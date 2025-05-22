Кристал Пэлас — Вулверхэмптон, 20 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В последний день 37-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» встречается в Лондоне с «Вулверхэмптоном». Это будет первый матч «орлов» после победы в финале национального кубка, в котором они в минувшую субботу сенсационно обыграли «Манчестер Сити». Присматриваемся к неожиданному представителю АПЛ в еврокубках и интересным котировкам.
Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур
Стадион: «Селхерст Парк» (Лондон, Англия)
Главный судья: Дэвид Уэбб
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Кристал Пэлас»
|21
|16
|22
|76-74
|«Вулверхэмптон»
|22
|16
|21
|74-76
Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Кристал Пэлас»
1:0
«Манчестер Сити»
Кубок Англии. Финал
|11.05.2025
|«Тоттенхэм»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|05.05.2025
|«Кристал Пэлас»
1:1
«Ноттингем»
АПЛ
|26.04.2025
|«Кристал Пэлас»
3:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|23.04.2025
|«Арсенал»
2:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
Последние пять матчей «Вулверхэмптона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Вулверхэмптон»
0:2
«Брайтон»
АПЛ
|02.05.2025
|«Манчестер Сити»
1:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|26.04.2025
|«Вулверхэмптон»
3:0
«Лестер»
АПЛ
|20.04.2025
|«Манчестер Юнайтед»
0:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|13.04.2025
|«Вулверхэмптон»
4:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Борнмут»
1:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|02.11.2024
|«Борнмут»
2:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|24.02.2024
|«Борнмут»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|04.11.2023
|«Манчестер Сити»
6:1
«Борнмут»
АПЛ
|25.02.2023
|«Борнмут»
1:4
«Манчестер Сити»
АПЛ
«Орлы» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице, а «Вулверхэмптон» - 14-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|36
|25
|8
|3
|83-37
|83
|2. Арсенал
|36
|18
|14
|4
|66-33
|68
|3. Ньюкасл
|36
|20
|6
|10
|68-45
|66
|4. Челси
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|5. Астон Вилла
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|6. Манчестер Сити
|36
|19
|8
|9
|67-43
|65
|7. Ноттингем
|36
|18
|8
|10
|56-44
|62
|8. Брентфорд
|36
|16
|7
|13
|63-53
|55
|9. Брайтон
|36
|14
|13
|9
|59-56
|55
|10. Борнмут
|36
|14
|11
|11
|55-43
|53
|11. Фулхэм
|36
|14
|9
|13
|51-50
|51
|12. Кристал Пэлас
|36
|12
|13
|11
|46-48
|49
|13. Эвертон
|36
|9
|15
|12
|39-44
|42
|14. Вулверхэмптон
|36
|12
|5
|19
|51-64
|41
|15. Вест Хэм
|36
|10
|10
|16
|42-59
|40
|16. Манчестер Юнайтед
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17. Тоттенхэм
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18. Ипсвич
|36
|4
|10
|22
|35-77
|22
|19. Лестер
|36
|5
|7
|24
|31-78
|22
|20. Саутгемптон
|36
|2
|6
|28
|25-82
|12
Свой первый выигранный титул в истории «орлы» будут отмечать в домашнем матче с «Вулверхемптоном». Гости лишены турнирной мотивации, ведь ни вылет, ни борьба за зону еврокубках «волкам» не светит. Но укусить соперника, только что победившего в финале национального кубка статусный «Манчестер Сити», гостям обязательно захочется. Победа над обладателем одного из главных трофеев в английском футболе может стать красивой точкой в сезоне для «Вулверхэмптона».
«Спортивное похмелье» - штука довольно тяжелая и неизбежная. Избежать его игрокам «Кристал Пэлас» после субботнего триумфа не удастся. За без малого 120-летнюю клубную историю это самое значимое достижение «орлов». А раз букмекер предлагает столь щедрый коэффициент на победу гостей, не станем проходить мимо. Наш выбор - победа «Вулверхэмптона». Ждем финального свистка, потирая ладошки.
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Следить за происходящем в лондонском матче можно по текстовым трансляциям на спортивных сайтах. Графические трансляции доступны на платформах отдельных официальных букмекеров.
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Потери
«Кристал Пэлас»: Дакур, Риад, Гехи (все - травма)
«Вулверхэмптон»: Унал, Кристи, Уаттара, Синистерра, Скотт (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Кристал Пэлас» - «Вулверхэмптон»:
|Позиция
|«Кристал Пэлас»
|«Вулверхэмптон»
Позиция
|Вратарь
|1. Хендерсон
1. Са
Вратарь
|Защитник
|12. Муньос
24. Тоти
Защитник
|Защитник
|2. Уорд
12. Агбаду
Защитник
|Защитник
|26. Ричардс
2. Доэрти
Защитник
|Защитник
|25. Чилуэлл
3. Аит-Нури
Защитник
|Полузащитник
|3. Митчелл
22. Семеду
Защитник
|Полузащитник
|20. Уортон
8. Гомес
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Лерма
7. Триндаде
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Эзе
5. Мунеци
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Сарр
10. Кунья
Нападающий
|Нападающий
|9. Нкетиа
9. Ларсен
Нападающий
|Главный тренер
|Оливер Гласнер
Витор Перейра
Главный тренер
Эксперты Winline не выделяют фаворита в предстоящем матче, предлагая довольно высокие коэффициенты на выигрыш каждой из команд. Победа хозяев идет за скромные 2.54, а гостей - за 2.85. В случае ничьей номинал сыгравшего пари будет рассчитан по кэфу 3.30.
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В линии на точный счет минимальный коэффициент 7.40 предложен за победу хозяев 2:1. На 2:0 предлагается поставить с кэфом 7.80. Успешная ставка на результативную ничью 1:1 приведет к восьмикратному увеличению номинала.
Букмекеры не ждут града голов. ТБ 2.5 предложен за 1.98. ТМ 2.5 можно взять за 1.82. Вариант «обе забьют» котируется за 1.77.
Вероятность того, что счет откроют хозяева, аналитики Winline оценили кэфом 1.96. На «волков» в этой линии можно поставить за 2.09.
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