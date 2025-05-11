Челси — Юргорден, 8 мая: где смотреть полуфинал Лиги конференций, прогноз, составы

Баланс сил в этой паре не вызывал особых сомнений, но крупная выездная победа «Челси» в первом матче окончательно сняла все вопросы. Единственным шансом шведской команды может стать разве что решение тренерского штаба хозяев сыграть резервным составом, но и в этом случае рассчитывать на успех гостям вряд ли приходится.

Лондонский клуб ведет отчаянное сражение в национальном первенстве за путевку в Лигу чемпионов. Выступление же в Лиге конференций для команды Энцо Марески - лишь возможность добавить трофей в клубный музей. Нет сомнений, что приоритеты «Челси» на финише сезона имеют акцент на удачное завершение английского чемпионата. Но это вряд ли поможет «Юргордену» в предстоящей игре на «Стэмфорд Бридж».

Не станем долго размышлять и сделаем выбор в пользу уверенной победы «синих». Не менее уверенной, чем в Стокгольме. Берем фору в 2.5 мяча. «Челси» довольно уверенно переиграл в минувшие выходные на своем поле чемпионский «Ливерпуль» (3:1). Вряд ли победа над шведской командой получится более скромной.