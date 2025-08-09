Алекс де Минаур — Бен Шелтон, 6 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Торонто

Партнерский проект
В одном из четвертьфинальных матчей хардового турнира ATP 1000 в Торонто встретятся австралиец Алекс де Минаур и американец Бен Шелтон. Кто окажется сильнее в этом противостоянии? Анализируем расклады и лучшие коэффициенты букмекерских контор.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Дата / Время: 06.08.2025, не ранее 03:30 по московскому времени
Арена: Aviva Center, Центральный корт (Торонто, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Алекс де Минаур (26 лет, 8-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Бен Шелтон (22 года, 7-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Андрей Рублёв (Россия, 6) — Тейлор Фритц (США, 2)
Выиграл десять турниров ATP в одиночном разряде, в том числе восемь хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял титул в Вашингтоне, также добирался до финала в Роттердаме и полуфинала в Монте-Карло (грунт). На Australian Open пробился в четвертьфинал, на «Ролан Гаррос» вылетел во втором круге, на Уимблдоне — в четвертом. Всего в 2025 году одержал 37 побед при 13 поражениях. На турнире в Торонто лучший результат показал в 2023-м, когда дошел до финала. В прошлом сезоне пропустил эти соревнования.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Выиграл два турнира ATP в одиночном разряде, в том числе один хардовый. В нынешнем сезоне дошел до финала в Мюнхене (грунт) и полуфинала в Штутгарте (трава) и Вашингтоне (хард). На Australian Open также пробился в полуфинал, на «Ролан Гаррос» вылетел в четвертом круге, на Уимблдоне — в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержал 29 побед при 16 поражениях. На турнире в Торонто уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Ранее спортсмены не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают австралийца фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,60 на его победу и 2,40 на успех американца.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
Букмекеры ожидают, что спортсмены проведут на корте не менее двух десятков геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,95 на ТБ (23,5) и 1,85 на ТМ (23,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI
Крайне любопытное противостояние. Особенно интересно, сколько де Минаур сможет удерживать топовую форму. Австралиец стал чемпионом недавнего турнира в Вашингтоне, а его победная серия на харде длится уже семь матчей (не считая снятие О'Коннелла). Но сейчас напротив мобильного де Минаура будет обладатель одной из лучших подач в туре и очень куражный соперник.
Австралийцу потребуется максимально использовать свои оборонительные навыки, чтобы справиться с атакующим потенциалом Шелтона. При этом американец в последних матчах менее стабилен и чаще допускает откровенные провалы. Так что рискнем предположить, что в полуфинал всё же выйдет де Минаур — пусть и, возможно, в крайне трудовом формате.