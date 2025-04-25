Челси - Эвертон, 26 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Всего два очка отделяют «Челси» от зоны Лиги чемпионов, но как же сложно это расстояние преодолеть! Конкуренты ведь не сбавляют обороты - наоборот, по мере приближения финиша только прибавляют. Лондонцы же периодически теряют очки чуть ли не на ровном месте. Ничьи с «Брентфордом» и, особенно, «Ипсвичем» явно были из разряда внеплановых. Как бы не пришлось им на финише горевать о подаренных середнякам с аутсайдерами очках.

«Эвертон» в апреле прошел свою личную «мини-ЛЧ»: серию игр с топами АПЛ. Результатов «ириски» добились разных, но во всех матчах выглядели достойно: 0:1 с «Ливерпулем», 1:1 с «Арсеналом», 1:0 с «Ноттингемом» (в гостях!), 0:2 с «Ман Сити». Отличительной чертой этого «Эвертона» является сдержанность: он и забивает, и пропускает немного. Семь последних матчей у парней Дэвида Мойеса были «низовыми». Ждем чего-то подобного и в субботу на «Стэмфорд Бридж».