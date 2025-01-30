ЦСКА - Ростов, 31 января: прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
Во второй игровой день на «зимнем первенстве России» в ОАЭ встретятся ЦСКА и «Ростов». Рассмотрим пятничную встречу в Абу-Даби сквозь призму последних новостей из клубов и линий букмекерских контор.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ЦСКА (Москва)
31.12.2025, Пт
19:30 МСК
«Ростов» (Ростов-на-Дону)
|П1 - 2.08
Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, 1-й тур
Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|39
|16
|18
|122-60
|«Ростов»
|18
|16
|39
|60-122
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.01.2025
|«Ордабасы»
0:3
ЦСКА
Товарищеский матч
|19.01.2025
|АГМК
1:4
ЦСКА
Товарищеский матч
|08.12.2024
|«Факел»
0:1
ЦСКА
РПЛ
|30.12.2024
|ЦСКА
2:2
«Рубин»
РПЛ
|26.11.2024
|ЦСКА
3:0
«Рубин»
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Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.01.2025
|«Ростов»
3:0
«Согдиана»
Товарищеский матч
|19.01.2025
|«Ростов»
3:2
«Родина»
Товарищеский матч
|07.12.2024
|«Ростов»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|30.11.2024
|«Ростов»
4:0
«Пари НН»
РПЛ
|27.11.2024
|«Ростов»
2:1
«Спартак»
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Группа 1: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»
Группа 2: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»
Судя по результатам контрольных матчей, давние знакомые в неплохом состоянии и настроении подходят к старту на Winline Зимнем Кубке РПЛ. Обе команды удачно «размялись» на соперниках из Средней Азии. ЦСКА крупно победил узбекистанский АГМК (4:1) и казахстанский «Ордабасы» (3:0). Примечательно, что сразу трое парней Николича отметились голами в обоих спаррингах - это Обляков, Койта и Глебов. По всей видимости, особенно тренера радует продуктивность ивуарийского вингера, который в первой части РПЛ в полной мере ожиданий не оправдал.
В свою очередь «Ростов» после непростой победы над земляками из «Родины» (3:2) разгромил «Согдиану», опять-таки, из Узбекистана со счетом 3:0. В команде Карпина два гола в двух матчах оформил Комличенко.
Высокая результативность команд в предыдущих контрольных встречах дает надежду на достаточное яркое и динамичное противостояние в Абу-Даби. Вариант с обменом забитыми мячами тут выглядит вполне логичным.
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Встречу в Абу-Даби покажет федеральный канал «Матч ТВ». Следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Айссауи, Жемалетдинов (оба - травмы)
«Ростов»: Эль-Аскалани (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Ростов»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|27. Мойзес
|87. Лангович
|Защитник
|Защитник
|4. Роша
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|3. Сако
|Защитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|40. Вахания
|Защитник
|Полузащитник
|22. Гаич
|15. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Бистрович
|18. Кучаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Койта
|7. Роналдо
|Нападающий
|Полузащитник
|21. Файзуллаев
|9. Мохеби
|Нападающий
|Нападающий
|11. Мусаев
|27. Комличенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Николич
|Валерий Карпин
|Главный тренер
Winline дает высокие коэффициенты на основные исходы матча. Например, ставка на победу московской команды в основное время оценивается в 2.08, тогда как на южную команду – в 3.25. Однако наиболее выгодным кажется вариант с ничьей – коэффициент составляет 3.60.
Букмекеры отдают предпочтение в паре номинальным хозяевам, хотя последняя встреча команд в РПЛ завершилась неожиданной победой южан, причем в гостях - 2:1.
Игру в Абу-Даби покажет «Матч ТВ». Альтернативная онлайн-видеотрансляция - на Winline.
|ЦСКА
|Пришли:
|Ушли:
|п. Мендес, из аренды («Крылья Советов»)
|п. Мендес («Коло Коло»)
|з. Фукс, из аренды («Атлетико Минейро»)
|з. Фукс («Атлетико Минейро»)
|з. Рядно, из аренды («Родина»)
|Агапов, в аренду («Пари НН»)
|з. Рейванди, из аренды («Бухара»)
|п. Айссауи, из аренды («Шериф»)
|«Ростов»
|Пришли:
|Ушли:
|з. Поярков, из аренды («СКА Хабаровск»)
|з. Чернов, в аренду («Балтика»)
|п. Тугарев
Партнерский проект