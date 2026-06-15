Чехия – ЮАР, 18 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Эти национальные команды попали в группу А вместе с Мексикой и Южной Кореей и проиграли на старте. Южноафриканцы уступили хозяевам чемпионата в матче открытия (0:2). Чехи же вели в счете, но в итоге потерпели поражение от корейцев (1:2). Второй подряд проигрыш с высокой вероятностью закроет дорогу в плей-офф. Кто же окажется сильнее в противостоянии Чехии и ЮАР? Разбираем первый матч второго тура группового этапа.
После первого тура положение в группе А таково:
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|🇲🇽Мексика
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2
|🇰🇷Южная Корея
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3
|🇨🇿Чехия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4
|🇿🇦ЮАР
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Самостоятельное выступление начала в конце XX века после распада Чехословакии. До 2026 г. чехи лишь раз пробились на чемпионат мира – в Германию-2006, где не прошли групповой этап. Минувший отборочный цикл они успешно завершили через стыковые матчи, обыграв Ирландию и Данию по пенальти.
Второе выступление на чемпионате мира спустя 20 лет началось для команды Мирослава Коубека неудачно: Ладислав Крейчи открыл счет в матче с Южной Кореей, но затем азиатская сборная забила дважды. В рейтинге ФИФА перед стартом ЧМ-2026 Чехия замыкала топ-40.
Последние пять матчей сборной Чехии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.06.2026
|Южная Корея
2:1
Чехия
ЧМ-2026
|05.06.2026
|Чехия
5:1
Гватемала
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Чехия
2:1
Косово
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Чехия
2:2 (3:1 пен.)
Дания
Квалификация ЧМ-2026
|26.03.2026
|Чехия
2:2 (4:3 пен.)
Ирландия
Квалификация ЧМ-2026
Сборная ЮАР, занимающая 60-е место в рейтинге ФИФА, ранее трижды выступала на чемпионате мира, но не проходила дальше группового этапа. Последний заход пришелся на домашний турнир 2010 г. В минувшей квалификации южноафриканцы напрямую забрали путевку, набрав 18 очков за 10 матчей. На один балл они опередили Нигерию и Бенин.
В матче открытия сборная ЮАР не только проиграла Мексике со счетом 0:2, но и лишилась двух футболистов. Красные карточки получили полузащитники Яя Ситхоле и Тхемба Зване.
Последние пять матчей сборной ЮАР:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.06.2026
|Мексика
2:0
ЮАР
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Ямайка
0:1
ЮАР
Товарищеский матч
|29.05.2026
|ЮАР
0:0
Никарагуа
Товарищеский матч
|31.03.2026
|ЮАР
1:2
Панама
Товарищеский матч
|27.03.2026
|ЮАР
1:1
Панама
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Чехия
|0
|1
|0
|2-2
|ЮАР
|0
|1
|0
|2-2
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Чехии и ЮАР: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Сборная ЮАР большую часть матча открытия выглядела инертно. Возможно, дополнительно сказалось волнение, но общий уровень команды подтвердился – и он невысокий по меркам турнира. Рассчитывать на очки южноафриканцы смогут, пожалуй, только при том условии, если их соперники провалятся.
Впрочем, чехи в первом туре разочаровали даже больше – относительно ожиданий. Команда порой выглядела чересчур прямолинейно, уповая на габариты и физику в атаке. До поражения от ЮАР едва ли дойдет, но вот учесть вариант с ничьей – не лишняя перестраховка.
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Сбалансированный. Упустив преимущество в матче с Южной Кореей, чехи вновь не смогли отыграть на ноль. В 2026 г. они разу не сохраняли ворота в неприкосновенности. Кроме того, все пять игр в итоге получились верховыми. Рискнем предположить, что во втором туре как минимум зайдет ТБ (1,5). Чехам необходимо играть в атаку и на победу, но баланса в защите им не хватает, чем при случае могут воспользоваться и южноафриканцы. Комбинация упомянутого тотала и «Двойного исхода» выглядит привлекательно.
Рискованный. Коэффициенты позволяют считать относительно рискованным вариантом простое пари на победу сборной Чехии. Базово уровень этой команды заметно выше, чем у африканцев. В первом туре это тоже подтвердилось, хотя чехи и не предстали лучшей версией себя.
С 2025 г. сборная Чехии провела уже 15 матчей на различном уровне. Лишь в одном случае она ушла с поля без гола. В 2026 г. – ни разу. Вряд ли избежит пропущенного мяча от чехов и сборная ЮАР – тем более лишенная двух футболистов из-за дисквалификаций.
А вот ответить хотя бы одним голом – задача со звездочкой для южноафриканцев. В отборочном цикле они в среднем забивали 1,5 раза за матч. В 2026 г. проблемы в атаке были заметны и в товарищеских играх, и тем более во встрече с Мексикой на ЧМ. Рискнем предположить, что счет все-таки вновь будет «сухим» и не в пользу ЮАР.
Аналитики считают вариант с 1:0 наиболее вероятным, но мы выдадим аванс чехам под коэффициент 7,40 у БЕТСИТИ.
Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Чехии.