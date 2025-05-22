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21 мая 9:01ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Каролина — Флорида, 23 мая: где смотреть матч 1/2 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Действующий обладатель Кубка Стэнли повел в серии
Руслан Ипполитов

 

В ночь на пятницу, 23 мая, будет сыгран второй матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Каролина» - «Флорида». «Пантеры» уверенно победили в первой встрече на выезде, а теперь постараются развить успех. Ближайший матч пройдет на площадке «Харрикейнз» и начнется он в 03:00 по московскому времени.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Каролина Харрикейнз»

23.05.2025, Пт

03:00 МСК

«Флорида Пантерз»

П1 - 2.34

Х - 3.85

П2 - 2.60

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Турнир: Кубок Стэнли, полуфинал, второй матч

Счет в серии: 0:1

Стадион: «Леново Центр» (Роли, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Каролина»4040224-227
«Форида»4040227-224

Последние пять матчей «Каролины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

21.05.2025«Каролина»

2:5

«Флорида»

16.05.2025«Вашингтон»

1:3

«Каролина»

13.05.2025«Каролина»

5:2

«Торонто»

11.05.2025«Каролина»

4:0

«Вашингтон»

09.05.2025«Вашингтон»

3:1

«Каролина»

Последние пять матчей «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

21.05.2025«Каролина»

2:5

«Флорида»

19.05.2025«Торонто»

1:6

«Флорида»

17.05.2025«Флорида»

0:2

«Торонто»

15.05.2025«Торонто»

1:6

«Флорида»

12.05.2025«Флорида»

2:0

«Торонто»

Последние пять матчей «Каролины» и «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

21.05.2025«Каролина»

2:5

«Флорида»

03.01.2025«Флорида»

1:3

«Каролина»

01.12.2024«Флорида»

6:0

«Каролина»

29.11.2024«Каролина»

3:6

«Флорида»

29.09.2024«Флорида»

5:4 ОТ

«Каролина»

Лидеры (плей-офф+регулярка)

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«Флорида»

Показатель

«Каролина»

Показатель

Бомбардир (очки)Райнхарт92

Ахо

85

Снайпер (голы)Райнхарт44

Джарвис

36

Ассистент (передачи)Барков59

Ахо

52

Вратарь (коэфф. надежности)Бобровский2.41

Андерсен

2.27

Пары полуфинального раунда плей-офф:

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«Каролина Харрикейнз» - «Флорида Пантерз»

«Даллас Старз» - «Эдмонтон Ойлерз»

Прогноз на матч

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Намеренно ли Свечников бил Бобровского в первом матче? Стратегически - ход верный. Но ответ узнаем лишь во второй встрече. «Флорида» демонстрировала, что имя соперника в плей-офф для нее не имеет значение. Позволить себе подобное «пантеры» могут . Но теперь придется включать весть кубковый ресурс, накопленный за последние годы.

Финальная серия конференции не может завершиться легко и быстро. Статистически «Ураганы» выглядят очень здорово. Пусть у них нет Бобровского, а опыт кубковых баталий несопоставим с противником, мы свой выбор остановим на хозяевах льда. Системная команда заслуживает побед в серии. И второго домашнего провала, рискнем предположить, не случится. 

Наш вариант - победа «Каролины» в основное время. «Гости» точно не проведут встречу на пике возможностей. Легкий выбор. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Букмекеры отдают легкое преимущество хозяевам льда в предстоящей встрече. Поставить на успех «Харрикейнз» предложено за 2.34, а на победу «Пантерз» можно заключить пари за 2.60. Ничья в основное время котируется выше всего - 3.85.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Флориду»?

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В составе «Пантерз» главной звездой остается российский голкипер Сергей Бобровский. Герой прошлогоднего плей-офф демонстрирует потрясающую игру - 30 голов в 13 матчах. За «Флориду» выступает и защитник Дмитрий Куликов, у которого 4 (1+3).

Какие российские хоккеисты выступают за «Каролину»?

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В составе «Харрикейнз» голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников. Последний, забив 8 голов в 11 матчах занимает второе место в списке лучших снайперов плей-офф, уступая лишь Микко Рантанену (9).

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:

«Флорида» - 2.55 

«Эдмонтон» - 3.40

«Даллас» - 3.80

На победу в финале «Каролины» можно поставить с коэффициентом 7.30.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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