Хорватия – Гана, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Хорватии и Ганы: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Ганцы уже в плей-офф, а заочная борьба с Англией за первое место в группе выглядит во многом бессмысленной, все-таки у конкурентов впереди матч с Панамой. Так что для африканской команды, пожалуй, уместнее вновь действовать вторым номером против хорватов. И ганцы доказали, что качественно умеют это делать. Это довольно дисциплинированная команда, которая сохраняет цельность в обороне даже при минимальном владении мячом и умеет ловить соперников на контратаках.

Хорватам так или иначе придется идти вперед. Ганцы наверняка отдадут инициативу, а для самой европейской команды играть на ничью опасно – любая ошибка может привести к поражению, а это уже вероятный вылет с ЧМ. Так что ждем от хорватов больше конкретики в атаке, а с ней и преимущества по попаданиям в створ. У ганцев за два прошлых матча в сумме лишь три таких удара, у «шашечных» – семь.

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Сбалансированный. В девяти последних матчах сборная Ганы не забивала больше одного мяча. На нынешнем турнире она тоже явно делает ставку не на атаку. У хорватов же уже возникли проблемы со взломом обороны панамцев. Предстоящий матч выглядит явным претендентом на «низовой» сценарий. Но для перестраховки можно попробовать более аккуратный маркет – комбинацию «Двойного шанса» в пользу Хорватии и ТМ (3,5).

Рискованный. Следовательно, повышать коэффициент и риск можно через тотал. Классический «низовой» вариант идет с котировками на уровне 1,6. А если добавить к нему тот же «Двойной шанс», получится уже ближе к 1,9.