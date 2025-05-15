Кристал Пэлас — Манчестер Сити, 17 мая: где смотреть финал Кубка Англии, прогноз на матч, составы

Много ли команд в мире могут похвастать тем, что четыре матча подряд отгружали по два мяча могущественному «Манчестер Сити»? Есть подозрение, что «Кристал Пэлас» такой один в своем роде. Правда, ни один из этих матчей лондонцы не выиграли - сделали две почетные ничьи со счетом 2:2 и дважды же уступили - 2:4 и 2:5. Так или иначе, это красноречиво говорит о боевитости «стекольщиков» - эти ребята перед лицом фаворита не оробеют и не задрожат.

Осознание историчности момента должно приумножить решимость номинальных хозяев поля. До сих пор «Кристал Пэлас» всего дважды достигал финала национального Кубка, в 1990 и 2016 годах, и оба раза уступил «Манчестер Юнайтед». Футболисты Оливера Гласнера впишут свои имена в клубную историю, если справятся с «Ман Сити».

Команда Гвардиолы в этом году взяла только Суперкубок Англии. Второй по значимости внутренний трофей кардинально не изменит оценку сезона для «Сити», но настроение болельщикам, безусловно, поднимет. В стане «горожан» все это понимают и не допустят легкомысленных настроений в игре с середняком АПЛ.

Есть надежда, что тренд на результативный футбол в паре сохранится, и игра получится не только боевой, но и обоюдорезультативной. В Winline поставить на «обе забьют» можно по котировке 1.73.