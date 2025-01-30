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30 января 7:15ГлавнаяПрогнозыФутболWinline Зимний Кубок РПЛ

ЦСКА - Ростов, 31 января: прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы

На турнире стартуют команды второй группы
Валентин Васильев

Во второй игровой день на «зимнем первенстве России» в ОАЭ встретятся ЦСКА и «Ростов». Рассмотрим пятничную встречу в Абу-Даби сквозь призму последних новостей из клубов и линий букмекерских контор. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва) 

31.12.2025, Пт

19:30 МСК

«Ростов»  (Ростов-на-Дону)

П1 - 2.08

Х - 3.60

П2 - 3.25

Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, 1-й тур

Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА391618122-60
«Ростов»18163960-122

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.01.2025«Ордабасы»

0:3

ЦСКА

Товарищеский матч

19.01.2025АГМК

1:4

ЦСКА

Товарищеский матч

08.12.2024«Факел»

0:1

ЦСКА

РПЛ

30.12.2024ЦСКА

2:2

«Рубин»

РПЛ

26.11.2024ЦСКА

3:0

«Рубин»

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Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.01.2025«Ростов»

3:0

«Согдиана»

Товарищеский матч

19.01.2025«Ростов»

3:2

«Родина»

Товарищеский матч

07.12.2024«Ростов»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

30.11.2024«Ростов»

4:0

«Пари НН»

РПЛ

27.11.2024«Ростов»

2:1

«Спартак»

FONBET Кубок России

Состав групп 

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Группа 1: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»

Группа 2: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»

Календарь игр

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  • 30.01.2025.  19:30 мск. «Спартак» – «Краснодар»
  • 31.01.2025.  19:30. ЦСКА – «Ростов»
  • 04.02.2025.  15:00. «Краснодар» – «Динамо»
  • 04.02.2025.  19:30. «Зенит» – ЦСКА
  • 07.02.2025.  15:00. «Ростов» – «Зенит»
  • 07.02.2025.  19:30. «Динамо» – «Спартак»
  • 10.02.2025.  15:00. Плей-офф. A3 – B3
  • 10.02.2025.  19:00. Плей-офф. A2 – B2
  • 11.02.2025.  19:30. Финал

Прогноз на матч

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Судя по результатам контрольных матчей, давние знакомые в неплохом состоянии и настроении подходят к старту на Winline Зимнем Кубке РПЛ. Обе команды удачно «размялись» на соперниках из Средней Азии. ЦСКА крупно победил  узбекистанский АГМК (4:1) и казахстанский «Ордабасы» (3:0). Примечательно, что сразу трое парней Николича отметились голами в обоих спаррингах - это Обляков, Койта и Глебов. По всей видимости, особенно тренера радует продуктивность ивуарийского вингера, который в первой части РПЛ в полной мере ожиданий не оправдал.

В свою очередь «Ростов» после непростой победы над земляками из «Родины» (3:2) разгромил «Согдиану», опять-таки, из Узбекистана со счетом 3:0. В команде Карпина два гола в двух матчах оформил Комличенко. 

Высокая результативность команд в предыдущих контрольных встречах дает надежду на достаточное яркое и динамичное противостояние в Абу-Даби. Вариант с обменом забитыми мячами тут выглядит вполне логичным.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Встречу в Абу-Даби покажет федеральный канал «Матч ТВ». Следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

ЦСКА: Айссауи, Жемалетдинов (оба - травмы)

«Ростов»: Эль-Аскалани (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Ростов»:

ПозицияЦСКА«Ростов»Позиция
Вратарь35. Акинфеев1. ЯтимовВратарь
Защитник27. Мойзес87. ЛанговичЗащитник
Защитник4. Роша55. ОсипенкоЗащитник
Защитник78. Дивеев3. СакоЗащитник
Полузащитник3. Круговой40. ВаханияЗащитник
Полузащитник22. Гаич15. ГлебовПолузащитник
Полузащитник25. Бистрович18. КучаевПолузащитник 
Полузащитник31. Кисляк10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник20. Койта7. РоналдоНападающий
Полузащитник21. Файзуллаев9. МохебиНападающий
Нападающий11. Мусаев27. КомличенкоНападающий
Главный тренерМарко НиколичВалерий КарпинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline дает высокие коэффициенты на основные исходы матча. Например, ставка на победу московской команды в основное время оценивается в 2.08, тогда как на южную команду – в 3.25. Однако наиболее выгодным кажется вариант с ничьей – коэффициент составляет 3.60.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче ЦСКА - «Ростов»?

Букмекеры отдают предпочтение в паре номинальным хозяевам, хотя последняя встреча команд в РПЛ завершилась неожиданной победой южан, причем в гостях - 2:1.

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Ростов»?

Игру в Абу-Даби покажет «Матч ТВ». Альтернативная онлайн-видеотрансляция - на Winline.

Зимние трансферы команд 

ЦСКА 
Пришли:Ушли:
п. Мендес, из аренды («Крылья Советов») п. Мендес («Коло Коло»)
 з. Фукс, из аренды («Атлетико Минейро»)   з. Фукс («Атлетико Минейро») 
 з. Рядно, из аренды («Родина») Агапов, в аренду («Пари НН»)
з. Рейванди, из аренды («Бухара») 
 п. Айссауи, из аренды («Шериф») 
«Ростов» 
Пришли:Ушли:
 з. Поярков, из аренды («СКА Хабаровск») з. Чернов, в аренду («Балтика»)
  п. Тугарев
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