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ГлавнаяПрогнозыЧехия – Мексика, 25 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Чехия – Мексика, 25 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
«Низовой» футбол?
Александр Бокулёв

Чехия – Мексика

Команды

25 июня 2026 (04:00) МСК

Начало

Стадион «Ацтека» (Мехико, Мексика)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Сборная Мексики не проиграет + Тотал меньше 3,5
Прогноз

1,70
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Чехия – Мексика
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Чехия – Мексика

Эти национальные команды попали в группу А вместе с ЮАР и Южной Кореей. Хозяева соревнований уже обеспечили себе не просто выход в плей-офф, а итоговое первое место. Они обыграли южноафриканцев (2:0) и южнокорейцев (1:0). Чехи же стартовали с поражения от азиатской команды (1:2), а затем оформили ничью с африканской (1:1).

Таким образом, сборной Чехии необходимо побеждать в последнем туре – только в таком случае они сохранят шансы на 1/16 финала, причем даже если финишируют на третьей позиции.

Турнирная таблица

После второго тура положение в группе А таково:

МестоКомандаИВНПМячиОчки
1🇲🇽Мексика22003-06
2🇰🇷Южная Корея21012-23
3🇨🇿Чехия20112-31
4🇿🇦ЮАР20111-31

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline3,703,751,962,001,80
PARI3,654,001,922,031,80
БЕТСИТИ3,604,001,952,101,76

Чехия

Самостоятельное выступление начала в конце XX века после распада Чехословакии. До 2026 г. чехи лишь раз пробились на чемпионат мира – в Германию-2006, где не прошли групповой этап. Минувший отборочный цикл они успешно завершили через стыковые матчи, обыграв Ирландию и Данию по пенальти. К ЧМ-2026 чехи подошли, замыкая топ-40 в рейтинге ФИФА.

Второе выступление на чемпионате мира спустя 20 лет началось для команды Мирослава Коубека неудачно: Ладислав Крейчи открыл счет в матче с Южной Кореей, но затем азиатская сборная забила дважды. В следующей встрече с ЮАР чехи вновь упустили преимущество, хотя повели благодаря быстрому голу Михала Садилека.

Последние пять матчей сборной Чехии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.06.2026Чехия

1:1

ЮАР

ЧМ-2026

12.06.2026Южная Корея

2:1

Чехия

ЧМ-2026

05.06.2026Чехия

5:1

Гватемала

Товарищеский матч

31.05.2026Чехия

2:1

Косово

Товарищеский матч

31.03.2026Чехия

2:2 (3:1 пен.)

Дания

Квалификация ЧМ-2026

Мексика

Квалифицировалась на ЧМ-2026 на правах хозяйки. Сборная Мексики не пропускает чемпионаты мира с 1994 г. За это время она каждый раз вылетала в 1/8 финала, за исключением прошлого турнира в Катаре-2022, где не смогла выйти из группы. Лучшие достижения пришлись на 1970 и 1986 гг., когда мексиканцы добирались до 1/4 финала. К домашнему турниру команда подошла в статусе действующего победителя Золотого кубка КОНКАКАФ. В рейтинге ФИФА мексиканцы занимают 14-е место. 

В матче открытия эта сборная уверенно обыграла ЮАР со счетом 2:0, но из-за красной карточки лишилась капитана и основного центрального защитника Сесара Монтеса. По мячу забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. Во втором туре мексиканцы победили Южную Корею благодаря голу Луиса Ромо.

Последние пять матчей сборной Мексики:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.06.2026Мексика

1:0

Южная Корея

ЧМ-2026

11.06.2026Мексика

2:0

ЮАР

ЧМ-2026

05.06.2026Мексика

5:1

Сербия

Товарищеский матч

31.05.2026Мексика

1:0

Австралия

Товарищеский матч

23.05.2026Мексика

2:0

Гана

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Чехия1002-1
Мексика0011-2

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Чехии и Мексики: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Мексиканцы уже в первом туре показали, что являются командой-настроением. При низком уровне сопротивления со стороны сборной ЮАР они порой позволяли себе сбавлять обороты и откровенно переходить в эконом-режим. В третьем матче мексиканцы вовсе не решают турнирных задач и могут уже строить планы на плей-офф. Главной мотивацией, вероятно, остается достойное выступление при домашней публике. 

На фестивальный футбол в таких обстоятельствах рассчитывать не приходится, тем более что чехи в целом выглядят тускло на этом турнире. Полагаем, вариант ТМ (3,5) с коэффициентами на уровне 1,30 можно считать в меру аккуратным. Соответствующий тотал зашел во всех матчах этих команд на ЧМ-2026.

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Сбалансированный. Здесь к упомянутому тоталу цепляем «Двойной шанс» в пользу мексиканцев. Они, конечно, любят при случае повалять дурака на поле, но на домашнем турнире все-таки не теряют концентрацию и держат ритм игры под контролем. Рискнем предположить, что хозяева соревнований не позволят себе потерпеть поражение перед плей-офф – необходимый класс для этого есть.

Рискованный. В этом пункте повышаем ставки до классического «низового» варианта. Мексиканцы не пропустили ни разу за два матча, вдобавок после дисквалификации возвращается лидер обороны Сесар Монтес. Чехи же порой играют так, будто голы в ворота соперника им в целом не очень интересны. Опций в атаке у европейской команды попросту мало. Так что пробуем ТМ (2,5).

Прогноз на точный счет

Исходя из вышесказанного, склоняемся к ничьей. Тот случай, когда одна команда уже не слишком горит победой, а другая – на эту победу попросту не сможет наиграть. Не удивит и безголевой сценарий, но попробуем посмотреть с оптимизмом – в сторону 1:1. Такой вариант БЕТСИТИ оценивает коэффициентом 6,50.

Ожидаемый счет – 1:1.

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