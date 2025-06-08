Хорватия - Чехия, 9 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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На понедельник в зоне УЕФА отборочного турнира ЧМ-2026 запланировано шесть матчей. Пожалуй, наиболее любопытная вывеска - у противостояния в Осиеке. В гости к хорватам едут чехи. Чего ждать от этой игры любителям пари на европейский футбол?
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа L, 4-й тур
Стадион: «Опус-Арена» (Осиек, Хорватия)
Судьи: еще не определены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Хорватия
|1
|3
|0
|8-6
|Чехия
|0
|3
|1
|6-8
Последние пять игр Хорватии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2025
|Чехия
2:0
Черногория
Отбор ЧМ-2026
|25.03.2025
|Гибралтар
0:4
Чехия
Отбор ЧМ-2026
|22.03.2025
|Чехия
2:1
Фарерские острова
Отбор ЧМ-2026
|19.11.2024
|Чехия
2:1
Грузия
Лига наций
|16.11.2024
|Албания
0:0
Чехия
Лига наций
Последние пять игр Чехии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2025
|Гибралтар
0:7
Хорватия
Отбор ЧМ-2026
|23.03.2025
|Франция
2:0, пен. 5:4
Хорватия
Лига наций
|20.03.2025
|Хорватия
2:0
Франция
Лига наций
|18.11.2024
|Хорватия
1:1
Португалия
Лига наций
|15.11.2024
|Шотландия
1:0
Хорватия
Лига наций
После трех туров чехи возглавляют турнирную таблицу. Хорваты, по сути, только начали отбор.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Чехия
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|2. Черногория
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|3. Хорватия
|1
|1
|0
|0
|7-0
|3
|4. Фареры
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|5. Гибралтар
|3
|0
|0
|3
|1-14
|0
Сборная Чехии еще не теряла очков в текущей мировой квалификации. Правда, и реально мощные соперники ей еще не попадались. Такой в этой отборочной пятерке есть только один, и это сборная Хорватии. Таким образом, чехов ожидает потенциально самый тяжелый выезд во всем цикле.
Хорваты весной были заняты Лигой наций и только в июне включились в отборочный турнир ЧМ. Стартовали «шашечные» ярко - с разгрома 7:0 сборной крошечного Гибралтара. Чехи аутсайдеру забили на три мяча меньше.
До сих пор эти команды встречались четырежды. И во всех этих матчах неизменно заходила ставка на обоюдное взятие ворот. Полагаем, что в понедельник в Осиеке этот тренд продлится.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
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|PARI
|Графическая
|-
|Официальный сайт УЕФА
|Текстовая и графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
Хорватия: нет
Чехия: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч Хорватия - Чехия:
|Позиция
|Хорватия
|Чехия
|Позиция
|Вратарь
|1. Ливакович
|16. Коварж
|Вратарь
|Защитник
|2. Станишич
|5. Цоуфал
|Защитник
|Защитник
|5. Чалета-Цар
|3. Голеш
|Защитник
|Защитник
|3. Понграчич
|7. Крейчи
|Защитник
|Защитник
|22. Юранович
|20. Зелены
|Защитник
|Полузащитник
|5. Сучич
|22. Соучек
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Модрич
|12. Черв
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Майер
|17. Черны
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Перишич
|15. Шульц
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Крамарич
|9. Гложек
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Будимир
|10. Шик
|Нападающий
|Главный тренер
|Златко Далич
|Иван Гашек
|Главный тренер
Аналитики БК PARI оценили вероятность победы хорватов коэффициентом 1.85. На выигрыш Чехии в конторе можно поставить за 4.30, на ничью — за 3.75.
Аналитики предсказуемо отдают в паре предпочтение Хорватии: в рейтинге ФИФА она стоит на 28 позиций выше Чехии.
Самый низкий коэффициент на маркете точного счета - 7.0 - установлен на минимальной победе хозяев 1:0.
Легальные прямые видеотрансляции доступны на сервисе Okko по подписке.
Самый старший игрок Златана Далича и поныне в обойме. В Гибралтаре 39-летний ветеран вышел на замену. Возможно, при своей публике Модрич начнет матч в стартовом составе.