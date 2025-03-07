Челси - Лестер, 9 марта: где смотреть матч АПЛ, трансляция, составы, прогноз

При всей непредсказуемости «Челси» кое-какие тенденции в выступлениях команды прослеживаются. Она нередко проигрывает на выезде и почти не уступает дома. На своем поле лондонцы в этом году еще не проигрывали. В последний раз такая неприятность с ними случилась в конце декабря (1:2 от «Фулхэма»). Гостевых побед в АПЛ у «синих» не было еще дольше (4:3 над «Тоттенхэмом» в начале зимы). Посреди этой недели команда Энцо Марески немного изменила себе, обыграв в Копенгагене одноименный клуб в рамках Лиги конференций. Но все-таки объективно у лондонцев в приоритете сейчас другая лига, английская. С экономической и репутационной точек зрения «Челси» важно финишировать в зоне ЛЧ, а для этого нужно аккуратно собирать «свои» очки.

«Лестеру» тем более отступать некуда. За последние 12 туров «лисы» брали очки только раз, победив «Тоттенхэм» на его поле! С одной стороны, можно поаплодировать мужеству Руда ван Нистелроя, который не побоялся принять аутсайдера в начале прошлого года. А с другой - удивиться выбору менеджмента клуба. Опыта спасения клубов от вылета у прославленного бомбардира до сих пор не было. После короткой встряски «Лестер» ушел в затяжное пике, конца которому не видно. Четыре последних матча чемпион 2016 года проиграл с общим счетом 0:10.

Рано или поздно Варди и Ко должно прорвать. Почему бы этому не произойти уже в Лондоне? В пяти последних матчах этих команд забивали обе. Поверим в «Лестер»?