Даллас — Эдмонтон, 30 мая: где смотреть полуфинал Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь с четверга на пяттницу, 30 мая, будет сыгран пятый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Даллас» - «Эдмонтон». После четырех встреч «Нефтяники» уверенно ведут в счете, но мальчиками для битья техасцы точно не выглядят и имеют хороший шанс продлить серию. Прикидываем шансы соперников и внимательно изучаем котировки букмекеров.
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Турнир: Кубок Стэнли, полуфинал, третий матч
Счет в серии: 1:3
Стадион: «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Даллас»
|35
|27
|189-176
|«Эдмонтон»
|27
|35
|176-189
Предыдущие пять матчей «Далласа»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.05.2025
|«Эдмонтон»
4:1
«Даллас»
|25.05.2025
|«Эдмонтон»
6:1
«Даллас»
|24.05.2025
|«Даллас»
0:3
«Эдмонтон»
|22.05.2025
|«Даллас»
6:3
«Эдмонтон»
|18.05.2025
|«Даллас»
2:1 ОТ
«Виннипег»
Предыдущие пять матчей «Эдмонтона»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.05.2025
|«Эдмонтон»
4:1
«Даллас»
|25.05.2025
|«Эдмонтон»
6:1
«Даллас»
|24.05.2025
|«Даллас»
0:3
«Эдмонтон»
|22.05.2025
|«Даллас»
6:3
«Эдмонтон»
|15.05.2025
|«Вегас»
0:1 ОТ
«Эдмонтон»
Предыдущие пять матчей «Далласа» и «Эдмонтона»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.05.2025
|«Эдмонтон»
4:1
«Даллас»
|25.05.2025
|«Эдмонтон»
6:1
«Даллас»
|24.05.2025
|«Даллас»
0:3
«Эдмонтон»
|22.05.2025
|«Даллас»
6:3
«Эдмонтон»
|27.03.2025
|«Эдмонтон»
3:4
«Даллас»
|Игрок
|Команда
|Голов
|Игр
|1. Сэм Беннетт
|Флорида
|9
|16
|2. Микко Рантанен
|Даллас
|9
|17
|3. Андрей Свечников
|Каролина
|8
|14
|4. Натан Маккиннон
|Колорадо
|7
|7
|5. Леон Драйзайтль
|Эдмонтон
|7
|15
|6. Вильям Нюландер
|Торонто
|6
|13
|7. Кори Перри
|Эдмонтон
|6
|15
|8. Эван Бушар
|Эдмонтон
|6
|15
|9. Александр Барков
|Флорида
|6
|16
|10. Кирилл Капризов
|Миннесота
|5
|6
Серьезных опасений кубковые перспективы «Нефтяников» на данном этапе не вызывают. У техасцев хорошая команда, но сомнений в том, что в финал пройдет именно канадский клуб, не очень много. «Эдмонтон» выглядит уверенней и мощней, что находит отражение в статистических выкладках.
Предстоящая встреча станет «матчем жизни» для «Далласа». Мотивация, помноженная на фактор своей площадки - мощный козырь техасцев. Пусть в плане мастерства «Звезды» и не превосходят конкурента, но биться будут отчаянно. Шансы команд на победу примерно равны, но свой выбор остановим на успехе хозяев. Маловероятно, что в финал Кубка Стэнли выйдет «Даллас», но ближайшую игру «Старз» выиграть способны.
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Букмекеры оценивают вероятность победы «Далласа» чуть выше. Поставить на успех «Старз» предложено за 2.33, а на победу «Эдмонтона» можно заключить пари за 2.60. Ничья в основное время котируется выше всего - 3.95.
За «Звезд» выступают форвард Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин.
В составе «Ойлерз» один российский игрок - Василий Подколзин.
Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон» - 2.00
«Флорида» - 2.10
«Даллас» - 16.00
На победу в финале «Каролины» можно поставить с коэффициентом 20.00.
В финале плей-офф-2024 «Флорида» в решающем седьмом матче обыграла «Эдмонтон».
Партнерский проект