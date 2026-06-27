Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыКолумбия – Португалия, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Колумбия – Португалия, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Борьба за первое место в группе
Александр Бокулёв

Колумбия – Португалия

Команды

28 июня 2026 (02:30) МСК

Начало

Стадион «Хард Рок» (Майами-Гарденс, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Сборная Португалии не проиграет + Тотал больше 1,5
Прогноз

1,63
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Колумбия – Португалия
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Колумбия – Португалия

Эти национальные команды попали в группу К и уже обеспечили себе выход в плей-офф. Обе обыграли Узбекистан: колумбийцы – со счетом 3:1, португальцы – со счетом 5:0. А вот матчи с ДР Конго сложились по-разному. Колумбийцы и этого соперника победили (1:0), португальцы же сыграли вничью (1:1). Таким образом, очный матч лидеров определит обладателя итогового первого места. Колумбийцам достаточно и ничьей, чтобы выиграть группу. Португальцам для этого нужна только победа.

Турнирная таблица

После второго тура положение в группе К таково:

МестоКомандаИВНПМячиОчки
1🇨🇴Колумбия22004-16
2🇵🇹Португалия21106-14
3🇨🇩ДР Конго20111-21
4🇺🇿Узбекистан20021-80

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline3,703,852,001,772,04
PARI3,734,042,021,772,07
БЕТСИТИ3,604,002,001,782,06

Колумбия

Сборная Колумбии в седьмой раз выступает на чемпионате мира. Лучший результат показала в Бразилии-2014 – выход в четвертьфинал. Затем были 1/8 финала в России-2018 и пропуск Катара-2022. В минувшей квалификации чемпионы Южной Америки 2001 г. заняли третье место, уступив только Аргентине и Эквадору. В рейтинге ФИФА сборная Колумбии занимает 13-е место.

На старте ЧМ-2026 команда обыграла Узбекистан со счетом 3:1 благодаря голам Даниэля Муньоса, Луиса Диаса и Хаминтона Кампаса. Следом была одержана минимальная победа над ДР Конго – единственный мяч забил Муньос.

Последние пять матчей сборной Колумбии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.06.2026Колумбия

1:0

ДР Конго

ЧМ-2026

18.06.2026Узбекистан

1:3

Колумбия

ЧМ-2026

08.06.2026Колумбия

2:0

Иордания

Товарищеский матч

02.06.2026Колумбия

3:1

Коста-Рика

Товарищеский матч

29.03.2026Колумбия

1:3

Франция

Товарищеский матч

Португалия

Чемпион Европы 2016 г. На мировом первенстве сборная Португалии дебютировала в 1966 г. и выиграла бронзу. До сих пор это лучший результат команды. В ХХI веке португальцы не пропустили ни одного чемпионата мира, в плей-офф они вышли в третий раз подряд. В минувшей квалификации УЕФА команда выиграла группу с Ирландией, Венгрией и Арменией, одержав четыре победы при одной ничьей и одном поражении. В рейтинге ФИФА португальцы занимают пятое место.

В первом туре ЧМ-2026 эта команда не смогла обыграть ДР Конго – ничья со счетом 1:1 при голе Жоау Невеша. Следом была разгромлена сборная Узбекистана – 5:0. Дубль оформил Криштиану Роналду, по мячу забили Нуну Мендеш и Рафаэль Леау (плюс один автогол).

Последние пять матчей сборной Португалии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.06.2026Португалия

5:0

Узбекистан

ЧМ-2026

17.06.2026Португалия

1:1

ДР Конго

ЧМ-2026

10.06.2026Португалия

2:1

Нигерия

Товарищеский матч

06.06.2026Португалия

2:1

Чили

Товарищеский матч

01.04.2026США

0:2

Португалия

Товарищеский матч

Личные встречи

Сборные Колумбии и Португалии по футболу ранее не проводили очных матчей на официальном или товарищеском уровне.

Прогнозы на матч

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Колумбии и Португалии: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Турнирные расклады намекают на то, что португальцы должны играть первым номером в погоне за победой и лидерством в группе. Хотя сетка в плей-офф в любом случае будет, мягко говоря, непростой. Колумбийцы же вряд ли закроются в защите – уж очень активны их фланги, слишком хорош атакующий потенциал. Так или иначе южноамериканская команда найдет свои моменты, хотя разрывы в линиях могут дать дополнительные шансы и португальцам.

Полагаем, класса и мотивации номинальным фаворитам хватит для того, чтобы избежать поражения. Но вот ничья совсем не удивит. Так что перестраховываемся «Двойным шансом» в пользу Португалии.

Для удобства пользователей мы собрали лучшие бонусы БК для чемпионата мира 2026 года на одной странице.

Сбалансированный. Исходя из сказанного выше, напрашивается комбинация, например, с ТБ (1,5). Атакующий потенциал обеих команд позволяет рассчитывать как минимум на два гола. Тем более что сборной Колумбии всё же чуть не хватает баланса, что может привести к проблемам в матче с самым серьезным соперником в группе. Португальцы прекрасно умеют пользоваться открытым пространством и разгонять атаки с бешеной скоростью.

Рискованный. Нападение сборной Португалии после невзрачного матча с ДР Конго поймало кураж благодаря разгрому узбекистанцев. Разумеется, это касается и Криштиану Роналду, от чьей формы по-прежнему многое зависит. Колумбийцы же забивали в последних восьми матчах. А в 16 играх с начала 2025 г. они лишь дважды уходили с поля без гола. 

Коэффициент на «Обе забьют» почти аналогичен тому, что в нашем сбалансированном варианте. А потому попробуем и этот маркет прицепить к «Двойному шансу» через португальцев.

Прогноз на точный счет

На фоне сказанного выше не удивляет, что 2:1 в пользу Португалии – второй по вероятности счет в линии букмекеров. При этом коэффициент почти такой же, как и у наиболее ожидаемого варианта – 1:0 в пользу португальцев. Нашей логике больше соответствует первая опция – БЕТСИТИ дает котировку 8,20.

Ожидаемый счет – 2:1 в пользу сборной Португалии.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer183 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer364 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer183 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer183 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer183 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading