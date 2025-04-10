Элора Дана — Диана Авсарагова, 12 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

С повышением уровня оппозиции Авсараговой всё сложнее давались победы. В итоге это привело к первому поражению в карьере и явному кризису, который дополнился проваленной весогонкой в двух последних боях. Затем последовал простой длительностью полтора года, после которого совсем трудно предсказать, в каких кондициях сейчас россиянка.

Дана же начала профессиональную карьеру в ММА только в 2022-м, но выступает в быстром темпе. Она уже набила семь побед и добилась прогресса, хотя ей только предстоит выйти на более высокий уровень сопротивления, дебютировав в PFL.

В сухом остатке в клетку выйдут две универсалки с почти равными габаритами. Если у Авсараговой будут функциональные проблемы и слишком много ржавчины после простоя, Дана наверняка заберет победу. Если же россиянка продемонстрирует идеальную форму, то и сама может вернуться на победную тропу.

В таких условиях делать ставку на исход не решимся. А вот полную трехраундовую дистанцию ждем, так как обе спортсменки, особенно Авсарагова, умеют работать на очки. Плюс они опять же сопоставимы по уровню — как минимум на бумаге.