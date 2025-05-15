Кристал Пэлас — Манчестер Сити, 17 мая: где смотреть финал Кубка Англии, прогноз на матч, составы

Партнерский проект
В субботу на легендарном лондонском «Уэмбли» завершится 144-й розыгрыш Кубка Англии по футболу. На этот раз за самый древний футбольный трофей планеты поспорят «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Вашему вниманию статистическое превью и самые интересные коэффициенты легальных букмекеров на главный матч недели в Британии.
Турнир: Кубок Англии, финал
Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Кристал Пэлас»
|17
|17
|39
|78-139
|«Манчестер Сити»
|39
|17
|17
|139-78
Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Тоттенхэм»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|05.05.2025
|«Кристал Пэлас»
1:1
«Ноттингем»
АПЛ
|26.04.2025
|«Кристал Пэлас»
3:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|23.04.2025
|«Арсенал»
2:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|19.04.2025
|«Кристал Пэлас»
0:0
«Борнмут»
АПЛ
Последние пять матчей «Ман Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Саутгемптон»
0:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|02.05.2025
|«Манчестер Сити»
1:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|27.04.2025
|«Ноттингем»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|22.04.2025
|«Манчестер Сити»
2:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|19.04.2025
|«Эвертон»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
Последние пять матчей «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Манчестер Сити»
5:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|07.12.2024
|«Кристал Пэлас»
2:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|06.04.2024
|«Кристал Пэлас»
2:4
«Манчестер Сити»
АПЛ
|16.12.2023
|«Манчестер Сити»
2:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|11.03.2025
|«Кристал Пэлас»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
Много ли команд в мире могут похвастать тем, что четыре матча подряд отгружали по два мяча могущественному «Манчестер Сити»? Есть подозрение, что «Кристал Пэлас» такой один в своем роде. Правда, ни один из этих матчей лондонцы не выиграли - сделали две почетные ничьи со счетом 2:2 и дважды же уступили - 2:4 и 2:5. Так или иначе, это красноречиво говорит о боевитости «стекольщиков» - эти ребята перед лицом фаворита не оробеют и не задрожат.
Осознание историчности момента должно приумножить решимость номинальных хозяев поля. До сих пор «Кристал Пэлас» всего дважды достигал финала национального Кубка, в 1990 и 2016 годах, и оба раза уступил «Манчестер Юнайтед». Футболисты Оливера Гласнера впишут свои имена в клубную историю, если справятся с «Ман Сити».
Команда Гвардиолы в этом году взяла только Суперкубок Англии. Второй по значимости внутренний трофей кардинально не изменит оценку сезона для «Сити», но настроение болельщикам, безусловно, поднимет. В стане «горожан» все это понимают и не допустят легкомысленных настроений в игре с середняком АПЛ.
Есть надежда, что тренд на результативный футбол в паре сохранится, и игра получится не только боевой, но и обоюдорезультативной. В Winline поставить на «обе забьют» можно по котировке 1.73.
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Все ключевые моменты лондонского поединка будут подробно освещены в текстовом формате ведущими спортивными изданиями России. Легальных ТВ-трансляций английского футбола на территории РФ не ведется.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
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|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Кристал Пэлас»: Дакур, Риад (все - травмы)
«МС»: Родри, Стоунз, Аке (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Кристал Пэлас» - «МС»:
|Позиция
|«Кристал Пэлас»
|«Ман Сити»
|Позиция
|Вратарь
|1. Хендерсон
|31. Эдерсон
|Вратарь
|Защитник
|12. Муньос
|82. Льюис
|Защитник
|Защитник
|6. Гехи
|3. Диаш
|Защитник
|Защитник
|26. Ричардс
|24. Гвардиол
|Защитник
|Защитник
|25. Чилуэлл
|75. О'Райли
|Защитник
|Полузащитник
|3. Митчелл
|8. Ковачич
|Защитник
|Полузащитник
|20. Уортон
|14. Гонсалес
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Лерма
|20. Силва
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Эзе
|17. Де Брейне
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Сарр
|19. Гюндоган
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Нкетиа
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Оливер Гласнер
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
Коэффициент на победу лондонцев в Winline составляет 4.50. Успех «горожан» по итогам 90 минут котируется за 1.68, а ничья в основное время - за 3.95.
На выигрыш трофея коэффициенты следующие: «Кристал Пэлас» - 3.05, «Сити» - 1.38.
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Аналитики Winline прежде всего ждут забитых мячей от Эрлинга Холанда (котировка 1.50 на любой гол) и Омара Мармуша (1.78). Среди номинальных хозяев наибольшие шансы поразить ворота фаворита имеет Жан Филипп Матета. Вероятность его точного удара оценивается коэффициентом 2.12.
Коэффициент 1.78 на тотал больше 2.5 подсказывает, что финал английского Кубка должен быть достаточно результативным.
В довесок к трофею триумфатор получает виртуальную путевку в Лигу Европы. Если же он квалифицируется в Лигу чемпионов, во второй по значимости континентальный турнир отправится финалист Кубка Англии. Учитывая, что «Ман Сити» наверняка финиширует в топ-5 АПЛ, «Кристал Пэлас» с высокой степенью вероятности выступит в ЛЕ вне зависимости от исхода субботнего финала.
Партнерский проект