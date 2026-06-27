Колумбия – Португалия, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Партнерский проект
Эти национальные команды попали в группу К и уже обеспечили себе выход в плей-офф. Обе обыграли Узбекистан: колумбийцы – со счетом 3:1, португальцы – со счетом 5:0. А вот матчи с ДР Конго сложились по-разному. Колумбийцы и этого соперника победили (1:0), португальцы же сыграли вничью (1:1). Таким образом, очный матч лидеров определит обладателя итогового первого места. Колумбийцам достаточно и ничьей, чтобы выиграть группу. Португальцам для этого нужна только победа.
После второго тура положение в группе К таково:
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|🇨🇴Колумбия
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|2
|🇵🇹Португалия
|2
|1
|1
|0
|6-1
|4
|3
|🇨🇩ДР Конго
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|4
|🇺🇿Узбекистан
|2
|0
|0
|2
|1-8
|0
Сборная Колумбии в седьмой раз выступает на чемпионате мира. Лучший результат показала в Бразилии-2014 – выход в четвертьфинал. Затем были 1/8 финала в России-2018 и пропуск Катара-2022. В минувшей квалификации чемпионы Южной Америки 2001 г. заняли третье место, уступив только Аргентине и Эквадору. В рейтинге ФИФА сборная Колумбии занимает 13-е место.
На старте ЧМ-2026 команда обыграла Узбекистан со счетом 3:1 благодаря голам Даниэля Муньоса, Луиса Диаса и Хаминтона Кампаса. Следом была одержана минимальная победа над ДР Конго – единственный мяч забил Муньос.
Последние пять матчей сборной Колумбии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.06.2026
|Колумбия
1:0
ДР Конго
ЧМ-2026
|18.06.2026
|Узбекистан
1:3
Колумбия
ЧМ-2026
|08.06.2026
|Колумбия
2:0
Иордания
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Колумбия
3:1
Коста-Рика
Товарищеский матч
|29.03.2026
|Колумбия
1:3
Франция
Товарищеский матч
Чемпион Европы 2016 г. На мировом первенстве сборная Португалии дебютировала в 1966 г. и выиграла бронзу. До сих пор это лучший результат команды. В ХХI веке португальцы не пропустили ни одного чемпионата мира, в плей-офф они вышли в третий раз подряд. В минувшей квалификации УЕФА команда выиграла группу с Ирландией, Венгрией и Арменией, одержав четыре победы при одной ничьей и одном поражении. В рейтинге ФИФА португальцы занимают пятое место.
В первом туре ЧМ-2026 эта команда не смогла обыграть ДР Конго – ничья со счетом 1:1 при голе Жоау Невеша. Следом была разгромлена сборная Узбекистана – 5:0. Дубль оформил Криштиану Роналду, по мячу забили Нуну Мендеш и Рафаэль Леау (плюс один автогол).
Последние пять матчей сборной Португалии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.06.2026
|Португалия
5:0
Узбекистан
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Португалия
1:1
ДР Конго
ЧМ-2026
|10.06.2026
|Португалия
2:1
Нигерия
Товарищеский матч
|06.06.2026
|Португалия
2:1
Чили
Товарищеский матч
|01.04.2026
|США
0:2
Португалия
Товарищеский матч
Сборные Колумбии и Португалии по футболу ранее не проводили очных матчей на официальном или товарищеском уровне.
Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Колумбии и Португалии: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Турнирные расклады намекают на то, что португальцы должны играть первым номером в погоне за победой и лидерством в группе. Хотя сетка в плей-офф в любом случае будет, мягко говоря, непростой. Колумбийцы же вряд ли закроются в защите – уж очень активны их фланги, слишком хорош атакующий потенциал. Так или иначе южноамериканская команда найдет свои моменты, хотя разрывы в линиях могут дать дополнительные шансы и португальцам.
Полагаем, класса и мотивации номинальным фаворитам хватит для того, чтобы избежать поражения. Но вот ничья совсем не удивит. Так что перестраховываемся «Двойным шансом» в пользу Португалии.
Для удобства пользователей мы собрали лучшие бонусы БК для чемпионата мира 2026 года на одной странице.
Сбалансированный. Исходя из сказанного выше, напрашивается комбинация, например, с ТБ (1,5). Атакующий потенциал обеих команд позволяет рассчитывать как минимум на два гола. Тем более что сборной Колумбии всё же чуть не хватает баланса, что может привести к проблемам в матче с самым серьезным соперником в группе. Португальцы прекрасно умеют пользоваться открытым пространством и разгонять атаки с бешеной скоростью.
Рискованный. Нападение сборной Португалии после невзрачного матча с ДР Конго поймало кураж благодаря разгрому узбекистанцев. Разумеется, это касается и Криштиану Роналду, от чьей формы по-прежнему многое зависит. Колумбийцы же забивали в последних восьми матчах. А в 16 играх с начала 2025 г. они лишь дважды уходили с поля без гола.
Коэффициент на «Обе забьют» почти аналогичен тому, что в нашем сбалансированном варианте. А потому попробуем и этот маркет прицепить к «Двойному шансу» через португальцев.
На фоне сказанного выше не удивляет, что 2:1 в пользу Португалии – второй по вероятности счет в линии букмекеров. При этом коэффициент почти такой же, как и у наиболее ожидаемого варианта – 1:0 в пользу португальцев. Нашей логике больше соответствует первая опция – БЕТСИТИ дает котировку 8,20.
Ожидаемый счет – 2:1 в пользу сборной Португалии.