Коламбус — Флорида, 21 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь на пятницу, 21 марта, на лед «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе вйдут местные «Блю Джекетс» и «Флорида». У хозяев еще остаются шансы пробиться в плей-офф. Гостей же постепенно набирают форму к розыгрышу Кубка Стэнли, в котором «Пантерам» предстоит защищать титул . Разбираемся в предматчевых раскладах и ищем заманчивые котировки в линиях букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Коламбус Блю Джекетс»
21.03.2025, Пт
02:00 МСК
«Флорида Пантерз»
|П1 - 3.40
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Нейшнвайд-Арена» (Коламбус, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Коламбус»
|23
|22
|129-141
|«Флорида»
|22
|23
|141-129
Последние пять матчей «Коламбуса» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|18.03.2025
|«Коламбус»
1:2
«Нью-Джерси»
|16.03.2025
|«Коламбус»
0:4
«Рейнджерс»
|14.03.2025
|«Коламбус»
0:4
«Вегас»
|12.03.2025
|«Нью-Джерси»
5:3
«Коламбус»
|10.03.2025
|«Рейнджерс»
3:7
«Коламбус»
Последние пять матчей «Флориды» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.03.2025
|«Айлендерс»
4:2
«Флорида»
|16.03.2025
|«Монреаль»
3:1
«Флорида»
|14.03.2025
|«Торонто»
2:3
«Флорида»
|12.03.2025
|«Бостон»
3:2
«Флорида»
|09.03.2025
|«Флорида»
4:2
«Баффало»
Последние пять матчей «Коламбуса» и «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|07.03.2025
|«Флорида»
3:0
«Коламбус»
|16.10.2024
|«Коламбус»
3:4
«Флорида»
|12.04.2024
|«Флорида»
4:0
«Коламбус»
|10.12.2023
|«Коламбус»
2:5
«Флорида»
|07.11.2023
|«Флорида»
5:4 ОТ
«Коламбус»
«Коламбус»
|Показатель
«Флорида»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Веренски
|69
Райнхарт
72
|Снайпер (голы)
|Марченко
|25
Райнхарт
34
|Ассистент (передачи)
|Веренски
|49
Барков
44
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Мерзликинс
|3.04
Найт
2.41
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Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|68
|38
|6
|1
|3
|5
|15
|248-176
|98
|2. Каролина
|67
|36
|5
|0
|2
|2
|22
|217-178
|86
|3. Флорида
|68
|35
|2
|4
|0
|3
|24
|221-184
|85
|4. Торонто
|68
|33
|7
|1
|1
|2
|24
|218-200
|85
|5. Тампа-Бэй
|67
|34
|4
|1
|2
|3
|23
|236-179
|83
|6. Нью-Джерси
|69
|33
|3
|1
|1
|5
|26
|206-178
|80
|7. Оттава
|67
|27
|8
|1
|2
|3
|26
|198-193
|77
|8. Монреаль
|67
|24
|7
|2
|2
|5
|27
|203-219
|73
|9. Рейнджерс
|69
|30
|2
|1
|0
|6
|30
|205-206
|72
|10. Айлендерс
|67
|25
|4
|2
|1
|7
|28
|183-198
|70
|11. Коламбус
|67
|23
|4
|4
|1
|7
|28
|218-223
|70
|12. Детройт
|68
|24
|5
|3
|0
|6
|30
|195-215
|70
|13. Бостон
|69
|23
|7
|0
|1
|8
|30
|186-221
|69
|14. Питтсбург
|70
|19
|8
|1
|5
|5
|32
|204-254
|66
|15. Филадельфия
|69
|17
|6
|5
|3
|5
|33
|191-234
|64
|16. Баффало
|66
|21
|3
|3
|1
|5
|33
|209-232
|60
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|69
|38
|8
|1
|1
|3
|18
|239-162
|98
|2. Даллас
|67
|35
|6
|2
|1
|2
|21
|229-177
|89
|3. Вегас
|67
|36
|2
|1
|3
|5
|20
|222-184
|86
|4. Колорадо
|69
|35
|5
|1
|2
|1
|25
|229-199
|85
|5. Эдмонтон
|68
|29
|11
|0
|1
|3
|24
|221-195
|84
|6. Миннесота
|69
|31
|5
|3
|2
|3
|25
|191-194
|83
|7. Лос-Анджелес
|66
|31
|4
|1
|3
|6
|21
|186-172
|81
|8. Ванкувер
|68
|25
|5
|2
|1
|10
|25
|191-205
|75
|9. Сент-Луис
|69
|25
|5
|4
|1
|6
|28
|206-203
|75
|10. Калгари
|67
|25
|3
|3
|2
|9
|25
|173-197
|73
|11. Юта
|68
|22
|7
|1
|3
|8
|27
|191-205
|71
|12. Анахайм
|68
|21
|5
|3
|2
|6
|31
|182-215
|66
|13. Сиэтл
|70
|24
|5
|1
|3
|2
|35
|209-227
|65
|14. Нэшвилл
|67
|21
|3
|1
|0
|8
|34
|172-218
|58
|15. Чикаго
|68
|17
|2
|1
|2
|7
|39
|184-243
|49
|16. Сан-Хосе
|68
|13
|4
|1
|4
|5
|41
|178-255
|45
«Коламбус»: Лабанк, Силлинджер, Монахан (все - травма)
«Флорида»: Маршан, Куликов, Ткачук (все - травма)
Из четырехматчевого выездного турне «Пантеры» вернулись с тремя поражениями. Стоит признать, что соперники были не самые простые, но в игре «Флориды» действительно есть огрехи. Действующим обладателям Кубка Стэнли необходимо обязательно прибавлять к плей-офф, иначе «Пантерз» рискуют неприлично быстро закончить свой кубковый путь.
«Коламбус» и вовсе подходит к встрече со статусным соперником с серией из четырех поражений. У «Блю Джекетс» еще есть шансы пробиться в плей-офф, но букмекеры не сильно верят в перспективы команды, оценивая вероятность попадания Ивана Проворова с партнерами в розыгрыш Кубка Стэнли довольно высоким коэффициентом.
Такую «Флориду» мотивированный соперник мог бы обыграть, но «Коламбус» и сам сейчас не на подъеме. «Пантеры» выиграли семь последних встреч у «Джекетс». Скорее всего победят и в этот раз. Обе команды в последнее время не блещут результативностью, так что предположим, что обилия заброшенных шайб не будет и соперники не превысят показатель в пять голов на двоих.
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За «Блю Джекетс» сыграет 28-летний защитник Иван Проворов, уже набравший в сезоне 28 (7+21) очков за результативность в 67-ми матчах. В атаке «Коламбуса» обязательно появятся лучший снайпер команды Кирилл Марченко - 62 (25+37), Дмитрий Воронков - 42 (20+22) и Егор Чинахов - 14 (7+7).
Российский голкипер провел предыдущий матч своей командой (проигранный на выезде «Айлендерс» - 4:2) на скамейке запасных. С большой долей вероятности в Коламбусе именно 36-летний россиянин займет место в воротах «Пантерз». В текущем сезоне Бобровский принял участие в 45-ти матчах, в которых пропустил 109 голов.
Появится на льду и воспитанник отечественной хоккейной школы Александр Барков. У нападающего в регулярке 62 (18+44) очка в 58-ми играх, с которыми он является лучшим распасовщиком клуба.
Вероятно, что в джерси «Флориды» мы не увидим российского защитника Дмитрия Куликова, на счету которого в регулярном первенстве НХЛ-2024/25 13 (4+9) результативных баллов в 68-ми матчах. Игрок значится в списке травмированных.
Букмекеры считают, что матч точно не будет низовым. За то, что в игре будет забито не меньше шести голов (ТБ 5.5) предлагается коэффициент 1.79. Заключить пари на то, что заброшенных шайб случится меньше пяти (ТМ 4.5), можно за солидные 2.90.
Прогноз на матч «Вашингтон» - «Филадельфия»
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