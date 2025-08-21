Челябинск - Сокол, 23 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Челябинск» в этом сезоне не признает ничьих - либо побеждает (три случая), либо проигрывает (два). «Сокол» еще ни разу не выигрывал. Помимо побед у саратовского клуба в этом первенстве еще не было ни одного «верхового» матча - все без исключения «низовые». Надо полагать, что в Челябинске Младен Кашчелан снова «припаркует автобус» у своих ворот, который парням Романа Пилипчука будет крайне сложно сдвинуть с места. Тем более оба предыдущих домашних матча у них закончились с минимальным счетом 1:0. Наш выбор в этой паре - тотал меньше 2.5.