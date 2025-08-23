Ведомости
Чайка - Арсенал, 24 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Туляки с Гунько непобедимы
Валентин Васильев

В воскресенье, 24 августа, в Песчанокопском состоится встреча хорошо знакомых по «Спартаку» тренеров. Дмитрий Гунько везет в гости к тезке Комбарову тульский «Арсенал». Но не только поэтому матч обещает быть любопытным. О турнирных и беттинговых раскладах - ниже.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Чайка» (Песчанокопское)

24.08.2025, Вс

19:00 МСК

 «Арсенал» (Тула) 

П1 - 2.25

Х - 3.00

П2 - 3.30

Турнир: Лига PARI, 5-й тур

Стадион «Имени И.П. Чайка» (Песчанокопское)

Главный судья: Машлякевич (Москва)

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Чайка»0202-2
 «Арсенал»0202-2

Последние пять матчей «Чайки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Чайка»

1:2

«Шинник»

Лига PARI

10.08.2025«СКА-Хабаровск»

1:1

«Чайка»

Лига PARI

02.08.2025«Чайка»

1:1

«Волга»

Лига PARI

26.07.2025«Сокол»

0:0

«Чайка»

Лига PARI

20.07.2025«Енисей»

0:3

«Чайка»

Лига PARI

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Арсенал»

2:2

«Енисей»

Лига PARI

09.08.2025«Родина»

1:1

«Арсенал»

Лига PARI

03.08.2025«Черноморец»

1:2

«Арсенал»

Лига PARI

25.07.2025«Арсенал»

1:1

«Шинник»

Лига PARI

19.07.2025«Арсенал»

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очной встречей команды занимают соседние места в таблице - соответственно, девятое и восьмое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел55006-115
2. Урал54018-412
3. КАМАЗ53119-610
4. Спартак Кострома53117-410
5. Челябинск53027-69
6. СКА-Хабаровск52215-48
7. Ротор52214-38
8. Арсенал51407-67
9. Чайка51316-46
10. Нефтехимик51314-46
11. Уфа51222-35
12. Волга51134-64
13. Торпедо51133-54
14. Шинник51133-64
15. Сокол50412-34
16. Родина50324-73
17. Черноморец50235-82
18. Енисей50233-92

Прогноз на матч

Свернуть

«Арсенал» с приходом Дмитрия Гунько перестал проигрывать. Правда, и победа за пять туров у него всего одна - над переформатированным «Черноморцем» в Новороссийске.

«Чайка» тоже выиграла в новой кампании только раз, и тоже на выезде - 3:0 в Красноярске.

Туляки забивали и пропускали во всех пяти турах Лиги PARI. У южан таких матчей три из полдесятка. При таких вводных коэффициент 2.40 на обмен голами выглядит очень щедро.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

«Матч ТВ» и PARI покажут игру на своим ресурсах в сети.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Чайка»: Ужгин (травма)

«Арсенал»: Большаков (дисквалификация)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора PARI установила высокие коэффициенты на самые популярные исходы. Победа хозяев идет в линии за 2.25, ничья - за 3.00, а выигрыш гостей - за 3.30.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Чайка» - «Арсенал»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент на 0:1. При сыгравшей ставке на этот вариант букмекер выплатит вознаграждение в пятикратном размере. 

Где смотреть бесплатно матч «Чайка» - «Арсенал»?

Сайты «Матч ТВ» и PARI транслируют игры турнира бесплатно.

Где купить билеты на матч «Чайка» - «Арсенал»?

Вся информация о порядке приобретения и стоимости билетов на игру представлена на официальном сайте «Чайки».

