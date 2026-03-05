ЦСКА - Динамо, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
есто Сразу четыре матча российской Премьер-лиги запланировано на 8 марта. Увенчает праздничный день «братское дерби» на 3-й Песчаной улице столицы. В гости к ЦСКА едет «Динамо». Рассказываем о самых интересных предложениях букмекеров на воскресное противостояние.
Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|72
|57
|78
|266-297
|«Динамо»
|78
|57
|72
|297-266
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Краснодар»
Кубок России
|01.03.2026
|«Ахмат»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|21.02.2026
|ЦСКА
3:2
«Локомотив»
Товарищеский матч
|18.02.2026
|ЦСКА
3:1
«Ростов»
Товарищеский матч
|10.02.2026
|«Зенит»
2:2, пен. 3:4
ЦСКА
Winline Зимний Кубок РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.03.2026
|«Динамо» Москва
«Спартак»
Кубок России
|01.03.2026
|«Динамо» Москва
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|16.02.2026
|«Урал»
2:1
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
|10.02.2026
|«Динамо» Москва
1:0
«Краснодар»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|06.02.2026
|ЦСКА
1:1, пен. 3:5
«Динамо» Москва
Winline Зимний Кубок РПЛ
Перед очной встречей земляков разделяют в таблице 12 очков и четыре позиции.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|19
|13
|4
|2
|39-13
|43
|2
|Зенит
|19
|12
|6
|1
|35-12
|42
|3
|Локомотив
|19
|11
|7
|1
|41-24
|40
|4
|ЦСКА
|19
|11
|3
|5
|30-18
|36
|5
|Балтика
|19
|9
|8
|2
|24-8
|35
|6
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|29-25
|32
|7
|Ахмат
|19
|7
|4
|8
|23-25
|25
|8
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|31-26
|24
|9
|Рубин
|19
|6
|5
|8
|17-24
|23
|10
|Акрон
|19
|5
|6
|8
|22-28
|21
|11
|Ростов
|19
|5
|6
|8
|16-22
|21
|12
|Динамо-Махачкала
|19
|4
|6
|9
|10-22
|18
|13
|Крылья Советов
|19
|4
|5
|10
|20-37
|17
|14
|Оренбург
|19
|3
|6
|10
|19-29
|15
|15
|Пари НН
|19
|4
|2
|13
|13-30
|14
|16
|Сочи
|19
|2
|3
|14
|18-44
|9
ЦСКА с «Динамо» по-разному открыли новый соревновательный год. Если бело-голубые в какой-то степени превзошли ожидания своих поклонников, набросав четыре безответных мяча в ворота «Крыльев Советов», то красно-синие не только болельщиков, но и экспертов разочаровали. После массированной зимней трансферной кампании от армейцев ждали мощного рестарта в сезоне, а они вместо этого уступили в Грозном «Ахмату». Тренер столичного клуба после матча негодовал. Разумеется, в предстоящем дерби Челестини ждет от своих футболистов другого качества игры и иного результата.
Правда, возможности неделю целенаправленно готовиться к дерби ни одни, ни другие не имели. У ЦСКА посреди недели был кубковый матч с «Краснодаром», а у «Динамо» - со «Спартаком». Какую бы широкую ротацию тренеры ни провели, ожидать от соперников легкости и свежести в воскресенье, скорее всего, не стоит.
Но есть и исторический тренд: «братские дерби» традиционно отличает повышенная результативность. В девяти из 10 последних личных встреч мячи влетали в сетку ворот обеих команд.
Эксперты «Бетсити» оценили вероятность обмена голами коэффициентом 1.65.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: нет
«Динамо»: Зайнутдинов, Александров, Чавес (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Динамо»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|40. Расулов
|Вратарь
|Защитник
|22. Гаич
|44. Рубенс
|Защитник
|Защитник
|90. Лукин
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|79. Данилов
|57. Рикардо
|Защитник
|Защитник
|2. Рейс
|7. Скопинцев
|Защитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|15. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Глебов
|21. Миранчук
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|13. Нгамале
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Козлов
|33. Сергеев
|Нападающий
|Нападающий
|9. Гонду
|70. Тюкавин
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабио Челестини
|Ролан Гусев
|Главный тренер
Встречу географических соседей отличают высокие коэффициенты. Успех ЦСКА в линии «Бетсити» идет за 3.10, а динамовцев - за 2.27. На ничью можно поставить за 3.60.
Эксперты ожидают конкурентную игру с равными шансами на успех. В игровое время динамовцы не могут победить армейцев уже шесть матчей (на Зимнем кубке РПЛ они преуспели в серии пенальти).
В в прямом эфире дерби покажут «Матч ТВ» и Winline (на официальном сайте и в приложении).
