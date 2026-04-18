Чайка - Факел, 18 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

После самого болезненного поражения в сезоне, от «Родины», лидера Лиги PARI ожидает матч с аутсайдером на формально чужом, но фактически нейтральном поле в Подольске. Сумеет ли «Чайка» воспользоваться некоторым замешательством воронежцев и зацепить крайне необходимые ей очки? Анализируем шансы сторон на успех, выбираем вариант для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 29-й тур
Стадион: «Труд» (Подольск)
Главный судья: Гусаков (Кисловодск)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Чайка»
|2
|4
|1
|5-4
|«Факел»
|1
|4
|1
|4-5
Последние пять матчей «Чайки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2026
|«Чайка»
1:4
«Енисей»
Лига PARI
|05.04.2026
|«Урал»
5:0
«Чайка»
Лига PARI
|29.03.2026
|«Чайка»
2:1
«Челябинск»
Лига PARI
|23.03.2026
|«Родина»
5:2
«Чайка»
Лига PARI
|14.03.2026
|«Спартак»
1:1
«Чайка»
Лига PARI
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2026
|«Факел»
1:3
«Родина»
Лига PARI
|05.04.2026
|«Арсенал»
1:2
«Факел»
Лига PARI
|01.04.2026
|«Нефтехимик»
0:2
«Факел»
Лига PARI
|28.03.2026
|«Факел»
0:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|20.03.2026
|«Ротор»
1:0
«Факел»
Лига PARI
«Факел» продолжает лидировать в таблице, тогда как «Чайка» уже одной ногой стоит во второй лиге.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Факел
|28
|18
|5
|5
|35-16
|59
|2
|Родина
|28
|15
|10
|3
|48-24
|55
|3
|Урал
|28
|14
|7
|7
|41-27
|49
|4
|Ротор
|28
|12
|9
|7
|36-22
|45
|5
|Спартак-Кострома
|28
|11
|11
|6
|40-33
|44
|6
|КАМАЗ
|28
|9
|13
|6
|41-28
|40
|7
|Челябинск
|28
|9
|12
|7
|37-31
|39
|8
|Енисей
|28
|9
|10
|9
|27-32
|37
|9
|Арсенал
|28
|8
|12
|8
|38-34
|36
|10
|Шинник
|28
|8
|12
|8
|23-23
|36
|11
|Нефтехимик
|28
|8
|12
|8
|31-32
|36
|12
|Торпедо
|28
|9
|8
|11
|29-34
|35
|13
|СКА-Хабаровск
|28
|8
|11
|9
|31-37
|35
|14
|Волга
|28
|8
|7
|13
|31-41
|31
|15
|Черноморец
|28
|7
|8
|13
|32-39
|29
|16
|Уфа
|28
|6
|10
|12
|29-35
|28
|17
|Чайка
|28
|4
|7
|17
|26-63
|19
|18
|Сокол
|28
|2
|10
|16
|12-36
|16
«Чайка» в этом году одержала две победы - над «Соколом» и «Челябинском». Но если команда Комбарова проигрывает, то минимум в два мяча: 1:3 от «СКА-Хабаровск», 2:5 от «Родины», 0:5 от «Чайки», 1:4 от «Енисея».
«Факел» после зимней паузы замедлился: как для лидера сезона команда растеряла многовато очков. В «весенней» таблице воронежцы занимают только пятое место, уступая не только «Родине», но и «Ротору», «Торпедо» и «Енисею».
После домашнего поражения от «Родины» команда Олега Василенко остро нуждается в порции положительных эмоций. Матчи «Факела» редко отличает повышенная результативность, но в Подмосковье ожидается достаточно много голов. В последних 10 матчах (с учетом контрольных) «Чайка» пропускала в среднем по 2.8 мяча за игру.
PARI дает высокий коэффициент на тотал больше 2.5 - 2.05.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекерская контора PARI покажет игру лидеров ФНЛ в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Очень внушительный коэффициент на победу номинальных хозяев (9.50) объясняется не только пропастью между командами в таблице, но и нейтральным полем. Ничья котируется за 4.50, а успех лидера - за 1.35.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Как ни странно, у «Факела» отрицательный баланс матчей с «Чайкой»: два поражения (с учетом товарищеского матча) при всего одной победе и четырех ничьих. Но здесь и сейчас эксперты ожидают успеха воронежцев.
БК PARI транслирует все матчи первого дивизиона на своем сайте бесплатно.
Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Труд» в Подольске в день матча.