Коннор Макдэвид (помощники капитана).

Швеция: Виктор Хедман (капитан). Маттиас Экхольм, Вильям Нюландер (помощники капитана).

Прогноз на матч

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Сборную Канады эксперты дружно называют главными претендентом на победу в турнире. «Кленовые листья» собрали внушительный состав и не скрывают высоких амбиций. Дополнительной мотивацией для хозяев монреальского льда станут и реваншистские настроения канадцев, уступивших в предыдущем официальном матче соперникам «бронзу» мирового первенства-2024.

Игроки сборной Канады могут в первом матче турнира позволить себе сыграть не в полную силу, как с ними порой бывает, к примеру, на чемпионатах мира. Но итоговая победа хозяев льда сомнений практически не вызывает. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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По мнению аналитиков шансы Канады на победу значительно выше. Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 1.60. На ничью в основное время можно поставить за 5.00. Заключить пари на победу шведов предлагается за 4.30.

Вопросы и ответы

Какой формат турнира?

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Четыре сборные сыграют на групповом этапе по три матча по системе «каждый с каждым». Две лучшие команды первого раунда разыграют трофей в финале.

Кто займет первое место в группе?

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Вероятность победы канадцев на групповом этапе эксперты оценивают коэффициентом 2.13. Поставить на то, что лучший результат в первом раунде турнира покажут американцы можно за 2.55. Заключить пари на первенство шведов предлагается за 5.50. Сыгравшая ставка на то, что первую строчку займут финны, будет умножена на 8.50.

Кто выиграет турнир четырех наций?

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Котировки от аналитиков PARI выглядят следующим образом:

Канада - 2.70

США - 3.00

Швеция - 4.50 

Финляндия - 7.70

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