Джон Кастанеда – Марк Вологдин, 19 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В предварительном карде ближайшего турнира UFC в лиге дебютирует россиянин Марк Вологдин. Несмотря на поражение в Претендентской серии Дэйны Уайта, он очень впечатлил главу промоушена и получил контракт. Первым соперником Вологдина будет американец Джон Кастанеда. Чем завершится это противостояние в легчайшем весе (до 61,2 кг)?
Кастанеда
Вологдин
|США
Страна
Россия
|34
Возраст
25
|29
Бои
17
|21 (8 / 6 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (6 / 4 / 2)
|8 (2 / 0 / 6)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (0 / 1 / 3)
|0
Ничьи
1
|167,5
Рост (см)
160
|180,5
Размах рук (см)
165
|94
Размах ног (см)
94
Обладатель коричневого пояса по джиу-джитсу, провел почти два десятка боев в любительских MMA, с 2012 г. выступает на профессиональном уровне. Имеет опыт поединков в легчайшей, полулегкой и легкой весовых категориях. В 2017 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но в UFC перешел только в 2020-м. В сильнейшем промоушене по четыре раза выиграл и проиграл. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в апреле 2025 г. уступил Крису Гутьерресу раздельным решением судей.
Уроженец Петрозаводска. Обладатель ряда титулов в кёкусинкай. В профессиональных ММА выступает с 2018 г. Бился в российских и шведских лигах. В последнем поединке в октябре проиграл Хуану Адриану Луне Мартинетти единогласным решением судей в Претендентской серии Дэйны Уайта, но получил контракт с UFC.
Тот случай, когда истинный уровень дебютанта относительно UFC понять крайне сложно. Вологдин выступал в довольно скромных лигах, но максимально впечатлил Уайта в Претендентской серии. Тот бой с Мартинетти глава UFC даже называл лучшим в истории своего турнира. К слову, до поражения россиянин шел на серии из семи побед.
Но понятно, что уровень оппозиции Вологдина прежде был скромным. При этом его профессиональный рекорд нельзя назвать впечатляющим. Впрочем, Кастанеда точно не выглядит непроходимым соперником. Лучшие годы американца, похоже, позади, а по навыкам он точно уступает россиянину как минимум в стойке.
Вологдин способен буквально снести оппонента своими ударами. Вот только важно помнить, что Кастанеда идет на серии из двух поражений, а потому рискует вылететь из UFC. В таких обстоятельствах он может предстать тем самым раненым зверем, опасным вдвойне.
Резюмируя, ждем трудовой поединок для россиянина. Чрезмерно рисковать он вряд ли намерен – потребуется время, чтобы подстроиться под довольно опытного Кастанеду, которого очень непросто финишировать. Вполне вероятно, что в итоге этот бой продлится всю трехраундовую дистанцию. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.
Турнир UFC Fight Night 273 пройдет на арене «Canada Life Center» в Виннипеге (провинция Манитоба, Канада). Шоу стартует в полночь с 18 на 19 апреля по московскому времени. Бой Кастанеда – Вологдин стоит ожидать около 00:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
