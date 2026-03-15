Крис Кертис – Мыктыбек Оролбай, 15 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Яркий кыргызстанец идет за третьей победой подряд
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia

В предварительном карде ближайшего турнира UFC выступит кыргызстанец Мыктыбек Оролбай. Ему предстоит бой в полусреднем весе (до 77,1 кг) с опытным американцем Крисом Кёртисом. Кто окажется сильнее?

Статистика

Кёртис

 

Оролбай

США

Страна

Кыргызстан

38

Возраст

28

45

Бои

18

32 (17 / 1 / 14)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (7 / 6 / 2)

12 (2 / 1 / 9)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 0 / 2)

0

Ничьи

1

1

Без результата

0

178

Рост (см)

178

192

Размах рук (см)

188

101,5

Размах ног (см)

100,5

Крис Кёртис

В профессиональных MMA выступает с 2009 г., имеет опыт поединков в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. Выиграл пояса в нескольких скромных американских лигах, после чего победил в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2018-м. Но Кёртису не дали контракт с UFC, из-за чего он завершил карьеру, которую вскоре возобновил. После трех подряд поражений в PFL вновь объявил об уходе из спорта, но затем опять вернулся. В 2021 г. всё-таки перешел в UFC, где выиграл шесть боев и уступил в четырех при одном поединке без результата. Последний раз выходил в октагон в июле и победил Макса Гриффина раздельным решением судей.

Мыктыбек Оролбай

Уроженец горного села Кызыл-Суу Ошской области Кыргызстана. Первый представитель страны в UFC среди мужчин. В профессиональных MMA выступает с 2018 г. В 2021-м стал чемпионом Sulukta Fight Night Grand Prix. Затем одержал три победы в LFA и получил контракт с UFC. В сильнейшей лиге дебютировал в ноябре 2023-го и выиграл четыре боя, уступив в одном. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Джека Херманссона в первом раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа КёртисаПобеда ОролбаяДосрочное завершениеПолный бой
PARI3,751,291,991,77

Прогноз на бой

В UFC всё выше котируют Оролбая, который выступает зрелищно и прогрессирует. Кыргызстанцу порой не хватает внимательности в обороне, что он пытается компенсировать образцовой стойкостью. К тому же в стойке спортсмен зачастую действует слишком прямолинейно, поэтому важна альтернатива в виде его качественных навыков борьбы. Оролбай умеет контролировать соперников в партере, а также обладает хорошим арсеналом сабмишенов.

Кёртис же – более односторонний боец. Это ярко выраженный ударник, который умеет и рубиться, и работать на очки. Выше определенного уровня в UFC так и не поднялся. И в целом на бумаге американец выглядит проходным соперником для Оролбая, если последний не прозевает слишком много в стойке. И без борьбы кыргызстанцу не обойтись – уж слишком слаб в ней представитель США.

Резюмируя, видим все основания воспользоваться высокими коэффициентами на досрочное завершение боя. Напор Кёртиса в стойке может спровоцировать нокаут от одного из спортсменов, а в партере у Оролбая будут высокие шансы на сабмишен.

Полный кард, где смотреть бой Кёртис – Оролбай

Турнир UFC Fight Night 269 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 14 на 15 марта по московскому времени. Бой Кёртис – Оролбай стоит ожидать около 02:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Джош Эмметт (США) Кевин Вальехос (Аргентина). Полулегкий вес;
  • Аманда Лемос (Бразилия) Джиллиан Робертсон (Канада). Женский минимальный вес;
  • Ион Куцелаба (Молдова) – Омар Си (Франция). Полутяжелый вес;
  • Андрэ Фили (США) – Хосе Мигель Дельгадо (Мексика). Полулегкий вес;
  • Марван Рахики (Марокко) – Харри Хардвик (Англия). Полулегкий вес;
  • Чарльз Джонсон (США) – Бруно Силва (Бразилия). Наилегчайший  вес;

Прелимы

  • Витор Петрино (Бразилия) – Стивен Аспланд (США). Тяжелый вес;
  • Брэд Таварес (США) – Эрик Андерс (США). Средний вес;
  • Крис Кёртис (США) – Мыктыбек Оролбай (Кыргызстан). Полусредний вес;
  • Боладжи Оки (Бельгия) – Маноэль Соуза (Бразилия). Легкий вес;
  • Луан Ласерда (Бразилия) – Хечер Соса (Испания). Легчайший вес;
  • Биа Мескита (Бразилия) – Монтсеррат Рендон (Мексика). Женский легчайший вес;
  • Элайджа Смит (США) – Су Ян Ю (Южная Корея). Легчайший вес;
  • Пиера Родригес (Венесуэла) – Сэм Хьюз (США). Женский минимальный вес.

