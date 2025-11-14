Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 ноября 8:19ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Джек Делла Маддалена - Ислам Махачев, 16 ноября: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянин идет за вторым чемпионским поясом
Валентин Васильев

У многочисленных любителей смешанных единоборств в России есть серьезная причина встать в воскресенье пораньше. Около 8:00 утра по московскому времени в легендарном «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке начнется самый ожидаемый поединок осени в UFC 322. Чемпион в легком весе Ислам Махачев выйдет в октагон против обладателя титула в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Крупнейшие легальные букмекеры уже представили широкие линии на главный бой уикенда. Выбираем перспективную ставку на противостояние россиянина с австралийцем.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «БЕТСИТИ»

Статистика

Свернуть

Делла Маддалена

 

Махачев

Австралия

Страна

Россия

29

Возраст

34

20

Бои

28

18

Победы 

27

2

Поражения 

1

0

Ничьи

0

8

Место в рейтинге UFC

2

180

Рост (см)

178

77,10

Вес (кг)

70,10

185

Размах рук (см)

179

102,87

Размах ног (см)

102,87

Ислам Махачев

Свернуть

Махачев родился 27 октября 1991 года в Махачкале.  В детстве  занимался тхэквондо и ушу-саньда, впоследствии освоил вольную борьбу и боевое самбо, в рамках которого стал чемпионом мира. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в UFC дебютировал в 2015-м, одолев удушающим приемом американца Лео Кунца. В октябре 2022-го завладел чемпионским поясом в легком весе, победив бразильского бойца Чарльза Оливейру. Впоследствии четырежды успешно защищал титул, в последний раз - в январе этого года в поединке с бразильцем Ренато Мойкано. Дважды Махачев побеждал в титульниках австралийца Волкановски. 

Первое и пока последнее поражение в UFC Махачев потерпел еще в октябре 2015 года - в Хьюстоне от бразильского бойца Адриану Мартинса. С тех пор Ислам провел 15 поединков - и все выиграл. В рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Махачев занимает второе место, уступая только Илие Топурии.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Джек Делла Маддалена

Свернуть

Австралиец поздно, только в 14 лет, пришел в единоборства, причем начинал с бокса и джиу-джитсу. В ММА стартовал в 2016 году, причем неудачно. Два первых боя - в полусреднем и среднем весах - Джек проиграл. Первую победу одержал в октябре 2026-го, нокаутировав соотечественника Когила. 

В UFC Делла Маддалена дебютировал в январе 2022-го (выигрыш техническим нокаутом у американца Пита Родригеса). Спустя пять месяцев Джек таким же образом расправился с россиянином Рамазаном Эмеевым. Чемпионский пояс Делла Маддалена впервые примерил в мае 2025 года. В титульном бою австралиец единогласным решением судей победил Белала Мухаммада из Палестины. Защищать чемпионское звание ему предстоит впервые.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа Делла МадаленыНичьяПобеда МахачеваТМ (2,5)ТБ (2,5)
БЕТСИТИ  3.8060.001.302.501.49

Прогноз на бой

Свернуть

Боксерские навыки - это, пожалуй, единственный компонент, в котором австралиец имеет серьезное преимущество перед россиянином. Но команда Хабиба Нурмагомедова славится скрупулезной подготовкой к поединкам и наверняка этот момент учла. В целом и общем Махачев выглядит более разносторонним бойцом, да и опыта титульных поединков у него гораздо больше. 

Очевидно, Ислам постарается уйти от прямых попаданий противника и как можно быстрее перевести поединок в партер. В борцовских качествах Махачев имеет неоспоримое превосходство над соперником. Другое дело, что физическая готовность может позволить Делла Маддалене довести выяснение отношений до финальных раундов. Очевидно, что на легкую победу дагестанскому атлету рассчитывать не приходится.  Все-таки разница в весе в ММА имеет серьезное значение. Не будем забывать, что Ислам впервые бьется за пояс в полусреднем весе. Какое-то время ему точно понадобится, чтобы приноровиться к более габаритному оппоненту. 

Полагаем, что благодаря своему опыту, грамотному тренерскому штабу и всесторонней подготовке Махачев выйдет из этого испытания победителем и завладеет еще одним поясом. 

Полный кард, где смотреть бой Махачев - Мойкано

Свернуть

Турнир 322 пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Шоу стартует в ночь с субботы на воскресенье, 16 ноября, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00, а главный бой ивента Делла Маддалена - Махачев предварительно запланирован на 08:00.

Турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке). На российском телевидении полная трансляция пройдет на канале «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» подключится с основного карда.

Основной кард

  • Джек Делла Маддалена (18-2) - Ислам Махачев (27-1)
  • Валентина Шевченко (25-4-1) - Вэйли Чжан (26-3)
  • Шон Брэди (18-1) - Майкл Моралес (18-0)
  • Леон Эдвардс (22-5) - Карлос Пратес (22-7)
  • Бенеил Дариуш (23-6-1) - Бенуа Сен-Дени (15-3)

Предварительный кард

  • Бо Никал (7-1) - Родолфу Виейра (11-3)
  • Роман Копылов (14-4) - Грегори Родригес (17-6)
  • Эрин Бланчфилд (13-2) - Трэйси Кортез (12-2)
  • Малкольм Уэллмейкер (10-0) - Коди Хэддон (8-1)
  • Джеральд Миршерт (37-20) - Кайл Докос (16-4)
  • Пэт Сабатини (20-5) - Хосе Марискаль (18-6)
  • Анджела Хилл (18-15) - Фатима Клине (8-1)
  • Байсангур Сусуркаев (10-0) - Эрик Макконико (10-3-1)
  • Вячеслав Борщев (8-6-1) - Матеус Камило (9-3)

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer47 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer78 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer412 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer47 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer47 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer47 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer47 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer412 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer47 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer47 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer47 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё