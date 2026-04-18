ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Чайка - Факел, 18 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Лидер выместит злость на аутсайдере?
Валентин Васильев
После самого болезненного поражения в сезоне, от «Родины», лидера Лиги PARI ожидает матч с аутсайдером на формально чужом, но фактически нейтральном поле в Подольске. Сумеет ли «Чайка» воспользоваться некоторым замешательством воронежцев и зацепить крайне необходимые ей очки? Анализируем шансы сторон на успех, выбираем вариант для прогноза. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Чайка» (Песчанокопское)

18.04.2026, Сб

15:00 МСК

«Факел» (Воронеж) 

П1 - 9.50

Х - 4.50

П2 - 1.35

Турнир: Лига PARI, 29-й тур

Стадион: «Труд» (Подольск)

Главный судья: Гусаков (Кисловодск)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Чайка»2415-4
«Факел»1414-5

Последние пять матчей «Чайки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.04.2026«Чайка»

1:4

«Енисей»

Лига PARI

05.04.2026«Урал»

5:0

«Чайка»

Лига PARI

29.03.2026«Чайка»

2:1

«Челябинск»

Лига PARI

23.03.2026«Родина»

5:2

«Чайка»

Лига PARI

14.03.2026«Спартак»

1:1

«Чайка»

Лига PARI

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2026«Факел»

1:3

«Родина»

Лига PARI

05.04.2026«Арсенал»

1:2

«Факел»

Лига PARI

01.04.2026«Нефтехимик»

0:2

«Факел»

Лига PARI

28.03.2026«Факел»

0:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

20.03.2026«Ротор»

1:0

«Факел»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

«Факел» продолжает лидировать в таблице, тогда как «Чайка» уже одной ногой стоит во второй лиге.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Факел28185535-1659
2Родина281510348-2455
3Урал28147741-2749
4Ротор28129736-2245
5Спартак-Кострома281111640-3344
6КАМАЗ28913641-2840
7Челябинск28912737-3139
8Енисей28910927-3237
9Арсенал28812838-3436
10Шинник28812823-2336
11Нефтехимик28812831-3236
12Торпедо28981129-3435
13СКА-Хабаровск28811931-3735
14Волга28871331-4131
15Черноморец28781332-3929
16Уфа286101229-3528
17Чайка28471726-6319
18Сокол282101612-3616

Прогноз на матч

«Чайка» в этом году одержала две победы - над «Соколом» и «Челябинском». Но если команда Комбарова проигрывает, то минимум в два мяча: 1:3 от «СКА-Хабаровск», 2:5 от «Родины», 0:5 от «Чайки», 1:4 от «Енисея».

«Факел» после зимней паузы замедлился: как для лидера сезона команда растеряла многовато очков. В «весенней» таблице воронежцы занимают только пятое место, уступая не только «Родине», но и «Ротору», «Торпедо» и «Енисею».

После домашнего поражения от «Родины» команда Олега Василенко остро нуждается в порции положительных эмоций. Матчи «Факела» редко отличает повышенная результативность, но в Подмосковье ожидается достаточно много голов. В последних 10 матчах (с учетом контрольных) «Чайка» пропускала в среднем по 2.8 мяча за игру. 

PARI дает высокий коэффициент на тотал больше 2.5 - 2.05.

Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру лидеров ФНЛ в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Очень внушительный коэффициент на победу номинальных хозяев (9.50) объясняется не только пропастью между командами в таблице, но и нейтральным полем. Ничья котируется за 4.50, а успех лидера - за 1.35.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Чайка» - «Факел»?

Как ни странно, у «Факела» отрицательный баланс матчей с «Чайкой»: два поражения (с учетом товарищеского матча) при всего одной победе и четырех ничьих. Но здесь и сейчас эксперты ожидают успеха воронежцев.

Где смотреть бесплатно матч «Чайка» - «Факел»?

БК PARI транслирует все матчи первого дивизиона на своем сайте бесплатно.

Где купить билеты на  матч «Чайка» - «Факел»?

 Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Труд» в Подольске в день матча.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

