ЦСКА - Динамо, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Первое дерби 2026 года в чемпионате России
Валентин Васильев

Сразу четыре матча российской Премьер-лиги запланировано на 8 марта. Увенчает праздничный день «братское дерби» на 3-й Песчаной улице столицы. В гости к ЦСКА едет «Динамо». Рассказываем о самых интересных предложениях букмекеров на воскресное противостояние. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

08.03.2026, Вс

19:30 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 2.27

Х - 3.60

П2 - 3.10

Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд



История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА 725778266-297
«Динамо»785772297-266

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.03.2026ЦСКА

3:1

«Краснодар»

Кубок России

01.03.2026«Ахмат»

1:0

ЦСКА

РПЛ

21.02.2026ЦСКА

3:2

«Локомотив»

Товарищеский матч

18.02.2026ЦСКА

3:1

«Ростов»

Товарищеский матч

10.02.2026«Зенит»

2:2, пен. 3:4

ЦСКА

Winline Зимний Кубок РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.03.2026«Динамо» Москва

 

«Спартак»

Кубок России

01.03.2026«Динамо» Москва

4:0

«Крылья Советов»

РПЛ

16.02.2026«Урал»

2:1

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

10.02.2026«Динамо» Москва

1:0

«Краснодар»

Winline Зимний Кубок РПЛ

06.02.2026ЦСКА

1:1, пен. 3:5

«Динамо» Москва

Winline Зимний Кубок РПЛ

Место в турнирной таблице



Перед очной встречей земляков разделяют в таблице 12 очков и четыре позиции. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар19134239-1343
2Зенит19126135-1242
3Локомотив19117141-2440
4ЦСКА19113530-1836
5Балтика1998224-835
6Спартак1995529-2532
7Ахмат1974823-2525
8Динамо1966731-2624
9Рубин1965817-2423
10Акрон1956822-2821
11Ростов1956816-2221
12Динамо-Махачкала1946910-2218
13Крылья Советов19451020-3717
14Оренбург19361019-2915
15Пари НН19421313-3014
16Сочи19231418-449

Прогноз на матч



ЦСКА с «Динамо» по-разному открыли новый соревновательный год. Если бело-голубые в какой-то степени превзошли ожидания своих поклонников, набросав четыре безответных мяча в ворота  «Крыльев Советов», то красно-синие не только болельщиков, но и экспертов разочаровали. После массированной зимней трансферной кампании от армейцев ждали мощного рестарта в сезоне, а они вместо этого уступили в Грозном «Ахмату». Тренер столичного клуба после матча негодовал. Разумеется, в предстоящем дерби Челестини ждет от своих футболистов другого качества игры и иного результата. 

Правда, возможности неделю целенаправленно готовиться к дерби ни одни, ни другие не имели. У ЦСКА посреди недели был кубковый матч с «Краснодаром», а у «Динамо» - со «Спартаком». Какую бы широкую ротацию тренеры ни провели, ожидать от соперников легкости и свежести в воскресенье, скорее всего, не стоит. 

Но есть и исторический тренд: «братские дерби» традиционно отличает повышенная результативность. В девяти из 10 последних личных встреч мячи влетали в сетку ворот обеих команд.

Эксперты «Бетсити» оценили вероятность обмена голами коэффициентом 1.65.


Трансляции



Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд



Потери

ЦСКА: нет

«Динамо»: Зайнутдинов, Александров, Чавес (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Динамо»:

ПозицияЦСКА«Динамо» Позиция
Вратарь35. Акинфеев40. РасуловВратарь
Защитник22. Гаич44. РубенсЗащитник
Защитник90. Лукин55. ОсипенкоЗащитник
Защитник79. Данилов57. РикардоЗащитник
Защитник2. Рейс7. СкопинцевЗащитник
Полузащитник 31. Кисляк10. БителлоПолузащитник
Полузащитник 6. Баринов15. ГлебовПолузащитник
Полузащитник17. Глебов21. МиранчукПолузащитник
Полузащитник3. Круговой13. НгамалеПолузащитник
Полузащитник18. Козлов33. СергеевНападающий
Нападающий9. Гонду70. ТюкавинНападающий
Главный тренерФабио ЧелестиниРолан ГусевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров



Встречу географических соседей отличают высокие коэффициенты. Успех ЦСКА в линии «Бетсити» идет за 3.10, а динамовцев - за 2.27. На ничью можно поставить за 3.60.

Вопросы и ответы



Кто победит в матче ЦСКА - «Динамо»?

Эксперты ожидают конкурентную игру с равными шансами на успех. В игровое время динамовцы не могут победить армейцев уже шесть матчей (на Зимнем кубке РПЛ они преуспели в серии пенальти).

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Динамо»?

В в прямом эфире дерби покажут «Матч ТВ» и Winline (на официальном сайте и в приложении).

Кто выиграет РПЛ?

ЦСКА с «Динамо» не относятся к главным фаворитам чемпионата России по футболу. В топе претендентов на трофей первые занимают четвертую позицию (коэффициент 20.00), а вторые - седьмую (500.00). Основными соискателями золотых медалей аналитики «Бетсити» считают «Зенит» (1.75) и «Краснодар» (2.80).


