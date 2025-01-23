Челси — Борнмут, 14 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В минувшую субботу «Челси» и «Борнмут» вдоволь порезвились в 3-м раунде Кубка Англии, обыграв с одинаковым счетом (5:0) на своих полях «Моркам» и «Вест Бромвич Альбион» соответственно. Ждать подобной результативности от соперников на «Стэмфорд Бридж» вряд ли приходится, но забитые мячи в этой встрече непременно должны быть.

«Синие» являются одним из самых результативных клубов национального чемпионата, уступая по этому показателю в лиге лишь законодателю мод из Ливерпуля и развеселому «Тоттенхэму». Не забывает поражать ворота соперников в АПЛ и «Борнмут», имеющий средний показатель - ровно полтора мяча за игру.

Среди команд из первой пятерки лиги «Челси» меньше всех уделяет внимание безопасности своих ворот (24 пропущенных гола), а у борнмутцев всего на один мяч меньше.

Гадать над тем, по какому сценарию будет развиваться игра на «Стэмфорд Бридж» или пытаться спрогнозировать разницу мячей, довольно сложно. А вот ставка на то, что отличиться в этой встрече хотя бы по разу сможет каждая из команд , кажется довольно сладкой.