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9 апреля 17:01ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Элора Дана — Диана Авсарагова, 12 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Россиянка возвращается после долгого простоя
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Очередной турнир PFL пройдет в ночь на субботу, 12 апреля, по московскому времени. В одном из четвертьфиналов Гран-при в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между бразильянкой Элорой Даной и россиянкой Дианой Авсараговой. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?

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Статистика

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Дана

 

Авсарагова

Бразилия

Страна

Россия

26

Возраст

26

7

Бои

7

7 (1 / 4 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

6 (1 / 1 / 4)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

167,5

Рост (см)

170

166

Размах рук (см)

166

Элора Дана

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В профессиональных ММА выступает с 2022 года. Стала чемпионкой Jungle Fight в женском наилегчайшем весе и дважды защитила титул. В последнем поединке в мае нокаутировала Брену Кардозо во втором раунде.

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Диана Авсарагова

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Уроженка Северной Осетии, занималась вольной борьбой, дважды выиграв бронзу первенства России в этом виде спорта. С 2017 года выступает в профессиональных MMA. Сначала билась в полулегкой категории, после перехода в Bellator в 2021-м спустилась в наилегчайшую. Под эгидой американского промоушена выиграла первые четыре боя. В последнем поединке в августе 2023-го потерпела первое поражение в карьере, уступив Джастин Киш единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДаныПобеда АвсараговойТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,722,152,751,40

Прогноз на бой

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С повышением уровня оппозиции Авсараговой всё сложнее давались победы. В итоге это привело к первому поражению в карьере и явному кризису, который дополнился проваленной весогонкой в двух последних боях. Затем последовал простой длительностью полтора года, после которого совсем трудно предсказать, в каких кондициях сейчас россиянка.

Дана же начала профессиональную карьеру в ММА только в 2022-м, но выступает в быстром темпе. Она уже набила семь побед и добилась прогресса, хотя ей только предстоит выйти на более высокий уровень сопротивления, дебютировав в PFL.

В сухом остатке в клетку выйдут две универсалки с почти равными габаритами. Если у Авсараговой будут функциональные проблемы и слишком много ржавчины после простоя, Дана наверняка заберет победу. Если же россиянка продемонстрирует идеальную форму, то и сама может вернуться на победную тропу. 

В таких условиях делать ставку на исход не решимся. А вот полную трехраундовую дистанцию ждем, так как обе спортсменки, особенно Авсарагова, умеют работать на очки. Плюс они опять же сопоставимы по уровню — как минимум на бумаге.

Полный кард, где смотреть бой Дана — Авсарагова

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Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в субботу, 12 апреля, в 03:00 по московскому времени. Бой Дана — Авсарагова стоит ожидать около 03:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

  • Джулиана Веласкес (Бразилия) Екатерина Шакалова (Украина). Женский наилегчайший вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Матеус Маттос (Бразилия) Джейк Хадли (Англия). Легчайший вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Кана Ватанабе (Япония) Джена Бишоп (США). Женский легчайший вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Элора Дана (Бразилия) Диана Авсарагова (Россия). Женский легчайший вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Марсирлей Алвес (Бразилия) Вилсон Ндрегджони (Албания). Легчайший вес.

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