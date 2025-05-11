Черноморец - Балтика, 11 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

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Калининград ждал от своей команды досрочного выигрыша первенства первой лиги еще неделю назад. Но тогда «Торпедо» сорвало главному конкуренту запланированный праздник. Тем не менее путевка в РПЛ от «Балтики» уже никуда не денется. Даже ничьей в Новороссийске команде Талалаева хватит для повышения в классе за два тура до финиша.
Турнир: Мелбет Первая лига, 32-й
Стадион: «Центральный» (Новороссийск, Россия)
Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Черноморец»
|6
|6
|8
|23-23
|«Балтика»
|8
|6
|6
|23-23
Последние пять игр «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2025
|«Шинник»
0:2
«Черноморец»
Первая лига
|27.04.2025
|«Сокол»
1:2
«Черноморец»
Первая лига
|19.04.2025
|«Черноморец»
2:1
«СКА-Хабаровск»
Первая лига
|13.04.2025
|«Черноморец»
1:1
«Ротор»
Первая лига
|06.04.2025
|«Енисей»
0:3
«Черноморец»
Первая лига
Последние пять игр «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2025
|«Балтика»
0:1
«Торпедо»
Первая лига
|26.04.2025
|«Урал»
2:5
«Балтика»
Первая лига
|20.04.2025
|«Балтика»
1:1
«Сокол»
Первая лига
|13.04.2025
|«Балтика»
2:0
«Сочи»
Первая лига
|06.04.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Балтика»
Первая лига
Последние пять игр «Черноморца» и «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«Балтика»
2:0
«Черноморец»
Первая лига
|15.05.2012
|«Балтика»
1:0
«Черноморец»
Первая лига
|15.09.2011
|«Черноморец»
1:2
«Балтика»
Первая лига
|07.05.2011
|«Балтика»
1:0
«Черноморец»
Первая лига
|26.07.2009
|«Черноморец»
0:3
«Балтика»
Первая лига
Перед очной встречей клубы разделяют девять очков и две позиции в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Балтика
|31
|19
|9
|3
|50-18
|66
|2. Торпедо
|31
|15
|13
|3
|48-24
|58
|3. Черноморец
|31
|17
|6
|8
|47-33
|57
|4. Сочи
|31
|16
|8
|7
|53-30
|56
|5. Урал
|31
|13
|11
|7
|43-35
|50
|6. СКА-Хабаровск
|31
|13
|8
|10
|38-38
|47
|7. Родина
|31
|11
|11
|9
|34-28
|44
|8. Ротор
|31
|10
|14
|7
|28-23
|44
|9. Енисей
|31
|12
|6
|13
|30-35
|42
|10. Арсенал
|31
|7
|16
|8
|23-28
|37
|11. КАМАЗ
|31
|10
|6
|15
|29-29
|36
|12. Шинник
|31
|8
|11
|12
|22-31
|35
|13. Нефтехимик
|31
|8
|10
|13
|28-33
|34
|14. Чайка
|31
|7
|13
|11
|29-41
|34
|15. Уфа
|31
|8
|8
|15
|28-44
|32
|16. Тюмень
|31
|7
|5
|19
|25-44
|26
|17. Алания
|31
|6
|8
|17
|22-43
|26
|18. Сокол
|31
|5
|11
|15
|19-39
|26
Всего одно очко осталось добрать «Балтике», чтобы официально оформить возвращение в Премьер-лигу спустя год. Сделать это на глазах у своей публики калининградцам неделю назад не удалось. Выездная встреча с одним из преследователей - тоже вполне подходящее место для решения задачи.
Несмотря на относительное равенство в статистике взаимоотношений клубов, в Новороссийске уже позабыли, когда в последний раз побеждали «Балтику». Случилось это еще в сентябре легендарного для российского футбола 2008 года. Впоследствии команды встречались шесть раз, и все шесть матчей завершились в пользу Калининграда!
Вряд ли в «Черноморце» питают иллюзии относительно первого места, а за второе южане точно еще поборются. Так что легко лидеру первой лиги сегодня точно не будет. Но второго подряд поражения Андрей Талалаев наверняка не допустит. Со стратегической точки зрения ничья в той или иной степени устроит обе стороны, но мы все же возьмем в качестве прогноза более осторожный вариант 2Х.
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Игру лидеров первой лиги можно посмотреть на официальном сайте «Матч ТВ», а также на «Кинопоиске».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Трансляция на сайте
|Бесплатно
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка
|«Мелбет»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Черноморец»: нет
«Балтика»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Черноморец» - «Балтика»:
|Позиция
|«Черноморец»
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|25. Солдатенко
|67. Бориско
|Вратарь
|Защитник
|44. Чичинадзе
|13. Терентьев
|Защитник
|Защитник
|4. Милич
|2. Варатынов
|Защитник
|Защитник
|5. Стежко
|4. Гассама
|Защитник
|Защитник
|13. Акбашев
|10. Петров
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Горелов
|5. Осипов
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Иванов
|17. Саусь
|Полузащитник
|Полузащитник
|64. Ланин
|96. Мохаммад
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Юсупов
|22. Титков
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Гузина
|19. Пряхин
|Нападающий
|Нападающий
|10. Уридиа
|91. Хиль
|Нападающий
|Главный тренер
|Олег Василенко
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
Аналитики «Мелбет» установили высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 2.35 на победу хозяев, 3.26 на ничью и 3.36 - на успех балтийцев.
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Несмотря на печальную для хозяев статистику встреч с соперником в последние годы, именно их аналитики считают не явным, но все же фаворитом матча.
На сайте «Матч ТВ» транслируются игры первой лиги.
Последний заход новороссийского клуба в РПЛ датирован сезоном-2003.
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