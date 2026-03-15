Крис Кертис – Мыктыбек Оролбай, 15 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В UFC всё выше котируют Оролбая, который выступает зрелищно и прогрессирует. Кыргызстанцу порой не хватает внимательности в обороне, что он пытается компенсировать образцовой стойкостью. К тому же в стойке спортсмен зачастую действует слишком прямолинейно, поэтому важна альтернатива в виде его качественных навыков борьбы. Оролбай умеет контролировать соперников в партере, а также обладает хорошим арсеналом сабмишенов.

Кёртис же – более односторонний боец. Это ярко выраженный ударник, который умеет и рубиться, и работать на очки. Выше определенного уровня в UFC так и не поднялся. И в целом на бумаге американец выглядит проходным соперником для Оролбая, если последний не прозевает слишком много в стойке. И без борьбы кыргызстанцу не обойтись – уж слишком слаб в ней представитель США.

Резюмируя, видим все основания воспользоваться высокими коэффициентами на досрочное завершение боя. Напор Кёртиса в стойке может спровоцировать нокаут от одного из спортсменов, а в партере у Оролбая будут высокие шансы на сабмишен.