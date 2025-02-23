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23 февраля 5:41ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Кристал Пэлас - Астон Вилла, 25 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Команды Эмери редко играют на ноль
Валентин Васильев

У команды Унаи Эмери продолжаются встречи с представителями английской столицы. С «Челси» на своем поле «Астон Вилла» справилась. Теперь  едет в гости к «Кристал Пэлас». Этот матч для бирмингемцев обещает быть не проще. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кристал Пэлас» (Лондон)

25.02.2025, Вт

22:30 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем)

П1 - 2.50

Х - 3.40

П2 - 2.75

Турнир: английская Премьер-лига, 27-й тур

Стадион: «Селхерст Парк»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Кристал Пэлас»15151955-62
«Астон Вилла»19151562-55

Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Фулхэм»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

15.02.2025«Кристал Пэлас»

1:2

«Эвертон»

АПЛ

10.02.2025«Донкастер»

0:2

«Кристал Пэлас»

Кубок Англии

02.02.2025«МЮ»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

26.01.2025«Кристал Пэлас»

1:2

«Брентфорд»

АПЛ

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Астон Вилла»

2:1

«Челси»

АПЛ

19.02.2025«Астон Вилла»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

15.02.2025«Астон Вилла»

1:1

«Ипсвич»

АПЛ

09.02.2025«Астон Вилла»

2:1

«Тоттенхэм»

Кубок Англии

01.02.2025«Вулверхэмптон»

2:0

«Астон Вилла»

АПЛ

Место в таблице

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В личном противостоянии «Астон Вилла» до минимума сократила очковое отставание от «Челси». «Кристал Пэлас» довольно комфортно себя чувствует в середине таблицы. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль26187162-2661
2. Арсенал26158351-2353
3. Ноттингем Форест25145641-2947
4. Манчестер Сити25135752-3544
5. Борнмут26127744-3043
6. Челси26127748-3643
7. Астон Вилла27119739-4142
8. Ньюкасл25125842-3341
9. Брайтон261010642-3840
10. Фулхэм26109738-3539
11. Брентфорд261141147-4237
12. Тоттенхэм261031353-3833
13. Кристал Пэлас2689931-3233
14. Эвертон26710929-3331
15. Манчестер Юнайтед26861230-3730
16. Вест Хэм26861230-4730
17. Вулверхэмптон26641636-5422
18. Ипсвич26381524-5417
19. Лестер26451725-5917
20. Саутгемптон26232119-619

Прогноз на матч

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«Кристал Пэлас» совсем не так прост, как может кому-то показаться при беглом взгляде на таблицу АПЛ. Середняк с 13-го места, между прочим, выиграл три подряд матча на выезде, в том числе у «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»! Для «Астон Виллы» это настораживающий знак. Но есть и обнадеживающий: в пяти последних матчах с участием «орлов» победу неизменно одерживали гости. А в данном случае гость - как раз команда Эмери.

«Вилла» дома играет гораздо успешнее. У нее вообще выпало сразу четыре матча на своем поле. Эту серию бирмингемцы прошли без поражений: победы с одинаковым счетом 2:1 над гостями из Лондона («Тоттенхэм», «Челси») и две ничьи. Что еще объединяет эти игры: во всех парни Эмери забивали и пропускали. Не видим причин для обрыва этой тенденции в столице.   

 Бонусы на матч

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Трансляции

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В текстовом режиме об игре в Лондоне расскажут электронные спортивные СМИ, а в графическом - официальные сайты букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Бетсити»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Кристал Пэлас»: Уорд, Дакур, Риад (все - травмы)

«Астон Вилла»: Баркли, Камара, Хаусе, Пау Торрес, Онана (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Кристал Пэлас» - «Астон Вилла»:

Позиция«Кристал Пэлас»«Астон Вилла»Позиция
Вратарь1. Хендерсон1. МартинесВратарь
Защитник26. Ричардс16. ГарсияЗащитник
Защитник5. Лакруа3. ДисасиЗащитник
Защитник6. Гехи5. МингзЗащитник
Защитник12. Муньос12. ДиньЗащитник
Полузащитник 3. Митчелл8. ТилемансЗащитник
Полузащитник 19. Хьюз7. МакгиннПолузащитник 
Полузащитник10. Эзе27. РоджерсПолузащитник
Нападающий8. Лерма21. АсенсиоПолузащитник
Нападающий7. Сарр9. РашфордПолузащитник
Нападающий14. Матета11. Уоткинс Нападающий
Главный тренерОливер ГласнерУнаи ЭмериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК «Бетсити» практически на одном уровне установили коэффициенты на победу обеих команд: 2.50 на хозяев и 2.75 - на гостей. Котировка на ничью составляет 3.40. 

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Кристал Пэлас» - «Астон Вилла»?

По прикидкам аналитиков, наиболее вероятным исходом на рынке точного счета является ничья со счетом 1:1. Пари на этот вариант обещает семикратный выигрыш.  

Где бесплатно смотреть матч «Кристал Пэлас» - «Астон Вилла»?

На платформах букмекерских контор информация о ходе матча обновляется в режиме реального времени. 

Выйдет ли Эмери в Лигу чемпионов?

Очевидно, что за третье-четвертое место «Астон Вилла» будет бороться до конца сезона.

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