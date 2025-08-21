Ведомости
Челябинск - Сокол, 23 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Пилипчук пока без ничьих, Кашчелан - без побед
Валентин Васильев

Шестой тур Лиги PARI откроет встреча в Челябинске. Одноименный клуб принимает саратовский «Сокол». Попробуем предугадать исход противостояния, оттолкнувшись от актуальных трендов и расчетов аналитиков ведущих БК. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челябинск»

23.08.2025, Сб

15:00 МСК

«Сокол» (Саратов)

П1 - 1.80

Х - 3.20

П2 - 4.70

Турнир: Лига PARI, 6-й тур

Стадион «Центральный» (Челябинск)

Главный судья: Анопа (Благовещенск)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челябинск»34616-20
«Сокол» 64320-16

Последние пять матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2025«Спартак» Кс

2:1

«Челябинск»

Лига PARI

09.08.2025«Челябинск»

1:0

«Волга»

Лига PARI

02.08.2025«КАМАЗ»

2:1

«Челябинск»

Лига PARI

26.07.2025«Челябинск»

1:0

«Ротор»

Лига PARI

20.07.2025«Торпедо»

2:3

«Челябинск»

Лига PARI

Последние пять матчей «Сокола»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Сокол»

1:1

«Ротор»

Лига PARI

09.08.2025«Сокол»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

03.08.2025«Факел»

1:0

«Сокол»

Лига PARI

26.07.2025«Сокол»

0:0

«Чайка»

Лига PARI

20.07.2025«Нефтехимик»

0:0

«Сокол»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

По итогам пятого тура «Челябинск» спустился с пятого места на третье, а «Сокол» идет 15-м.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел55006-115
2. Урал54018-412
3. КАМАЗ53119-610
4. Спартак Кострома53117-410
5. Челябинск53027-69
6. СКА-Хабаровск52215-48
7. Ротор52214-38
8. Арсенал51407-67
9. Чайка51316-46
10. Нефтехимик51314-46
11. Уфа51222-35
12. Волга51134-64
13. Торпедо51133-54
14. Шинник51133-64
15. Сокол50412-34
16. Родина50324-73
17. Черноморец50235-82
18. Енисей50233-92

Прогноз на матч

«Челябинск» в этом сезоне не признает ничьих - либо побеждает (три случая), либо проигрывает (два). «Сокол» еще ни разу не выигрывал. Помимо побед у саратовского клуба в этом первенстве еще не было ни одного «верхового» матча - все без исключения «низовые». Надо полагать, что в Челябинске Младен Кашчелан снова «припаркует автобус» у своих ворот, который парням Романа Пилипчука будет крайне сложно сдвинуть с места. Тем более оба предыдущих домашних матча у них закончились с минимальным счетом 1:0. Наш выбор в этой паре - тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Следить за играми «лучшей лиги мира» можно на  сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Трансляция на сайтеБесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Челябинск»: нет

«Сокол»: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI  предсказуемо наделили статусом фаворита челябинский клуб. Ставки на победу хозяев в прематче принимаются по коэффициенту 1.80. Предложения на два других основных исхода значительно интереснее - 3.20 на ничью и 4.70 - на «Сокол».

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Челябинск» - «Сокол»?

Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 5.50 - аналитики установили на два варианта - 1:0 и 0:0. Оба, заметьте, «низовые».

Где смотреть бесплатно матч «Челябинск» - «Сокол»?

Наблюдать за игрой онлайн можно на ресурсах «Матч ТВ» и БК PARI.

Где купить билеты на  матч «Челябинск» - «Сокол»?

Билеты на игру доступны онлайн на официальном сайте «Челябинска». Стоимость колеблется от 140 до 320 рублей. На Лигу PARI действие паспорта болельщика не распространяется. 

