Джон Кастанеда – Марк Вологдин, 19 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Дебют россиянина в лиге
Александр Бокулёв
В предварительном карде ближайшего турнира UFC в лиге дебютирует россиянин Марк Вологдин. Несмотря на поражение в Претендентской серии Дэйны Уайта, он очень впечатлил главу промоушена и получил контракт. Первым соперником Вологдина будет американец Джон Кастанеда. Чем завершится это противостояние в легчайшем весе (до 61,2 кг)?

Кастанеда

 

Вологдин

США

Страна

Россия

34

Возраст

25

29

Бои

17

21 (8 / 6 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (6 / 4 / 2)

8 (2 / 0 / 6)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (0 / 1 / 3)

0

Ничьи

1

167,5

Рост (см)

160

180,5

Размах рук (см)

165

94

Размах ног (см)

94

Джон Кастанеда

Обладатель коричневого пояса по джиу-джитсу, провел почти два десятка боев в любительских MMA, с 2012 г. выступает на профессиональном уровне. Имеет опыт поединков в легчайшей, полулегкой и легкой весовых категориях. В 2017 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но в UFC перешел только в 2020-м. В сильнейшем промоушене по четыре раза выиграл и проиграл. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в апреле 2025 г. уступил Крису Гутьерресу раздельным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Марк Вологдин

Уроженец Петрозаводска. Обладатель ряда титулов в кёкусинкай. В профессиональных ММА выступает с 2018 г. Бился в российских и шведских лигах. В последнем поединке в октябре проиграл Хуану Адриану Луне Мартинетти единогласным решением судей в Претендентской серии Дэйны Уайта, но получил контракт с UFC.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

 Победа КастанедыПобеда ВологдинаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,852,002,651,45

Прогноз на бой

Тот случай, когда истинный уровень дебютанта относительно UFC понять крайне сложно. Вологдин выступал в довольно скромных лигах, но максимально впечатлил Уайта в Претендентской серии. Тот бой с Мартинетти глава UFC даже называл лучшим в истории своего турнира. К слову, до поражения россиянин шел на серии из семи побед.

Но понятно, что уровень оппозиции Вологдина прежде был скромным. При этом его профессиональный рекорд нельзя назвать впечатляющим. Впрочем, Кастанеда точно не выглядит непроходимым соперником. Лучшие годы американца, похоже, позади, а по навыкам он точно уступает россиянину как минимум в стойке.

Вологдин способен буквально снести оппонента своими ударами. Вот только важно помнить, что Кастанеда идет на серии из двух поражений, а потому рискует вылететь из UFC. В таких обстоятельствах он может предстать тем самым раненым зверем, опасным вдвойне.

Резюмируя, ждем трудовой поединок для россиянина. Чрезмерно рисковать он вряд ли намерен – потребуется время, чтобы подстроиться под довольно опытного Кастанеду, которого очень непросто финишировать. Вполне вероятно, что в итоге этот бой продлится всю трехраундовую дистанцию. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Полный кард, где смотреть бой Кастанеда – Вологдин

Турнир UFC Fight Night 273 пройдет на арене «Canada Life Center» в Виннипеге (провинция Манитоба, Канада). Шоу стартует в полночь с 18 на 19 апреля по московскому времени. Бой Кастанеда – Вологдин стоит ожидать около 00:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Гилберт Бёрнс (Бразилия) Майк Мэлотт (Канада). Полусредний вес;
  • Кайлер Филлипс (США) Чарльз Журден (Канада). Легчайший вес;
  • Мандел Налло (Канада) – Джай Герберт (Англия). Легкий вес;
  • Жасмин Ясудавичюс (Канада) – Карин Силва (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Тиаго Мойзес (Бразилия) – Гейдж Янг (США). Легкий вес;
  • Деннис Бузукджа (США) – Марсио Барбоса (Бразилия). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Жульен Леблан (Канада) – Роберт Валентин (Швейцария). Средний вес;
  • Таннер Босер (Канада) – Гёкхан Саричам (Турция). Тяжелый вес;
  • Мелисса Кроден (Канада) – Дарья Железнякова (Россия). Женский легчайший вес;
  • Митч Рапосо (США) – Аллан Насименто (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Джейджей Олдрич (США) – Джейми-Лин Хорт (Канада). Женский наилегчайший вес;
  • Джон Кастанеда (США) – Марк Вологдин (Россия). Легчайший вес;
  • Джейми Сираж (Канада) – Джон Яннис (США). Легчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer261 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer77 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer261 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer261 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer261 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer261 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer261 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё