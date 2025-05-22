Каролина — Флорида, 23 мая: где смотреть матч 1/2 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Намеренно ли Свечников бил Бобровского в первом матче? Стратегически - ход верный. Но ответ узнаем лишь во второй встрече. «Флорида» демонстрировала, что имя соперника в плей-офф для нее не имеет значение. Позволить себе подобное «пантеры» могут . Но теперь придется включать весть кубковый ресурс, накопленный за последние годы.

Финальная серия конференции не может завершиться легко и быстро. Статистически «Ураганы» выглядят очень здорово. Пусть у них нет Бобровского, а опыт кубковых баталий несопоставим с противником, мы свой выбор остановим на хозяевах льда. Системная команда заслуживает побед в серии. И второго домашнего провала, рискнем предположить, не случится.

Наш вариант - победа «Каролины» в основное время. «Гости» точно не проведут встречу на пике возможностей. Легкий выбор.