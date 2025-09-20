Ведомости
Челябинск - Родина, 20 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

По-своему историческая встреча
Валентин Васильев

Сразу восемь матчей 11-го тура Лиги PARI ФНЛ спрессовала в один игровой день. В субботней программе нельзя не обратить внимание на встречу в Челябинске. В гости к одноименному клубу приехала «Родина». Команда-открытие против скрытого фаворита первенства - любопытное противостояние.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челябинск»

08.09.2025, Пн

17:00 МСК

«Родина» (Москва)

П1 - 3.10

Х - 3.10

П2 - 2.45

Турнир: Лига PARI, 11-й тур

Стадион «Центральный» (Челябинск)

Главный судья: Машлякевич (Москва)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челябинск»0000-0
«Родина»0000-0

Последние пять матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«СКА-Хабаровск»

1:1

«Челябинск»

Лига PARI

08.09.2025«Челябинск»

1:0

«Чайка»

Лига PARI

04.09.2025«Челябинск»

1:1

«Факел»

Лига PARI

30.08.2025«Нефтехимик»

1:1

«Челябинск»

Лига PARI

23.08.2025«Челябинск»

3:1

«Сокол»

Лига PARI

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.09.2025«Родина»

2:0

«Факел»

Лига PARI

07.09.2025«Родина»

2:0

«Енисей»

Лига PARI

03.09.2025«Нефтехимик»

1:5

«Родина»

Лига PARI

29.08.2025«Родина»

3:0

«Торпедо»

Лига PARI

23.08.2025«Шинник»

1:1

«Родина»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

После девяти туров «Челябинск» занимает шестое место в таблице. «Родина» - уже совсем рядом.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал1072119-823
2. Спартак Кострома1072116-923
3. Факел107129-622
4. Ротор1062218-520
5. КАМАЗ1053216-1218
6. Челябинск1053214-1018
7. Родина1044217-916
8. Арсенал1034315-1213
9. Шинник103437-713
10. Волга1032510-1611
11. Нефтехимик102538-1211
12. СКА-Хабаровск102449-1210
13. Уфа1023511-129
14. Черноморец1023513-159
15. Енисей102356-129
16. Торпедо101366-156
17. Чайка101367-226
18. Сокол100554-115

Прогноз на матч

Свернуть

После поражения в Костроме «Челябинск» пять туров не проигрывает. Четыре последних матча у команды Романа Пилипчука были «низовыми».

«Родина» начала подъем по таблице. В последний раз москвичи уступали еще в начале авнуста - 1:2 в Екатеринбурге. Дальше они выстреливали сериями. Ничейная составила три тура, а победная уже достигла четырех.

Испанец Хуан Диас пока побеждает в России только со счетом 2:0. По два безответных мяча москвичи при новом тренере забили «Енисею» и «Факелу». Но добавить в этот ряд еще и «Челябинск» им будет крайне сложно. Эта команда на своем поле еще не проигрывала. 

Есть ощущение, что нас ждет упорная, вязкая игра двух равных соперников. От такой ожидать много голов не приходится.

Трансляции

Свернуть

Игры второго по статусу дивизиона страны транслируются на ресурсах букмекерской конторы PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Челябинск»: нет

«Родина»: Гогличидзе (дисквалификация), Абдусаламов (травма)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI предлагает высокие коэффициенты на все основные исходы матча: 3.10 на победу хозяев и ничью, 2.45 - на гостей.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Челябинск» - «Родина»?

Аналитики не исключают, что счет в Челябинске так и не будет открыт. Котировка 6.00 на 0:0 прямо на это указывает. 

Будет ли матч «Челябинск» - «Родина» результативным?

Коэффициент 2.50 на тотал больше 2.5 позволяет предположить, что забитых мячей здесь будет немного.

Где смотреть бесплатно матч «Челябинск» - «Родина»?

Легальную трансляцию игры в сети предлагают сайты «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.

Где купить билеты на  матч «Челябинск» - «Родина»?

Билеты на игру еще есть в продаже на официальном сайте «Челябинска». Цены начинаются от 140 рублей. 

