Челси — Борнмут, 14 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

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14 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу «Челси» встретится в Лондоне с «Борнмутом». Лондонцы имеют хороший шанс приблизиться к тройке лидеров АПЛ, а отстающий от «синих» всего на три очка «Борнмут» постарается догнать команду Энцо Марески
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Челси» (Лондон)
14.01.2025, Вт
22:30 МСК
«Борнмут» (Борнмут)
|П1 - 1.57
Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 21-й тур
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Судьи: еще не определены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|13
|2
|5
|28-17
|«Борнмут»
|5
|2
|13
|17-28
Последние пять игр «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2025
|«Челси»
5:0
«Моркам»
Кубок Англии
|04.01.2025
|«Кристал Пэлас»
1:1
«Челси»
АПЛ
|30.12.2024
|«Ипсвич»
2:0
«Челси»
АПЛ
|26.12.2024
|«Челси»
1:2
«Фулхэм»
АПЛ
|22.12.2024
|«Эвертон»
0:0
«Челси»
АПЛ
Последние пять игр «Борнмута»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2025
|«Борнмут»
5:0
«Вест Бромвич»
Кубок Англии
|04.01.2025
|«Борнмут»
1:0
«Эвертон»
АПЛ
|29.12.2024
|«Фулхэм»
2:2
«Борнмут»
АПЛ
|26.12.2024
|«Борнмут»
0:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|22.12.2024
|«МЮ»
0:3
«Борнмут»
АПЛ
Последние пять игр «Челси» и «Борнмута»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2024
|«Борнмут»
0:1
«Челси»
АПЛ
|19.05.2024
|«Челси»
2:1
«Борнмут»
АПЛ
|17.09.2023
|«Борнмут»
0:0
«Челси»
АПЛ
|06.05.2023
|«Борнмут»
1:3
«Челси»
АПЛ
|27.12.2022
|«Челси»
2:0
«Борнмут»
АПЛ
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|19
|14
|4
|1
|47-19
|46
|2. Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|3. Ноттингем
|20
|12
|4
|4
|29-19
|40
|4. Челси
|20
|10
|6
|4
|39-24
|36
|5. Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|6. Манчестер Сити
|20
|10
|4
|6
|36-27
|34
|7. Борнмут
|20
|9
|6
|5
|30-23
|33
|8. Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|9. Фулхэм
|20
|7
|9
|4
|30-27
|30
|10. Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|11. Брентфорд
|20
|8
|3
|9
|38-35
|27
|12. Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|13. Манчестер Юнайтед
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|14. Вест Хэм
|20
|6
|5
|9
|24-39
|23
|15. Кристал Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|16. Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|17. Вулверхэмптон
|20
|4
|4
|12
|31-45
|16
|18. Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|19. Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|20. Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
В минувшую субботу «Челси» и «Борнмут» вдоволь порезвились в 3-м раунде Кубка Англии, обыграв с одинаковым счетом (5:0) на своих полях «Моркам» и «Вест Бромвич Альбион» соответственно. Ждать подобной результативности от соперников на «Стэмфорд Бридж» вряд ли приходится, но забитые мячи в этой встрече непременно должны быть.
«Синие» являются одним из самых результативных клубов национального чемпионата, уступая по этому показателю в лиге лишь законодателю мод из Ливерпуля и развеселому «Тоттенхэму». Не забывает поражать ворота соперников в АПЛ и «Борнмут», имеющий средний показатель - ровно полтора мяча за игру.
Среди команд из первой пятерки лиги «Челси» меньше всех уделяет внимание безопасности своих ворот (24 пропущенных гола), а у борнмутцев всего на один мяч меньше.
Гадать над тем, по какому сценарию будет развиваться игра на «Стэмфорд Бридж» или пытаться спрогнозировать разницу мячей, довольно сложно. А вот ставка на то, что отличиться в этой встрече хотя бы по разу сможет каждая из команд , кажется довольно сладкой.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Челси»: Бадьяшиль, Фофана, Дьюсбери-Холл (все - травма)
«Борнмут»: Сенеси, Араухо, Смит, Таверньер, Скотт, Синистерра, Эванилсон, Унал (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Борнмут»:
|Позиция
|«Челси»
«Борнмут»
Позиция
|Вратарь
|1. Санчес
42. Траверс
Вратарь
|Защитник
|2. Дисаси
3. Керкез
Защитник
|Защитник
|4. Адарабиойо
27. Забарный
Защитник
|Защитник
|6. Колвилл
2. Хейсен
Защитник
|Защитник
|27. Гюсто
23. Хилл
Защитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
4. Кук
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
10. Кристи
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Палмер
29. Биллинг
Полузащитник
|Нападающий
|7. Нету
11. Уаттара
Нападающий
|Нападающий
|19. Санчо
24. Семеньо
Нападающий
|Нападающий
|15. Джексон
19. Клюйверт
Нападающий
|Главный тренер
|Энцо Мареска
Андони Ираола
Главный тренер
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу «Челси» со счетом 1:1, предлагая за это коэффициент - 9.00. Ничья 1:1 и выигрыш гостей с минимальным счетом 2:1 идут за 10.00.
Эксперты предрекают результативную игру. Тотал больше 3.5 котируется за 2.10. На то, что счет так и не будет открыт, можно поставить за 15.00.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Ливерпуль» - 1.27
«Арсенал» - 5.00
«Челси» - 25.00
На чемпионство «Ноттингема» можно поставить за 1000.00.
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