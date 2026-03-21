ЦСКА - Динамо Махачкала, 21 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

ЦСКА редко фигурирует в новостях со скандальным оттенком, но на неделе оказался в центре внимание вопреки собственному желанию. По информации инсайдеров, крупное кубковое поражение в Краснодаре (0:4) породило шумные разбирательства в гостевой раздевалке, которые, в свою очередь, привели к отстранению вице-капитана команды Мойзеса от тренировок с основой. Игра с махачкалинским «Динамо» покажет, как эта встряска отразится на моральном состоянии коллектива. В любом случае болельщики красно-синих ждут от футболистов извинений за кубанский позор, причем не на словах, а на деле.

Махачкалинское «Динамо» для любого соперника - не подарок. Посреди недели «Зенит» лишь благодаря спорному пенальти сломил сопротивление команды Вадима Евсеева. Но на своем поле ЦСКА обязан забирать три очка.

