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7 марта 13:16ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Челси - Лестер, 9 марта: где смотреть матч АПЛ, трансляция, составы, прогноз

Варди пора напомнить о себе
Валентин Васильев

На воскресенье, 9 марта, в английской Премьер-лиге запланировано три матча 28-го тура. И во всех примут участие лондонские клубы. Небезразличный российским болельщикам с эпохи Романа Абрамовича  «Челси» сыграет дома с терпящим бедствие «Лестером». В очках остро нуждаются оба клуба - кому же они достанутся?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон)

09.03.2025, Вс

17:00 МСК

«Лестер Сити»

П1 - 1.20

Х - 6.80

П2 - 11.00

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 28-й тур

Стадион: «Стэмфорд Бридж»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»633528224-147
«Лестер»283563147-224

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.03.025«Копенгаген»

1:2

«Челси»

Лига конференций

25.02.2025«Челси»

4:0

«Саутгемптон»

АПЛ

22.02.025«Астон Вилла»

2:1

«Челси»

АПЛ

14.02.025«Брайтон»

3:0

«Челси»

АПЛ

08.02.025«Брайтон»

2:1

«Челси»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Лестера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.02.2025«Вест Хэм»

2:0

«Лестер»

АПЛ

21.02.2025«Лестер»

0:4

«Брентфорд»

АПЛ

15.02.2025«Лестер»

0:2

«Арсенал»

АПЛ

07.02.2025«Манчестер Юнайтед»

2:1

«Лестер»

Кубок Англии

01.02.2025«Эвертон»

4:0

«Лестер»

АПЛ

Место в турнирной таблице

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В этом сезоне команды решают диаметрально противоположные задачи: «Челси» изо всех сил стремится в топ-4 таблицы, тогда как «Лестер» пытается выбраться из нижней тройки.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль28207166-2667
2. Арсенал27159351-2354
3. Ноттингем Форест27146744-3348
4. Манчестер Сити27145853-3747
5. Челси27137752-3646
6. Ньюкасл27135946-3844
7. Борнмут27127845-3243
8. Брайтон271110644-3943
9. Фулхэм27119740-3642
10. Астон Вилла28119840-4542
11. Брентфорд271151148-4338
12. Кристал Пэлас2799935-3336
13. Тоттенхэм271031453-3933
14. Манчестер Юнайтед27961233-3933
15. Вест Хэм27961232-4733
16. Эвертон27711930-3432
17. Вулверхэмптон27641737-5622
18. Ипсвич27381626-5717
19. Лестер27451825-6117
20. Саутгемптон27232219-659

Прогноз на матч

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При всей непредсказуемости «Челси» кое-какие тенденции в выступлениях команды прослеживаются. Она нередко проигрывает на выезде и почти не уступает дома. На своем поле лондонцы в этом году еще не проигрывали. В последний раз такая неприятность с ними случилась в конце декабря (1:2 от «Фулхэма»). Гостевых побед в АПЛ у «синих» не было еще дольше (4:3 над «Тоттенхэмом» в начале зимы). Посреди этой недели команда Энцо Марески немного изменила себе, обыграв в Копенгагене одноименный клуб в рамках Лиги конференций. Но все-таки объективно у лондонцев в приоритете сейчас другая лига, английская. С экономической и репутационной точек зрения «Челси» важно финишировать в зоне ЛЧ, а для этого нужно аккуратно собирать «свои» очки.

«Лестеру» тем более отступать некуда. За последние 12 туров «лисы» брали очки только раз, победив «Тоттенхэм» на его поле! С одной стороны, можно поаплодировать мужеству Руда ван Нистелроя, который не побоялся принять аутсайдера в начале прошлого года. А с другой - удивиться выбору менеджмента клуба. Опыта спасения клубов от вылета у прославленного бомбардира до сих пор не было. После короткой встряски «Лестер» ушел в затяжное пике, конца которому не видно. Четыре последних матча чемпион 2016 года проиграл с общим счетом 0:10.

Рано или поздно Варди и Ко должно прорвать. Почему бы этому не произойти уже в Лондоне? В пяти последних матчах этих команд забивали обе. Поверим в «Лестер»?

 

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Трансляции

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Матчи АПЛ в России не транслируют. Следить за играми  можно по текстовым и графическим трансляциям на сайтах некоторых букмекеров и спортивных СМИ.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Челси»: Мадуэке, Келлимэн, Бадьяшиль, Фофана, Джексон, Лавиа, Гуйю (все - травмы)

«Лестер»: Джастин, Перейра, Фатаву, Суттар (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Лестер»:

Позиция«Челси»«Лестер»Позиция
Вратарь1. Санчес30. ХермансенВратарь
Защитник3. Кукурелья25. КулибалиЗащитник
Защитник23. Чалоба5. ОколиЗащитник
Защитник6. Колвилл3. ФасЗащитник
Полузащитник24. Джеймс33. ТомасЗащитник
Полузащитник25. Кайседо24. СумареПолузащитник
Полузащитник 8. Фернандес6. НдидиПолузащитник 
Полузащитник20. Палмер11. Эль-ХаннусПолузащитник
Полузащитник19. Санчо14. Де Кордова-РидНападающий
Полузащитник7. Нету18. АйюНападающий
Нападающий18. Нкунку20. ДакаНападающий
Главный тренерЭнцо МарескаРуд ван НистелройГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии Winline  между предложениями на П1 и П2 наблюдается пропасть. Победа хозяев поля котируется за 1.20, а гостей - за 11.00. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 6.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Челси» - «Лестер»?

Самые скромные коэффициент в линии на точный счет зафиксированы насчет 2:0 (6.80) и 3:0 (7.00).

«Лестер» вылетит из АПЛ?

«Лестер» выглядит в глазах аналитиков вторым претендентом на вылет. Коэффициент на это событие составляет 1.04. Ставки на понижение в классе «Саутгемптона» больше не принимаются.

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