Йеспер де Йонг – Андрей Рублев, 17 февраля: прогноз на первый круг турнира в Дохе

Андрей Рублев начнет защиту титула в Дохе матчем против неуступчивого голландца Йеспера де Йонга, который несколько дней назад изрядно попил крови у другого россиянина - Карена Хачанова. Каким получится старт нынешнего турнира для 15-й ракетки мира?

Дата / Время: 17.02.2026, не ранее 10:00 по московскому времени

Арена: