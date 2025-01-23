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13 января 14:33ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Челси — Борнмут, 14 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Синие» постараются приблизиться к тройке лидеров Премьер-лиги
Руслан Ипполитов

14 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу «Челси» встретится в Лондоне с «Борнмутом». Лондонцы имеют хороший шанс приблизиться к тройке лидеров АПЛ, а отстающий от «синих» всего на три очка «Борнмут» постарается догнать команду Энцо Марески 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон)

14.01.2025, Вт

22:30 МСК

«Борнмут» (Борнмут)

П1 - 1.57

Х - 4.50

П2 - 5.10

Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 21-й тур

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)

Судьи: еще не определены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»132528-17
«Борнмут»521317-28

Последние пять игр «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2025«Челси»

5:0

«Моркам»

Кубок Англии

04.01.2025«Кристал Пэлас»

1:1

«Челси»

АПЛ

30.12.2024«Ипсвич»

2:0

«Челси»

АПЛ

26.12.2024«Челси»

1:2

«Фулхэм»

АПЛ

22.12.2024«Эвертон»

0:0

«Челси»

АПЛ

Последние пять игр «Борнмута»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2025«Борнмут»

5:0

«Вест Бромвич»

Кубок Англии

04.01.2025«Борнмут»

1:0

«Эвертон»

АПЛ

29.12.2024«Фулхэм»

2:2

«Борнмут»

АПЛ

26.12.2024«Борнмут»

0:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

22.12.2024«МЮ»

0:3

«Борнмут»

АПЛ

Последние пять игр «Челси» и «Борнмута»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2024«Борнмут»

0:1

«Челси»

АПЛ

19.05.2024«Челси»

2:1

«Борнмут»

АПЛ

17.09.2023«Борнмут»

0:0

«Челси»

АПЛ

06.05.2023«Борнмут»

1:3

«Челси»

АПЛ

27.12.2022«Челси»

2:0

«Борнмут»

АПЛ

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль19144147-1946
2. Арсенал20117239-1840
3. Ноттингем20124429-1940
4. Челси20106439-2436
5. Ньюкасл20105534-2235
6. Манчестер Сити20104636-2734
7. Борнмут2096530-2333
8. Астон Вилла2095630-3232
9. Фулхэм2079430-2730
10. Брайтон20610430-2928
11. Брентфорд2083938-3527
12. Тоттенхэм20731042-3024
13. Манчестер Юнайтед2065923-2823
14. Вест Хэм2065924-3923
15. Кристал Пэлас2049721-2821
16. Эвертон1938815-2517
17. Вулверхэмптон20441231-4516
18. Ипсвич20371020-3516
19. Лестер20351223-4414
20. Саутгемптон20131612-446

Прогноз на матч

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В минувшую субботу «Челси» и «Борнмут» вдоволь порезвились в 3-м раунде Кубка Англии, обыграв с одинаковым счетом (5:0) на своих полях «Моркам» и «Вест Бромвич Альбион» соответственно. Ждать подобной результативности от соперников на «Стэмфорд Бридж» вряд ли приходится, но забитые мячи в этой встрече непременно должны быть.

«Синие» являются одним из самых результативных клубов национального чемпионата, уступая по этому показателю в лиге лишь законодателю мод из Ливерпуля и развеселому «Тоттенхэму». Не забывает поражать ворота соперников в АПЛ и «Борнмут», имеющий средний показатель - ровно полтора мяча за игру.

Среди команд из первой пятерки лиги «Челси» меньше всех уделяет внимание безопасности своих ворот (24 пропущенных гола), а у борнмутцев всего на один мяч меньше.

Гадать над тем, по какому сценарию будет развиваться игра на «Стэмфорд Бридж» или пытаться спрогнозировать разницу мячей, довольно сложно. А вот ставка на то, что отличиться в этой встрече хотя бы по разу сможет каждая из команд , кажется довольно сладкой. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Челси»: Бадьяшиль, Фофана, Дьюсбери-Холл (все - травма)

«Борнмут»: Сенеси, Араухо, Смит, Таверньер, Скотт, Синистерра, Эванилсон, Унал (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Борнмут»:

Позиция«Челси»

«Борнмут»

Позиция

Вратарь1. Санчес

42. Траверс

Вратарь

Защитник2. Дисаси

3. Керкез

Защитник

Защитник4. Адарабиойо

27. Забарный

Защитник

Защитник6. Колвилл

2. Хейсен

Защитник

Защитник27. Гюсто

23. Хилл

Защитник

Полузащитник 25. Кайседо

4. Кук

Полузащитник

Полузащитник 8. Фернандес

10. Кристи

Полузащитник 

Полузащитник20. Палмер

29. Биллинг

Полузащитник

Нападающий7. Нету

11. Уаттара

Нападающий

Нападающий19. Санчо

24. Семеньо

Нападающий

Нападающий15. Джексон

19. Клюйверт

Нападающий

Главный тренерЭнцо Мареска

Андони Ираола

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI видит явным фаворитом матча «Челси». Котировки на победу хозяев в этой встрече составляют 1.57. На ничью можно поставить за 4.15, а выигрыш «Ноттингема» идет за 5.10.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Челси» - «Борнмут»?

Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу «Челси» со счетом 1:1, предлагая за это коэффициент - 9.00. Ничья 1:1 и выигрыш гостей с минимальным счетом 2:1 идут за 10.00. 

Будут ли голы в матче «Челси» - «Борнмут»?

Эксперты предрекают результативную игру. Тотал больше 3.5 котируется за 2.10. На то, что счет так и не будет открыт, можно поставить за 15.00. 

Кто выиграет чемпионат Англии?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Ливерпуль» - 1.27

«Арсенал» - 5.00

«Челси» - 25.00

На чемпионство «Ноттингема» можно поставить за 1000.00.

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