Чехия – ЮАР, 18 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Чехии и ЮАР: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Сборная ЮАР большую часть матча открытия выглядела инертно. Возможно, дополнительно сказалось волнение, но общий уровень команды подтвердился – и он невысокий по меркам турнира. Рассчитывать на очки южноафриканцы смогут, пожалуй, только при том условии, если их соперники провалятся.

Впрочем, чехи в первом туре разочаровали даже больше – относительно ожиданий. Команда порой выглядела чересчур прямолинейно, уповая на габариты и физику в атаке. До поражения от ЮАР едва ли дойдет, но вот учесть вариант с ничьей – не лишняя перестраховка.

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Сбалансированный. Упустив преимущество в матче с Южной Кореей, чехи вновь не смогли отыграть на ноль. В 2026 г. они разу не сохраняли ворота в неприкосновенности. Кроме того, все пять игр в итоге получились верховыми. Рискнем предположить, что во втором туре как минимум зайдет ТБ (1,5). Чехам необходимо играть в атаку и на победу, но баланса в защите им не хватает, чем при случае могут воспользоваться и южноафриканцы. Комбинация упомянутого тотала и «Двойного исхода» выглядит привлекательно.

Рискованный. Коэффициенты позволяют считать относительно рискованным вариантом простое пари на победу сборной Чехии. Базово уровень этой команды заметно выше, чем у африканцев. В первом туре это тоже подтвердилось, хотя чехи и не предстали лучшей версией себя.