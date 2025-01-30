ЦСКА - Ростов, 31 января: прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы

Судя по результатам контрольных матчей, давние знакомые в неплохом состоянии и настроении подходят к старту на Winline Зимнем Кубке РПЛ. Обе команды удачно «размялись» на соперниках из Средней Азии. ЦСКА крупно победил узбекистанский АГМК (4:1) и казахстанский «Ордабасы» (3:0). Примечательно, что сразу трое парней Николича отметились голами в обоих спаррингах - это Обляков, Койта и Глебов. По всей видимости, особенно тренера радует продуктивность ивуарийского вингера, который в первой части РПЛ в полной мере ожиданий не оправдал.

В свою очередь «Ростов» после непростой победы над земляками из «Родины» (3:2) разгромил «Согдиану», опять-таки, из Узбекистана со счетом 3:0. В команде Карпина два гола в двух матчах оформил Комличенко.

Высокая результативность команд в предыдущих контрольных встречах дает надежду на достаточное яркое и динамичное противостояние в Абу-Даби. Вариант с обменом забитыми мячами тут выглядит вполне логичным.