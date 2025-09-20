Челябинск - Родина, 20 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

После поражения в Костроме «Челябинск» пять туров не проигрывает. Четыре последних матча у команды Романа Пилипчука были «низовыми».

«Родина» начала подъем по таблице. В последний раз москвичи уступали еще в начале авнуста - 1:2 в Екатеринбурге. Дальше они выстреливали сериями. Ничейная составила три тура, а победная уже достигла четырех.

Испанец Хуан Диас пока побеждает в России только со счетом 2:0. По два безответных мяча москвичи при новом тренере забили «Енисею» и «Факелу». Но добавить в этот ряд еще и «Челябинск» им будет крайне сложно. Эта команда на своем поле еще не проигрывала.

Есть ощущение, что нас ждет упорная, вязкая игра двух равных соперников. От такой ожидать много голов не приходится.