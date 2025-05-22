ЦСКА - Пари НН, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Далеко не все участники РПЛ сохранили серьезную турнирную мотивацию до финиша сезона. Участников встречи на «ВЭБ Арене» это не касается. ЦСКА явно рассчитывает завершить чемпионат в призерах. Нижегородцы же пытаются уйти из опасного сектора таблицы. Кто больше нуждается в положительном результате, так сразу и не определить. Каждый находит свои турнирные нужды самыми важными.

В любом случае армейцы постараются красиво завершить чемпионат на родной арене. В последнее время они надежно действуют в обороне - не дали забить ни «Краснодару», ни «Зениту» в ответном кубковом матче. Кажется, если в этом матче и будут голы, то лишь в одни ворота. Тем более гостям не помогут сразу два основных нападающих - Босельи и Кокшаров.