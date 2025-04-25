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18 апреля 15:22ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Челси - Эвертон, 26 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Аристократы» рвутся в Лигу чемпионов
Валентин Васильев

34-й тур английской Премьер-лиги откроет ранний матч в столице Англии. В субботу, 26 апреля, «Челси» примет «Эвертон». Вроде бы не самая заманчивая афиша, но для лондонцев сейчас каждый матч как финал. Борьба за места в Лиге чемпионов вступает в решающую стадию.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон)

26.04.2025, Сб

14:30 МСК

«Эвертон» (Ливерпуль)

П1 - 1.59

Х - 4.09

П2 - 5.60

Турнир: английская Премьер-лига, 34-й тур

Стадион: «Стэмфорд Бридж»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Челси»765859302-265
«Эвертон»595876265-302

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025«Фулхэм»

1:2

«Челси»

АПЛ

17.04.2025«Челси»

1:2

«Легия»

Лига конференций

13.04.2025«Челси»

2:2

«Ипсвич»

АПЛ

10.04.2025«Легия»

0:3

«Челси»

Лига конференций

06.04.2025«Брентфорд»

0:0

«Челси»

АПЛ

Последние пять матчей «Эвертона»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025

«Эвертон»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

12.04.2025«Ноттингем Форест»

0:1

«Эвертон»

АПЛ

05.04.2025

«Эвертон»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

02.04.2025«Ливерпуль»

1:0

«Эвертон»

АПЛ

15.03.2025

«Эвертон»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

Место в таблице

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«Челси» делит шестое-седьмое места по очкам с «Астон Виллой» в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» идет по дистанции 13-м.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль33247275-3179
2. Арсенал341813363-2967
3. Манчестер Сити34187966-4361
4. Ноттингем Форест33186953-3960
5. Ньюкасл331851062-4459
6. Челси33169858-4057
7. Астон Вилла34169954-4957
8. Борнмут3313101052-4049
9. Фулхэм331391148-4548
10. Брайтон331212953-5348
11. Брентфорд331371356-5046
12. Кристал Пэлас3411121143-4745
13. Эвертон338141134-4038
14. Манчестер Юнайтед331081538-4638
15. Вулверхэмптон331151748-6138
16. Тоттенхэм331141861-5137
17. Вест Хэм33991537-5536
18. Ипсвич33492033-7121
19. Лестер33462327-7318
20. Саутгемптон33252624-7811

Прогноз на матч

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Всего два очка отделяют «Челси» от зоны Лиги чемпионов, но как же сложно это расстояние преодолеть! Конкуренты ведь не сбавляют обороты - наоборот, по мере приближения финиша только прибавляют. Лондонцы же периодически теряют очки чуть ли не на ровном месте. Ничьи с «Брентфордом» и, особенно, «Ипсвичем» явно были из разряда внеплановых. Как бы не пришлось им на финише горевать о подаренных середнякам с аутсайдерами очках.

«Эвертон» в апреле прошел свою личную «мини-ЛЧ»: серию игр с топами АПЛ. Результатов «ириски» добились разных, но во всех матчах выглядели достойно: 0:1 с «Ливерпулем», 1:1 с «Арсеналом», 1:0 с «Ноттингемом» (в гостях!), 0:2 с «Ман Сити». Отличительной чертой этого «Эвертона» является сдержанность: он и забивает, и пропускает немного. Семь последних матчей у парней Дэвида Мойеса были «низовыми». Ждем чего-то подобного и в субботу на «Стэмфорд Бридж».

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Графические трансляции матчей АПЛ предлагают пользователям официальные сайты букмекерских компаний, текстовые - спортивные СМИ.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Челси»: Ансельмино, Келлимэн, У. Фофана, Д. Фофана, Гиу (травма)

«Эвертон»: Мангала, Кальверт-Льюин, Линдстрем (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Эвертон»:

Позиция«Челси»«Эвертон»Позиция
Вратарь1. Санчес1. ПикфордВратарь
Защитник23. Чалоба 15. О'БрайенЗащитник
Защитник5. Бадьяшиль6. ТарковскиЗащитник
Защитник4. Адарабиойо32. БрэнтуэйтЗащитник
Защитник3. Кукурелья19. МиколенкоПолузащитник
Полузащитник 25. Кайседо37. ГарнерПолузащитник
Полузащитник 8. Фернандес27. ГейеПолузащитник 
Полузащитник20. Палмер16. ДукуреПолузащитник
Полузащитник19. Санчо11. ХаррисонНападающий
Полузащитник7. Нету10. ЕдиайеНападающий
Нападающий18. Нкунку22. БрояНападающий
Главный тренерЭнцо МарескаДэвид МойесГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline  оценила вероятность победа столичного клуба кэфом 1.59. Победа гостей котируется в три с половиной раз выше. Ничья идет за 4.09.

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