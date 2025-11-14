Джек Делла Маддалена - Ислам Махачев, 16 ноября: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Махачев родился 27 октября 1991 года в Махачкале. В детстве занимался тхэквондо и ушу-саньда, впоследствии освоил вольную борьбу и боевое самбо, в рамках которого стал чемпионом мира. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в UFC дебютировал в 2015-м, одолев удушающим приемом американца Лео Кунца. В октябре 2022-го завладел чемпионским поясом в легком весе, победив бразильского бойца Чарльза Оливейру. Впоследствии четырежды успешно защищал титул, в последний раз - в январе этого года в поединке с бразильцем Ренато Мойкано. Дважды Махачев побеждал в титульниках австралийца Волкановски.

Первое и пока последнее поражение в UFC Махачев потерпел еще в октябре 2015 года - в Хьюстоне от бразильского бойца Адриану Мартинса. С тех пор Ислам провел 15 поединков - и все выиграл. В рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Махачев занимает второе место, уступая только Илие Топурии.