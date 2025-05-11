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10 мая 6:47ГлавнаяПрогнозыФутболПервая лига России по футболу

Черноморец - Балтика, 11 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Теперь-то калининградцы оформят путевку в РПЛ?
Валентин Васильев

Калининград ждал от своей команды досрочного выигрыша первенства первой лиги еще неделю назад. Но тогда «Торпедо» сорвало главному конкуренту запланированный праздник. Тем не менее путевка в РПЛ от «Балтики» уже никуда не денется. Даже ничьей в Новороссийске команде Талалаева хватит для повышения в классе за два тура до финиша.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Черноморец» (Новороссийск)

11.05.2025, Сб

16.00 МСК

«Балтика» (Калининград)

П1 - 2.35

Х - 3.26

П2 - 3.36

Турнир: Мелбет Первая лига, 32-й

Стадион: «Центральный» (Новороссийск, Россия)

Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Черноморец»66823-23
«Балтика»86623-23

Последние пять игр «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2025«Шинник»

0:2

«Черноморец»

Первая лига

27.04.2025«Сокол»

1:2

«Черноморец»

Первая лига

19.04.2025«Черноморец»

2:1

«СКА-Хабаровск»

Первая лига

13.04.2025«Черноморец»

1:1

«Ротор»

Первая лига

06.04.2025«Енисей»

0:3

«Черноморец»

Первая лига

Последние пять игр «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2025«Балтика»

0:1

«Торпедо»

Первая лига

26.04.2025«Урал»

2:5

«Балтика»

Первая лига

20.04.2025«Балтика»

1:1

«Сокол»

Первая лига

13.04.2025«Балтика»

2:0

«Сочи»

Первая лига

06.04.2025«СКА-Хабаровск»

1:2

«Балтика»

Первая лига

Последние пять игр «Черноморца» и «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«Балтика»

2:0

«Черноморец»

Первая лига

15.05.2012«Балтика»

1:0

«Черноморец»

Первая лига

15.09.2011«Черноморец»

1:2

«Балтика»

Первая лига

07.05.2011«Балтика»

1:0

«Черноморец»

Первая лига

26.07.2009«Черноморец»

0:3

«Балтика»

Первая лига

Место в таблице

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Перед очной встречей клубы разделяют девять очков и две позиции в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Балтика31199350-1866
2. Торпедо311513348-2458
3. Черноморец31176847-3357
4. Сочи31168753-3056
5. Урал311311743-3550
6. СКА-Хабаровск311381038-3847
7. Родина311111934-2844
8. Ротор311014728-2344
9. Енисей311261330-3542
10. Арсенал31716823-2837
11. КАМАЗ311061529-2936
12. Шинник318111222-3135
13. Нефтехимик318101328-3334
14. Чайка317131129-4134
15. Уфа31881528-4432
16. Тюмень31751925-4426
17. Алания31681722-4326
18. Сокол315111519-3926

Прогноз на матч

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Всего одно очко осталось добрать «Балтике», чтобы официально оформить возвращение в Премьер-лигу спустя год. Сделать это на глазах у своей публики калининградцам неделю назад не удалось. Выездная встреча с одним из преследователей - тоже вполне подходящее место для решения задачи.

Несмотря на относительное равенство в статистике взаимоотношений клубов, в Новороссийске уже позабыли, когда в последний раз побеждали «Балтику». Случилось это еще в сентябре легендарного для российского футбола 2008 года. Впоследствии команды встречались шесть раз, и все шесть матчей завершились в пользу Калининграда!

Вряд ли в «Черноморце» питают иллюзии относительно первого места, а за второе южане точно еще поборются. Так что легко лидеру первой лиги сегодня точно не будет. Но второго подряд поражения Андрей Талалаев наверняка не допустит. Со стратегической точки зрения ничья в той или иной степени устроит обе стороны, но мы все же возьмем в качестве прогноза более осторожный вариант 2Х.    

Бонусы на матч

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Трансляции

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Игру лидеров первой лиги можно посмотреть на официальном сайте «Матч ТВ», а также на «Кинопоиске». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Трансляция на сайтеБесплатно 
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПодписка 
«Мелбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Черноморец»: нет

«Балтика»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Черноморец» - «Балтика»:

Позиция«Черноморец»«Балтика»Позиция
Вратарь25. Солдатенко67. БорискоВратарь
Защитник44. Чичинадзе13. ТерентьевЗащитник
Защитник4. Милич2. ВаратыновЗащитник
Защитник5. Стежко4. ГассамаЗащитник
Защитник13. Акбашев10. ПетровПолузащитник
Полузащитник22. Горелов5. ОсиповПолузащитник
Полузащитник 21. Иванов17. СаусьПолузащитник 
Полузащитник64. Ланин96. МохаммадПолузащитник
Полузащитник8. Юсупов22. ТитковПолузащитник
Нападающий9. Гузина19. ПряхинНападающий
Нападающий10. Уридиа91. ХильНападающий
Главный тренерОлег ВасиленкоАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики «Мелбет» установили высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 2.35 на победу хозяев, 3.26 на ничью и 3.36 - на успех балтийцев.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче  «Черноморец» - «Балтика»?

Несмотря на печальную для хозяев статистику встреч с соперником в последние годы, именно их аналитики считают не явным, но все же фаворитом матча. 

Где смотреть бесплатно матч «Черноморец» - «Балтика»?

На сайте «Матч ТВ» транслируются игры первой лиги.

Когда «Черноморец» был в Премьер-лиге?

Последний заход новороссийского клуба в РПЛ датирован сезоном-2003.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных