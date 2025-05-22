ЦСКА - Пари НН, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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В предпоследнюю субботу весны в столице пройдут два матча. На 3-й Песчаной улице состоится ностальгическая встреча: Виктор Гончаренко - против бывшей команды. Но участникам будет точно не до сантиментов. Очки нужны что хозяевам, что гостям.
Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|6
|2
|1
|20-8
|«Пари НН»
|1
|2
|6
|8-20
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.05.2025
|«Локомотив»
ЦСКА
РПЛ
|14.05.2025
|ЦСКА
2:0, пен. 4:3
«Зенит»
Кубок России
|10.05.2025
|ЦСКА
1:0
«Краснодар»
РПЛ
|04.05.2025
|«Ахмат»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|30.04.2025
|«Зенит»
2:0
ЦСКА
Кубок России
Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Пари НН»
1:1
«Факел»
РПЛ
|12.05.2025
|«Пари НН»
5:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|04.05.2025
|«Зенит»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|26.04.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|19.04.2025
|«Локомотив»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять игр ЦСКА и «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.10.2024
|«Пари НН»
0:2
ЦСКА
Кубок России
|14.08.2024
|ЦСКА
1:1, пен. 4:2
«Пари НН»
Кубок России
|27.07.2024
|«Пари НН»
0:3
ЦСКА
РПЛ
|20.05.2024
|«Пари НН»
2:6
ЦСКА
РПЛ
|05.11.2023
|ЦСКА
3:2
«Пари НН»
Кубок России
Перед заключительным туром ЦСКА сохраняет хорошие шансы на бронзовые медали, тогда как нижегородцы пытаются выбраться из «стыковой» зоны.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|29
|19
|7
|3
|56-23
|64
|2. Зенит
|29
|19
|6
|4
|55-18
|63
|3. Динамо Москва
|29
|16
|8
|5
|61-32
|56
|4. ЦСКА
|28
|16
|7
|5
|43-19
|55
|5. Спартак
|29
|16
|6
|7
|51-25
|54
|6. Локомотив
|28
|14
|7
|7
|45-38
|49
|7. Рубин
|29
|12
|6
|11
|38-43
|42
|8. Ростов
|29
|10
|8
|11
|40-42
|38
|9. Акрон
|29
|10
|5
|14
|38-51
|35
|10. Крылья Советов
|29
|8
|6
|15
|35-50
|30
|11. Химки
|29
|6
|11
|12
|35-51
|29
|12. Динамо Махачкала
|29
|6
|10
|13
|26-34
|28
|13. Пари НН
|29
|7
|6
|16
|27-52
|27
|14. Ахмат
|29
|4
|13
|12
|27-45
|25
|15. Оренбург
|29
|4
|7
|18
|26-52
|19
|16. Факел
|29
|2
|11
|16
|13-41
|17
Далеко не все участники РПЛ сохранили серьезную турнирную мотивацию до финиша сезона. Участников встречи на «ВЭБ Арене» это не касается. ЦСКА явно рассчитывает завершить чемпионат в призерах. Нижегородцы же пытаются уйти из опасного сектора таблицы. Кто больше нуждается в положительном результате, так сразу и не определить. Каждый находит свои турнирные нужды самыми важными.
В любом случае армейцы постараются красиво завершить чемпионат на родной арене. В последнее время они надежно действуют в обороне - не дали забить ни «Краснодару», ни «Зениту» в ответном кубковом матче. Кажется, если в этом матче и будут голы, то лишь в одни ворота. Тем более гостям не помогут сразу два основных нападающих - Босельи и Кокшаров.
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: нет
«Пари НН»: Кокшаров, Марадишвили (оба - травмы), Босельи (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Пари НН»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|22. Гаич
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|4. Роша
|24. Гоцук
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|25. Карич
|Защитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|7. Карапузов
|Защитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|86. Агапов
|Защитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|8. Майга
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Пьянич
|22. Каккоев
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Файзуллаев
|78. Калинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Гуарирапа
|9. Весино
|Нападающий
|Нападающий
|20. Койта
|27. Грулев
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Николич
|Виктор Гончаренко
|Главный тренер
Букмекерская контора PARI умножит на полтора выигрышную ставку на ЦСКА. На ничью в конторе можно поставить по 4.30, а на успех гостей - за 6.70.
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Из 10 предыдущих попыток обыграть ЦСКА удачной у нижегородцев оказалась всего одна. Естественно, что и в этот раз аналитики отдают предпочтение москвичам.
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Приобрести билеты на матч можно на официальном сайте ЦСКА.
Николич - один из немногих коллег-соперников Гончаренко, у которых Виктор Михайлович еще не отобрал ни очка. Белорусский специалист трижды уступил сербскому во главе ЦСКА и однажды - тренером «Краснодара». Марко во всех этих встречах рулил «Локомотивом». Во главе нынешних команд они встретятся впервые.
Партнерский проект