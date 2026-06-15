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ГлавнаяПрогнозыЧехия – ЮАР, 18 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Чехия – ЮАР, 18 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Промежуточные аутсайдеры группы А
Александр Бокулёв

Чехия – ЮАР

Команды

18 июня 2026 (19:00) МСК

Начало

Стадион «Мерседес-Бенц» (Атланта, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Сборная Чехии не проиграет + Тотал больше 1,5
Прогноз

1,61
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Чехия – ЮАР
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Чехия – ЮАР

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Эти национальные команды попали в группу А вместе с Мексикой и Южной Кореей и проиграли на старте. Южноафриканцы уступили хозяевам чемпионата в матче открытия (0:2). Чехи же вели в счете, но в итоге потерпели поражение от корейцев (1:2). Второй подряд проигрыш с высокой вероятностью закроет дорогу в плей-офф. Кто же окажется сильнее в противостоянии Чехии и ЮАР? Разбираем первый матч второго тура группового этапа.

Турнирная таблица

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После первого тура положение в группе А таково:

МестоКомандаИВНПМячиОчки
1🇲🇽Мексика11002-03
2🇰🇷Южная Корея11002-13
3🇨🇿Чехия10011-20
4🇿🇦ЮАР10010-20

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline1,743,654,502,071,73
Марафон1,783,844,552,081,77
БЕТСИТИ1,773,804,702,071,77

Чехия

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Самостоятельное выступление начала в конце XX века после распада Чехословакии. До 2026 г. чехи лишь раз пробились на чемпионат мира – в Германию-2006, где не прошли групповой этап. Минувший отборочный цикл они успешно завершили через стыковые матчи, обыграв Ирландию и Данию по пенальти.

Второе выступление на чемпионате мира спустя 20 лет началось для команды Мирослава Коубека неудачно: Ладислав Крейчи открыл счет в матче с Южной Кореей, но затем азиатская сборная забила дважды. В рейтинге ФИФА перед стартом ЧМ-2026 Чехия замыкала топ-40. 

Последние пять матчей сборной Чехии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.06.2026Южная Корея

2:1

Чехия

ЧМ-2026

05.06.2026Чехия

5:1

Гватемала

Товарищеский матч

31.05.2026Чехия

2:1

Косово

Товарищеский матч

31.03.2026Чехия

2:2 (3:1 пен.)

Дания

Квалификация ЧМ-2026

26.03.2026Чехия

2:2 (4:3 пен.)

Ирландия

Квалификация ЧМ-2026

ЮАР

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Сборная ЮАР, занимающая 60-е место в рейтинге ФИФА, ранее трижды выступала на чемпионате мира, но не проходила дальше группового этапа. Последний заход пришелся на домашний турнир 2010 г. В минувшей квалификации южноафриканцы напрямую забрали путевку, набрав 18 очков за 10 матчей. На один балл они опередили Нигерию и Бенин.

В матче открытия сборная ЮАР не только проиграла Мексике со счетом 0:2, но и лишилась двух футболистов. Красные карточки получили полузащитники Яя Ситхоле и Тхемба Зване.

Последние пять матчей сборной ЮАР:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.06.2026Мексика

2:0

ЮАР

ЧМ-2026

07.06.2026Ямайка

0:1

ЮАР

Товарищеский матч

29.05.2026ЮАР

0:0

Никарагуа

Товарищеский матч

31.03.2026ЮАР

1:2

Панама

Товарищеский матч

27.03.2026ЮАР

1:1

Панама

Товарищеский матч

Личные встречи

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История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Чехия0102-2
ЮАР0102-2

Прогнозы на матч

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Мы подготовили три варианта прогноза на матч Чехии и ЮАР: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Сборная ЮАР большую часть матча открытия выглядела инертно. Возможно, дополнительно сказалось волнение, но общий уровень команды подтвердился – и он невысокий по меркам турнира. Рассчитывать на очки южноафриканцы смогут, пожалуй, только при том условии, если их соперники провалятся.

Впрочем, чехи в первом туре разочаровали даже больше – относительно ожиданий. Команда порой выглядела чересчур прямолинейно, уповая на габариты и физику в атаке. До поражения от ЮАР едва ли дойдет, но вот учесть вариант с ничьей – не лишняя перестраховка. 

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Сбалансированный. Упустив преимущество в матче с Южной Кореей, чехи вновь не смогли отыграть на ноль. В 2026 г. они разу не сохраняли ворота в неприкосновенности. Кроме того, все пять игр в итоге получились верховыми. Рискнем предположить, что во втором туре как минимум зайдет ТБ (1,5). Чехам необходимо играть в атаку и на победу, но баланса в защите им не хватает, чем при случае могут воспользоваться и южноафриканцы. Комбинация упомянутого тотала и «Двойного исхода» выглядит привлекательно.

Рискованный. Коэффициенты позволяют считать относительно рискованным вариантом простое пари на победу сборной Чехии. Базово уровень этой команды заметно выше, чем у африканцев. В первом туре это тоже подтвердилось, хотя чехи и не предстали лучшей версией себя. 

Прогноз на точный счет

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С 2025 г. сборная Чехии провела уже 15 матчей на различном уровне. Лишь в одном случае она ушла с поля без гола. В 2026 г. – ни разу. Вряд ли избежит пропущенного мяча от чехов и сборная ЮАР – тем более лишенная двух футболистов из-за дисквалификаций. 

А вот ответить хотя бы одним голом – задача со звездочкой для южноафриканцев. В отборочном цикле они в среднем забивали 1,5 раза за матч. В 2026 г. проблемы в атаке были заметны и в товарищеских играх, и тем более во встрече с Мексикой на ЧМ. Рискнем предположить, что счет все-таки вновь будет «сухим» и не в пользу ЮАР.

Аналитики считают вариант с 1:0 наиболее вероятным, но мы выдадим аванс чехам под коэффициент 7,40 у БЕТСИТИ.

Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Чехии.

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