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14 мая 7:23ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Кристал Пэлас — Манчестер Сити, 17 мая: где смотреть финал Кубка Англии, прогноз на матч, составы

Исторический момент для столичного клуба и шанс скрасить впечатления от сезона для «Ман Сити»
Валентин Васильев

В субботу на легендарном лондонском «Уэмбли» завершится 144-й розыгрыш Кубка Англии по футболу. На этот раз за самый древний футбольный трофей планеты поспорят «Кристал Пэлас»  и «Манчестер Сити». Вашему вниманию статистическое превью и самые интересные коэффициенты легальных букмекеров на главный матч недели в Британии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кристал Пэлас» (Лондон)

17.05.2025, Сб

18:30 МСК

«Манчестер Сити»  

П1 - 4.50

Х - 3.95

П2 - 1.68

Турнир: Кубок Англии, финал

Стадион: «Уэмбли»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Кристал Пэлас»17173978-139
«Манчестер Сити»391717139-78

Последние пять матчей  «Кристал Пэлас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Тоттенхэм»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

05.05.2025«Кристал Пэлас»

1:1

«Ноттингем»

АПЛ

26.04.2025«Кристал Пэлас»

3:0

«Астон Вилла»

АПЛ

23.04.2025«Арсенал»

2:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

19.04.2025«Кристал Пэлас»

0:0

«Борнмут»

АПЛ

Последние пять матчей «Ман Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Саутгемптон»

0:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

02.05.2025«Манчестер Сити»

1:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

27.04.2025«Ноттингем»

0:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

22.04.2025«Манчестер Сити»

2:1

«Астон Вилла»

АПЛ

19.04.2025«Эвертон»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

Последние пять матчей  «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Манчестер Сити»

5:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

07.12.2024«Кристал Пэлас»

2:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

06.04.2024«Кристал Пэлас»

2:4

«Манчестер Сити»

АПЛ

16.12.2023«Манчестер Сити»

2:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

11.03.2025«Кристал Пэлас»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

Прогноз на матч

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Много ли команд в мире могут похвастать тем, что четыре матча подряд отгружали по два мяча могущественному «Манчестер Сити»? Есть подозрение, что «Кристал Пэлас» такой один в своем роде. Правда, ни один из этих матчей лондонцы не выиграли - сделали две почетные ничьи со счетом 2:2 и дважды же уступили - 2:4 и 2:5. Так или иначе, это красноречиво говорит о боевитости «стекольщиков» - эти ребята перед лицом фаворита не оробеют и не задрожат. 

Осознание историчности момента должно приумножить решимость номинальных хозяев поля. До сих пор «Кристал Пэлас» всего дважды достигал финала национального Кубка, в 1990 и 2016 годах, и оба раза уступил «Манчестер Юнайтед». Футболисты Оливера Гласнера впишут свои имена в клубную историю, если справятся с «Ман Сити».

Команда Гвардиолы в этом году взяла только Суперкубок Англии. Второй по значимости внутренний трофей кардинально не изменит оценку сезона для «Сити», но настроение болельщикам, безусловно, поднимет. В стане «горожан» все это понимают и не допустят легкомысленных настроений в игре с середняком АПЛ. 

Есть надежда, что тренд на результативный футбол в паре сохранится, и игра получится не только боевой, но и обоюдорезультативной. В Winline поставить на «обе забьют» можно по котировке 1.73.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Все ключевые моменты лондонского поединка будут подробно освещены в текстовом формате ведущими спортивными изданиями России. Легальных ТВ-трансляций английского футбола на территории РФ не ведется.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Кристал Пэлас»: Дакур, Риад (все - травмы) 

«МС»: Родри, Стоунз, Аке (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Кристал Пэлас»  - «МС»:

Позиция«Кристал Пэлас»«Ман Сити»Позиция
Вратарь1. Хендерсон31. ЭдерсонВратарь
Защитник12. Муньос82. ЛьюисЗащитник
Защитник6. Гехи3. ДиашЗащитник
Защитник26. Ричардс24. ГвардиолЗащитник
Защитник25. Чилуэлл75. О'РайлиЗащитник
Полузащитник 3. Митчелл8. КовачичЗащитник
Полузащитник 20. Уортон14. ГонсалесПолузащитник 
Полузащитник8. Лерма20. СилваПолузащитник
Нападающий10. Эзе17. Де БрейнеПолузащитник
Нападающий7. Сарр19. ГюндоганПолузащитник
Нападающий9. Нкетиа9. ХоландНападающий
Главный тренерОливер ГласнерХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу лондонцев в Winline  составляет 4.50. Успех «горожан» по итогам 90 минут котируется за 1.68, а ничья в основное время - за 3.95.

На выигрыш трофея коэффициенты следующие: «Кристал Пэлас» - 3.05, «Сити» - 1.38.

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Вопросы и ответы

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Кто забьет в финале Кубка Англии?

Аналитики Winline  прежде всего ждут забитых мячей от Эрлинга Холанда (котировка 1.50 на любой гол) и Омара Мармуша (1.78). Среди номинальных хозяев наибольшие шансы поразить ворота фаворита имеет Жан Филипп Матета. Вероятность его точного удара оценивается коэффициентом 2.12.  

Будет ли много голов в матче  «Кристал Пэлас»  - «МС»?

Коэффициент 1.78 на тотал больше 2.5 подсказывает, что финал английского Кубка должен быть достаточно результативным. 

Куда выходит победитель Кубка Англии?

В довесок к трофею триумфатор получает виртуальную путевку в Лигу Европы. Если же он квалифицируется в Лигу чемпионов, во второй по значимости континентальный турнир отправится финалист Кубка Англии. Учитывая, что «Ман Сити» наверняка финиширует в топ-5 АПЛ, «Кристал Пэлас» с высокой степенью вероятности выступит в ЛЕ вне зависимости от исхода субботнего финала. 

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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