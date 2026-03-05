ЦСКА - Динамо, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

ЦСКА с «Динамо» по-разному открыли новый соревновательный год. Если бело-голубые в какой-то степени превзошли ожидания своих поклонников, набросав четыре безответных мяча в ворота «Крыльев Советов», то красно-синие не только болельщиков, но и экспертов разочаровали. После массированной зимней трансферной кампании от армейцев ждали мощного рестарта в сезоне, а они вместо этого уступили в Грозном «Ахмату». Тренер столичного клуба после матча негодовал. Разумеется, в предстоящем дерби Челестини ждет от своих футболистов другого качества игры и иного результата.

Правда, возможности неделю целенаправленно готовиться к дерби ни одни, ни другие не имели. У ЦСКА посреди недели был кубковый матч с «Краснодаром», а у «Динамо» - со «Спартаком». Какую бы широкую ротацию тренеры ни провели, ожидать от соперников легкости и свежести в воскресенье, скорее всего, не стоит.

Но есть и исторический тренд: «братские дерби» традиционно отличает повышенная результативность. В девяти из 10 последних личных встреч мячи влетали в сетку ворот обеих команд.

Эксперты «Бетсити» оценили вероятность обмена голами коэффициентом 1.65.

