Джек Делла Маддалена - Ислам Махачев, 16 ноября: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

У многочисленных любителей смешанных единоборств в России есть серьезная причина встать в воскресенье пораньше. Около 8:00 утра по московскому времени в легендарном «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке начнется самый ожидаемый поединок осени в UFC 322. Чемпион в легком весе Ислам Махачев выйдет в октагон против обладателя титула в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Крупнейшие легальные букмекеры уже представили широкие линии на главный бой уикенда. Выбираем перспективную ставку на противостояние россиянина с австралийцем.
Делла Маддалена
Махачев
Австралия
Страна
Россия
29
Возраст
34
20
Бои
28
18
Победы
27
2
Поражения
1
0
Ничьи
0
8
Место в рейтинге UFC
2
180
Рост (см)
178
77,10
Вес (кг)
|70,10
185
Размах рук (см)
179
102,87
Размах ног (см)
102,87
Махачев родился 27 октября 1991 года в Махачкале. В детстве занимался тхэквондо и ушу-саньда, впоследствии освоил вольную борьбу и боевое самбо, в рамках которого стал чемпионом мира. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в UFC дебютировал в 2015-м, одолев удушающим приемом американца Лео Кунца. В октябре 2022-го завладел чемпионским поясом в легком весе, победив бразильского бойца Чарльза Оливейру. Впоследствии четырежды успешно защищал титул, в последний раз - в январе этого года в поединке с бразильцем Ренато Мойкано. Дважды Махачев побеждал в титульниках австралийца Волкановски.
Первое и пока последнее поражение в UFC Махачев потерпел еще в октябре 2015 года - в Хьюстоне от бразильского бойца Адриану Мартинса. С тех пор Ислам провел 15 поединков - и все выиграл. В рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Махачев занимает второе место, уступая только Илие Топурии.
Австралиец поздно, только в 14 лет, пришел в единоборства, причем начинал с бокса и джиу-джитсу. В ММА стартовал в 2016 году, причем неудачно. Два первых боя - в полусреднем и среднем весах - Джек проиграл. Первую победу одержал в октябре 2026-го, нокаутировав соотечественника Когила.
В UFC Делла Маддалена дебютировал в январе 2022-го (выигрыш техническим нокаутом у американца Пита Родригеса). Спустя пять месяцев Джек таким же образом расправился с россиянином Рамазаном Эмеевым. Чемпионский пояс Делла Маддалена впервые примерил в мае 2025 года. В титульном бою австралиец единогласным решением судей победил Белала Мухаммада из Палестины. Защищать чемпионское звание ему предстоит впервые.
Боксерские навыки - это, пожалуй, единственный компонент, в котором австралиец имеет серьезное преимущество перед россиянином. Но команда Хабиба Нурмагомедова славится скрупулезной подготовкой к поединкам и наверняка этот момент учла. В целом и общем Махачев выглядит более разносторонним бойцом, да и опыта титульных поединков у него гораздо больше.
Очевидно, Ислам постарается уйти от прямых попаданий противника и как можно быстрее перевести поединок в партер. В борцовских качествах Махачев имеет неоспоримое превосходство над соперником. Другое дело, что физическая готовность может позволить Делла Маддалене довести выяснение отношений до финальных раундов. Очевидно, что на легкую победу дагестанскому атлету рассчитывать не приходится. Все-таки разница в весе в ММА имеет серьезное значение. Не будем забывать, что Ислам впервые бьется за пояс в полусреднем весе. Какое-то время ему точно понадобится, чтобы приноровиться к более габаритному оппоненту.
Полагаем, что благодаря своему опыту, грамотному тренерскому штабу и всесторонней подготовке Махачев выйдет из этого испытания победителем и завладеет еще одним поясом.
Турнир 322 пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Шоу стартует в ночь с субботы на воскресенье, 16 ноября, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00, а главный бой ивента Делла Маддалена - Махачев предварительно запланирован на 08:00.
Турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке). На российском телевидении полная трансляция пройдет на канале «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» подключится с основного карда.