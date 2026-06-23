Чехия – Мексика, 25 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Эти национальные команды попали в группу А вместе с ЮАР и Южной Кореей. Хозяева соревнований уже обеспечили себе не просто выход в плей-офф, а итоговое первое место. Они обыграли южноафриканцев (2:0) и южнокорейцев (1:0). Чехи же стартовали с поражения от азиатской команды (1:2), а затем оформили ничью с африканской (1:1).
Таким образом, сборной Чехии необходимо побеждать в последнем туре – только в таком случае они сохранят шансы на 1/16 финала, причем даже если финишируют на третьей позиции.
После второго тура положение в группе А таково:
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|🇲🇽Мексика
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|2
|🇰🇷Южная Корея
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|3
|🇨🇿Чехия
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|4
|🇿🇦ЮАР
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
Самостоятельное выступление начала в конце XX века после распада Чехословакии. До 2026 г. чехи лишь раз пробились на чемпионат мира – в Германию-2006, где не прошли групповой этап. Минувший отборочный цикл они успешно завершили через стыковые матчи, обыграв Ирландию и Данию по пенальти. К ЧМ-2026 чехи подошли, замыкая топ-40 в рейтинге ФИФА.
Второе выступление на чемпионате мира спустя 20 лет началось для команды Мирослава Коубека неудачно: Ладислав Крейчи открыл счет в матче с Южной Кореей, но затем азиатская сборная забила дважды. В следующей встрече с ЮАР чехи вновь упустили преимущество, хотя повели благодаря быстрому голу Михала Садилека.
Последние пять матчей сборной Чехии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.06.2026
|Чехия
1:1
ЮАР
ЧМ-2026
|12.06.2026
|Южная Корея
2:1
Чехия
ЧМ-2026
|05.06.2026
|Чехия
5:1
Гватемала
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Чехия
2:1
Косово
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Чехия
2:2 (3:1 пен.)
Дания
Квалификация ЧМ-2026
Квалифицировалась на ЧМ-2026 на правах хозяйки. Сборная Мексики не пропускает чемпионаты мира с 1994 г. За это время она каждый раз вылетала в 1/8 финала, за исключением прошлого турнира в Катаре-2022, где не смогла выйти из группы. Лучшие достижения пришлись на 1970 и 1986 гг., когда мексиканцы добирались до 1/4 финала. К домашнему турниру команда подошла в статусе действующего победителя Золотого кубка КОНКАКАФ. В рейтинге ФИФА мексиканцы занимают 14-е место.
В матче открытия эта сборная уверенно обыграла ЮАР со счетом 2:0, но из-за красной карточки лишилась капитана и основного центрального защитника Сесара Монтеса. По мячу забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. Во втором туре мексиканцы победили Южную Корею благодаря голу Луиса Ромо.
Последние пять матчей сборной Мексики:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.06.2026
|Мексика
1:0
Южная Корея
ЧМ-2026
|11.06.2026
|Мексика
2:0
ЮАР
ЧМ-2026
|05.06.2026
|Мексика
5:1
Сербия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Мексика
1:0
Австралия
Товарищеский матч
|23.05.2026
|Мексика
2:0
Гана
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Чехия
|1
|0
|0
|2-1
|Мексика
|0
|0
|1
|1-2
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Чехии и Мексики: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Мексиканцы уже в первом туре показали, что являются командой-настроением. При низком уровне сопротивления со стороны сборной ЮАР они порой позволяли себе сбавлять обороты и откровенно переходить в эконом-режим. В третьем матче мексиканцы вовсе не решают турнирных задач и могут уже строить планы на плей-офф. Главной мотивацией, вероятно, остается достойное выступление при домашней публике.
На фестивальный футбол в таких обстоятельствах рассчитывать не приходится, тем более что чехи в целом выглядят тускло на этом турнире. Полагаем, вариант ТМ (3,5) с коэффициентами на уровне 1,30 можно считать в меру аккуратным. Соответствующий тотал зашел во всех матчах этих команд на ЧМ-2026.
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Сбалансированный. Здесь к упомянутому тоталу цепляем «Двойной шанс» в пользу мексиканцев. Они, конечно, любят при случае повалять дурака на поле, но на домашнем турнире все-таки не теряют концентрацию и держат ритм игры под контролем. Рискнем предположить, что хозяева соревнований не позволят себе потерпеть поражение перед плей-офф – необходимый класс для этого есть.
Рискованный. В этом пункте повышаем ставки до классического «низового» варианта. Мексиканцы не пропустили ни разу за два матча, вдобавок после дисквалификации возвращается лидер обороны Сесар Монтес. Чехи же порой играют так, будто голы в ворота соперника им в целом не очень интересны. Опций в атаке у европейской команды попросту мало. Так что пробуем ТМ (2,5).
Исходя из вышесказанного, склоняемся к ничьей. Тот случай, когда одна команда уже не слишком горит победой, а другая – на эту победу попросту не сможет наиграть. Не удивит и безголевой сценарий, но попробуем посмотреть с оптимизмом – в сторону 1:1. Такой вариант БЕТСИТИ оценивает коэффициентом 6,50.
Ожидаемый счет – 1:1.