Йеспер де Йонг — Таллон Грикспор, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Бостаде

В четвертьфинале турнира в Бостаде 18 июля встретятся два теннисиста из Нидерландов - Йеспер де Йонг и Таллон Грикспор. Таллон посеян под вторым номером и является одним из основных фаворитов всего турнира, но единственный матч между этими соперниками завершился вовсе не в его пользу. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Бостад Теннис Стэдиум»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Йеспер де Йонг (25 лет, 106-я ракетка мира)

1-й круг: Виллиам Винсигуэрра (Швеция, 1467) — 6:3, 6:2

2-й круг: Вит Коприва (Чехия, 82) — 7:6, 7:5

Таллон Грикспор (29 лет, 29-я ракетка мира)