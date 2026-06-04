Хорватия - Словения, 7 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборная Хорватии в этом году уже гостила в США - в рамках турне в середине весны. Команда Златко Далича встретилась с двумя топами из Южной Америки: Эквадор победила (2:1), Бразилии - уступила (1:3). Завершает программу подготовки «шашечных» к ЧМ-2026 пара матчей с европейскими соперниками. Первому из них - Бельгии - они 2 июня уступили. На голы Тилеманса и Лукаку хорватам оказалось нечем ответить. Поправить настроение себе и своим болельщикам они могут в воскресенье. Словения - объективно наименее классный соперник из всех, с кем Модрич и компания встречались в этом году.

Словенцы мало забивают (в среднем меньше гола за игру на протяжении последних 10 матчей) и не слишком много пропускают. Хорваты постараются выиграть в энергосберегающем режиме, чтобы и порцию позитива получить, и избежать ненужных травм.

При таких раскладах скромно поставим на комбо: Хорватия не проиграет и тотал меньше 3.5.