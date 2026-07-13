Джаред Каннонир – Кристиан Лерой Данкан, 19 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Каннонир имеет опыт выступлений даже в тяжелом весе. О его физической мощи сказано многое. Брутальной силы в американце по-прежнему достаточно, хотя скорость и тайминг с возрастом явно проседают. Данкан же работает в клетке более мобильно, что должно стать его козырем. Англичанин специализируется на работе в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Он может и вырубить одним ударом, и выдать разящие вариативные комбинации.

Рискнем предположить, что Данкан за счет скорости и технической вариативности завладеет инициативой. Не исключено, что это поможет ему оформить нокаут ближе к концу. Пробуем комбинацию из победы англичанина и ТБ (1,5). Соответствующие коэффициенты появятся ближе к турниру.