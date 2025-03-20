Коламбус — Флорида, 21 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Из четырехматчевого выездного турне «Пантеры» вернулись с тремя поражениями. Стоит признать, что соперники были не самые простые, но в игре «Флориды» действительно есть огрехи. Действующим обладателям Кубка Стэнли необходимо обязательно прибавлять к плей-офф, иначе «Пантерз» рискуют неприлично быстро закончить свой кубковый путь.

«Коламбус» и вовсе подходит к встрече со статусным соперником с серией из четырех поражений. У «Блю Джекетс» еще есть шансы пробиться в плей-офф, но букмекеры не сильно верят в перспективы команды, оценивая вероятность попадания Ивана Проворова с партнерами в розыгрыш Кубка Стэнли довольно высоким коэффициентом.

Такую «Флориду» мотивированный соперник мог бы обыграть, но «Коламбус» и сам сейчас не на подъеме. «Пантеры» выиграли семь последних встреч у «Джекетс». Скорее всего победят и в этот раз. Обе команды в последнее время не блещут результативностью, так что предположим, что обилия заброшенных шайб не будет и соперники не превысят показатель в пять голов на двоих.