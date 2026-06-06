Флавио Коболли – Александр Зверев, 7 июня: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Четвертый финал Зверева на турнире «Большого шлема». Прошлые попытки получились неудачными, и это объясняет, с одной стороны, высочайшую мотивацию, а с другой – огромное давление. А ведь немец уже не раз демонстрировал, как не выдерживает психологический прессинг в ответственных матчах. Не удивит, если в финале «Ролан Гаррос» лучшую версию Зверева мы не увидим.

Впрочем, перед Коболли вовсе беспрецедентный вызов. Он впервые дошел до финала на турнире «Большого шлема», причем прошлую стадию преодолел без борьбы – из-за снятия Арнальди. Вопрос, насколько эта экономия сил скажется на соревновательном тонусе итальянца. Есть риск, что он медленнее Зверева войдет в финальный матч, а потому отдаст инициативу на старте.

Заиграем победу немца в первом сете через фору. На нынешнем «Ролан Гаррос» огромное количество сюрпризов, а потому под конец развлечемся и выберем не самую стандартную опцию.