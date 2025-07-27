Челябинск - Ротор, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Ротор» неудачно завершил прошлый сезон, набрав за три заключительных тура всего одно очко из девяти возможных. Девятое место в таблице в первом сезоне после возвращения во второй по статусу дивизион можно считать промежуточным успехом, но понятно, что Волгоград ждет от своего клуба большего. И новое первенство команда Бояринцева начала - дожала-таки в Ульяновске «возвращенца» из второй лиги.

«Челябинск» и вовсе стал одним из героев первого тура. Победа дебютанта лиги над «Торпедо» в гостях - сенсация безотносительно всех проблем московского клуба. Стартовый успех наверняка еще больше раззадорит и укрепит веру в собственные силы у парней Романа Пилипчука. Для города предстоящий матч по-своему исторический - первый в подэлитном дивизионе с 1993 года. Можно не сомневаться, что футболисты приложат все силы, чтобы в такой знаменательный день не разочаровать земляков.

Есть надежда, что игра получится яркой и результативной. Коэффициент 2.40 на тотал больше 2.5 от PARI при таких раскладах выглядит достаточно заманчиво.