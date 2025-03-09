Каролина — Виннипег, 10 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь на 10 марта «Каролина» проведет матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипегом». Гости возглавляют сводную турнирную таблицу НХЛ и, по мнению букмекеров, являются одним из главных претендентов на завоевание Кубка Стэнли. Хозяева входят в топ-5 фаворитов предстоящего плей-офф.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Каролина Харрикейнз»
10.03.2025, Пн
00:01 МСК
«Виннипег Джетс»
|П1 - 2.30
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Леново Центр» (роли, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Каролина»
|4
|3
|19-16
|«Виннипег»
|3
|4
|16-19
Последние пять матчей «Каролины» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|07.03.2025
|«Каролина»
3:2
«Бостон»
|05.03.2025
|«Детройт»
1:2
«Каролина»
|03.03.2025
|«Каролина»
2:1 ОТ
«Калгари»
|02.03.2025
|«Каролина»
1:3
«Эдмонтон»
|28.02.2025
|«Каролина»
5:2
«Баффало»
Последние пять матчей «Виннипега» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|08.03.2025
|«Нью-Джерси»
1:6
«Виннипег»
|07.03.2025
|«Филадельфия»
1:4
«Виннипег»
|05.03.2025
|«Айлендерс»
3:2
«Виннипег»
|02.03.2025
|«Виннипег»
1:2 Б
«Филадельфия»
|28.02.2025
|«Нэшвилл»
2:1
«Виннипег»
Последние пять матчей «Каролины» и «Виннипега»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|05.02.2025
|«Виннипег»
3:0
«Каролина»
|02.03.2024
|«Каролина»
3:5
«Виннипег»
|05.12.2023
|«Виннипег»
2:1
«Каролина»
|15.03.2023
|«Каролина»
5:3
«Виннипег»
|22.11.2022
|«Виннипег»
4:3 ОТ
«Каролина»
«Каролина»
|Показатель
«Виннипег»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Ахо
|60
Коннор
80
|Снайпер (голы)
|Джарвис
|24
Шайфли
35
|Ассистент (передачи)
|Нечас
|40
Коннор
47
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Кочетков
|2.47
Хеллибак
1.99
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|63
|34
|6
|1
|3
|5
|14
|228-165
|90
|2. Флорида
|64
|34
|2
|4
|0
|3
|21
|213-172
|83
|3. Торонто
|63
|31
|7
|0
|1
|2
|22
|202-187
|79
|4. Каролина
|63
|32
|5
|0
|2
|2
|22
|200-173
|78
|5. Тампа-Бэй
|63
|32
|4
|1
|1
|3
|22
|224-169
|78
|6. Нью-Джерси
|64
|29
|3
|1
|1
|5
|25
|190-164
|72
|7. Оттава
|62
|23
|8
|1
|2
|3
|25
|178-179
|69
|8. Коламбус
|62
|22
|4
|4
|1
|7
|24
|207-205
|68
|9. Рейнджерс
|63
|29
|1
|1
|0
|6
|26
|192-190
|68
|10. Детройт
|63
|22
|5
|3
|0
|6
|27
|181-202
|66
|11. Монреаль
|63
|21
|7
|2
|2
|4
|27
|186-208
|66
|12. Бостон
|65
|22
|7
|0
|1
|7
|28
|176-204
|66
|13. Айлендерс
|62
|23
|4
|2
|1
|6
|26
|172-184
|65
|14. Филадельфия
|64
|17
|6
|4
|3
|5
|29
|184-216
|62
|15. Питтсбург
|65
|16
|7
|1
|5
|5
|31
|184-241
|58
|16. Баффало
|62
|20
|2
|2
|1
|5
|32
|196-218
|54
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|64
|36
|7
|1
|1
|3
|16
|226-148
|92
|2. Даллас
|63
|34
|5
|2
|1
|1
|20
|217-165
|84
|3. Вегас
|62
|35
|2
|1
|2
|4
|18
|208-168
|82
|4. Эдмонтон
|63
|27
|10
|0
|1
|3
|22
|205-186
|78
|5. Колорадо
|64
|33
|4
|1
|1
|1
|24
|216-190
|78
|6. Миннесота
|63
|29
|5
|2
|2
|2
|23
|178-181
|76
|7. Лос-Анджелес
|61
|28
|3
|1
|3
|6
|20
|171-163
|73
|8. Калгари
|63
|24
|3
|3
|1
|9
|23
|164-182
|70
|9. Ванкувер
|62
|23
|5
|1
|1
|10
|22
|171-187
|69
|10. Сент-Луис
|65
|22
|5
|4
|1
|6
|27
|187-194
|69
|11. Юта
|63
|20
|7
|1
|2
|8
|25
|179-187
|66
|12. Анахайм
|62
|19
|5
|3
|2
|5
|28
|165-192
|61
|13. Сиэтл
|64
|22
|4
|1
|3
|1
|33
|190-208
|58
|14. Нэшвилл
|63
|20
|3
|1
|0
|7
|32
|167-209
|55
|15. Чикаго
|64
|17
|2
|1
|2
|7
|35
|178-224
|49
|16. Сан-Хосе
|65
|12
|4
|1
|4
|5
|39
|171-245
|43
text = прогноз на матч «Вашингтон» - «Сиэтл»
link = https://www.vedomosti.ru/sport/rb/predictions/article/washington-seattle-nhl-prognoz
«Каролина»: Каррье, Фаст, Орлов, Стиллман (все - травма)
«Виннипег»: Купари (травма)
Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф и входят у букмекеров в пятерку главных претендентов на завоевание Кубка Стэнли. «Виннипег» занимает первую строчку в сводной таблице НХЛ и имеет лучший показатель в обороне в регулярке (148 пропущенных голов). В плане результативности «Джетс» (226 шайб) в лиге уступает только «Вашингтону» (228).
«Каролина» исправно набирает очки, но даются они «Харрикейнз» в последних матчах с большим трудом. Свои два последних матча команда Рода Бриндамора выиграла с разницей в один гол, а в домашней встрече с «Калгари» смогла склонить чашу весов в свою пользу лишь в овертайме.
«Виннипег» два своих предыдущих матча выиграл довольно уверенно, разобравшись с «Нью-Джерси» и «Филадельфией» с общим счетом 10:2. При этом оба этих матча «Джетс» провели на выезде.
В пользу гостей предстоящего поединка выступает и статистика личных встреч - в трех последних очных матчах «Виннипег» неизменно переигрывал «Каролину», укладываясь в основное время. Линия букмекеров намекает, что больше шансов на победу у хозяев площадки, но рискнем предположить, что набрать очки в этот вечер «Каролине» не удастся.
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Эксперты БК PARI оценивают шансы «Каролины» на победу коэффициентом 2.25. Вероятность успеха гостей котируется за 2.75. На ничью можно заключить пари за 4.20.
В воротах «Каролины» с большой долей вероятности место займет Петр Кочетков. Голкипер Российский голкипер в текущем сезоне принял участие в 38-ми матчах регулярного первенства, в которых пропустил 87 голов. Выйдет на лед и нападающий Андрей Свечников, на счету которого 43 (18+25) результативных балла в 62-х встречах за «Харрикейнз». А вот защитника Дмитрия Орлова на площадке зрители не увидят. Игрок значится в списке травмированных.
За «Виннипег» сыграет форвард Владислав Наместников, у которого 30 (10+20) очков в 60-ти матчах.
Ставки на выход «Харрикейнз» и «Джетс» в плей-офф не принимаются. Команды уже обеспечили себе путевки в кубковую стадию.
Партнерский проект