Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
29 мая 15:04ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Чили - Аргентина, 6 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Чемпионы мира - без мотивации, зато с Месси!
Валентин Васильев

Если в Европе отборочный турнир на чемпионат мира по футболу 2026 года только-только набирает обороты, то в Южной Америке он близиться к завершению. В 15-м туре лидер квалификации, команда Аргентины, посетит аутсайдера, как бы странно это ни прозвучало в отношении сборной Чили. Попробуем предугадать, что ждет чемпионов мира  на этом выезде.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Чили
Место в рейтинге ФИФА: 52

06.06.2025, Пт

04:00 МСК

Аргентина
Место в рейтинге ФИФА: 1

П1 - 4.59

Х - 3.50

П2 - 1.76

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 15-й тур

Стадион: «Насьональ» (Сантьяго-де-Чили)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Чили6276274-199
Аргентина 62276199-74

Последние пять игр сборной Чили:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.03.2025Чили

0:0

Эквадор

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025Парагвай

1:0

Чили

Отбор ЧМ-2026

09.02.2023Чили

6:1

Панама

Отбор ЧМ-2026

20.11.2024Чили

4:2

Венесуэла

Отбор ЧМ-2026

16.11.2024 Перу

0:0

Чили

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Аргентины:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.03.2025

Аргентина

4:1

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025

Уругвай

0:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

20.11.2024

Аргентина

1:0

Перу

Отбор ЧМ-2026

15.11.2024

 Парагвай

2:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

16.10.2024

Аргентина

6:0

Боливия

Отбор ЧМ-2026

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 14 туров Аргентина уверенно лидирует в турнирной таблице, тогда как Чили ее замыкает.

КомандыИВНПМО
1. Аргентина14101326-831
2. Эквадор1475213-523*
3. Уругвай1456317-1021
4. Бразилия1463520-1621
5. Парагвай1456311-921
6. Колумбия1455418-1420
7. Венесуэла1436513-1715
8. Боливия1442814-3014
9. Перу142486-1710
10. Чили142489-2110

* Со сборной Эквадора сняты три очка.

Прогноз на матч

Свернуть

Чемпионы мира не сумели избежать неудач в отборочном цикле Кубка мира. На 14 матчей у Аргентины набралось целых три поражения. Что не помешало ей досрочно квалифицироваться в финальную стадию. Конкуренты теряли очки намного чаще.

Таким образом, оставшиеся четыре матча превращаются для аргентинцев, по сути дела, в выставочные. Лионель Скалони может вдоволь экспериментировать со схемой  и составом. И это обстоятельство резко снижает предсказуемость игр «альбиселесте». Понятно же, что звезды команды не станут «умирать» на газоне в практически ничего не решающих для них матчах.

С мотивацией чилийцев тоже все не так однозначно. У них еще остаются математические шансы на место в проходной семерке (седьмое место ведет в межконтинентальный плей-офф). Естественно, команда Рикардо Гареки до конца будет пытаться их использовать. А для самого тренера этот матч принципиален вдвойне - земляки приезжают! И потом, чемпионов мира остановить всем и всегда приятно.

Рискнем предположить, что бешеный настрой хозяев поможет им не уступить фавориту.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Трансляция из Сантьяго-де-Чили запланирована на онлайн-кинотеатре Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК Winline установила щедрый коэффициент на успех хозяев поля - 4.59. Вероятность победы лидера оценивается котировкой 1.76, а ничьей - в два раза выше.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

Матч Чили - Аргентина будет результативным?

Коэффициент 2.08 на тотал больше 2.5 как бы намекает нам, что изобилия забитых голов от матча ждать не стоит. 

Где бесплатно смотреть матч Чили - Аргентина?

В онлайн-режиме информировать пользователей о перипетиях матча лидера будут легальные букмекерские конторы - например, Winline.

Кто выйдет на ЧМ-2026?

В финальную стадию выходят шесть лучших представителей Южной Америки. Седьмая команда сыграет в межконтинентальном плей-офф. Из этой зоны на ЧМ-2026 досрочно квалифицировалась только Аргентина.

Будет ли играть Месси?

Легенда мирового футбола впервые в 2025 году попал в заявку сборной Аргентины. Это значит, что вероятность его участия в игре против Чили очень высока. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гарросhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_akcii_e027c20385.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 150 000 ₽
Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гаррос
Получить бонусПодробнее
bonus timer9 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer246 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer246 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer580 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer215 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer215 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer215 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer215 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer215 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных