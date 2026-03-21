Партнерский проект

ЦСКА - Динамо Махачкала, 21 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Обновлено:
С этим-то «Динамо» армейцы справятся?
Валентин Васильев

В субботу, 21 марта, состоится четыре матча чемпионата России по футболу. ЦСКА после кубкового потрясения в Краснодаре принимает махачкалинское «Динамо». Удастся ли армейцам приободрить собственных болельщиков? В одном можно быть уверенным: легко москвичам не будет.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

21.03.2026, Сб

16:00 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 1.60

Х - 3.86

П2 - 6.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА 4016-2
«Динамо» Махачкала1042-6

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.03.2026«Краснодар»

4:0

ЦСКА

Кубок России

14.03.2026«Балтика»

1:0

ЦСКА

 РПЛ

08.03.2026ЦСКА

1:4

«Динамо» Москва

РПЛ

04.03.2026ЦСКА

3:1

«Краснодар»

Кубок России 

01.03.2026«Ахмат»

1:0

ЦСКА

 РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.03.2026«Зенит»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

13.03.2026«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Оренбург»

РПЛ

04.03.2026«Ростов»

0:2

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

28.02.2026«Динамо» (Махачкала)

2:1

«Рубин»

РПЛ

17.02.2026«Динамо» (Махачкала)

2:1

«Андижан»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

ЦСКА уже на 10 очков отстает от чемпиона и лидера сезона в одном лице. Махачкалинцы занимают 12-ю позицию. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар21144342-1646
2Зенит21136238-1445
3Локомотив21118243-2941
4Балтика21109226-939
5ЦСКА21113731-2336
6Спартак21105633-3035
7Динамо Москва2186736-2730
8Рубин2185822-2529
9Ахмат2176826-2827
10Акрон2157926-3322
11Ростов2157917-2422
12Динамо Махачкала21561011-2421
13Пари НН21621318-3120
14Крылья Советов21551122-4020
15Оренбург21461121-3118
16Сочи21231620-489

Прогноз на матч

ЦСКА редко фигурирует в новостях со скандальным оттенком, но на неделе оказался в центре внимание вопреки собственному желанию. По информации инсайдеров, крупное кубковое поражение в Краснодаре (0:4) породило шумные разбирательства в гостевой раздевалке, которые, в свою очередь, привели к отстранению вице-капитана команды Мойзеса от тренировок с основой. Игра с махачкалинским «Динамо» покажет, как эта встряска отразится на моральном состоянии коллектива. В любом случае болельщики красно-синих ждут от футболистов извинений за кубанский позор, причем не на словах, а на деле. 

Махачкалинское «Динамо» для любого соперника - не подарок. Посреди недели «Зенит» лишь благодаря спорному пенальти сломил сопротивление команды Вадима Евсеева. Но на своем поле ЦСКА обязан забирать три очка.

«МАРАФОН» оценил вероятность победы хозяев котировкой 1.60.

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

ЦСКА: Глебов (дисквалификация), Мойзес (отстранение)

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Динамо» Махачкала:

ПозицияЦСКА«Динамо» (Махачкала)Позиция
Вратарь35. Акинфеев39. Т. МагомедовВратарь
Защитник22. Гаич4. ШумаховЗащитник
Защитник90. Лукин43. АхмедовЗащитник
Защитник79. Данилов43. АлибековЗащитник
Защитник2. Рейс71. ДжапоЗащитник
Полузащитник 31. Кисляк77. СундуковПолузащитник
Полузащитник 6. Баринов16. МрезигПолузащитник
Полузащитник7. Алвеш47. ГлушковПолузащитник
Полузащитник3. Круговой9. МагомедовПолузащитник
Нападающий18. Козлов28. СердеровНападающий
Нападающий9. Гонду25. АгаларовНападающий
Главный тренерФабио ЧелестиниВадим ЕвсеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «МАРАФОН» установили коэффициент 1.60 на победу москвичей. Котировка на ничью составляет 3.86, а на успех гостей - 6.40.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче ЦСКА - «Динамо» Махачкала? 

Из пяти предыдущих встреч команд четыре завершились в пользу красно-синих. Им же отдают перевес эксперты и сейчас.

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Динамо» Махачкала?

Посмотреть игру без оплаты можно на сайте беттингового партнера РПЛ.

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Динамо» Махачкала?

Билеты  на матч номиналом от 700 рублей доступны на официальном сайте столичного клуба.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

