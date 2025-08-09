Андрей Рублев — Тейлор Фритц, 6 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Торонто

Партнерский проект
Россиянин Андрей Рублёв в четвертьфинале хардового турнира ATP 1000 в Торонто встретится с американцем Тейлором Фритцем. Сумеет ли отечественный теннисист выбить из борьбы вторую ракетку соревнований?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Дата / Время: 06.08.2025, не ранее 02:00 по московскому времени
Арена: Aviva Center, Центральный корт (Торонто, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Андрей Рублёв (27 лет, 11-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Тейлор Фритц (27 лет, 4-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Алекс де Минаур (Австралия, 9) — Бен Шелтон (США, 4)
Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе 11 — на харде. В нынешнем сезоне победил на этом покрытии в Дохе, дошел до финала в Гамбурге (грунт) и полуфинала в Монпелье и Лос-Кабосе (оба — хард). На Australian Open вылетел в первом круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне добрался до четвертого. Всего в 2025 году одержал 26 побед при 17 поражениях. На турнире в Торонто лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до финала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бронзовый призер Олимпиады-2024 в парном разряде. Выиграл десять турниров ATP, в том числе пять хардовых. В нынешнем сезоне взял титулы на траве в Штутгарте и Истбурне, дошел до полуфинала в Майами (хард) и на Уимблдоне. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в сезоне одержал 35 побед при 13 поражениях. На турнире в Торонто уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели девять официальных очных матчей. Обе встречи на грунте выиграл Рублёв. На харде он одержал две победы, Фритц — пять.
Букмекеры считают американца явным фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,43 на его победу и 2,95 на успех россиянина.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
Восемь из девяти очных матчей спортсменов продлились минимум 19 геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,98 на ТБ (23,5) и 1,83 на ТМ (23,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI
Рублёв находится в хорошей форме, но мы знаем, что это лишь половина (а то и меньшая часть) необходимого для побед в его случае. Ключевой фактор — эмоциональное состояние, и психологическая устойчивость россиянина в Торонто радует. Первая ракетка страны выглядит стабильно, демонстрирует свои лучшие навыки и подходит на роль того, кто остановит грозного Фритца.
Коэффициент на проход Рублёва мощнейший, но мы всё же выберем более аккуратный вариант. Тем более что американец демонстрирует стабильно высокий уровень на протяжении более долгого срока, да и значительное преимущество по личным встречам на харде на его стороне.
Резюмируя, ждем борьбу и заиграем тотал на первый сет — ждем не менее десяти геймов на этом отрезке.