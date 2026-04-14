Джон Кастанеда – Марк Вологдин, 19 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Тот случай, когда истинный уровень дебютанта относительно UFC понять крайне сложно. Вологдин выступал в довольно скромных лигах, но максимально впечатлил Уайта в Претендентской серии. Тот бой с Мартинетти глава UFC даже называл лучшим в истории своего турнира. К слову, до поражения россиянин шел на серии из семи побед.

Но понятно, что уровень оппозиции Вологдина прежде был скромным. При этом его профессиональный рекорд нельзя назвать впечатляющим. Впрочем, Кастанеда точно не выглядит непроходимым соперником. Лучшие годы американца, похоже, позади, а по навыкам он точно уступает россиянину как минимум в стойке.

Вологдин способен буквально снести оппонента своими ударами. Вот только важно помнить, что Кастанеда идет на серии из двух поражений, а потому рискует вылететь из UFC. В таких обстоятельствах он может предстать тем самым раненым зверем, опасным вдвойне.

Резюмируя, ждем трудовой поединок для россиянина. Чрезмерно рисковать он вряд ли намерен – потребуется время, чтобы подстроиться под довольно опытного Кастанеду, которого очень непросто финишировать. Вполне вероятно, что в итоге этот бой продлится всю трехраундовую дистанцию. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.