Колумбия – Португалия, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Колумбии и Португалии: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Турнирные расклады намекают на то, что португальцы должны играть первым номером в погоне за победой и лидерством в группе. Хотя сетка в плей-офф в любом случае будет, мягко говоря, непростой. Колумбийцы же вряд ли закроются в защите – уж очень активны их фланги, слишком хорош атакующий потенциал. Так или иначе южноамериканская команда найдет свои моменты, хотя разрывы в линиях могут дать дополнительные шансы и португальцам.

Полагаем, класса и мотивации номинальным фаворитам хватит для того, чтобы избежать поражения. Но вот ничья совсем не удивит. Так что перестраховываемся «Двойным шансом» в пользу Португалии.

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Сбалансированный. Исходя из сказанного выше, напрашивается комбинация, например, с ТБ (1,5). Атакующий потенциал обеих команд позволяет рассчитывать как минимум на два гола. Тем более что сборной Колумбии всё же чуть не хватает баланса, что может привести к проблемам в матче с самым серьезным соперником в группе. Португальцы прекрасно умеют пользоваться открытым пространством и разгонять атаки с бешеной скоростью.

Рискованный. Нападение сборной Португалии после невзрачного матча с ДР Конго поймало кураж благодаря разгрому узбекистанцев. Разумеется, это касается и Криштиану Роналду, от чьей формы по-прежнему многое зависит. Колумбийцы же забивали в последних восьми матчах. А в 16 играх с начала 2025 г. они лишь дважды уходили с поля без гола.

Коэффициент на «Обе забьют» почти аналогичен тому, что в нашем сбалансированном варианте. А потому попробуем и этот маркет прицепить к «Двойному шансу» через португальцев.