Чили - Аргентина, 6 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Если в Европе отборочный турнир на чемпионат мира по футболу 2026 года только-только набирает обороты, то в Южной Америке он близиться к завершению. В 15-м туре лидер квалификации, команда Аргентины, посетит аутсайдера, как бы странно это ни прозвучало в отношении сборной Чили. Попробуем предугадать, что ждет чемпионов мира на этом выезде.
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 15-й тур
Стадион: «Насьональ» (Сантьяго-де-Чили)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Чили
|6
|27
|62
|74-199
|Аргентина
|62
|27
|6
|199-74
Последние пять игр сборной Чили:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.03.2025
|Чили
0:0
Эквадор
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
|Парагвай
1:0
Чили
Отбор ЧМ-2026
|09.02.2023
|Чили
6:1
Панама
Отбор ЧМ-2026
|20.11.2024
|Чили
4:2
Венесуэла
Отбор ЧМ-2026
|16.11.2024
|Перу
0:0
Чили
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Аргентины:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
26.03.2025
Аргентина
4:1
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
22.03.2025
Уругвай
0:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
20.11.2024
Аргентина
1:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
15.11.2024
Парагвай
2:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
16.10.2024
Аргентина
6:0
Боливия
Отбор ЧМ-2026
После 14 туров Аргентина уверенно лидирует в турнирной таблице, тогда как Чили ее замыкает.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Аргентина
|14
|10
|1
|3
|26-8
|31
|2. Эквадор
|14
|7
|5
|2
|13-5
|23*
|3. Уругвай
|14
|5
|6
|3
|17-10
|21
|4. Бразилия
|14
|6
|3
|5
|20-16
|21
|5. Парагвай
|14
|5
|6
|3
|11-9
|21
|6. Колумбия
|14
|5
|5
|4
|18-14
|20
|7. Венесуэла
|14
|3
|6
|5
|13-17
|15
|8. Боливия
|14
|4
|2
|8
|14-30
|14
|9. Перу
|14
|2
|4
|8
|6-17
|10
|10. Чили
|14
|2
|4
|8
|9-21
|10
* Со сборной Эквадора сняты три очка.
Чемпионы мира не сумели избежать неудач в отборочном цикле Кубка мира. На 14 матчей у Аргентины набралось целых три поражения. Что не помешало ей досрочно квалифицироваться в финальную стадию. Конкуренты теряли очки намного чаще.
Таким образом, оставшиеся четыре матча превращаются для аргентинцев, по сути дела, в выставочные. Лионель Скалони может вдоволь экспериментировать со схемой и составом. И это обстоятельство резко снижает предсказуемость игр «альбиселесте». Понятно же, что звезды команды не станут «умирать» на газоне в практически ничего не решающих для них матчах.
С мотивацией чилийцев тоже все не так однозначно. У них еще остаются математические шансы на место в проходной семерке (седьмое место ведет в межконтинентальный плей-офф). Естественно, команда Рикардо Гареки до конца будет пытаться их использовать. А для самого тренера этот матч принципиален вдвойне - земляки приезжают! И потом, чемпионов мира остановить всем и всегда приятно.
Рискнем предположить, что бешеный настрой хозяев поможет им не уступить фавориту.
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В финальную стадию выходят шесть лучших представителей Южной Америки. Седьмая команда сыграет в межконтинентальном плей-офф. Из этой зоны на ЧМ-2026 досрочно квалифицировалась только Аргентина.
Легенда мирового футбола впервые в 2025 году попал в заявку сборной Аргентины. Это значит, что вероятность его участия в игре против Чили очень высока.
Партнерский проект