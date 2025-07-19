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17 июля 11:10ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Йеспер де Йонг — Таллон Грикспор, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Бостаде

Два голландца побьются за путевку в полуфинал
Руслан Ипполитов

В четвертьфинале турнира в Бостаде 18 июля встретятся два теннисиста из Нидерландов - Йеспер де Йонг и Таллон Грикспор. Таллон посеян под вторым номером и является одним из основных фаворитов всего турнира, но единственный матч между этими соперниками завершился вовсе не в его пользу. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

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Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Бостад Теннис Стэдиум»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

Йеспер де Йонг (25 лет, 106-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Виллиам Винсигуэрра (Швеция, 1467) — 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Вит Коприва (Чехия, 82) — 7:6, 7:5

Таллон Грикспор (29 лет, 29-я ракетка мира)

  • 1-й круг: освобожден
  • 2-й круг: Андреа Пеллегрино (Италия, 136) — 4:6, 7:6, 6:3

Йеспер де Йонг (Нидерланды)

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Финалист Кубка Дэвича-2024 в составе сборной Нидерландов. Лучшее место в мировом мужском рейтинге в карьере - 87. На турнирах АТР титулов не выигрывал.

В текущем сезоне провел 18 матчей, из которых 10 выиграл и 8 проиграл. Полуфиналист турнира в Монпелье (хард). 

На Уимблдоне проиграл во втором круге. На «Ролан Гаррос» вылетел по итогам второго раунда, в котором уступил Александру Звереву.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Таллон Грикспор (Нидерланды)

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Победитель пяти турниров ATP, из которых три в одиночном разряде. Финалист Кубка Дэвиса-2024 в составе сборной Нидерландов. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 21. Профессионал с 2015 года. 

В 2025 году провел 39 матчей: 26 побед - 13 поражений. Победитель турнира на Мальорке (трава). Финалист турнира в Марракеше (грунт). Полуфиналист турнира в Дубае (хард). Четвертьфиналист турниров в Мюнхене (грунт), Индиан-Уэлсе (хард) и Монпелье (хард). 

На Уимблдоне проиграл в первом круге 165 ракетке мира - американцу Дженсону Бруксби. На «Ролан Гаррос» дошел до четвертого круга, где уступил 3-й ракетке турнира - Александру Звереву. На Australian Open вылетел в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Пути земляков на турнирах АТР пересекались до Бостада лишь однажды. В январе 2025 года на турнире в Монпелье (хард) де Йонг в двух сетах обыграл Грикспора - 7:6, 6:4.

Ставки на исход

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WINLINE в котировках отдает предпочтение Грикспору. На победу Таллона можно поставить за 1.58. Вероятность выигрыша де Йонга котируется за 2.28.

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Ставки на тоталы

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БК WINLINE предлагает коэффициент 2.04 за тотал меньше 22.5 (не больше 22 геймов в матче). Тотал больше 22.5 идет за 1,75.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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Победа де Йонга

Победа Грикспора

ТБ (22,5)

ТМ (22,5)

WINLINE

2.28

1.58

1.75

2.04

Прогноз и ставка

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В предыдущем туре итальянец Андреа Пеллегрино, занимающий 136-ю строчку в мировом рейтинге, дал бой Грикспору, но на большее, чем выиграть один сет, его не хватило. Тяжело пришлось и де Йонгу, который встречался с чехом Витом Копривой (82). Йеспер выиграл в двух сетах, но каждый из них брал на тайбрейках. Без представительства в полуфинале Бостада Нидерланды точно не останутся, но одному из соотечественников придется зачехлить ракетку.

Встречи представителей одной страны часто получаются эмоциональными, а их результаты, порой, удивляют. Полагаем, что и предстоящий матч не станет исключением. Фаворитом остается Грикспор, но его противник обязательно даст бой. Наш выбор - победа Таллона, для которой ему потребуется не меньше 24 геймов (ТБ 23.5).  

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