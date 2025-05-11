Челси — Юргорден, 8 мая: где смотреть полуфинал Лиги конференций, прогноз, составы

Партнерский проект
8 мая в рамках ответного полуфинального матча Лиги конференций в Лондоне встретятся местный «Челси» и шведский «Юргорден». Английский гранд в первой встрече в Стокгольме практически обеспечил себе выход в финал, разгромив соперника. Северяне же, сохраняя лишь призрачные шансы на попадание в следующую стадию турнира, постараются громко хлопнуть дверью.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Челси» (Лондон, Англия)
08.05.2025, Чт
22:00 МСК
«Юргорден» (Стокгольм, Швеция)
|П1 - 1.15
Турнир: Лига конференций УЕФА, полуфинал, ответный матч
Первая встреча: 4:1
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
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Последние пять матчей «Юргордена»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Юргорден»
1:1
АИК
Аллсвенскан
|01.052025
|«Юргорден»
1:4
«Челси»
Лига конференций
|24.04.2025
|«Юргорден»
1:0
«Эстер»
Аллсвенскан
|21.04.2025
|«Юргорден»
0:0
ГАИС
Аллсвенскан
|17.04.2025
|«Рапид»
1:4 ДВ
«Юргорден»
Лига конференций
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Челси»
3:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|01.052025
|«Юргорден»
1:4
«Челси»
Лига конференций
|26.04.2025
|«Челси»
1:0
«Эвертон»
АПЛ
|20.04.2025
|«Фулхэм»
1:2
«Челси»
АПЛ
|17.04.2025
|«Челси»
1:2
«Легия»
Лига конференций
Первые встречи
1 мая, четверг
22:00: «Юргорден» (Швеция) - «Челси» (Англия) - 1:4
22:00: «Бетис» (Испания) - «Фиорентина» (Италия) - 2:1
Ответные встречи
8 мая, четверг
22:00. «Челси» (Англия) - «Юргорден» (Швеция)
Баланс сил в этой паре не вызывал особых сомнений, но крупная выездная победа «Челси» в первом матче окончательно сняла все вопросы. Единственным шансом шведской команды может стать разве что решение тренерского штаба хозяев сыграть резервным составом, но и в этом случае рассчитывать на успех гостям вряд ли приходится.
Лондонский клуб ведет отчаянное сражение в национальном первенстве за путевку в Лигу чемпионов. Выступление же в Лиге конференций для команды Энцо Марески - лишь возможность добавить трофей в клубный музей. Нет сомнений, что приоритеты «Челси» на финише сезона имеют акцент на удачное завершение английского чемпионата. Но это вряд ли поможет «Юргордену» в предстоящей игре на «Стэмфорд Бридж».
Не станем долго размышлять и сделаем выбор в пользу уверенной победы «синих». Не менее уверенной, чем в Стокгольме. Берем фору в 2.5 мяча. «Челси» довольно уверенно переиграл в минувшие выходные на своем поле чемпионский «Ливерпуль» (3:1). Вряд ли победа над шведской командой получится более скромной.
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Потери
«Юргорден»: нет потерь
«Челси»: У. Фофана, Гиу, Нкунку, Д. Фофана (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Юргорден»:
|Позиция
|«Юргорден»
«Челси»
Позиция
|Вратарь
|45. Манойлович
1. Санчес
Вратарь
|Защитник
|18. Штоль
23. Чалоба
Защитник
|Защитник
|5. Теньо
5. Бадьяшиль
Защитник
|Защитник
|4. Ларссон
4. Адарабиойо
Защитник
|Защитник
|27. Косуги
3. Кукурелья
Защитник
|Полузащитник
|20. Силтанен
25. Кайседо
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Экдаль
8. Фернандес
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Гулликсен
20. Палмер
Полузащитник
|Полузащитник
|15. Фаллениус
19. Санчо
Нападающий
|Нападающий
|10. Нгуен
7. Нету
Нападающий
|Нападающий
|11. Саво
15. Джексон
Нападающий
|Главный тренер
|Роберт Бьеркнеше
Энцо Мареска
Главный тренер
В линии на точный счет самый скромный коэффициент установлен на крупную победу хозяев 3:0. Номинал сыгравшей ставки на такой исход будет увеличен семикратно. 2:0 можно взять за 7.50. 4:0 - за 9.00.
Это будет либо испанский «Бетис», либо итальянская «Фиорентина».
Судя по котировкам, эксперты ждут примерно три-четыре гола в этой встрече. На ТБ 3.5 и ТМ 3.5 можно поставить с одинаковым коэффициентом 1.90.
Котировки от PARI на титул:
«Челси» - 1.40
«Бетис» - 4.00
«Фиорентина» - 11.00
«Юргорден» - 250.00.
Партнерский проект