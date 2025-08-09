Ведомости
Алекс де Минаур — Бен Шелтон, 6 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Торонто

Восьмая и седьмая ракетки мира
Александр Бокулёв
Источник: ATP
Источник: ATP

В одном из четвертьфинальных матчей хардового турнира ATP 1000 в Торонто встретятся австралиец Алекс де Минаур и американец Бен Шелтон. Кто окажется сильнее в этом противостоянии? Анализируем расклады и лучшие коэффициенты букмекерских контор.

Дата / Время: 06.08.2025, не ранее 03:30 по московскому времени

Арена: Aviva Center, Центральный корт (Торонто, Канада)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom

Турнирная сетка

Алекс де Минаур (26 лет, 8-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Кристофер О'Коннелл (Австралия) — отказ
  • 4-й круг: Фрэнсис Тиафо (США, 7) — 6:2, 4:6, 6:4

Бен Шелтон (22 года, 7-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Адриан Маннарино (Франция) — 6:2, 6:3
  • 3-й круг: Брэндон Накашима (США, 25) — 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (7:5)
  • 4-й круг: Флавио Коболли (Италия, 13) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:1)

Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Андрей Рублёв (Россия, 6) — Тейлор Фритц (США, 2)

Алекс де Минаур

Выиграл десять турниров ATP в одиночном разряде, в том числе восемь хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял титул в Вашингтоне, также добирался до финала в Роттердаме и полуфинала в Монте-Карло (грунт). На Australian Open пробился в четвертьфинал, на «Ролан Гаррос» вылетел во втором круге, на Уимблдоне — в четвертом. Всего в 2025 году одержал 37 побед при 13 поражениях. На турнире в Торонто лучший результат показал в 2023-м, когда дошел до финала. В прошлом сезоне пропустил эти соревнования.

Бен Шелтон

Выиграл два турнира ATP в одиночном разряде, в том числе один хардовый. В нынешнем сезоне дошел до финала в Мюнхене (грунт) и полуфинала в Штутгарте (трава) и Вашингтоне (хард). На Australian Open также пробился в полуфинал, на «Ролан Гаррос» вылетел в четвертом круге, на Уимблдоне — в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержал 29 побед при 16 поражениях. На турнире в Торонто уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.

Личные встречи

Ранее спортсмены не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Букмекеры считают австралийца фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,60 на его победу и 2,40 на успех американца.

Ставки на тоталы

Букмекеры ожидают, что спортсмены проведут на корте не менее двух десятков геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,95 на ТБ (23,5) и 1,85 на ТМ (23,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа де МинаураПобеда ШелтонаТБ (23,5)ТМ (23,5)
PARI1,602,401,951,85

Прогноз и ставка

Крайне любопытное противостояние. Особенно интересно, сколько де Минаур сможет удерживать топовую форму. Австралиец стал чемпионом недавнего турнира в Вашингтоне, а его победная серия на харде длится уже семь матчей (не считая снятие О'Коннелла). Но сейчас напротив мобильного де Минаура будет обладатель одной из лучших подач в туре и очень куражный соперник.

Австралийцу потребуется максимально использовать свои оборонительные навыки, чтобы справиться с атакующим потенциалом Шелтона. При этом американец в последних матчах менее стабилен и чаще допускает откровенные провалы. Так что рискнем предположить, что в полуфинал всё же выйдет де Минаур — пусть и, возможно, в крайне трудовом формате.

