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9 марта 10:07ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Каролина — Виннипег, 10 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Лучшая команда регулярки против одного из своих потенциальных соперников в финале Кубка Стэнли
Руслан Ипполитов

 

В ночь на 10 марта «Каролина» проведет матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипегом». Гости возглавляют сводную турнирную таблицу НХЛ и, по мнению букмекеров, являются одним из главных претендентов на завоевание Кубка Стэнли. Хозяева входят в топ-5 фаворитов предстоящего плей-офф. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Каролина Харрикейнз»

10.03.2025, Пн

00:01 МСК

«Виннипег Джетс»

П1 - 2.30

Х - 4.20

П2 - 2.75

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Леново Центр» (роли, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Каролина»4319-16
«Виннипег»3416-19

Последние пять матчей «Каролины» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

07.03.2025«Каролина»

3:2

«Бостон»

05.03.2025«Детройт»

1:2

«Каролина»

03.03.2025«Каролина»

2:1 ОТ

«Калгари»

02.03.2025«Каролина»

1:3

«Эдмонтон»

28.02.2025«Каролина»

5:2

«Баффало»

Последние пять матчей «Виннипега» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

08.03.2025«Нью-Джерси»

1:6

«Виннипег»

07.03.2025«Филадельфия»

1:4

«Виннипег»

05.03.2025«Айлендерс»

3:2

«Виннипег»

02.03.2025«Виннипег»

1:2 Б

«Филадельфия»

28.02.2025«Нэшвилл»

2:1

«Виннипег»

Последние пять матчей «Каролины» и «Виннипега»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

05.02.2025«Виннипег»

3:0

«Каролина»

02.03.2024«Каролина»

3:5

«Виннипег»

05.12.2023«Виннипег»

2:1

«Каролина»

15.03.2023«Каролина»

5:3

«Виннипег»

22.11.2022«Виннипег»

4:3 ОТ

«Каролина»

Лидеры

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«Каролина»

Показатель

«Виннипег»

Показатель

Бомбардир (очки)Ахо60

Коннор

80

Снайпер (голы)Джарвис24

Шайфли

35

Ассистент (передачи)Нечас40

Коннор

47

Вратарь (коэфф. надежности)Кочетков2.47

Хеллибак

1.99

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6334613514228-16590
2. Флорида6434240321213-17283
3. Торонто6331701222202-18779
4. Каролина6332502222200-17378
5. Тампа-Бэй6332411322224-16978
6. Нью-Джерси6429311525190-16472
7. Оттава6223812325178-17969
8. Коламбус6222441724207-20568
9. Рейнджерс6329110626192-19068
10. Детройт6322530627181-20266
11. Монреаль6321722427186-20866
12. Бостон6522701728176-20466
13. Айлендерс6223421626172-18465
14. Филадельфия6417643529184-21662
15. Питтсбург6516715531184-24158
16. Баффало6220221532196-21854

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6436711316226-14892
2. Даллас6334521120217-16584
3. Вегас6235212418208-16882
4. Эдмонтон63271001322205-18678
5. Колорадо6433411124216-19078
6. Миннесота6329522223178-18176
7. Лос-Анджелес6128313620171-16373
8. Калгари6324331923164-18270
9. Ванкувер62235111022171-18769
10. Сент-Луис6522541627187-19469
11. Юта6320712825179-18766
12. Анахайм6219532528165-19261
13. Сиэтл6422413133190-20858
14. Нэшвилл6320310732167-20955
15. Чикаго6417212735178-22449
16. Сан-Хосе6512414539171-24543
text = прогноз на матч «Вашингтон» - «Сиэтл»
link = https://www.vedomosti.ru/sport/rb/predictions/article/washington-seattle-nhl-prognoz

Потери

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«Каролина»: Каррье, Фаст, Орлов, Стиллман (все - травма)

«Виннипег»:  Купари (травма)

Прогноз на матч

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Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф и входят у букмекеров в пятерку главных претендентов на завоевание Кубка Стэнли. «Виннипег» занимает первую строчку в сводной таблице НХЛ и имеет лучший показатель в обороне в регулярке (148 пропущенных голов). В плане результативности «Джетс» (226 шайб) в лиге уступает только «Вашингтону» (228).

«Каролина» исправно набирает очки, но даются они «Харрикейнз» в последних матчах с большим трудом. Свои два последних матча команда Рода Бриндамора выиграла с разницей в один гол, а в домашней встрече с «Калгари» смогла склонить чашу весов в свою пользу лишь в овертайме.

«Виннипег» два своих предыдущих матча выиграл довольно уверенно, разобравшись с «Нью-Джерси» и «Филадельфией» с общим счетом 10:2. При этом оба этих матча «Джетс» провели на выезде.

В пользу гостей предстоящего поединка выступает и статистика личных встреч - в трех последних очных матчах «Виннипег» неизменно переигрывал «Каролину», укладываясь в основное время. Линия букмекеров намекает, что больше шансов на победу у хозяев площадки, но рискнем предположить, что набрать очки в этот вечер «Каролине» не удастся.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI оценивают шансы «Каролины» на победу коэффициентом 2.25. Вероятность успеха гостей котируется за 2.75. На ничью можно заключить пари за 4.20.

Вопросы и ответы

Какие российские игроки примут участие в матче «Каролина» - «Виннипег»?

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В воротах «Каролины» с большой долей вероятности место займет Петр Кочетков. Голкипер Российский голкипер в текущем сезоне принял участие в 38-ми матчах регулярного первенства, в которых пропустил 87 голов. Выйдет на лед и нападающий Андрей Свечников, на счету которого 43 (18+25) результативных балла в 62-х встречах за «Харрикейнз». А вот защитника Дмитрия Орлова на площадке зрители не увидят. Игрок значится в списке травмированных.

За «Виннипег» сыграет форвард Владислав Наместников, у которого 30 (10+20) очков в 60-ти матчах. 

Выйдут ли «Каролина» и «Виннипег» в плей-офф?

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Ставки на выход «Харрикейнз» и «Джетс» в плей-офф не принимаются. Команды уже обеспечили себе путевки в кубковую стадию.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 8.00

«Виннипег Джетс» - 9.00 

«Вашингтона», «Каролина», «Торонто» - по 10.00.

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