Флавио Коболли – Александр Зверев, 7 июня: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

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В полуфинале «Ролан Гаррос» 2026 г. встретятся чех Якуб Меншик и немец Александр Зверев. Сумеет ли представитель Германии оправдать статус главного фаворита среди оставшихся в сетке теннисистов?
Дата / Время: 05.06.2026, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Флавио Коболли (24 года, 14-я ракетка мира, 10-й номер посева)
Александр Зверев (29 лет, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Выиграл три турнира на уровне ATP, в том числе два грунтовых. В нынешнем сезоне взял трофей на харде в Акапулько. Также на этом покрытии дошел до полуфинала в Делрей-Бич, а на грунте в Мюнхене пробился в финал. На Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. одержал 23 победы при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе девять грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии пробился в финал в Мадриде. Также дошел до полуфинала на харде на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, а на грунте – в Монте-Карло и Мюнхене. Всего в 2026 г. одержал 34 победы при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» повторил лучший результат, ранее показанный в 2024 г. В прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены ранее провели четыре официальных очных матча. Единственную встречу на траве выиграл Зверев. На грунте он одержал две победы, Коболли – одну.
Букмекеры считают явным фаворитом немца. В БЕТСИТИ предлагают коэффициенты 1,25 на его победу и 4,10 на успех итальянца.
Очный матч спортсменов на прошлом «Ролан Гаррос» продлился 28 геймов. Сейчас букмекер БЕТСИТИ предлагает коэффициенты 1,98 на ТБ (38,5) и 1,84 на ТМ (38,5).
Четвертый финал Зверева на турнире «Большого шлема». Прошлые попытки получились неудачными, и это объясняет, с одной стороны, высочайшую мотивацию, а с другой – огромное давление. А ведь немец уже не раз демонстрировал, как не выдерживает психологический прессинг в ответственных матчах. Не удивит, если в финале «Ролан Гаррос» лучшую версию Зверева мы не увидим.
Впрочем, перед Коболли вовсе беспрецедентный вызов. Он впервые дошел до финала на турнире «Большого шлема», причем прошлую стадию преодолел без борьбы – из-за снятия Арнальди. Вопрос, насколько эта экономия сил скажется на соревновательном тонусе итальянца. Есть риск, что он медленнее Зверева войдет в финальный матч, а потому отдаст инициативу на старте.
Заиграем победу немца в первом сете через фору. На нынешнем «Ролан Гаррос» огромное количество сюрпризов, а потому под конец развлечемся и выберем не самую стандартную опцию.