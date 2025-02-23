Кристал Пэлас - Астон Вилла, 25 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Кристал Пэлас» совсем не так прост, как может кому-то показаться при беглом взгляде на таблицу АПЛ. Середняк с 13-го места, между прочим, выиграл три подряд матча на выезде, в том числе у «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»! Для «Астон Виллы» это настораживающий знак. Но есть и обнадеживающий: в пяти последних матчах с участием «орлов» победу неизменно одерживали гости. А в данном случае гость - как раз команда Эмери.

«Вилла» дома играет гораздо успешнее. У нее вообще выпало сразу четыре матча на своем поле. Эту серию бирмингемцы прошли без поражений: победы с одинаковым счетом 2:1 над гостями из Лондона («Тоттенхэм», «Челси») и две ничьи. Что еще объединяет эти игры: во всех парни Эмери забивали и пропускали. Не видим причин для обрыва этой тенденции в столице.

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