Фиорентина — Бетис, 8 мая: где смотреть полуфинал Лиги конференций, прогноз, составы

В чемпионате Испании «Бетис» сохраняет весомые шансы на лигочемпионский финиш. На данный момент отставание от идущего на 5-м месте «Вильярреала» составляет всего один балл. Нет сомнений, что для команды Мануэля Пиллигрини гораздо важней попасть в первую пятерку Примеры, но откровенно приносить в жертву Лигу конференций (да еще и на такой стадии) севильцы точно не станут.

«Фиорентина» после выездного поражения с минимальным счетом в первой встрече сохраняет хорошие шансы на попадание в финал, который станет для нее 3-м подряд. В Серии А вероятность попадания «фиалок» в еврокубковую зону крайне мала, так что для участия в еврокубках в следующем сезоне команде Раффаэля Палладино необходимо побеждать в Лиге конференций.

Более высокий уровень мотивации «фиалок», помноженный на фактор своего поля и статистику выступлений в третьем по статусу еврокубковом клубном турнире Европы позволяют назвать хозяев поля фаворитами предстоящей встречи. Не факт, что основного времени соперникам хватит для того, чтобы поделить путевку в финал. Выбираем победу хозяев в основное время с любым счетом. А хватит ли этого для прохода дальше - покажет игра.