Даллас — Эдмонтон, 30 мая: где смотреть полуфинал Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Серьезных опасений кубковые перспективы «Нефтяников» на данном этапе не вызывают. У техасцев хорошая команда, но сомнений в том, что в финал пройдет именно канадский клуб, не очень много. «Эдмонтон» выглядит уверенней и мощней, что находит отражение в статистических выкладках.

Предстоящая встреча станет «матчем жизни» для «Далласа». Мотивация, помноженная на фактор своей площадки - мощный козырь техасцев. Пусть в плане мастерства «Звезды» и не превосходят конкурента, но биться будут отчаянно. Шансы команд на победу примерно равны, но свой выбор остановим на успехе хозяев. Маловероятно, что в финал Кубка Стэнли выйдет «Даллас», но ближайшую игру «Старз» выиграть способны.