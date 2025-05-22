Кристал Пэлас — Вулверхэмптон, 20 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Свой первый выигранный титул в истории «орлы» будут отмечать в домашнем матче с «Вулверхемптоном». Гости лишены турнирной мотивации, ведь ни вылет, ни борьба за зону еврокубках «волкам» не светит. Но укусить соперника, только что победившего в финале национального кубка статусный «Манчестер Сити», гостям обязательно захочется. Победа над обладателем одного из главных трофеев в английском футболе может стать красивой точкой в сезоне для «Вулверхэмптона».

«Спортивное похмелье» - штука довольно тяжелая и неизбежная. Избежать его игрокам «Кристал Пэлас» после субботнего триумфа не удастся. За без малого 120-летнюю клубную историю это самое значимое достижение «орлов». А раз букмекер предлагает столь щедрый коэффициент на победу гостей, не станем проходить мимо. Наш выбор - победа «Вулверхэмптона». Ждем финального свистка, потирая ладошки.