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25 июля 5:14ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Челябинск - Ротор, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Исторический момент для Челябинска
Валентин Васильев

На субботу, 26 июля, в Лиге PARI запланировано три матча. Откроет игровой день встреча «Челябинска» и «Ротора». Анализируем шансы команд на успех, изучаем линии легальных букмекеров, выбираем перспективный вариант для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челябинск»

26.07.2025, Сб

15:00 МСК

«Ротор» (Волгоград)

П1 - 2.70

Х - 3.20

П2 - 2.70

Турнир: Лига PARI, 2-й тур

Стадион: «Центральный» (Челябинск)

Главный судья: Фалов (Москва)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челябинск»1012-2
«Ротор»1012-2

Последние пять матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.07.2025«Торпедо»

2:3

«Челябинск»

Лига PARI

13.07.2025«Челябинск»

3:1

«Тюмень»

Товарищеский матч

08.07.2025«Челябинск»

3:1

«Торпедо» Миасс

Товарищеский матч

28.06.2025«Челябинск»

0:0, пен. 4:2

«Волгарь»

Стыковые матчи

24.06.2025«Волгарь»

1:1

«Челябинск»

Стыковые матчи

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2025«Волга»

1:2

«Ротор»

Лига PARI

08.07.2025«Енисей»

1:1

«Ротор»

Товарищеский матч

24.05.2025«Ротор»

1:2

«Уфа»

Первая лига

17.05.2025«Чайка»

1:0

«Ротор»

Первая лига

11.05.2025«КАМАЗ»

0:4

«Ротор»

Первая лига

Место в турнирной таблице

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После первого тура оба клуба влетели в топ-3 таблицы. Понятно, что остаться там до финиша им будет невероятно сложно.

КлубИВНПМячиОчки
1. Чайка11003-03
2. Челябинск11003-23
3. Ротор11002-13
4. Урал11001-03
5. Факел11001-03
6. КАМАЗ10101-11
7. СКА-Хабаровск10101-11
8. Черноморец10101-11
9. Арсенал10101-11
10. Уфа10101-11
11. Родина10101-11
12. Нефтехимик10100-01
13. Сокол10100-01
14. Торпедо10012-30
15. Волга10011-20
16. Шинник10010-10
17. Спартак Кострома10010-10
18. Енисей10010-30

Прогноз на матч

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«Ротор» неудачно завершил прошлый сезон, набрав за три заключительных тура всего одно очко из девяти возможных. Девятое место в таблице в первом сезоне после возвращения во второй по статусу дивизион можно считать промежуточным успехом, но понятно, что Волгоград ждет от своего клуба большего. И новое первенство команда Бояринцева начала - дожала-таки в Ульяновске «возвращенца» из второй лиги. 

«Челябинск» и вовсе стал одним из героев первого тура. Победа дебютанта лиги над «Торпедо» в гостях - сенсация безотносительно всех проблем московского клуба. Стартовый успех наверняка еще больше раззадорит и укрепит веру в собственные силы у парней Романа Пилипчука. Для города предстоящий матч по-своему исторический - первый в подэлитном дивизионе с 1993 года. Можно не сомневаться, что футболисты приложат все силы, чтобы в такой знаменательный день не разочаровать земляков. 

Есть надежда, что игра получится яркой и результативной. Коэффициент 2.40 на тотал больше 2.5 от PARI при таких раскладах выглядит достаточно заманчиво.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
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Трансляции

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В прямом эфире игру в Челябинске покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Челябинск»: нет

«Ротор»: Литвенок (травма)

Коэффициенты букмекеров

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Редкий случай, когда предложения букмекеров на П1 и П2 абсолютно одинаковые - 2.70 на одних и на других. Ничья в PARI котируется за 3.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Челябинск» - «Ротор»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью. Ставки на 0:0 и 1:1 принимаются с одинаковым коэффициентом 6.50.

Где смотреть бесплатно матч «Челябинск» - «Ротор»?

Сайт БК PARI легально транслирует игры «лучшей лиги мира» на правах официального партнера ФНЛ.

Кто тренирует «Челябинск» и «Ротор»?

Во главе обеих команд стоят хорошо знакомые болельщикам «Спартака» люди: Роман Пилипчук красно-белых тренировал (ассистентом в первой команде и главным - во втором), а Денис Бояринцев за них не один год играл.

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