ЦСКА - Динамо Махачкала, 21 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

В субботу, 21 марта, состоится четыре матча чемпионата России по футболу. ЦСКА после кубкового потрясения в Краснодаре принимает махачкалинское «Динамо». Удастся ли армейцам приободрить собственных болельщиков? В одном можно быть уверенным: легко москвичам не будет.
Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|4
|0
|1
|6-2
|«Динамо» Махачкала
|1
|0
|4
|2-6
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.03.2026
|«Краснодар»
4:0
ЦСКА
Кубок России
|14.03.2026
|«Балтика»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|08.03.2026
|ЦСКА
1:4
«Динамо» Москва
РПЛ
|04.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Краснодар»
Кубок России
|01.03.2026
|«Ахмат»
1:0
ЦСКА
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.03.2026
|«Зенит»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
|13.03.2026
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|04.03.2026
|«Ростов»
0:2
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
|28.02.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:1
«Рубин»
РПЛ
|17.02.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:1
«Андижан»
Товарищеский матч
ЦСКА уже на 10 очков отстает от чемпиона и лидера сезона в одном лице. Махачкалинцы занимают 12-ю позицию.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|21
|14
|4
|3
|42-16
|46
|2
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|38-14
|45
|3
|Локомотив
|21
|11
|8
|2
|43-29
|41
|4
|Балтика
|21
|10
|9
|2
|26-9
|39
|5
|ЦСКА
|21
|11
|3
|7
|31-23
|36
|6
|Спартак
|21
|10
|5
|6
|33-30
|35
|7
|Динамо Москва
|21
|8
|6
|7
|36-27
|30
|8
|Рубин
|21
|8
|5
|8
|22-25
|29
|9
|Ахмат
|21
|7
|6
|8
|26-28
|27
|10
|Акрон
|21
|5
|7
|9
|26-33
|22
|11
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|17-24
|22
|12
|Динамо Махачкала
|21
|5
|6
|10
|11-24
|21
|13
|Пари НН
|21
|6
|2
|13
|18-31
|20
|14
|Крылья Советов
|21
|5
|5
|11
|22-40
|20
|15
|Оренбург
|21
|4
|6
|11
|21-31
|18
|16
|Сочи
|21
|2
|3
|16
|20-48
|9
ЦСКА редко фигурирует в новостях со скандальным оттенком, но на неделе оказался в центре внимание вопреки собственному желанию. По информации инсайдеров, крупное кубковое поражение в Краснодаре (0:4) породило шумные разбирательства в гостевой раздевалке, которые, в свою очередь, привели к отстранению вице-капитана команды Мойзеса от тренировок с основой. Игра с махачкалинским «Динамо» покажет, как эта встряска отразится на моральном состоянии коллектива. В любом случае болельщики красно-синих ждут от футболистов извинений за кубанский позор, причем не на словах, а на деле.
Махачкалинское «Динамо» для любого соперника - не подарок. Посреди недели «Зенит» лишь благодаря спорному пенальти сломил сопротивление команды Вадима Евсеева. Но на своем поле ЦСКА обязан забирать три очка.
«МАРАФОН» оценил вероятность победы хозяев котировкой 1.60.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|«МАРАФОН»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Глебов (дисквалификация), Мойзес (отстранение)
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Динамо» Махачкала:
|Позиция
|ЦСКА
|«Динамо» (Махачкала)
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|39. Т. Магомедов
|Вратарь
|Защитник
|22. Гаич
|4. Шумахов
|Защитник
|Защитник
|90. Лукин
|43. Ахмедов
|Защитник
|Защитник
|79. Данилов
|43. Алибеков
|Защитник
|Защитник
|2. Рейс
|71. Джапо
|Защитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|77. Сундуков
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|16. Мрезиг
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Алвеш
|47. Глушков
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|9. Магомедов
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Козлов
|28. Сердеров
|Нападающий
|Нападающий
|9. Гонду
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабио Челестини
|Вадим Евсеев
|Главный тренер
Аналитики БК «МАРАФОН» установили коэффициент 1.60 на победу москвичей. Котировка на ничью составляет 3.86, а на успех гостей - 6.40.
Из пяти предыдущих встреч команд четыре завершились в пользу красно-синих. Им же отдают перевес эксперты и сейчас.
Билеты на матч номиналом от 700 рублей доступны на официальном сайте столичного клуба.