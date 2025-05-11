Черноморец - Балтика, 11 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Всего одно очко осталось добрать «Балтике», чтобы официально оформить возвращение в Премьер-лигу спустя год. Сделать это на глазах у своей публики калининградцам неделю назад не удалось. Выездная встреча с одним из преследователей - тоже вполне подходящее место для решения задачи.

Несмотря на относительное равенство в статистике взаимоотношений клубов, в Новороссийске уже позабыли, когда в последний раз побеждали «Балтику». Случилось это еще в сентябре легендарного для российского футбола 2008 года. Впоследствии команды встречались шесть раз, и все шесть матчей завершились в пользу Калининграда!

Вряд ли в «Черноморце» питают иллюзии относительно первого места, а за второе южане точно еще поборются. Так что легко лидеру первой лиги сегодня точно не будет. Но второго подряд поражения Андрей Талалаев наверняка не допустит. Со стратегической точки зрения ничья в той или иной степени устроит обе стороны, но мы все же возьмем в качестве прогноза более осторожный вариант 2Х.