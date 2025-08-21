Челябинск - Сокол, 23 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Шестой тур Лиги PARI откроет встреча в Челябинске. Одноименный клуб принимает саратовский «Сокол». Попробуем предугадать исход противостояния, оттолкнувшись от актуальных трендов и расчетов аналитиков ведущих БК.
Турнир: Лига PARI, 6-й тур
Стадион «Центральный» (Челябинск)
Главный судья: Анопа (Благовещенск)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челябинск»
|3
|4
|6
|16-20
|«Сокол»
|6
|4
|3
|20-16
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2025
|«Спартак» Кс
2:1
«Челябинск»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Челябинск»
1:0
«Волга»
Лига PARI
|02.08.2025
|«КАМАЗ»
2:1
«Челябинск»
Лига PARI
|26.07.2025
|«Челябинск»
1:0
«Ротор»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Торпедо»
2:3
«Челябинск»
Лига PARI
Последние пять матчей «Сокола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Сокол»
1:1
«Ротор»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Сокол»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Факел»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
|26.07.2025
|«Сокол»
0:0
«Чайка»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Сокол»
Лига PARI
По итогам пятого тура «Челябинск» спустился с пятого места на третье, а «Сокол» идет 15-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|5
|5
|0
|0
|6-1
|15
|2. Урал
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|3. КАМАЗ
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|4. Спартак Кострома
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|5. Челябинск
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|6. СКА-Хабаровск
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|7. Ротор
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|8. Арсенал
|5
|1
|4
|0
|7-6
|7
|9. Чайка
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|10. Нефтехимик
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|11. Уфа
|5
|1
|2
|2
|2-3
|5
|12. Волга
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|13. Торпедо
|5
|1
|1
|3
|3-5
|4
|14. Шинник
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|15. Сокол
|5
|0
|4
|1
|2-3
|4
|16. Родина
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|17. Черноморец
|5
|0
|2
|3
|5-8
|2
|18. Енисей
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
«Челябинск» в этом сезоне не признает ничьих - либо побеждает (три случая), либо проигрывает (два). «Сокол» еще ни разу не выигрывал. Помимо побед у саратовского клуба в этом первенстве еще не было ни одного «верхового» матча - все без исключения «низовые». Надо полагать, что в Челябинске Младен Кашчелан снова «припаркует автобус» у своих ворот, который парням Романа Пилипчука будет крайне сложно сдвинуть с места. Тем более оба предыдущих домашних матча у них закончились с минимальным счетом 1:0. Наш выбор в этой паре - тотал меньше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Следить за играми «лучшей лиги мира» можно на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Трансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Челябинск»: нет
«Сокол»: нет
Аналитики PARI предсказуемо наделили статусом фаворита челябинский клуб. Ставки на победу хозяев в прематче принимаются по коэффициенту 1.80. Предложения на два других основных исхода значительно интереснее - 3.20 на ничью и 4.70 - на «Сокол».
Получить до 25 000 рублей от PARI
Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 5.50 - аналитики установили на два варианта - 1:0 и 0:0. Оба, заметьте, «низовые».
Наблюдать за игрой онлайн можно на ресурсах «Матч ТВ» и БК PARI.
Билеты на игру доступны онлайн на официальном сайте «Челябинска». Стоимость колеблется от 140 до 320 рублей. На Лигу PARI действие паспорта болельщика не распространяется.