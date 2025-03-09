Каролина — Виннипег, 10 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф и входят у букмекеров в пятерку главных претендентов на завоевание Кубка Стэнли. «Виннипег» занимает первую строчку в сводной таблице НХЛ и имеет лучший показатель в обороне в регулярке (148 пропущенных голов). В плане результативности «Джетс» (226 шайб) в лиге уступает только «Вашингтону» (228).

«Каролина» исправно набирает очки, но даются они «Харрикейнз» в последних матчах с большим трудом. Свои два последних матча команда Рода Бриндамора выиграла с разницей в один гол, а в домашней встрече с «Калгари» смогла склонить чашу весов в свою пользу лишь в овертайме.

«Виннипег» два своих предыдущих матча выиграл довольно уверенно, разобравшись с «Нью-Джерси» и «Филадельфией» с общим счетом 10:2. При этом оба этих матча «Джетс» провели на выезде.

В пользу гостей предстоящего поединка выступает и статистика личных встреч - в трех последних очных матчах «Виннипег» неизменно переигрывал «Каролину», укладываясь в основное время. Линия букмекеров намекает, что больше шансов на победу у хозяев площадки, но рискнем предположить, что набрать очки в этот вечер «Каролине» не удастся.