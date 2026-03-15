Крис Кертис – Мыктыбек Оролбай, 15 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В предварительном карде ближайшего турнира UFC выступит кыргызстанец Мыктыбек Оролбай. Ему предстоит бой в полусреднем весе (до 77,1 кг) с опытным американцем Крисом Кёртисом. Кто окажется сильнее?
Кёртис
Оролбай
|США
Страна
Кыргызстан
|38
Возраст
28
|45
Бои
18
|32 (17 / 1 / 14)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (7 / 6 / 2)
|12 (2 / 1 / 9)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 0 / 2)
|0
Ничьи
1
|1
Без результата
0
|178
Рост (см)
178
|192
Размах рук (см)
188
|101,5
Размах ног (см)
100,5
В профессиональных MMA выступает с 2009 г., имеет опыт поединков в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. Выиграл пояса в нескольких скромных американских лигах, после чего победил в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2018-м. Но Кёртису не дали контракт с UFC, из-за чего он завершил карьеру, которую вскоре возобновил. После трех подряд поражений в PFL вновь объявил об уходе из спорта, но затем опять вернулся. В 2021 г. всё-таки перешел в UFC, где выиграл шесть боев и уступил в четырех при одном поединке без результата. Последний раз выходил в октагон в июле и победил Макса Гриффина раздельным решением судей.
Уроженец горного села Кызыл-Суу Ошской области Кыргызстана. Первый представитель страны в UFC среди мужчин. В профессиональных MMA выступает с 2018 г. В 2021-м стал чемпионом Sulukta Fight Night Grand Prix. Затем одержал три победы в LFA и получил контракт с UFC. В сильнейшей лиге дебютировал в ноябре 2023-го и выиграл четыре боя, уступив в одном. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Джека Херманссона в первом раунде.
В UFC всё выше котируют Оролбая, который выступает зрелищно и прогрессирует. Кыргызстанцу порой не хватает внимательности в обороне, что он пытается компенсировать образцовой стойкостью. К тому же в стойке спортсмен зачастую действует слишком прямолинейно, поэтому важна альтернатива в виде его качественных навыков борьбы. Оролбай умеет контролировать соперников в партере, а также обладает хорошим арсеналом сабмишенов.
Кёртис же – более односторонний боец. Это ярко выраженный ударник, который умеет и рубиться, и работать на очки. Выше определенного уровня в UFC так и не поднялся. И в целом на бумаге американец выглядит проходным соперником для Оролбая, если последний не прозевает слишком много в стойке. И без борьбы кыргызстанцу не обойтись – уж слишком слаб в ней представитель США.
Резюмируя, видим все основания воспользоваться высокими коэффициентами на досрочное завершение боя. Напор Кёртиса в стойке может спровоцировать нокаут от одного из спортсменов, а в партере у Оролбая будут высокие шансы на сабмишен.
Турнир UFC Fight Night 269 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 14 на 15 марта по московскому времени. Бой Кёртис – Оролбай стоит ожидать около 02:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
