Фиорентина — Бетис, 8 мая: где смотреть полуфинал Лиги конференций, прогноз, составы

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В четверг, 8 мая, состоится ответный матч полуфинальной стадии Лиги конференций в паре «Фиорентина» - «Бетис». Флорентийский клуб участвовал в двух предыдущих финалах турнира, но на этот раз близки к тому, чтобы его пропустить. Испанцы же имеют довольно весомые шансы впервые сыграть в титульном матче ЛК. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты в линиях букмекеров.
Турнир: Лига Европы УЕФА, полуфинал, ответный матч
Первая встреча: 1:2
Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)
Главный судья: еще не назначен
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Последние пять матчей «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Эспаньол»
1:2
«Бетис»
Примера
|01.05.2025
|«Бетис»
2:1
«Фиорентина»
Лига конференций
|24.04.2025
|«Бетис»
5:1
«Вальядолид»
Примера
|21.04.2025
|«Жирона»
1:3
«Бетис»
Примера
|17.04.2025
|«Ягеллония»
1:1
«Бетис»
Лига конференций
Последние пять матчей «Фиорентины»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Рома»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
|01.05.2025
|«Бетис»
2:1
«Фиорентина»
Лига конференций
|27.04.2025
|«Фиорентина»
2:1
«Эмполи»
Серия А
|23.04.2025
|«Кальяри»
1:2
«Фиорентина»
Серия А
|17.04.2025
|«Фиорентина»
2:2
«Целе»
Лига конференций
Первые встречи
1 мая, четверг
22:00: «Юргорден» (Швеция) - «Челси» (Англия) - 1:4
22:00: «Бетис» (Испания) - «Фиорентина» (Италия) - 2:1
Ответные встречи
8 мая, четверг
22:00. «Челси» (Англия) - «Юргорден» (Швеция)
22:00. «Фиорентина» (Италия) - «Бетис» (Испания)
В чемпионате Испании «Бетис» сохраняет весомые шансы на лигочемпионский финиш. На данный момент отставание от идущего на 5-м месте «Вильярреала» составляет всего один балл. Нет сомнений, что для команды Мануэля Пиллигрини гораздо важней попасть в первую пятерку Примеры, но откровенно приносить в жертву Лигу конференций (да еще и на такой стадии) севильцы точно не станут.
«Фиорентина» после выездного поражения с минимальным счетом в первой встрече сохраняет хорошие шансы на попадание в финал, который станет для нее 3-м подряд. В Серии А вероятность попадания «фиалок» в еврокубковую зону крайне мала, так что для участия в еврокубках в следующем сезоне команде Раффаэля Палладино необходимо побеждать в Лиге конференций.
Более высокий уровень мотивации «фиалок», помноженный на фактор своего поля и статистику выступлений в третьем по статусу еврокубковом клубном турнире Европы позволяют назвать хозяев поля фаворитами предстоящей встречи. Не факт, что основного времени соперникам хватит для того, чтобы поделить путевку в финал. Выбираем победу хозяев в основное время с любым счетом. А хватит ли этого для прохода дальше - покажет игра.
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Потери
«Бетис»: Льоренте, Авила, Рока (травма)
«Фиорентина»: Додо (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Бетис»:
|Позиция
|«Бетис»
«Фиорентина»
Позиция
|Вратарь
|13. Адриан
43. Де Хеа
Вратарь
|Защитник
|23. Сабали
6. Раньери
Защитник
|Защитник
|6. Натан
18. Мари
Защитник
|Защитник
|15. Перро
5. Понграчич
Защитник
|Защитник
|5. Бартра
65. Паризи
Полузащитник
|Полузащитник
|4. Кардозо
27. Ндур
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Карвальо
44. Фаджоли
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Антони
8. Мандрагора
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Форнальс
32. Катальди
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Родригес
10. Гудмундссон
Нападающий
|Нападающий
|19. Эрнандес
9. Бельтран
Нападающий
|Главный тренер
|Мануэль Пеллегрини
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предложен за ничью 1:1. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 5.40. Победа хозяев с минимальным счетом 1:0 котируется за 6.80.
Это будет или английский «Челси», или шведский «Юргорден».
Поставить на то, что голов будет больше двух (ТБ 2.5) предложено за весомые 1.98. ТМ 2.5 - 1.82.
Финал Лиги конференций-2024 игрался 29 мая в Афинах на стадионе «Айя-София». В том матче греческий «Олимпиакос» в дополнительное время забил единственный гол в ворота итальянской «Фиорентины», ставший победным.
Партнерский проект