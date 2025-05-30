Чили - Аргентина, 6 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Чемпионы мира не сумели избежать неудач в отборочном цикле Кубка мира. На 14 матчей у Аргентины набралось целых три поражения. Что не помешало ей досрочно квалифицироваться в финальную стадию. Конкуренты теряли очки намного чаще.

Таким образом, оставшиеся четыре матча превращаются для аргентинцев, по сути дела, в выставочные. Лионель Скалони может вдоволь экспериментировать со схемой и составом. И это обстоятельство резко снижает предсказуемость игр «альбиселесте». Понятно же, что звезды команды не станут «умирать» на газоне в практически ничего не решающих для них матчах.

С мотивацией чилийцев тоже все не так однозначно. У них еще остаются математические шансы на место в проходной семерке (седьмое место ведет в межконтинентальный плей-офф). Естественно, команда Рикардо Гареки до конца будет пытаться их использовать. А для самого тренера этот матч принципиален вдвойне - земляки приезжают! И потом, чемпионов мира остановить всем и всегда приятно.

Рискнем предположить, что бешеный настрой хозяев поможет им не уступить фавориту.