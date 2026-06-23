Чехия – Мексика, 25 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Чехии и Мексики: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Мексиканцы уже в первом туре показали, что являются командой-настроением. При низком уровне сопротивления со стороны сборной ЮАР они порой позволяли себе сбавлять обороты и откровенно переходить в эконом-режим. В третьем матче мексиканцы вовсе не решают турнирных задач и могут уже строить планы на плей-офф. Главной мотивацией, вероятно, остается достойное выступление при домашней публике.

На фестивальный футбол в таких обстоятельствах рассчитывать не приходится, тем более что чехи в целом выглядят тускло на этом турнире. Полагаем, вариант ТМ (3,5) с коэффициентами на уровне 1,30 можно считать в меру аккуратным. Соответствующий тотал зашел во всех матчах этих команд на ЧМ-2026.

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Сбалансированный. Здесь к упомянутому тоталу цепляем «Двойной шанс» в пользу мексиканцев. Они, конечно, любят при случае повалять дурака на поле, но на домашнем турнире все-таки не теряют концентрацию и держат ритм игры под контролем. Рискнем предположить, что хозяева соревнований не позволят себе потерпеть поражение перед плей-офф – необходимый класс для этого есть.

Рискованный. В этом пункте повышаем ставки до классического «низового» варианта. Мексиканцы не пропустили ни разу за два матча, вдобавок после дисквалификации возвращается лидер обороны Сесар Монтес. Чехи же порой играют так, будто голы в ворота соперника им в целом не очень интересны. Опций в атаке у европейской команды попросту мало. Так что пробуем ТМ (2,5).