Челябинск - Родина, 20 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Сразу восемь матчей 11-го тура Лиги PARI ФНЛ спрессовала в один игровой день. В субботней программе нельзя не обратить внимание на встречу в Челябинске. В гости к одноименному клубу приехала «Родина». Команда-открытие против скрытого фаворита первенства - любопытное противостояние.
Турнир: Лига PARI, 11-й тур
Стадион «Центральный» (Челябинск)
Главный судья: Машлякевич (Москва)
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челябинск»
|0
|0
|0
|0-0
|«Родина»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«Челябинск»
Лига PARI
|08.09.2025
|«Челябинск»
1:0
«Чайка»
Лига PARI
|04.09.2025
|«Челябинск»
1:1
«Факел»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«Челябинск»
Лига PARI
|23.08.2025
|«Челябинск»
3:1
«Сокол»
Лига PARI
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.09.2025
|«Родина»
2:0
«Факел»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Родина»
2:0
«Енисей»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Нефтехимик»
1:5
«Родина»
Лига PARI
|29.08.2025
|«Родина»
3:0
«Торпедо»
Лига PARI
|23.08.2025
|«Шинник»
1:1
«Родина»
Лига PARI
После девяти туров «Челябинск» занимает шестое место в таблице. «Родина» - уже совсем рядом.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|10
|7
|2
|1
|19-8
|23
|2. Спартак Кострома
|10
|7
|2
|1
|16-9
|23
|3. Факел
|10
|7
|1
|2
|9-6
|22
|4. Ротор
|10
|6
|2
|2
|18-5
|20
|5. КАМАЗ
|10
|5
|3
|2
|16-12
|18
|6. Челябинск
|10
|5
|3
|2
|14-10
|18
|7. Родина
|10
|4
|4
|2
|17-9
|16
|8. Арсенал
|10
|3
|4
|3
|15-12
|13
|9. Шинник
|10
|3
|4
|3
|7-7
|13
|10. Волга
|10
|3
|2
|5
|10-16
|11
|11. Нефтехимик
|10
|2
|5
|3
|8-12
|11
|12. СКА-Хабаровск
|10
|2
|4
|4
|9-12
|10
|13. Уфа
|10
|2
|3
|5
|11-12
|9
|14. Черноморец
|10
|2
|3
|5
|13-15
|9
|15. Енисей
|10
|2
|3
|5
|6-12
|9
|16. Торпедо
|10
|1
|3
|6
|6-15
|6
|17. Чайка
|10
|1
|3
|6
|7-22
|6
|18. Сокол
|10
|0
|5
|5
|4-11
|5
После поражения в Костроме «Челябинск» пять туров не проигрывает. Четыре последних матча у команды Романа Пилипчука были «низовыми».
«Родина» начала подъем по таблице. В последний раз москвичи уступали еще в начале авнуста - 1:2 в Екатеринбурге. Дальше они выстреливали сериями. Ничейная составила три тура, а победная уже достигла четырех.
Испанец Хуан Диас пока побеждает в России только со счетом 2:0. По два безответных мяча москвичи при новом тренере забили «Енисею» и «Факелу». Но добавить в этот ряд еще и «Челябинск» им будет крайне сложно. Эта команда на своем поле еще не проигрывала.
Есть ощущение, что нас ждет упорная, вязкая игра двух равных соперников. От такой ожидать много голов не приходится.
Игры второго по статусу дивизиона страны транслируются на ресурсах букмекерской конторы PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Челябинск»: нет
«Родина»: Гогличидзе (дисквалификация), Абдусаламов (травма)
PARI предлагает высокие коэффициенты на все основные исходы матча: 3.10 на победу хозяев и ничью, 2.45 - на гостей.
Аналитики не исключают, что счет в Челябинске так и не будет открыт. Котировка 6.00 на 0:0 прямо на это указывает.
Коэффициент 2.50 на тотал больше 2.5 позволяет предположить, что забитых мячей здесь будет немного.
Легальную трансляцию игры в сети предлагают сайты «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.
Билеты на игру еще есть в продаже на официальном сайте «Челябинска». Цены начинаются от 140 рублей.