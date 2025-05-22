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19 мая 7:41ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

ЦСКА - Пари НН, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Виктор Гончаренко возвращается на 3-ю Песчаную улицу столицы
Валентин Васильев

В предпоследнюю субботу весны в столице пройдут два матча. На 3-й Песчаной улице состоится ностальгическая встреча: Виктор Гончаренко - против бывшей команды. Но участникам будет точно не до сантиментов. Очки нужны что хозяевам, что гостям.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва) 

24.05.2025, Сб

16:30 МСК

«Пари НН»  (Нижний Новгород)

П1 - 1.50

Х - 4.30

П2 - 6.70

Турнир:  чемпионат России по футболу, 30-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА62120-8
«Пари НН»1268-20

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.05.2025«Локомотив»

 

ЦСКА

РПЛ

14.05.2025ЦСКА

2:0, пен. 4:3

«Зенит»

Кубок России

10.05.2025ЦСКА

1:0

«Краснодар»

РПЛ

04.05.2025«Ахмат»

1:1

ЦСКА

РПЛ

30.04.2025«Зенит»

2:0

ЦСКА

Кубок России

Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«Пари НН»

1:1

«Факел»

РПЛ

12.05.2025«Пари НН»

5:2

«Крылья Советов»

РПЛ

04.05.2025«Зенит»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

26.04.2025«Пари НН»

1:0

«Ахмат»

РПЛ

19.04.2025«Локомотив»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять игр ЦСКА и «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.10.2024«Пари НН»

0:2

ЦСКА

Кубок России

14.08.2024ЦСКА

1:1, пен. 4:2

«Пари НН»

Кубок России

27.07.2024«Пари НН»

0:3

ЦСКА

РПЛ

20.05.2024«Пари НН»

2:6

ЦСКА

РПЛ

05.11.2023ЦСКА

3:2

«Пари НН»

Кубок России

Место в таблице

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Перед заключительным туром ЦСКА сохраняет хорошие шансы на бронзовые медали, тогда как нижегородцы пытаются выбраться из «стыковой» зоны.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар29197356-2364
2. Зенит29196455-1863
3. Динамо Москва29168561-3256
4. ЦСКА28167543-1955
5. Спартак29166751-2554
6. Локомотив28147745-3849
7. Рубин291261138-4342
8. Ростов291081140-4238
9. Акрон291051438-5135
10. Крылья Советов29861535-5030
11. Химки296111235-5129
12. Динамо Махачкала296101326-3428
13. Пари НН29761627-5227
14. Ахмат294131227-4525
15. Оренбург29471826-5219
16. Факел292111613-4117

Прогноз на матч

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Далеко не все участники РПЛ сохранили серьезную турнирную мотивацию до финиша сезона. Участников встречи на «ВЭБ Арене» это не касается. ЦСКА явно рассчитывает завершить чемпионат в призерах. Нижегородцы же пытаются уйти из опасного сектора таблицы. Кто больше нуждается в положительном результате, так сразу и не определить. Каждый находит свои турнирные нужды самыми важными.

В любом случае армейцы постараются красиво завершить чемпионат на родной арене. В последнее время они надежно действуют в обороне - не дали забить ни «Краснодару», ни «Зениту» в ответном кубковом матче. Кажется, если в этом матче и будут голы, то лишь в одни ворота. Тем более гостям не помогут сразу два основных нападающих - Босельи и Кокшаров.

Бонусы на матч

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«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

ЦСКА: нет

«Пари НН»: Кокшаров, Марадишвили (оба - травмы), Босельи (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Пари НН»:

ПозицияЦСКА«Пари НН»Позиция
Вратарь35. Акинфеев30. МедведевВратарь
Защитник22. Гаич2. АлександровЗащитник
Защитник4. Роша24. Гоцук Защитник
Защитник78. Дивеев25. КаричЗащитник
Полузащитник3. Круговой7. КарапузовЗащитник
Полузащитник31. Кисляк86. АгаповЗащитник
Полузащитник10. Обляков8. МайгаПолузащитник 
Полузащитник15. Пьянич22. КаккоевПолузащитник
Полузащитник21. Файзуллаев78. КалинскийПолузащитник
Полузащитник20. Гуарирапа9. ВесиноНападающий
Нападающий20. Койта27. ГрулевНападающий
Главный тренерМарко НиколичВиктор ГончаренкоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI умножит на полтора выигрышную ставку на ЦСКА. На ничью в конторе можно поставить по 4.30, а на успех гостей - за 6.70.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче ЦСКА - «Пари НН»?

Из 10 предыдущих попыток обыграть ЦСКА удачной у нижегородцев оказалась всего одна. Естественно, что и в этот раз аналитики отдают предпочтение москвичам.

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Пари НН»?

Бесплатную трансляцию для зарегистрированных клиентов организует Winline.

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Пари НН»?

Приобрести билеты на матч можно на официальном сайте ЦСКА.

Как Гончаренко играл против Николича?

Николич - один из немногих коллег-соперников Гончаренко, у которых Виктор Михайлович еще не отобрал ни очка. Белорусский специалист трижды уступил сербскому во главе ЦСКА и однажды - тренером «Краснодара». Марко во всех этих встречах рулил «Локомотивом». Во главе нынешних команд они встретятся впервые.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных