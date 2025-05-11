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6 мая 12:41ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Фиорентина — Бетис, 8 мая: где смотреть полуфинал Лиги конференций, прогноз, составы

«Фиалки» рискуют не попасть в привычный финал ЛК
Руслан Ипполитов

В четверг, 8 мая, состоится ответный матч полуфинальной стадии Лиги конференций в паре «Фиорентина» - «Бетис». Флорентийский клуб участвовал в двух предыдущих финалах турнира, но на этот раз близки к тому, чтобы его пропустить. Испанцы же имеют довольно весомые шансы впервые сыграть в титульном матче ЛК. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты в линиях букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фиорентина» (Флоренция, Италия)

08.05.2025, Чт

22:00 МСК

«Бетис» (Севилья, Испания)

П1 - 2.24

Х - 3.30

П2 - 3.00

Турнир: Лига Европы УЕФА, полуфинал, ответный матч

Первая встреча: 1:2

Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Эспаньол»

1:2

«Бетис»

Примера

01.05.2025«Бетис»

2:1

«Фиорентина»

Лига конференций

24.04.2025«Бетис»

5:1

«Вальядолид»

Примера

21.04.2025«Жирона»

1:3

«Бетис»

Примера

17.04.2025«Ягеллония»

1:1

«Бетис»

Лига конференций

Последние пять матчей «Фиорентины»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Рома»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

01.05.2025«Бетис»

2:1

«Фиорентина»

Лига конференций

27.04.2025 «Фиорентина»

2:1

 «Эмполи»

Серия А

23.04.2025 «Кальяри»

1:2

 «Фиорентина»

Серия А

17.04.2025 «Фиорентина»

2:2

 «Целе»

Лига конференций

Расписание полуфинальных матчей

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Первые встречи

1 мая, четверг

22:00: «Юргорден» (Швеция) - «Челси» (Англия) - 1:4

22:00: «Бетис» (Испания) - «Фиорентина» (Италия) - 2:1

Ответные встречи

8 мая, четверг

22:00. «Челси» (Англия) - «Юргорден» (Швеция) 

22:00. «Фиорентина» (Италия) - «Бетис» (Испания)

Прогноз на матч

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В чемпионате Испании «Бетис» сохраняет весомые шансы на лигочемпионский финиш. На данный момент отставание от идущего на 5-м месте «Вильярреала» составляет всего один балл. Нет сомнений, что для команды Мануэля Пиллигрини гораздо важней попасть в первую пятерку Примеры, но откровенно приносить в жертву Лигу конференций (да еще и на такой стадии) севильцы точно не станут. 

«Фиорентина» после выездного поражения с минимальным счетом в первой встрече сохраняет хорошие шансы на попадание в финал, который станет для нее 3-м подряд. В Серии А вероятность попадания «фиалок» в еврокубковую зону крайне мала, так что для участия в еврокубках в следующем сезоне команде Раффаэля Палладино необходимо побеждать в Лиге конференций.

Более высокий уровень мотивации «фиалок», помноженный на фактор своего поля и статистику выступлений в третьем по статусу еврокубковом клубном турнире Европы позволяют назвать хозяев поля фаворитами предстоящей встречи. Не факт, что основного времени соперникам хватит для того, чтобы поделить путевку в финал. Выбираем победу хозяев в основное время с любым счетом. А хватит ли этого для прохода дальше - покажет игра. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Бетис»: Льоренте, Авила, Рока (травма)

«Фиорентина»: Додо (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Бетис»:

Позиция«Бетис»

«Фиорентина»

Позиция

Вратарь13. Адриан

43. Де Хеа

Вратарь

Защитник23. Сабали

6. Раньери

Защитник

Защитник6. Натан

18. Мари

Защитник

Защитник15. Перро

5. Понграчич

Защитник

Защитник5. Бартра

65. Паризи

Полузащитник

Полузащитник 4. Кардозо

27. Ндур

Полузащитник

Полузащитник 14. Карвальо

44. Фаджоли

Полузащитник 

Полузащитник7. Антони

8. Мандрагора

Полузащитник

Полузащитник18. Форнальс

32. Катальди

Полузащитник

Полузащитник36. Родригес

10. Гудмундссон

Нападающий

Нападающий19. Эрнандес

9. Бельтран

Нападающий

Главный тренерМануэль Пеллегрини

Раффаэле Палладино

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты Winline предлагают солидные коэффициенты на успех каждого из соперников. Вероятность победы гостей котируется за 3.00. Успех хозяев - 2.24. При угаданной ничьей букмекер рассчитает пари по кэфу 3.30.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Фиорентина» - «Бетис»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предложен за ничью 1:1. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 5.40. Победа хозяев с минимальным счетом 1:0 котируется за 6.80.

С кем в финале сыграет победитель пары «Фиорентина» - «Бетис»?

Это будет или английский «Челси», или шведский «Юргорден».

Будет ли много голов в матче «Фиорентина» - «Бетис»?

Поставить на то, что голов будет больше двух (ТБ 2.5) предложено за весомые 1.98. ТМ 2.5 - 1.82.

Кто действующий победитель Лиги конференций?

Финал Лиги конференций-2024 игрался 29 мая в Афинах на стадионе «Айя-София». В том матче греческий «Олимпиакос» в дополнительное время забил единственный гол в ворота итальянской «Фиорентины», ставший победным.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных