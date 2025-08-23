Чайка - Арсенал, 24 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 24 августа, в Песчанокопском состоится встреча хорошо знакомых по «Спартаку» тренеров. Дмитрий Гунько везет в гости к тезке Комбарову тульский «Арсенал». Но не только поэтому матч обещает быть любопытным. О турнирных и беттинговых раскладах - ниже.
Турнир: Лига PARI, 5-й тур
Стадион «Имени И.П. Чайка» (Песчанокопское)
Главный судья: Машлякевич (Москва)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Чайка»
|0
|2
|0
|2-2
|«Арсенал»
|0
|2
|0
|2-2
Последние пять матчей «Чайки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Чайка»
1:2
«Шинник»
Лига PARI
|10.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«Чайка»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Чайка»
1:1
«Волга»
Лига PARI
|26.07.2025
|«Сокол»
0:0
«Чайка»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Енисей»
0:3
«Чайка»
Лига PARI
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Арсенал»
2:2
«Енисей»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Родина»
1:1
«Арсенал»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Черноморец»
1:2
«Арсенал»
Лига PARI
|25.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«Шинник»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
Перед очной встречей команды занимают соседние места в таблице - соответственно, девятое и восьмое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|5
|5
|0
|0
|6-1
|15
|2. Урал
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|3. КАМАЗ
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|4. Спартак Кострома
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|5. Челябинск
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|6. СКА-Хабаровск
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|7. Ротор
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|8. Арсенал
|5
|1
|4
|0
|7-6
|7
|9. Чайка
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|10. Нефтехимик
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|11. Уфа
|5
|1
|2
|2
|2-3
|5
|12. Волга
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|13. Торпедо
|5
|1
|1
|3
|3-5
|4
|14. Шинник
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|15. Сокол
|5
|0
|4
|1
|2-3
|4
|16. Родина
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|17. Черноморец
|5
|0
|2
|3
|5-8
|2
|18. Енисей
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
«Арсенал» с приходом Дмитрия Гунько перестал проигрывать. Правда, и победа за пять туров у него всего одна - над переформатированным «Черноморцем» в Новороссийске.
«Чайка» тоже выиграла в новой кампании только раз, и тоже на выезде - 3:0 в Красноярске.
Туляки забивали и пропускали во всех пяти турах Лиги PARI. У южан таких матчей три из полдесятка. При таких вводных коэффициент 2.40 на обмен голами выглядит очень щедро.
«Матч ТВ» и PARI покажут игру на своим ресурсах в сети.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Чайка»: Ужгин (травма)
«Арсенал»: Большаков (дисквалификация)
Букмекерская контора PARI установила высокие коэффициенты на самые популярные исходы. Победа хозяев идет в линии за 2.25, ничья - за 3.00, а выигрыш гостей - за 3.30.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент на 0:1. При сыгравшей ставке на этот вариант букмекер выплатит вознаграждение в пятикратном размере.
Сайты «Матч ТВ» и PARI транслируют игры турнира бесплатно.
Вся информация о порядке приобретения и стоимости билетов на игру представлена на официальном сайте «Чайки».