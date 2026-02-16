Йеспер де Йонг – Андрей Рублев, 17 февраля: прогноз на первый круг турнира в Дохе

Партнерский проект
Андрей Рублев начнет защиту титула в Дохе матчем против неуступчивого голландца Йеспера де Йонга, который несколько дней назад изрядно попил крови у другого россиянина - Карена Хачанова. Каким получится старт нынешнего турнира для 15-й ракетки мира?
Дата / Время: 17.02.2026, не ранее 10:00 по московскому времени
Арена:
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Йеспер де Йонг (25 лет, 86-я ракетка мира)
Андрей Рублев (28 лет, 15-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Финалист Кубка Дэвиса-2024 в составе сборной Нидерландов. На уровне ATP не имеет выигранных титулов, однако трижды побеждал на челленджерах. В текущей кампании имеет отрицательный баланс 1-5. Единственную победу добыл в начале февраля над представителем Индии Сумитом Нагалом.
Олимпийский чемпион 2020 г. в миксте, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP, а также триумфатор 21 турнира ATP, 17 из которых - в одиночном разряде. В нынешнем сезоне дошел до третьего круга на турнире в Гонконге и Открытом чемпионате Австралии, одержав в общей сложности четыре победы при двух поражениях. В прошлом году завоевал титул в Дохе, обыграв в финале британца Джека Дрейпера.
Единственный очный матч теннисистов прошел в апреле 2025 года на грунтовом турнире в Барселоне - Рублев одержал уверенную победу в двух сетах.
Эксперты WINLINE высоко оценили шансы россиянина преодолеть барьер первого круга. На победу Рублева предлагают коэффициент 1,15 и 5,40 на успех голландца.
Аналитики WINLINE допускают, что предстоящий матч может затянуться на приличное количество геймов. Коэффициент на ТБ (21,5) составляет 1,80, в обратную сторону - 2,00.
Доха – особенное место для российских теннисистов. В 2023 г. здесь одержал победу Медведев, в 2024-м – Хачанов, а год назад первенствовал именно Рублев. Андрей неплохо начал нынешний сезон, хоть и относительно рано завершил борьбу на австралийском мэйджоре. Плоды работы с Маратом Сафиным заметны невооруженным взглядом – Рублев повысил концентрацию в ключевые моменты матчей, что помогает ему все чаще завершать матчи без лишней нервотрепки.
Де Йонгу удалось навязать острую борьбу Хачанову, однако голландца нельзя назвать специалистом по игре на открытом харде. Вероятнее всего, зрители почувствуют разницу в классе с первых геймов. Ставим на сухую победу Рублева за неплохой коэффициент 1,55.