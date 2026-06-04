Хорватия - Словения, 7 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

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Заключительный контрольный матч перед стартом на Кубке мира 2026 года в Америке сборная Хорватии проведет 7 июня. В небольшом городке Вараждин в 80 км от Загреба «шашечные» примут соседей из Словении. Вашему вниманию лучшие предложения легальных букмекеров на «постюгославское дерби».
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Анжелко Херявец» (Вараждин, Хорватия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Хорватия
|7
|4
|1
|20-10
|Словения
|1
|4
|7
|10-20
Последние пять матчей сборной Хорватии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.06.2026
|Хорватия
0:2
Бельгия
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Хорватия
1:3
Бразилия
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Колумбия
1:2
Хорватия
Товарищеский матч
|17.11.2025
|Черногория
2:3
Хорватия
Отбор ЧМ-2026
|14.11.2025
|Хорватия
3:1
Фареры
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Словении:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.06.2026
|Словения
Кипр
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Черногория
2:3
Словения
Товарищеский матч
|28.03.2026
|Венгрия
1:0
Словения
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Швеция
1:1
Словения
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2025
|Словения
0:2
Косово
Отбор ЧМ-2026
Сборная Хорватии в этом году уже гостила в США - в рамках турне в середине весны. Команда Златко Далича встретилась с двумя топами из Южной Америки: Эквадор победила (2:1), Бразилии - уступила (1:3). Завершает программу подготовки «шашечных» к ЧМ-2026 пара матчей с европейскими соперниками. Первому из них - Бельгии - они 2 июня уступили. На голы Тилеманса и Лукаку хорватам оказалось нечем ответить. Поправить настроение себе и своим болельщикам они могут в воскресенье. Словения - объективно наименее классный соперник из всех, с кем Модрич и компания встречались в этом году.
Словенцы мало забивают (в среднем меньше гола за игру на протяжении последних 10 матчей) и не слишком много пропускают. Хорваты постараются выиграть в энергосберегающем режиме, чтобы и порцию позитива получить, и избежать ненужных травм.
При таких раскладах скромно поставим на комбо: Хорватия не проиграет и тотал меньше 3.5.
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Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Доминик Котарски («Копенгаген»), Ивор Пандур («Халл Сити»).
Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»), Мартин Эрлич («Мидтьюланн»), Лука Вушкович («Гамбург»).
Полузащитники: Лука Модрич («Милан»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина («Комо»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Петар Сучич («Интер»), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»).
Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Орландо Сити»), Петар Муса («Даллас»), Игор Матанович («Фрайбург»).
Аналитический отдел PARI установил следующие коэффициенты на игру: победа первой команды - 1.38, второй - 8.00, ничья - 4.60.
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