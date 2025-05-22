Каролина — Флорида, 23 мая: где смотреть матч 1/2 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь на пятницу, 23 мая, будет сыгран второй матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Каролина» - «Флорида». «Пантеры» уверенно победили в первой встрече на выезде, а теперь постараются развить успех. Ближайший матч пройдет на площадке «Харрикейнз» и начнется он в 03:00 по московскому времени.
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Турнир: Кубок Стэнли, полуфинал, второй матч
Счет в серии: 0:1
Стадион: «Леново Центр» (Роли, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Каролина»
|40
|40
|224-227
|«Форида»
|40
|40
|227-224
Последние пять матчей «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|21.05.2025
|«Каролина»
2:5
«Флорида»
|16.05.2025
|«Вашингтон»
1:3
«Каролина»
|13.05.2025
|«Каролина»
5:2
«Торонто»
|11.05.2025
|«Каролина»
4:0
«Вашингтон»
|09.05.2025
|«Вашингтон»
3:1
«Каролина»
Последние пять матчей «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|21.05.2025
|«Каролина»
2:5
«Флорида»
|19.05.2025
|«Торонто»
1:6
«Флорида»
|17.05.2025
|«Флорида»
0:2
«Торонто»
|15.05.2025
|«Торонто»
1:6
«Флорида»
|12.05.2025
|«Флорида»
2:0
«Торонто»
Последние пять матчей «Каролины» и «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|21.05.2025
|«Каролина»
2:5
«Флорида»
|03.01.2025
|«Флорида»
1:3
«Каролина»
|01.12.2024
|«Флорида»
6:0
«Каролина»
|29.11.2024
|«Каролина»
3:6
«Флорида»
|29.09.2024
|«Флорида»
5:4 ОТ
«Каролина»
«Флорида»
|Показатель
«Каролина»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Райнхарт
|92
Ахо
85
|Снайпер (голы)
|Райнхарт
|44
Джарвис
36
|Ассистент (передачи)
|Барков
|59
Ахо
52
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Бобровский
|2.41
Андерсен
2.27
«Каролина Харрикейнз» - «Флорида Пантерз»
«Даллас Старз» - «Эдмонтон Ойлерз»
Намеренно ли Свечников бил Бобровского в первом матче? Стратегически - ход верный. Но ответ узнаем лишь во второй встрече. «Флорида» демонстрировала, что имя соперника в плей-офф для нее не имеет значение. Позволить себе подобное «пантеры» могут . Но теперь придется включать весть кубковый ресурс, накопленный за последние годы.
Финальная серия конференции не может завершиться легко и быстро. Статистически «Ураганы» выглядят очень здорово. Пусть у них нет Бобровского, а опыт кубковых баталий несопоставим с противником, мы свой выбор остановим на хозяевах льда. Системная команда заслуживает побед в серии. И второго домашнего провала, рискнем предположить, не случится.
Наш вариант - победа «Каролины» в основное время. «Гости» точно не проведут встречу на пике возможностей. Легкий выбор.
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Букмекеры отдают легкое преимущество хозяевам льда в предстоящей встрече. Поставить на успех «Харрикейнз» предложено за 2.34, а на победу «Пантерз» можно заключить пари за 2.60. Ничья в основное время котируется выше всего - 3.85.
В составе «Пантерз» главной звездой остается российский голкипер Сергей Бобровский. Герой прошлогоднего плей-офф демонстрирует потрясающую игру - 30 голов в 13 матчах. За «Флориду» выступает и защитник Дмитрий Куликов, у которого 4 (1+3).
В составе «Харрикейнз» голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников. Последний, забив 8 голов в 11 матчах занимает второе место в списке лучших снайперов плей-офф, уступая лишь Микко Рантанену (9).
Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:
«Флорида» - 2.55
«Эдмонтон» - 3.40
«Даллас» - 3.80
На победу в финале «Каролины» можно поставить с коэффициентом 7.30.
Партнерский проект