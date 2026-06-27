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ГлавнаяПрогнозыХорватия – Гана, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Хорватия – Гана, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Сумеют ли балканцы взломать дисциплинированную оборону соперника?
Александр Бокулёв

Хорватия – Гана

Команды

28 июня 2026 (00:00) МСК

Начало

Стадион «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Сборная Хорватии не проиграет + Тотал меньше 3,5
Прогноз

1,50
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Хорватия – Гана
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Хорватия – Гана

Эти национальные команды попали в группу L. Они победили сборную Панамы с одинаковым счетом 1:0, а вот с англичанами сыграли по-разному – поражение хорватов (2:4) и ничья для ганцев (0:0). В итоге перед последним туром африканцы уже обеспечили себе выход в плей-офф, как и английская команда. Хорваты тоже близки к 1/16 финала – ничья с Ганой им это гарантирует. Панамцы же точно завершат выступление после группового этапа.

Турнирная таблица

После второго тура положение в группе L таково:

МестоКомандаИВНПМячиОчки
1🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Англия21104-24
2🇬🇭Гана21101-04
3🇭🇷Хорватия21013-43
4🇵🇦Панама20020-20

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline1,933,254,902,331,57
PARI1,963,325,052,351,60
БЕТСИТИ1,953,105,102,401,59

Хорватия

После распада Югославии сборная Хорватии дебютировала на чемпионате мира в 1998 г. и сразу взяла бронзу. На прошлом турнире она выиграла аналогичную медаль, а в России-2018 было серебро. В минувшей квалификации хорваты одержали семь побед при одной ничьей в группе с Чехией, Фарерскими островами, Черногорией и Гибралтаром. К ЧМ-2026 они подошли на 11-й позиции в рейтинге ФИФА.

На старте турнира хорваты проиграли англичанам со счетом 2:4. В составе «шашечных» отличились Мартин Батурина и Петар Муса. Во втором туре хорваты победили сборную Панамы благодаря голу Анте Будимира.

Последние пять матчей сборной Хорватии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.06.2026Панама

0:1

Хорватия

ЧМ-2026

17.06.2026Англия

4:2

Хорватия

ЧМ-2026

07.06.2026Хорватия

2:1

Словения

Товарищеский матч

02.06.2026Хорватия

0:2

Бельгия

Товарищеский матч

01.04.2026Бразилия

3:1

Хорватия

Товарищеский матч

Гана

Сборная Ганы дебютировала на чемпионате мира в 2006 г. и дошла до 1/8 финала. На следующем турнире она добралась до 1/4 финала, что до сих пор остается её рекордом. Затем были еще два розыгрыша, где ганцы вылетали после группового этапа, в том числе в Катара-2022. В минувшей квалификации четырехкратные чемпионы Кубка африканских наций одержали восемь побед при одной ничьей и одном поражении. К ЧМ-2026 они подошли на 73-й позиции в рейтинге ФИФА.

В первом туре сборная Ганы обыграла Панаму со счетом 1:0 благодаря голу Калеба Йиренки в компенсированное время. Следом африканская команда добыла нулевую ничью в противостоянии с Англией.

Последние пять матчей сборной Ганы:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.06.2026Англия

0:0

Гана

ЧМ-2026

18.06.2026Гана

1:0

Панама

ЧМ-2026

02.06.2026Уэльс

1:1

Гана

Товарищеский матч

23.05.2026Мексика

2:0

Гана

Товарищеский матч

30.03.2026Германия

2:1

Гана

Товарищеский матч

Личные встречи

Сборные Хорватии и Ганы по футболу ранее не проводили очных матчей на официальном или товарищеском уровне.

Прогнозы на матч

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Хорватии и Ганы: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Ганцы уже в плей-офф, а заочная борьба с Англией за первое место в группе выглядит во многом бессмысленной, все-таки у конкурентов впереди матч с Панамой. Так что для африканской команды, пожалуй, уместнее вновь действовать вторым номером против хорватов. И ганцы доказали, что качественно умеют это делать. Это довольно дисциплинированная команда, которая сохраняет цельность в обороне даже при минимальном владении мячом и умеет ловить соперников на контратаках. 

Хорватам так или иначе придется идти вперед. Ганцы наверняка отдадут инициативу, а для самой европейской команды играть на ничью опасно – любая ошибка может привести к поражению, а это уже вероятный вылет с ЧМ. Так что ждем от хорватов больше конкретики в атаке, а с ней и преимущества по попаданиям в створ. У ганцев за два прошлых матча в сумме лишь три таких удара, у «шашечных» – семь.

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Сбалансированный. В девяти последних матчах сборная Ганы не забивала больше одного мяча. На нынешнем турнире она тоже явно делает ставку не на атаку. У хорватов же уже возникли проблемы со взломом обороны панамцев. Предстоящий матч выглядит явным претендентом на «низовой» сценарий. Но для перестраховки можно попробовать более аккуратный маркет – комбинацию «Двойного шанса» в пользу Хорватии и ТМ (3,5). 

Рискованный. Следовательно, повышать коэффициент и риск можно через тотал. Классический «низовой» вариант идет с котировками на уровне 1,6. А если добавить к нему тот же «Двойной шанс», получится уже ближе к 1,9.

Прогноз на точный счет

Не удивляет, что самый вероятный вариант в этой линии – победа хорватов со счетом 1:0. Но недалеко ушла и ничья 1:1. Рискнем предположить, что балканская команда все-таки одержит минимальную победу – вероятно, вымученную. PARI дает внушительный коэффициент 6,00 на такой вариант.

Ожидаемый счет – 1:0 в пользу сборной Хорватии.

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