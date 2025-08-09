Андрей Рублев — Тейлор Фритц, 6 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Торонто

Рублёв находится в хорошей форме, но мы знаем, что это лишь половина (а то и меньшая часть) необходимого для побед в его случае. Ключевой фактор — эмоциональное состояние, и психологическая устойчивость россиянина в Торонто радует. Первая ракетка страны выглядит стабильно, демонстрирует свои лучшие навыки и подходит на роль того, кто остановит грозного Фритца.

Коэффициент на проход Рублёва мощнейший, но мы всё же выберем более аккуратный вариант. Тем более что американец демонстрирует стабильно высокий уровень на протяжении более долгого срока, да и значительное преимущество по личным встречам на харде на его стороне.

Резюмируя, ждем борьбу и заиграем тотал на первый сет — ждем не менее десяти геймов на этом отрезке.