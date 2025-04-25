Челси - Эвертон, 26 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

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34-й тур английской Премьер-лиги откроет ранний матч в столице Англии. В субботу, 26 апреля, «Челси» примет «Эвертон». Вроде бы не самая заманчивая афиша, но для лондонцев сейчас каждый матч как финал. Борьба за места в Лиге чемпионов вступает в решающую стадию.
Турнир: английская Премьер-лига, 34-й тур
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Челси»
|76
|58
|59
|302-265
|«Эвертон»
|59
|58
|76
|265-302
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Фулхэм»
1:2
«Челси»
АПЛ
|17.04.2025
|«Челси»
1:2
«Легия»
Лига конференций
|13.04.2025
|«Челси»
2:2
«Ипсвич»
АПЛ
|10.04.2025
|«Легия»
0:3
«Челси»
Лига конференций
|06.04.2025
|«Брентфорд»
0:0
«Челси»
АПЛ
Последние пять матчей «Эвертона»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
19.04.2025
«Эвертон»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|12.04.2025
|«Ноттингем Форест»
0:1
«Эвертон»
АПЛ
05.04.2025
«Эвертон»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|02.04.2025
|«Ливерпуль»
1:0
«Эвертон»
АПЛ
15.03.2025
«Эвертон»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
«Челси» делит шестое-седьмое места по очкам с «Астон Виллой» в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» идет по дистанции 13-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|75-31
|79
|2. Арсенал
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|3. Манчестер Сити
|34
|18
|7
|9
|66-43
|61
|4. Ноттингем Форест
|33
|18
|6
|9
|53-39
|60
|5. Ньюкасл
|33
|18
|5
|10
|62-44
|59
|6. Челси
|33
|16
|9
|8
|58-40
|57
|7. Астон Вилла
|34
|16
|9
|9
|54-49
|57
|8. Борнмут
|33
|13
|10
|10
|52-40
|49
|9. Фулхэм
|33
|13
|9
|11
|48-45
|48
|10. Брайтон
|33
|12
|12
|9
|53-53
|48
|11. Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|12. Кристал Пэлас
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|13. Эвертон
|33
|8
|14
|11
|34-40
|38
|14. Манчестер Юнайтед
|33
|10
|8
|15
|38-46
|38
|15. Вулверхэмптон
|33
|11
|5
|17
|48-61
|38
|16. Тоттенхэм
|33
|11
|4
|18
|61-51
|37
|17. Вест Хэм
|33
|9
|9
|15
|37-55
|36
|18. Ипсвич
|33
|4
|9
|20
|33-71
|21
|19. Лестер
|33
|4
|6
|23
|27-73
|18
|20. Саутгемптон
|33
|2
|5
|26
|24-78
|11
Всего два очка отделяют «Челси» от зоны Лиги чемпионов, но как же сложно это расстояние преодолеть! Конкуренты ведь не сбавляют обороты - наоборот, по мере приближения финиша только прибавляют. Лондонцы же периодически теряют очки чуть ли не на ровном месте. Ничьи с «Брентфордом» и, особенно, «Ипсвичем» явно были из разряда внеплановых. Как бы не пришлось им на финише горевать о подаренных середнякам с аутсайдерами очках.
«Эвертон» в апреле прошел свою личную «мини-ЛЧ»: серию игр с топами АПЛ. Результатов «ириски» добились разных, но во всех матчах выглядели достойно: 0:1 с «Ливерпулем», 1:1 с «Арсеналом», 1:0 с «Ноттингемом» (в гостях!), 0:2 с «Ман Сити». Отличительной чертой этого «Эвертона» является сдержанность: он и забивает, и пропускает немного. Семь последних матчей у парней Дэвида Мойеса были «низовыми». Ждем чего-то подобного и в субботу на «Стэмфорд Бридж».
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Потери
«Челси»: Ансельмино, Келлимэн, У. Фофана, Д. Фофана, Гиу (травма)
«Эвертон»: Мангала, Кальверт-Льюин, Линдстрем (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Эвертон»:
|Позиция
|«Челси»
|«Эвертон»
|Позиция
|Вратарь
|1. Санчес
|1. Пикфорд
|Вратарь
|Защитник
|23. Чалоба
|15. О'Брайен
|Защитник
|Защитник
|5. Бадьяшиль
|6. Тарковски
|Защитник
|Защитник
|4. Адарабиойо
|32. Брэнтуэйт
|Защитник
|Защитник
|3. Кукурелья
|19. Миколенко
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
|37. Гарнер
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
|27. Гейе
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Палмер
|16. Дукуре
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Санчо
|11. Харрисон
|Нападающий
|Полузащитник
|7. Нету
|10. Едиайе
|Нападающий
|Нападающий
|18. Нкунку
|22. Броя
|Нападающий
|Главный тренер
|Энцо Мареска
|Дэвид Мойес
|Главный тренер
Winline оценила вероятность победа столичного клуба кэфом 1.59. Победа гостей котируется в три с половиной раз выше. Ничья идет за 4.09.
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