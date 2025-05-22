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18 мая 13:02ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Кристал Пэлас — Вулверхэмптон, 20 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Победитель Кубка Англии устроит праздничный танец с «волками»
Руслан Ипполитов

В последний день 37-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» встречается в Лондоне с «Вулверхэмптоном». Это будет первый матч «орлов» после победы в финале национального кубка, в котором они в минувшую субботу сенсационно обыграли «Манчестер Сити». Присматриваемся к неожиданному представителю АПЛ в еврокубках и интересным котировкам.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кристал Пэлас» (Лондон)

20.05.2025, Вт

22:00 МСК

 «Вулверхэмптон» (Вулверхэмптон)

П1 - 2.54

Х - 3.30

П2 - 2.85

Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур

Стадион: «Селхерст Парк» (Лондон, Англия)

Главный судья: Дэвид Уэбб

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Кристал Пэлас»21162276-74
«Вулверхэмптон»22162174-76

Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«Кристал Пэлас»

1:0

«Манчестер Сити»

Кубок Англии. Финал

11.05.2025«Тоттенхэм»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

05.05.2025«Кристал Пэлас»

1:1

«Ноттингем»

АПЛ

26.04.2025«Кристал Пэлас»

3:0

«Астон Вилла»

АПЛ

23.04.2025«Арсенал»

2:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

Последние пять матчей «Вулверхэмптона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Вулверхэмптон»

0:2

«Брайтон»

АПЛ

02.05.2025«Манчестер Сити»

1:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

26.04.2025«Вулверхэмптон»

3:0

«Лестер»

АПЛ

20.04.2025«Манчестер Юнайтед»

0:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

13.04.2025«Вулверхэмптон»

4:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Борнмут»

1:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

02.11.2024«Борнмут»

2:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

24.02.2024«Борнмут»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

04.11.2023«Манчестер Сити»

6:1

«Борнмут»

АПЛ

25.02.2023«Борнмут»

1:4

«Манчестер Сити»

АПЛ

Турнирное положение (на 18.05)

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«Орлы» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице, а «Вулверхэмптон» - 14-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль36258383-3783
2. Арсенал361814466-3368
3. Ньюкасл362061068-4566
4. Челси37199963-4366
5. Астон Вилла37199958-4966
6. Манчестер Сити36198967-4365
7. Ноттингем361881056-4462
8. Брентфорд361671363-5355
9. Брайтон361413959-5655
10. Борнмут3614111155-4353
11. Фулхэм361491351-5051
12. Кристал Пэлас3612131146-4849
13. Эвертон369151239-4442
14. Вулверхэмптон361251951-6441
15. Вест Хэм3610101642-5940
16. Манчестер Юнайтед371091842-5439
17. Тоттенхэм371152163-6138
18. Ипсвич364102235-7722
19. Лестер36572431-7822
20. Саутгемптон36262825-8212

Прогноз на матч

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Свой первый выигранный титул в истории «орлы» будут отмечать в домашнем матче с «Вулверхемптоном». Гости лишены турнирной мотивации, ведь ни вылет, ни борьба за зону еврокубках «волкам» не светит. Но укусить соперника, только что победившего в финале национального кубка статусный «Манчестер Сити», гостям обязательно захочется. Победа над обладателем одного из главных трофеев в английском футболе может стать красивой точкой в сезоне для «Вулверхэмптона».

«Спортивное похмелье» - штука довольно тяжелая и неизбежная. Избежать его игрокам «Кристал Пэлас» после субботнего триумфа не удастся. За без малого 120-летнюю клубную историю это самое значимое достижение «орлов». А раз букмекер предлагает столь щедрый коэффициент на победу гостей, не станем проходить мимо. Наш выбор - победа «Вулверхэмптона». Ждем финального свистка, потирая ладошки.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Следить за происходящем в лондонском матче можно по текстовым трансляциям на спортивных сайтах. Графические трансляции доступны на платформах отдельных официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Кристал Пэлас»: Дакур, Риад, Гехи (все - травма)

«Вулверхэмптон»: Унал, Кристи, Уаттара, Синистерра, Скотт (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Кристал Пэлас» - «Вулверхэмптон»:

Позиция«Кристал Пэлас»«Вулверхэмптон»

Позиция

Вратарь1. Хендерсон

1. Са

Вратарь

Защитник12. Муньос

24. Тоти

Защитник

Защитник2. Уорд

12. Агбаду

Защитник

Защитник26. Ричардс

2. Доэрти

Защитник

Защитник25. Чилуэлл

3. Аит-Нури

Защитник

Полузащитник 3. Митчелл

22. Семеду

Защитник

Полузащитник 20. Уортон

8. Гомес

Полузащитник 

Полузащитник8. Лерма

7. Триндаде

Полузащитник

Полузащитник10. Эзе

5. Мунеци

Полузащитник

Полузащитник7. Сарр

10. Кунья

Нападающий

Нападающий9. Нкетиа

9. Ларсен 

Нападающий

Главный тренерОливер Гласнер

Витор Перейра

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты Winline не выделяют фаворита в предстоящем матче, предлагая довольно высокие коэффициенты на выигрыш каждой из команд. Победа хозяев идет за скромные 2.54, а гостей - за 2.85. В случае ничьей номинал сыгравшего пари будет рассчитан по кэфу 3.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Кристал Пэлас» - «Вулверхэмптон»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 7.40 предложен за победу хозяев 2:1. На 2:0 предлагается поставить с кэфом 7.80. Успешная ставка на результативную ничью 1:1 приведет к восьмикратному увеличению номинала.

Будет ли много голов в матче «Кристал Пэлас» - «Вулверхэмптон»?

Букмекеры не ждут града голов. ТБ 2.5 предложен за 1.98. ТМ 2.5 можно взять за 1.82. Вариант «обе забьют» котируется за 1.77.

Кто первым забьет в матче «Кристал Пэлас» - «Вулверхэмптон»?

Вероятность того, что счет откроют хозяева, аналитики Winline  оценили кэфом 1.96. На «волков» в этой линии можно поставить за 2.09.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных