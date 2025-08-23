Чайка - Арсенал, 24 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Арсенал» с приходом Дмитрия Гунько перестал проигрывать. Правда, и победа за пять туров у него всего одна - над переформатированным «Черноморцем» в Новороссийске.

«Чайка» тоже выиграла в новой кампании только раз, и тоже на выезде - 3:0 в Красноярске.

Туляки забивали и пропускали во всех пяти турах Лиги PARI. У южан таких матчей три из полдесятка. При таких вводных коэффициент 2.40 на обмен голами выглядит очень щедро.