Хорватия - Чехия, 9 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Чехии еще не теряла очков в текущей мировой квалификации. Правда, и реально мощные соперники ей еще не попадались. Такой в этой отборочной пятерке есть только один, и это сборная Хорватии. Таким образом, чехов ожидает потенциально самый тяжелый выезд во всем цикле.

Хорваты весной были заняты Лигой наций и только в июне включились в отборочный турнир ЧМ. Стартовали «шашечные» ярко - с разгрома 7:0 сборной крошечного Гибралтара. Чехи аутсайдеру забили на три мяча меньше.

До сих пор эти команды встречались четырежды. И во всех этих матчах неизменно заходила ставка на обоюдное взятие ворот. Полагаем, что в понедельник в Осиеке этот тренд продлится.