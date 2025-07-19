Йеспер де Йонг — Таллон Грикспор, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Бостаде

Партнерский проект
В четвертьфинале турнира в Бостаде 18 июля встретятся два теннисиста из Нидерландов - Йеспер де Йонг и Таллон Грикспор. Таллон посеян под вторым номером и является одним из основных фаворитов всего турнира, но единственный матч между этими соперниками завершился вовсе не в его пользу. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Бостад Теннис Стэдиум»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Йеспер де Йонг (25 лет, 106-я ракетка мира)
Таллон Грикспор (29 лет, 29-я ракетка мира)
Финалист Кубка Дэвича-2024 в составе сборной Нидерландов. Лучшее место в мировом мужском рейтинге в карьере - 87. На турнирах АТР титулов не выигрывал.
В текущем сезоне провел 18 матчей, из которых 10 выиграл и 8 проиграл. Полуфиналист турнира в Монпелье (хард).
На Уимблдоне проиграл во втором круге. На «Ролан Гаррос» вылетел по итогам второго раунда, в котором уступил Александру Звереву.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Победитель пяти турниров ATP, из которых три в одиночном разряде. Финалист Кубка Дэвиса-2024 в составе сборной Нидерландов. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 21. Профессионал с 2015 года.
В 2025 году провел 39 матчей: 26 побед - 13 поражений. Победитель турнира на Мальорке (трава). Финалист турнира в Марракеше (грунт). Полуфиналист турнира в Дубае (хард). Четвертьфиналист турниров в Мюнхене (грунт), Индиан-Уэлсе (хард) и Монпелье (хард).
На Уимблдоне проиграл в первом круге 165 ракетке мира - американцу Дженсону Бруксби. На «Ролан Гаррос» дошел до четвертого круга, где уступил 3-й ракетке турнира - Александру Звереву. На Australian Open вылетел в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Пути земляков на турнирах АТР пересекались до Бостада лишь однажды. В январе 2025 года на турнире в Монпелье (хард) де Йонг в двух сетах обыграл Грикспора - 7:6, 6:4.
WINLINE в котировках отдает предпочтение Грикспору. На победу Таллона можно поставить за 1.58. Вероятность выигрыша де Йонга котируется за 2.28.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
БК WINLINE предлагает коэффициент 2.04 за тотал меньше 22.5 (не больше 22 геймов в матче). Тотал больше 22.5 идет за 1,75.
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
В предыдущем туре итальянец Андреа Пеллегрино, занимающий 136-ю строчку в мировом рейтинге, дал бой Грикспору, но на большее, чем выиграть один сет, его не хватило. Тяжело пришлось и де Йонгу, который встречался с чехом Витом Копривой (82). Йеспер выиграл в двух сетах, но каждый из них брал на тайбрейках. Без представительства в полуфинале Бостада Нидерланды точно не останутся, но одному из соотечественников придется зачехлить ракетку.
Встречи представителей одной страны часто получаются эмоциональными, а их результаты, порой, удивляют. Полагаем, что и предстоящий матч не станет исключением. Фаворитом остается Грикспор, но его противник обязательно даст бой. Наш выбор - победа Таллона, для которой ему потребуется не меньше 24 геймов (ТБ 23.5).