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7 июня 9:05ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Хорватия - Чехия, 9 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

У чехов намечается первая потеря очков
Валентин Васильев

На понедельник в зоне УЕФА отборочного турнира ЧМ-2026 запланировано шесть матчей. Пожалуй, наиболее любопытная вывеска - у противостояния в Осиеке. В гости к хорватам едут чехи. Чего ждать от этой игры любителям пари на европейский футбол?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Хорватия

Место в рейтинге ФИФА: 11

09.06.2025, Пн
22:45 МСК

Чехия

Место в рейтинге ФИФА: 39

П1 - 1.85

Х - 3.75

П2 - 4.30

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа L, 4-й тур

Стадион: «Опус-Арена»  (Осиек, Хорватия)

Судьи: еще не определены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Хорватия1308-6
Чехия0316-8

Последние пять игр Хорватии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2025Чехия

2:0

Черногория

Отбор ЧМ-2026

25.03.2025Гибралтар

0:4

Чехия

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025Чехия

2:1

Фарерские острова

Отбор ЧМ-2026

19.11.2024Чехия

2:1

Грузия

Лига наций

16.11.2024Албания

0:0

Чехия

Лига наций

Последние пять игр Чехии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2025Гибралтар

0:7

Хорватия

Отбор ЧМ-2026

23.03.2025Франция

2:0, пен. 5:4

Хорватия

Лига наций

20.03.2025Хорватия

2:0

Франция

Лига наций

18.11.2024Хорватия 

1:1

Португалия

Лига наций

15.11.2024Шотландия

1:0

Хорватия

Лига наций

Место в таблице

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После трех туров чехи возглавляют турнирную таблицу. Хорваты, по сути, только начали отбор.

КомандыИВНПМО
1. Чехия33008-19
2. Черногория32014-36
3. Хорватия11007-03
4. Фареры20021-30
5. Гибралтар30031-140

Прогноз на матч

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Сборная Чехии еще не теряла очков в текущей мировой квалификации. Правда, и реально мощные соперники ей еще не попадались. Такой в этой отборочной пятерке есть только один, и это сборная Хорватии. Таким образом, чехов ожидает потенциально самый тяжелый выезд во всем цикле. 

Хорваты весной были заняты Лигой наций и только в июне включились в отборочный турнир ЧМ. Стартовали «шашечные» ярко - с разгрома 7:0 сборной крошечного Гибралтара. Чехи аутсайдеру забили на три мяча меньше. 

До сих пор эти команды встречались четырежды. И во всех этих матчах неизменно заходила ставка на обоюдное взятие ворот. Полагаем, что в понедельник в Осиеке этот тренд продлится. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Легальным вещателем отборочного турнира ЧМ-2026 в России является сервис Okko. В онлайн-кинотеатре доступны прямые трансляции большинства матчей.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

Хорватия: нет

Чехия: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч Хорватия - Чехия:

ПозицияХорватияЧехияПозиция
Вратарь1. Ливакович16. КоваржВратарь
Защитник2. Станишич5. ЦоуфалЗащитник
Защитник5. Чалета-Цар3. ГолешЗащитник
Защитник3. Понграчич7. КрейчиЗащитник
Защитник22. Юранович20. ЗеленыЗащитник
Полузащитник 5. Сучич22. СоучекПолузащитник 
Полузащитник 10. Модрич12. ЧервПолузащитник 
Полузащитник7. Майер17. ЧерныПолузащитник
Нападающий14. Перишич15. ШульцПолузащитник
Нападающий9. Крамарич9. ГложекПолузащитник
Нападающий11. Будимир10. ШикНападающий
Главный тренерЗлатко ДаличИван ГашекГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI оценили вероятность победы хорватов коэффициентом 1.85. На выигрыш Чехии в конторе можно поставить за 4.30, на ничью за 3.75.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Хорватия - Чехия?

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Аналитики предсказуемо отдают в паре предпочтение Хорватии: в рейтинге ФИФА она стоит на 28 позиций выше Чехии.

С каким счетом закончится матч Хорватия - Чехия?

Самый низкий коэффициент на маркете точного счета - 7.0 - установлен на минимальной победе хозяев 1:0.

Где смотреть бесплатно матч Хорватия - Чехия?

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Легальные прямые видеотрансляции доступны на сервисе Okko по подписке.

Будет ли играть Модрич?

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Самый старший игрок Златана Далича и поныне в обойме. В Гибралтаре 39-летний ветеран вышел на замену. Возможно, при своей публике Модрич начнет матч в стартовом составе.

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