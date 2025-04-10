Элора Дана — Диана Авсарагова, 12 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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Очередной турнир PFL пройдет в ночь на субботу, 12 апреля, по московскому времени. В одном из четвертьфиналов Гран-при в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между бразильянкой Элорой Даной и россиянкой Дианой Авсараговой. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?
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Дана
Авсарагова
Бразилия
Страна
Россия
26
Возраст
26
7
Бои
7
7 (1 / 4 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
6 (1 / 1 / 4)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
167,5
Рост (см)
170
166
Размах рук (см)
166
В профессиональных ММА выступает с 2022 года. Стала чемпионкой Jungle Fight в женском наилегчайшем весе и дважды защитила титул. В последнем поединке в мае нокаутировала Брену Кардозо во втором раунде.
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Уроженка Северной Осетии, занималась вольной борьбой, дважды выиграв бронзу первенства России в этом виде спорта. С 2017 года выступает в профессиональных MMA. Сначала билась в полулегкой категории, после перехода в Bellator в 2021-м спустилась в наилегчайшую. Под эгидой американского промоушена выиграла первые четыре боя. В последнем поединке в августе 2023-го потерпела первое поражение в карьере, уступив Джастин Киш единогласным решением судей.
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С повышением уровня оппозиции Авсараговой всё сложнее давались победы. В итоге это привело к первому поражению в карьере и явному кризису, который дополнился проваленной весогонкой в двух последних боях. Затем последовал простой длительностью полтора года, после которого совсем трудно предсказать, в каких кондициях сейчас россиянка.
Дана же начала профессиональную карьеру в ММА только в 2022-м, но выступает в быстром темпе. Она уже набила семь побед и добилась прогресса, хотя ей только предстоит выйти на более высокий уровень сопротивления, дебютировав в PFL.
В сухом остатке в клетку выйдут две универсалки с почти равными габаритами. Если у Авсараговой будут функциональные проблемы и слишком много ржавчины после простоя, Дана наверняка заберет победу. Если же россиянка продемонстрирует идеальную форму, то и сама может вернуться на победную тропу.
В таких условиях делать ставку на исход не решимся. А вот полную трехраундовую дистанцию ждем, так как обе спортсменки, особенно Авсарагова, умеют работать на очки. Плюс они опять же сопоставимы по уровню — как минимум на бумаге.
Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в субботу, 12 апреля, в 03:00 по московскому времени. Бой Дана — Авсарагова стоит ожидать около 03:30 мск.
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