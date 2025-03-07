Челси - Лестер, 9 марта: где смотреть матч АПЛ, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
На воскресенье, 9 марта, в английской Премьер-лиге запланировано три матча 28-го тура. И во всех примут участие лондонские клубы. Небезразличный российским болельщикам с эпохи Романа Абрамовича «Челси» сыграет дома с терпящим бедствие «Лестером». В очках остро нуждаются оба клуба - кому же они достанутся?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Челси» (Лондон)
09.03.2025, Вс
17:00 МСК
«Лестер Сити»
|П1 - 1.20
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 28-й тур
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|63
|35
|28
|224-147
|«Лестер»
|28
|35
|63
|147-224
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.03.025
|«Копенгаген»
1:2
«Челси»
Лига конференций
|25.02.2025
|«Челси»
4:0
«Саутгемптон»
АПЛ
|22.02.025
|«Астон Вилла»
2:1
«Челси»
АПЛ
|14.02.025
|«Брайтон»
3:0
«Челси»
АПЛ
|08.02.025
|«Брайтон»
2:1
«Челси»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Лестера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.02.2025
|«Вест Хэм»
2:0
«Лестер»
АПЛ
|21.02.2025
|«Лестер»
0:4
«Брентфорд»
АПЛ
|15.02.2025
|«Лестер»
0:2
«Арсенал»
АПЛ
|07.02.2025
|«Манчестер Юнайтед»
2:1
«Лестер»
Кубок Англии
|01.02.2025
|«Эвертон»
4:0
«Лестер»
АПЛ
В этом сезоне команды решают диаметрально противоположные задачи: «Челси» изо всех сил стремится в топ-4 таблицы, тогда как «Лестер» пытается выбраться из нижней тройки.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|28
|20
|7
|1
|66-26
|67
|2. Арсенал
|27
|15
|9
|3
|51-23
|54
|3. Ноттингем Форест
|27
|14
|6
|7
|44-33
|48
|4. Манчестер Сити
|27
|14
|5
|8
|53-37
|47
|5. Челси
|27
|13
|7
|7
|52-36
|46
|6. Ньюкасл
|27
|13
|5
|9
|46-38
|44
|7. Борнмут
|27
|12
|7
|8
|45-32
|43
|8. Брайтон
|27
|11
|10
|6
|44-39
|43
|9. Фулхэм
|27
|11
|9
|7
|40-36
|42
|10. Астон Вилла
|28
|11
|9
|8
|40-45
|42
|11. Брентфорд
|27
|11
|5
|11
|48-43
|38
|12. Кристал Пэлас
|27
|9
|9
|9
|35-33
|36
|13. Тоттенхэм
|27
|10
|3
|14
|53-39
|33
|14. Манчестер Юнайтед
|27
|9
|6
|12
|33-39
|33
|15. Вест Хэм
|27
|9
|6
|12
|32-47
|33
|16. Эвертон
|27
|7
|11
|9
|30-34
|32
|17. Вулверхэмптон
|27
|6
|4
|17
|37-56
|22
|18. Ипсвич
|27
|3
|8
|16
|26-57
|17
|19. Лестер
|27
|4
|5
|18
|25-61
|17
|20. Саутгемптон
|27
|2
|3
|22
|19-65
|9
При всей непредсказуемости «Челси» кое-какие тенденции в выступлениях команды прослеживаются. Она нередко проигрывает на выезде и почти не уступает дома. На своем поле лондонцы в этом году еще не проигрывали. В последний раз такая неприятность с ними случилась в конце декабря (1:2 от «Фулхэма»). Гостевых побед в АПЛ у «синих» не было еще дольше (4:3 над «Тоттенхэмом» в начале зимы). Посреди этой недели команда Энцо Марески немного изменила себе, обыграв в Копенгагене одноименный клуб в рамках Лиги конференций. Но все-таки объективно у лондонцев в приоритете сейчас другая лига, английская. С экономической и репутационной точек зрения «Челси» важно финишировать в зоне ЛЧ, а для этого нужно аккуратно собирать «свои» очки.
«Лестеру» тем более отступать некуда. За последние 12 туров «лисы» брали очки только раз, победив «Тоттенхэм» на его поле! С одной стороны, можно поаплодировать мужеству Руда ван Нистелроя, который не побоялся принять аутсайдера в начале прошлого года. А с другой - удивиться выбору менеджмента клуба. Опыта спасения клубов от вылета у прославленного бомбардира до сих пор не было. После короткой встряски «Лестер» ушел в затяжное пике, конца которому не видно. Четыре последних матча чемпион 2016 года проиграл с общим счетом 0:10.
Рано или поздно Варди и Ко должно прорвать. Почему бы этому не произойти уже в Лондоне? В пяти последних матчах этих команд забивали обе. Поверим в «Лестер»?
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Потери
«Челси»: Мадуэке, Келлимэн, Бадьяшиль, Фофана, Джексон, Лавиа, Гуйю (все - травмы)
«Лестер»: Джастин, Перейра, Фатаву, Суттар (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Лестер»:
|Позиция
|«Челси»
|«Лестер»
|Позиция
|Вратарь
|1. Санчес
|30. Хермансен
|Вратарь
|Защитник
|3. Кукурелья
|25. Кулибали
|Защитник
|Защитник
|23. Чалоба
|5. Околи
|Защитник
|Защитник
|6. Колвилл
|3. Фас
|Защитник
|Полузащитник
|24. Джеймс
|33. Томас
|Защитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
|24. Сумаре
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
|6. Ндиди
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Палмер
|11. Эль-Ханнус
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Санчо
|14. Де Кордова-Рид
|Нападающий
|Полузащитник
|7. Нету
|18. Айю
|Нападающий
|Нападающий
|18. Нкунку
|20. Дака
|Нападающий
|Главный тренер
|Энцо Мареска
|Руд ван Нистелрой
|Главный тренер
В основной линии Winline между предложениями на П1 и П2 наблюдается пропасть. Победа хозяев поля котируется за 1.20, а гостей - за 11.00. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 6.80.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Самые скромные коэффициент в линии на точный счет зафиксированы насчет 2:0 (6.80) и 3:0 (7.00).
«Лестер» выглядит в глазах аналитиков вторым претендентом на вылет. Коэффициент на это событие составляет 1.04. Ставки на понижение в классе «Саутгемптона» больше не принимаются.
Партнерский проект