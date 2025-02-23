Кристал Пэлас - Астон Вилла, 25 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
У команды Унаи Эмери продолжаются встречи с представителями английской столицы. С «Челси» на своем поле «Астон Вилла» справилась. Теперь едет в гости к «Кристал Пэлас». Этот матч для бирмингемцев обещает быть не проще.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Кристал Пэлас» (Лондон)
25.02.2025, Вт
22:30 МСК
«Астон Вилла» (Бирмингем)
|П1 - 2.50
Турнир: английская Премьер-лига, 27-й тур
Стадион: «Селхерст Парк» (Лондон, Англия)
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Кристал Пэлас»
|15
|15
|19
|55-62
|«Астон Вилла»
|19
|15
|15
|62-55
Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Фулхэм»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|15.02.2025
|«Кристал Пэлас»
1:2
«Эвертон»
АПЛ
|10.02.2025
|«Донкастер»
0:2
«Кристал Пэлас»
Кубок Англии
|02.02.2025
|«МЮ»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|26.01.2025
|«Кристал Пэлас»
1:2
«Брентфорд»
АПЛ
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Челси»
АПЛ
|19.02.2025
|«Астон Вилла»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|15.02.2025
|«Астон Вилла»
1:1
«Ипсвич»
АПЛ
|09.02.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Тоттенхэм»
Кубок Англии
|01.02.2025
|«Вулверхэмптон»
2:0
«Астон Вилла»
АПЛ
В личном противостоянии «Астон Вилла» до минимума сократила очковое отставание от «Челси». «Кристал Пэлас» довольно комфортно себя чувствует в середине таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|26
|18
|7
|1
|62-26
|61
|2. Арсенал
|26
|15
|8
|3
|51-23
|53
|3. Ноттингем Форест
|25
|14
|5
|6
|41-29
|47
|4. Манчестер Сити
|25
|13
|5
|7
|52-35
|44
|5. Борнмут
|26
|12
|7
|7
|44-30
|43
|6. Челси
|26
|12
|7
|7
|48-36
|43
|7. Астон Вилла
|27
|11
|9
|7
|39-41
|42
|8. Ньюкасл
|25
|12
|5
|8
|42-33
|41
|9. Брайтон
|26
|10
|10
|6
|42-38
|40
|10. Фулхэм
|26
|10
|9
|7
|38-35
|39
|11. Брентфорд
|26
|11
|4
|11
|47-42
|37
|12. Тоттенхэм
|26
|10
|3
|13
|53-38
|33
|13. Кристал Пэлас
|26
|8
|9
|9
|31-32
|33
|14. Эвертон
|26
|7
|10
|9
|29-33
|31
|15. Манчестер Юнайтед
|26
|8
|6
|12
|30-37
|30
|16. Вест Хэм
|26
|8
|6
|12
|30-47
|30
|17. Вулверхэмптон
|26
|6
|4
|16
|36-54
|22
|18. Ипсвич
|26
|3
|8
|15
|24-54
|17
|19. Лестер
|26
|4
|5
|17
|25-59
|17
|20. Саутгемптон
|26
|2
|3
|21
|19-61
|9
«Кристал Пэлас» совсем не так прост, как может кому-то показаться при беглом взгляде на таблицу АПЛ. Середняк с 13-го места, между прочим, выиграл три подряд матча на выезде, в том числе у «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»! Для «Астон Виллы» это настораживающий знак. Но есть и обнадеживающий: в пяти последних матчах с участием «орлов» победу неизменно одерживали гости. А в данном случае гость - как раз команда Эмери.
«Вилла» дома играет гораздо успешнее. У нее вообще выпало сразу четыре матча на своем поле. Эту серию бирмингемцы прошли без поражений: победы с одинаковым счетом 2:1 над гостями из Лондона («Тоттенхэм», «Челси») и две ничьи. Что еще объединяет эти игры: во всех парни Эмери забивали и пропускали. Не видим причин для обрыва этой тенденции в столице.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Бетсити»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Кристал Пэлас»: Уорд, Дакур, Риад (все - травмы)
«Астон Вилла»: Баркли, Камара, Хаусе, Пау Торрес, Онана (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Кристал Пэлас» - «Астон Вилла»:
|Позиция
|«Кристал Пэлас»
|«Астон Вилла»
|Позиция
|Вратарь
|1. Хендерсон
|1. Мартинес
|Вратарь
|Защитник
|26. Ричардс
|16. Гарсия
|Защитник
|Защитник
|5. Лакруа
|3. Дисаси
|Защитник
|Защитник
|6. Гехи
|5. Мингз
|Защитник
|Защитник
|12. Муньос
|12. Динь
|Защитник
|Полузащитник
|3. Митчелл
|8. Тилеманс
|Защитник
|Полузащитник
|19. Хьюз
|7. Макгинн
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Эзе
|27. Роджерс
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Лерма
|21. Асенсио
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Сарр
|9. Рашфорд
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Матета
|11. Уоткинс
|Нападающий
|Главный тренер
|Оливер Гласнер
|Унаи Эмери
|Главный тренер
Аналитики БК «Бетсити» практически на одном уровне установили коэффициенты на победу обеих команд: 2.50 на хозяев и 2.75 - на гостей. Котировка на ничью составляет 3.40.
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По прикидкам аналитиков, наиболее вероятным исходом на рынке точного счета является ничья со счетом 1:1. Пари на этот вариант обещает семикратный выигрыш.
На платформах букмекерских контор информация о ходе матча обновляется в режиме реального времени.
Очевидно, что за третье-четвертое место «Астон Вилла» будет бороться до конца сезона.
Партнерский проект