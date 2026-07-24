Челябинск - Нижний Новгород, 25 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Нижегородский клуб помимо очередного ребрендинга пережил зимой приличную кадровую перестройку. После вылета из РПЛ команда серьезно обновилась поименно. В одном коллектив Вадима Гаранина остался верен себе – это в стремлении играть ярко, красиво, для зрителя. За пол-лета «Нижний» провел шесть товарищеских и официальных матчей – и все, как один, были результативными, от трех до семи забитых мячей на пару клубов. Мощно ворвались волжане и в новый розыгрыш Лиги PARI: дома обыграли «Ротор» (4:2), на выезде – «КАМАЗ» (2:1). Развить стартовые успехи «гаранинцы» постараются в третьем туре.

«Челябинск» в новом сезоне по разу выиграл (3:1 у «СКА-Хабаровск») и проиграл (0:1 «Велесу»). Команда Романа Пилипчука не декларирует целей обязательно подняться в РПЛ, но побороться за место в «стыках» ей, безусловно, по силам. Прошлое первенство это подтвердило.

Пилипчук придерживается более прагматичного подхода к футболу, чем Гаранин. Но на своем поле «сушить» игру он вряд ли станет. У «Нижнего» восемь последних матчей были с забитыми и пропущенными мячами. Ждем девятого.