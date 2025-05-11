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6 мая 12:00ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Челси — Юргорден, 8 мая: где смотреть полуфинал Лиги конференций, прогноз, составы

Лондонцы все ближе к трофею
Руслан Ипполитов

8 мая в рамках ответного полуфинального матча Лиги конференций в Лондоне встретятся местный «Челси» и шведский «Юргорден». Английский гранд в первой встрече в Стокгольме практически обеспечил себе выход в финал, разгромив соперника. Северяне же, сохраняя лишь призрачные шансы на попадание в следующую стадию турнира, постараются громко хлопнуть дверью.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон, Англия)

08.05.2025, Чт

22:00 МСК

«Юргорден» (Стокгольм, Швеция)

П1 - 1.15

Х - 7.90

П2 - 17.00

Турнир: Лига конференций УЕФА, полуфинал, ответный матч

Первая встреча: 4:1

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Юргордена»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Юргорден»

1:1

АИК

Аллсвенскан

01.052025«Юргорден»

1:4

«Челси»

Лига конференций

24.04.2025«Юргорден»

1:0

«Эстер»

Аллсвенскан

21.04.2025«Юргорден»

0:0

ГАИС

Аллсвенскан

17.04.2025«Рапид»

1:4 ДВ

«Юргорден»

Лига конференций

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Челси»

3:1

«Ливерпуль»

АПЛ

01.052025«Юргорден»

1:4

«Челси»

Лига конференций

26.04.2025«Челси»

1:0

«Эвертон»

АПЛ

20.04.2025«Фулхэм»

1:2

«Челси»

АПЛ

17.04.2025«Челси»

1:2

«Легия»

Лига конференций

Расписание полуфинальных матчей

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Первые встречи

1 мая, четверг

22:00: «Юргорден» (Швеция) - «Челси» (Англия) - 1:4

22:00: «Бетис» (Испания) - «Фиорентина» (Италия) - 2:1

Ответные встречи

8 мая, четверг

22:00. «Челси» (Англия) - «Юргорден» (Швеция) 

22:00. «Фиорентина» (Италия) - «Бетис» (Испания)

Прогноз на матч

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Баланс сил в этой паре не вызывал особых сомнений, но крупная выездная победа «Челси» в первом матче окончательно сняла все вопросы. Единственным шансом шведской команды может стать разве что решение тренерского штаба хозяев сыграть резервным составом, но и в этом случае рассчитывать на успех гостям вряд ли приходится. 

Лондонский клуб ведет отчаянное сражение в национальном первенстве за путевку в Лигу чемпионов. Выступление же в Лиге конференций для команды Энцо Марески - лишь возможность добавить трофей в клубный музей. Нет сомнений, что приоритеты «Челси» на финише сезона имеют акцент на удачное завершение английского чемпионата. Но это вряд ли поможет «Юргордену» в предстоящей игре на «Стэмфорд Бридж». 

Не станем долго размышлять и сделаем выбор в пользу уверенной победы «синих». Не менее уверенной, чем в Стокгольме. Берем фору в 2.5 мяча.  «Челси» довольно уверенно переиграл в минувшие выходные на своем поле чемпионский «Ливерпуль» (3:1). Вряд ли победа над шведской командой получится более скромной.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Юргорден»: нет потерь

«Челси»: У. Фофана, Гиу, Нкунку, Д. Фофана (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Юргорден»:

Позиция«Юргорден»

«Челси»

Позиция

Вратарь45. Манойлович

1. Санчес

Вратарь

Защитник18. Штоль

23. Чалоба 

Защитник

Защитник5. Теньо

5. Бадьяшиль

Защитник

Защитник4. Ларссон

4. Адарабиойо

Защитник

Защитник27. Косуги

3. Кукурелья

Защитник

Полузащитник 20. Силтанен

25. Кайседо

Полузащитник

Полузащитник 8. Экдаль

8. Фернандес

Полузащитник 

Полузащитник7. Гулликсен

20. Палмер

Полузащитник

Полузащитник15. Фаллениус

19. Санчо

Нападающий

Нападающий10. Нгуен

7. Нету

Нападающий

Нападающий11. Саво

15. Джексон

Нападающий

Главный тренерРоберт Бьеркнеше

Энцо Мареска

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты PARI оценивают вероятность успеха гостей весьма показательным кэфом 17.00, а хозяев - красноречивым 1.15. При ничьей букмекер рассчитает пари по коэффициенту 7.90.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Челси» - «Юргорден»?

В линии на точный счет самый скромный коэффициент установлен на крупную победу хозяев 3:0. Номинал сыгравшей ставки на такой исход будет увеличен семикратно. 2:0 можно взять за 7.50. 4:0 - за 9.00.

С кем в финале сыграет победитель пары «Челси» - «Юргорден»?

Это будет либо испанский «Бетис», либо итальянская «Фиорентина».

Будет ли много голов в матче «Челси» - «Юргорден»?

Судя по котировкам, эксперты ждут примерно три-четыре гола в этой встрече. На ТБ 3.5 и ТМ 3.5 можно поставить с одинаковым коэффициентом 1.90.

Кто выиграет Лигу конференций?

Котировки от PARI на титул:

«Челси» - 1.40

«Бетис» - 4.00

«Фиорентина» - 11.00

«Юргорден» - 250.00.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных