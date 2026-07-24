Челябинск - Нижний Новгород, 25 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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Один из самых любопытных матчей третьего тура Лиги PARI пройдет в субботу, 25 июля, в Челябинске. Одноименный клуб принимает «Нижний Новгород» (бывший «Пари НН»). Попробуем предугадать, чего ждать от противоборства скрытого и явного фаворитов турнира.
Турнир: Лига PARI, 3-й тур
Стадион «Центральный» (Челябинск)
Главный судья: Гусаков (Кисловодск)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челябинск»
|2
|1
|5
|7-13
|«Нижний Новгород»
|5
|1
|2
|13-7
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2026
|«Велес»
1:0
«Челябинск»
Лига PARI
|13.07.2026
|«Челябинск»
3:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|06.07.2026
|«Челябинск»
2:2
«Торпедо» Миасс
Товарищеский матч
|04.07.2026
|«Урал»
1:1
«Челябинск»
Товарищеский матч
|20.06.2026
|«Урал»
3:0
«Челябинск»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Нижнего Новгорода»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2026
|«КАМАЗ»
1:2
«Нижний Новгород»
Товарищеский матч
|12.07.2026
|«Нижний Новгород»
4:2
«Ротор»
Товарищеский матч
|04.07.2026
|«Динамо» М
2:1
«Нижний Новгород»
Товарищеский матч
|29.06.2026
|«Нижний Новгород»
6:1
«Текстильщик»
Товарищеский матч
|21.06.2026
|«Нижний Новгород»
2:1
«Уфа»
Товарищеский матч
Нижегородский клуб помимо очередного ребрендинга пережил зимой приличную кадровую перестройку. После вылета из РПЛ команда серьезно обновилась поименно. В одном коллектив Вадима Гаранина остался верен себе – это в стремлении играть ярко, красиво, для зрителя. За пол-лета «Нижний» провел шесть товарищеских и официальных матчей – и все, как один, были результативными, от трех до семи забитых мячей на пару клубов. Мощно ворвались волжане и в новый розыгрыш Лиги PARI: дома обыграли «Ротор» (4:2), на выезде – «КАМАЗ» (2:1). Развить стартовые успехи «гаранинцы» постараются в третьем туре.
«Челябинск» в новом сезоне по разу выиграл (3:1 у «СКА-Хабаровск») и проиграл (0:1 «Велесу»). Команда Романа Пилипчука не декларирует целей обязательно подняться в РПЛ, но побороться за место в «стыках» ей, безусловно, по силам. Прошлое первенство это подтвердило.
Пилипчук придерживается более прагматичного подхода к футболу, чем Гаранин. Но на своем поле «сушить» игру он вряд ли станет. У «Нижнего» восемь последних матчей были с забитыми и пропущенными мячами. Ждем девятого.
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Челябинск»: Сафронов (дисквалификация)
«Нижний Новгород»: Эктов (травма)
Центральный матч дня - повышенные коэффициенты. Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля котировкой 3.80, а гостей - 2.00. На ничью можно поставить за 3.25.
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