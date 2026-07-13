Джаред Каннонир – Кристиан Лерой Данкан, 19 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцем Джаредом Каннониром и англичанином Кристианом Лероем Данканом. Чего ждать от этого противостояния?
дю Плесси
Усман
|ЮАР
Страна
Нигерия
|32
Возраст
39
|26
Бои
25
|23 (9 / 11 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
21 (9 / 1 / 11)
|3 (1 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (1 / 1 / 2)
|2 (средний вес)
Место в рейтинге UFC
9 (полусредний вес)
|185,5
Рост (см)
183
|193
Размах рук (см)
193
|109
Размах ног (см)
104
Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джису, в профессиональных MMA выступает с 2011 г. Был чемпионом AFC в тяжелом весе, в 2016-м выиграл шоу The Ultimate Fighter в полутяжелой категории и подписал контракт с UFC. С 2018 г. выступает в среднем дивизионе, в июле 2022 г. бился за чемпионский пояс, но уступил Исраэлю Адесанье. В последнем поединке в августе 2025 г. потерпел поражение единогласным решением судей от Майкла Пейджа.
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Выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2020 г. Выиграл все семь боев в Cage Warriors, стал в этой лиге чемпионом в среднем весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал семь побед при двух поражениях. Идет на серии из четырех выигранных поединков. В последнем бою в марте победил Романа Долидзе единогласным решением судей.
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Каннонир имеет опыт выступлений даже в тяжелом весе. О его физической мощи сказано многое. Брутальной силы в американце по-прежнему достаточно, хотя скорость и тайминг с возрастом явно проседают. Данкан же работает в клетке более мобильно, что должно стать его козырем. Англичанин специализируется на работе в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Он может и вырубить одним ударом, и выдать разящие вариативные комбинации.
Рискнем предположить, что Данкан за счет скорости и технической вариативности завладеет инициативой. Не исключено, что это поможет ему оформить нокаут ближе к концу. Пробуем комбинацию из победы англичанина и ТБ (1,5). Соответствующие коэффициенты появятся ближе к турниру.
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Турнир UFC Fight Night 281 пройдет на арене «Paycom Center» в Оклахома-Сити (штат Оклахома, США). Шоу стартует в полночь с 18 на 19 июля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому соглавный бой Каннонир – Данкан стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы