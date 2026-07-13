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ГлавнаяПрогнозыДжаред Каннонир – Кристиан Лерой Данкан, 19 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Джаред Каннонир – Кристиан Лерой Данкан, 19 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Кто продвинется в рейтинге?
Александр Бокулёв
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Джаред Каннонир
  • Кристиан Лерой Данкан
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Каннонир – Данкан

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцем Джаредом Каннониром и англичанином Кристианом Лероем Данканом. Чего ждать от этого противостояния?

Статистика

дю Плесси

 

Усман

ЮАР

Страна

Нигерия

32

Возраст

39

26

Бои

25

23 (9 / 11 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

21 (9 / 1 / 11)

3 (1 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (1 / 1 / 2)

2 (средний вес)

Место в рейтинге UFC

9 (полусредний вес)

185,5

Рост (см)

183

193

Размах рук (см)

193

109

Размах ног (см)

104

Джаред Каннонир

Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джису, в профессиональных MMA выступает с 2011 г. Был чемпионом AFC в тяжелом весе, в 2016-м выиграл шоу The Ultimate Fighter в полутяжелой категории и подписал контракт с UFC. С 2018 г. выступает в среднем дивизионе, в июле 2022 г. бился за чемпионский пояс, но уступил Исраэлю Адесанье. В последнем поединке в августе 2025 г. потерпел поражение единогласным решением судей от Майкла Пейджа.

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Кристиан Лерой Данкан

Выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2020 г. Выиграл все семь боев в Cage Warriors, стал в этой лиге чемпионом в среднем весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал семь побед при двух поражениях. Идет на серии из четырех выигранных поединков. В последнем бою в марте победил Романа Долидзе единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

 Победа КаннонираПобеда ДанканаТМ (2,5)ТБ (2,5)
БЕТСИТИ3,601,302,431,52

Прогноз на бой

Каннонир имеет опыт выступлений даже в тяжелом весе. О его физической мощи сказано многое. Брутальной силы в американце по-прежнему достаточно, хотя скорость и тайминг с возрастом явно проседают. Данкан же работает в клетке более мобильно, что должно стать его козырем. Англичанин специализируется на работе в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Он может и вырубить одним ударом, и выдать разящие вариативные комбинации. 

Рискнем предположить, что Данкан за счет скорости и технической вариативности завладеет инициативой. Не исключено, что это поможет ему оформить нокаут ближе к концу. Пробуем комбинацию из победы англичанина и ТБ (1,5). Соответствующие коэффициенты появятся ближе к турниру.

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Полный кард, где смотреть бой Каннонир – Данкан

Турнир UFC Fight Night 281 пройдет на арене «Paycom Center» в Оклахома-Сити (штат Оклахома, США). Шоу стартует в полночь с 18 на 19 июля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому соглавный бой Каннонир – Данкан стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

Прелимы

  • Табата Риччи (Бразилия) – Фатима Клайн (США). Женский минимальный вес;
  • Остин Баши (США) – Хосе Мигель Дельгадо (Мексика). Полулегкий вес;
  • Жан-Пол Лебоснояни (США) – Сёк Хён Ко (Южная Корея). Полусредний вес;
  • Леви Родригес-младший (Бразилия) – Фелипе Франко (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Олден Кория (США) – Стюарт Николл (Австралия). Наилегчайший вес;
  • Эр Джей Харрис (США) – Элвин Хайнес (США). Тяжелый вес;
  • Анна Мелисано (США) – Дионе Барбоса (Бразилия). Женский наилегчайший вес.

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