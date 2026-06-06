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ГлавнаяПрогнозыФлавио Коболли – Александр Зверев, 7 июня: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Флавио Коболли – Александр Зверев, 7 июня: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Обновлено:
Немец наконец-то покорит турнир «Большого шлема»?
Александр Бокулёв
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
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Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Флавио Коболли
  • Александр Зверев
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В полуфинале «Ролан Гаррос» 2026 г. встретятся чех Якуб Меншик и немец Александр Зверев. Сумеет ли представитель Германии оправдать статус главного фаворита среди оставшихся в сетке теннисистов?

Дата / Время: 05.06.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

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Флавио Коболли (24 года, 14-я ракетка мира, 10-й номер посева)

  • 1-й круг: Андреа Пеллегрино (Италия) – 6:4, 7:6 (7:4), 6:3
  • 2-й круг: У Ибин (Китай) – 6:4, 6:4, 6:4
  • 3-й круг: Лернер Тьен (США, 18) – 6:2, 6:2, 6:3
  • 4-й круг: Закари Свайда (США) – 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5)
  • 1/4 финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4
  • 1/2 финала: Маттео Арнальди (Италия) – отказ

Александр Зверев (29 лет, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Бенжамен Бонзи (Франция) – 6:3, 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Томаш Махач (Чехия) – 6:4, 6:2, 6:2
  • 3-й круг: Кентен Алис (Франция) – 6:4, 6:3, 5:7, 6:2
  • 4-й круг: Йеспер де Йонг (Нидерланды) – 7:6 (7:3), 6:4, 6:1
  • 1/4 финала: Рафаэль Ходар (Испания, 27) – 7:6 (7:3), 6:1, 6:3
  • 1/2 финала: Якуб Меншик (Чехия, 26) – 7:5, 6:2, 3:6, 6:3

Флавио Коболли

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Выиграл три турнира на уровне ATP, в том числе два грунтовых. В нынешнем сезоне взял трофей на харде в Акапулько. Также на этом покрытии дошел до полуфинала в Делрей-Бич, а на грунте в Мюнхене пробился в финал. На Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. одержал 23 победы при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Александр Зверев

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Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе девять грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии пробился в финал в Мадриде. Также дошел до полуфинала на харде на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, а на грунте – в Монте-Карло и Мюнхене. Всего в 2026 г. одержал 34 победы при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» повторил лучший результат, ранее показанный в 2024 г. В прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсмены ранее провели четыре официальных очных матча. Единственную встречу на траве выиграл Зверев. На грунте он одержал две победы, Коболли – одну.

Ставки на исход

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Букмекеры считают явным фаворитом немца. В БЕТСИТИ предлагают коэффициенты 1,25 на его победу и 4,10 на успех итальянца.

Ставки на тоталы

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Очный матч спортсменов на прошлом «Ролан Гаррос» продлился 28 геймов. Сейчас букмекер БЕТСИТИ предлагает коэффициенты 1,98 на ТБ (38,5) и 1,84 на ТМ (38,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа КоболлиПобеда ЗвереваТБ (38,5)ТМ (38,5)
БЕТСИТИ4,101,251,981,84

Прогноз и ставка

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Четвертый финал Зверева на турнире «Большого шлема». Прошлые попытки получились неудачными, и это объясняет, с одной стороны, высочайшую мотивацию, а с другой – огромное давление. А ведь немец уже не раз демонстрировал, как не выдерживает психологический прессинг в ответственных матчах. Не удивит, если в финале «Ролан Гаррос» лучшую версию Зверева мы не увидим.

Впрочем, перед Коболли вовсе беспрецедентный вызов. Он впервые дошел до финала на турнире «Большого шлема», причем прошлую стадию преодолел без борьбы – из-за снятия Арнальди. Вопрос, насколько эта экономия сил скажется на соревновательном тонусе итальянца. Есть риск, что он медленнее Зверева войдет в финальный матч, а потому отдаст инициативу на старте.

Заиграем победу немца в первом сете через фору. На нынешнем «Ролан Гаррос» огромное количество сюрпризов, а потому под конец развлечемся и выберем не самую стандартную опцию.

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