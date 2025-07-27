Челябинск - Ротор, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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На субботу, 26 июля, в Лиге PARI запланировано три матча. Откроет игровой день встреча «Челябинска» и «Ротора». Анализируем шансы команд на успех, изучаем линии легальных букмекеров, выбираем перспективный вариант для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 2-й тур
Стадион: «Центральный» (Челябинск)
Главный судья: Фалов (Москва)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челябинск»
|1
|0
|1
|2-2
|«Ротор»
|1
|0
|1
|2-2
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.07.2025
|«Торпедо»
2:3
«Челябинск»
Лига PARI
|13.07.2025
|«Челябинск»
3:1
«Тюмень»
Товарищеский матч
|08.07.2025
|«Челябинск»
3:1
«Торпедо» Миасс
Товарищеский матч
|28.06.2025
|«Челябинск»
0:0, пен. 4:2
«Волгарь»
Стыковые матчи
|24.06.2025
|«Волгарь»
1:1
«Челябинск»
Стыковые матчи
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2025
|«Волга»
1:2
«Ротор»
Лига PARI
|08.07.2025
|«Енисей»
1:1
«Ротор»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Ротор»
1:2
«Уфа»
Первая лига
|17.05.2025
|«Чайка»
1:0
«Ротор»
Первая лига
|11.05.2025
|«КАМАЗ»
0:4
«Ротор»
Первая лига
После первого тура оба клуба влетели в топ-3 таблицы. Понятно, что остаться там до финиша им будет невероятно сложно.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Чайка
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Челябинск
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|3. Ротор
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4. Урал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|5. Факел
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. КАМАЗ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7. СКА-Хабаровск
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8. Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9. Арсенал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10. Уфа
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11. Родина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12. Нефтехимик
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|13. Сокол
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|14. Торпедо
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|15. Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|16. Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17. Спартак Кострома
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|18. Енисей
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
«Ротор» неудачно завершил прошлый сезон, набрав за три заключительных тура всего одно очко из девяти возможных. Девятое место в таблице в первом сезоне после возвращения во второй по статусу дивизион можно считать промежуточным успехом, но понятно, что Волгоград ждет от своего клуба большего. И новое первенство команда Бояринцева начала - дожала-таки в Ульяновске «возвращенца» из второй лиги.
«Челябинск» и вовсе стал одним из героев первого тура. Победа дебютанта лиги над «Торпедо» в гостях - сенсация безотносительно всех проблем московского клуба. Стартовый успех наверняка еще больше раззадорит и укрепит веру в собственные силы у парней Романа Пилипчука. Для города предстоящий матч по-своему исторический - первый в подэлитном дивизионе с 1993 года. Можно не сомневаться, что футболисты приложат все силы, чтобы в такой знаменательный день не разочаровать земляков.
Есть надежда, что игра получится яркой и результативной. Коэффициент 2.40 на тотал больше 2.5 от PARI при таких раскладах выглядит достаточно заманчиво.
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В прямом эфире игру в Челябинске покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Челябинск»: нет
«Ротор»: Литвенок (травма)
Редкий случай, когда предложения букмекеров на П1 и П2 абсолютно одинаковые - 2.70 на одних и на других. Ничья в PARI котируется за 3.20.
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Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью. Ставки на 0:0 и 1:1 принимаются с одинаковым коэффициентом 6.50.
Сайт БК PARI легально транслирует игры «лучшей лиги мира» на правах официального партнера ФНЛ.
Во главе обеих команд стоят хорошо знакомые болельщикам «Спартака» люди: Роман Пилипчук красно-белых тренировал (ассистентом в первой команде и главным - во втором), а Денис Бояринцев за них не один год играл.