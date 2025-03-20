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20 марта 10:27ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Коламбус — Флорида, 21 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Действующий обладатель Кубка Стэнли набирает форму к пле-офф-2025
Руслан Ипполитов

 

В ночь на пятницу, 21 марта, на лед «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе вйдут местные «Блю Джекетс» и «Флорида». У хозяев еще остаются шансы пробиться в плей-офф. Гостей же постепенно набирают форму к розыгрышу Кубка Стэнли, в котором «Пантерам» предстоит защищать титул . Разбираемся в предматчевых раскладах и ищем заманчивые котировки в линиях букмекеров.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Коламбус Блю Джекетс»

21.03.2025, Пт

02:00 МСК

«Флорида Пантерз»

П1 - 3.40

Х - 4.40

П2 - 1.89

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Нейшнвайд-Арена» (Коламбус, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Коламбус»2322129-141
«Флорида»2223141-129

Последние пять матчей «Коламбуса» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

18.03.2025«Коламбус»

1:2

«Нью-Джерси»

16.03.2025«Коламбус»

0:4

«Рейнджерс»

14.03.2025«Коламбус»

0:4

«Вегас»

12.03.2025«Нью-Джерси»

5:3

«Коламбус»

10.03.2025«Рейнджерс»

3:7

«Коламбус»

Последние пять матчей «Флориды» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.03.2025«Айлендерс»

4:2

«Флорида»

16.03.2025«Монреаль»

3:1

«Флорида»

14.03.2025«Торонто»

2:3

«Флорида»

12.03.2025«Бостон»

3:2

«Флорида»

09.03.2025«Флорида»

4:2

«Баффало»

Последние пять матчей «Коламбуса» и «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

07.03.2025«Флорида»

3:0

«Коламбус»

16.10.2024«Коламбус»

3:4

«Флорида»

12.04.2024«Флорида»

4:0

«Коламбус»

10.12.2023«Коламбус»

2:5

«Флорида»

07.11.2023«Флорида»

5:4 ОТ

«Коламбус»

Лидеры

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«Коламбус»

Показатель

«Флорида»

Показатель

Бомбардир (очки)Веренски69

Райнхарт

72

Снайпер (голы)Марченко25

Райнхарт

34

Ассистент (передачи)Веренски49

Барков

44

Вратарь (коэфф. надежности)Мерзликинс3.04

Найт

2.41

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Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6838613515248-17698
2. Каролина6736502222217-17886
3. Флорида6835240324221-18485
4. Торонто6833711224218-20085
5. Тампа-Бэй6734412323236-17983
6. Нью-Джерси6933311526206-17880
7. Оттава6727812326198-19377
8. Монреаль6724722527203-21973
9. Рейнджерс6930210630205-20672
10. Айлендерс6725421728183-19870
11. Коламбус6723441728218-22370
12. Детройт6824530630195-21570
13. Бостон6923701830186-22169
14. Питтсбург7019815532204-25466
15. Филадельфия6917653533191-23464
16. Баффало6621331533209-23260

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6938811318239-16298
2. Даллас6735621221229-17789
3. Вегас6736213520222-18486
4. Колорадо6935512125229-19985
5. Эдмонтон68291101324221-19584
6. Миннесота6931532325191-19483
7. Лос-Анджелес6631413621186-17281
8. Ванкувер68255211025191-20575
9. Сент-Луис6925541628206-20375
10. Калгари6725332925173-19773
11. Юта6822713827191-20571
12. Анахайм6821532631182-21566
13. Сиэтл7024513235209-22765
14. Нэшвилл6721310834172-21858
15. Чикаго6817212739184-24349
16. Сан-Хосе6813414541178-25545

Потери

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«Коламбус»: Лабанк, Силлинджер, Монахан (все - травма)

«Флорида»: Маршан, Куликов, Ткачук (все - травма)

Прогноз на матч

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Из четырехматчевого выездного турне «Пантеры» вернулись с тремя поражениями. Стоит признать, что соперники были не самые простые, но в игре «Флориды» действительно есть огрехи. Действующим обладателям Кубка Стэнли необходимо обязательно прибавлять к плей-офф, иначе «Пантерз» рискуют неприлично быстро закончить свой кубковый путь.

«Коламбус» и вовсе подходит к встрече со статусным соперником с серией из четырех поражений. У «Блю Джекетс» еще есть шансы пробиться в плей-офф, но букмекеры не сильно верят в перспективы команды, оценивая вероятность попадания Ивана Проворова с партнерами в розыгрыш Кубка Стэнли довольно высоким коэффициентом.

Такую «Флориду» мотивированный соперник мог бы обыграть, но «Коламбус» и сам сейчас не на подъеме. «Пантеры» выиграли семь последних встреч у «Джекетс». Скорее всего победят и в этот раз. Обе команды в последнее время не блещут результативностью, так что предположим, что обилия заброшенных шайб не будет и соперники не превысят показатель в пять голов на двоих.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики Winline называют «Флориду» явным фаворитом в предстоящей игре, предлагая поставить на победу «Пантер» с коэффициентом 1.89. Успех в основное время «Коламбуса» котируется за 3.40. На ничью есть возможность заключить пари с кэфом 4.40.

Вопросы и ответы

Какие российские игроки выступают за «Коламбус»?

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За «Блю Джекетс» сыграет 28-летний защитник Иван Проворов, уже набравший в сезоне 28 (7+21) очков за результативность в 67-ми матчах. В атаке «Коламбуса» обязательно появятся лучший снайпер команды Кирилл Марченко - 62 (25+37), Дмитрий Воронков - 42 (20+22) и Егор Чинахов - 14 (7+7).

Сыграет ли за «Флориду» Сергей Бобровский?

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Российский голкипер провел предыдущий матч своей командой (проигранный на выезде «Айлендерс» - 4:2) на скамейке запасных. С большой долей вероятности в Коламбусе именно 36-летний россиянин займет место в воротах «Пантерз». В текущем сезоне Бобровский принял участие в 45-ти матчах, в которых пропустил 109 голов.

Появится на льду и воспитанник отечественной хоккейной школы Александр Барков. У нападающего в регулярке 62 (18+44) очка в 58-ми играх, с которыми он является лучшим распасовщиком клуба.

Вероятно, что в джерси «Флориды» мы не увидим российского защитника Дмитрия Куликова, на счету которого в регулярном первенстве НХЛ-2024/25 13 (4+9) результативных баллов в 68-ми матчах. Игрок значится в списке травмированных. 

Будет ли много голов в матче «Коламбус» - «Флорида»?

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Букмекеры считают, что матч точно не будет низовым. За то, что в игре будет забито не меньше шести голов (ТБ 5.5) предлагается коэффициент 1.79. Заключить пари на то, что заброшенных шайб случится меньше пяти (ТМ 4.5), можно за солидные 2.90.  

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