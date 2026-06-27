Хорватия – Гана, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Эти национальные команды попали в группу L. Они победили сборную Панамы с одинаковым счетом 1:0, а вот с англичанами сыграли по-разному – поражение хорватов (2:4) и ничья для ганцев (0:0). В итоге перед последним туром африканцы уже обеспечили себе выход в плей-офф, как и английская команда. Хорваты тоже близки к 1/16 финала – ничья с Ганой им это гарантирует. Панамцы же точно завершат выступление после группового этапа.
После второго тура положение в группе L таково:
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|🏴Англия
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|2
|🇬🇭Гана
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|3
|🇭🇷Хорватия
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|4
|🇵🇦Панама
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
После распада Югославии сборная Хорватии дебютировала на чемпионате мира в 1998 г. и сразу взяла бронзу. На прошлом турнире она выиграла аналогичную медаль, а в России-2018 было серебро. В минувшей квалификации хорваты одержали семь побед при одной ничьей в группе с Чехией, Фарерскими островами, Черногорией и Гибралтаром. К ЧМ-2026 они подошли на 11-й позиции в рейтинге ФИФА.
На старте турнира хорваты проиграли англичанам со счетом 2:4. В составе «шашечных» отличились Мартин Батурина и Петар Муса. Во втором туре хорваты победили сборную Панамы благодаря голу Анте Будимира.
Последние пять матчей сборной Хорватии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.06.2026
|Панама
0:1
Хорватия
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Англия
4:2
Хорватия
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Хорватия
2:1
Словения
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Хорватия
0:2
Бельгия
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Бразилия
3:1
Хорватия
Товарищеский матч
Сборная Ганы дебютировала на чемпионате мира в 2006 г. и дошла до 1/8 финала. На следующем турнире она добралась до 1/4 финала, что до сих пор остается её рекордом. Затем были еще два розыгрыша, где ганцы вылетали после группового этапа, в том числе в Катара-2022. В минувшей квалификации четырехкратные чемпионы Кубка африканских наций одержали восемь побед при одной ничьей и одном поражении. К ЧМ-2026 они подошли на 73-й позиции в рейтинге ФИФА.
В первом туре сборная Ганы обыграла Панаму со счетом 1:0 благодаря голу Калеба Йиренки в компенсированное время. Следом африканская команда добыла нулевую ничью в противостоянии с Англией.
Последние пять матчей сборной Ганы:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.06.2026
|Англия
0:0
Гана
ЧМ-2026
|18.06.2026
|Гана
1:0
Панама
ЧМ-2026
|02.06.2026
|Уэльс
1:1
Гана
Товарищеский матч
|23.05.2026
|Мексика
2:0
Гана
Товарищеский матч
|30.03.2026
|Германия
2:1
Гана
Товарищеский матч
Сборные Хорватии и Ганы по футболу ранее не проводили очных матчей на официальном или товарищеском уровне.
Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Хорватии и Ганы: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Ганцы уже в плей-офф, а заочная борьба с Англией за первое место в группе выглядит во многом бессмысленной, все-таки у конкурентов впереди матч с Панамой. Так что для африканской команды, пожалуй, уместнее вновь действовать вторым номером против хорватов. И ганцы доказали, что качественно умеют это делать. Это довольно дисциплинированная команда, которая сохраняет цельность в обороне даже при минимальном владении мячом и умеет ловить соперников на контратаках.
Хорватам так или иначе придется идти вперед. Ганцы наверняка отдадут инициативу, а для самой европейской команды играть на ничью опасно – любая ошибка может привести к поражению, а это уже вероятный вылет с ЧМ. Так что ждем от хорватов больше конкретики в атаке, а с ней и преимущества по попаданиям в створ. У ганцев за два прошлых матча в сумме лишь три таких удара, у «шашечных» – семь.
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Сбалансированный. В девяти последних матчах сборная Ганы не забивала больше одного мяча. На нынешнем турнире она тоже явно делает ставку не на атаку. У хорватов же уже возникли проблемы со взломом обороны панамцев. Предстоящий матч выглядит явным претендентом на «низовой» сценарий. Но для перестраховки можно попробовать более аккуратный маркет – комбинацию «Двойного шанса» в пользу Хорватии и ТМ (3,5).
Рискованный. Следовательно, повышать коэффициент и риск можно через тотал. Классический «низовой» вариант идет с котировками на уровне 1,6. А если добавить к нему тот же «Двойной шанс», получится уже ближе к 1,9.
Не удивляет, что самый вероятный вариант в этой линии – победа хорватов со счетом 1:0. Но недалеко ушла и ничья 1:1. Рискнем предположить, что балканская команда все-таки одержит минимальную победу – вероятно, вымученную. PARI дает внушительный коэффициент 6,00 на такой вариант.
Ожидаемый счет – 1:0 в пользу сборной Хорватии.