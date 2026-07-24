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ГлавнаяПрогнозыЧелябинск - Нижний Новгород, 25 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Челябинск - Нижний Новгород, 25 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обновлено:
С командой Гаранина не бывает скучно!
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Один из самых любопытных матчей третьего тура Лиги PARI пройдет в субботу, 25 июля, в Челябинске. Одноименный клуб принимает «Нижний Новгород» (бывший «Пари НН»). Попробуем предугадать, чего ждать от противоборства скрытого и явного фаворитов турнира. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челябинск»

25.07.2026, Сб

17:00 МСК

«Нижний Новгород»

П1 - 3.80

Х - 3.25

П2 - 2.00

Турнир: Лига PARI, 3-й тур

Стадион «Центральный» (Челябинск)

Главный судья: Гусаков (Кисловодск)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челябинск»2157-13
«Нижний Новгород»51213-7

Последние пять матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2026«Велес»

1:0

«Челябинск»

Лига PARI

13.07.2026«Челябинск»

3:1

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

06.07.2026«Челябинск»

2:2

«Торпедо» Миасс

Товарищеский матч

04.07.2026«Урал»

1:1

«Челябинск»

Товарищеский матч

20.06.2026«Урал»

3:0

«Челябинск»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Нижнего Новгорода»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2026«КАМАЗ»

1:2

«Нижний Новгород»

Товарищеский матч

12.07.2026«Нижний Новгород»

4:2

«Ротор»

Товарищеский матч

04.07.2026«Динамо» М

2:1

«Нижний Новгород»

Товарищеский матч

29.06.2026«Нижний Новгород»

6:1

«Текстильщик»

Товарищеский матч

21.06.2026«Нижний Новгород»

2:1

«Уфа»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

Нижегородский клуб помимо очередного ребрендинга пережил зимой приличную кадровую перестройку. После вылета из РПЛ команда серьезно обновилась поименно. В одном коллектив Вадима Гаранина остался верен себе – это в стремлении играть ярко, красиво, для зрителя. За пол-лета «Нижний» провел шесть товарищеских и официальных матчей – и все, как один, были результативными, от трех до семи забитых мячей на пару клубов. Мощно ворвались волжане и в новый розыгрыш Лиги PARI: дома обыграли «Ротор» (4:2), на выезде – «КАМАЗ» (2:1). Развить стартовые успехи «гаранинцы» постараются в третьем туре.

«Челябинск» в новом сезоне по разу выиграл (3:1 у «СКА-Хабаровск») и проиграл (0:1 «Велесу»). Команда Романа Пилипчука не декларирует целей обязательно подняться в РПЛ, но побороться за место в «стыках» ей, безусловно, по силам. Прошлое первенство это подтвердило.

Пилипчук придерживается более прагматичного подхода к футболу, чем Гаранин. Но на своем поле «сушить» игру он вряд ли станет. У «Нижнего» восемь последних матчей были с забитыми и пропущенными мячами. Ждем девятого. 

Бонусы на матч

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Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Челябинск»: Сафронов (дисквалификация)

«Нижний Новгород»: Эктов (травма)

Коэффициенты букмекеров

Центральный матч дня - повышенные коэффициенты. Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля котировкой 3.80, а гостей - 2.00. На ничью можно поставить за 3.25.

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