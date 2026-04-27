Джек Делла Маддалена – Карлос Пратес, 2 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Бывший чемпион возвращается после поражения от Ислама Махачева
Александр Бокулёв
Полное содержание

  • Статистика
  • Джек Делла Маддалена
  • Карлос Пратес
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Делла Маддалена – Пратес

Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и бразильцем Карлосом Пратесом. Сумеет ли бывший чемпион закрыть поражение от россиянина Ислама Махачева?

Статистика

Делла Маддалена

 

Пратес

Австралия

Страна

Бразилия

29

Возраст

32

21

Бои

30

18 (12 / 2 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

23 (18 / 3 / 2)

3 (1 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (2 / 3 / 2)

1

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

5

180,5

Рост (см)

185,5

185,5

Размах рук (см)

198

103

Размах ног (см)

110,5

Джек Делла Маддалена

С детства занимался регби, а в 14 лет также пошел на бокс, после чего увлекся и другими единоборствами, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2016 г. выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. Проиграл первые два поединка в карьере, после чего одержал 18 побед подряд. Был чемпионом RF и EMMA в полусреднем дивизионе, а в 2021 г. через Претендентскую серию Дэйны Уайта попал в UFC. В мае 2025 г. победил Белала Мухаммада и забрал пояс лиги. В последнем поединке в ноябре единогласным решением судей уступил Исламу Махачеву и лишился титула. 

Карлос Пратес

В профессиональных MMA выступает с 2012 г. Был чемпионом SFT в полусреднем весе. В 2023 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена выиграл шесть боев нокаутами при одном поражении. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Леона Эдвардса во втором раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа Делла МаддаленыПобеда ПратесаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,941,902,651,45

Прогноз на бой

Оба спортсмена предпочитают работать в стойке. Пратес – амбассадор жестких разборок на верхнем этаже. У него высокий нокаутирующий потенциал, агрессивный стиль и хороший ударный тайминг. «Засушить» бразильца непросто, но у Делла Маддалены есть соответствующие навыки. Австралиец сам умеет работать агрессивно, но старается рационально оценивать риски и не лететь вперед с открытым забралом. 

Выносливости и стойкости у бывшего чемпиона достаточно, чтобы выдержать стартовый натиск Пратеса. Пожалуй, Делла Маддалене выгоднее затянуть поединок в пресловутые «глубокие воды», где у бразильца не так много опыта. И рискнем предположить, что как минимум до четвертого раунда это противостояние в итоге дойдет. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Делла Маддалена – Пратес

Турнир UFC Fight Night 275 пройдет на «RAC Arena» в Перте (штат Западная Австралия, Австралия). Шоу стартует в субботу, 2 мая, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, поэтому главный бой Делла Маддалена – Пратес стоит ожидать около 16:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и федеральный телеканал «Матч ТВ».

Основной кард

  • Джек Делла Маддалена (Австралия) Карлос Пратес (Бразилия). Полусредний вес;
  • Бенеил Дариуш (США) Куиллан Салкиллд (Австралия). Легкий вес;
  • Тим Эллиотт (США) – Стив Эрцег (Австралия). Наилегчайший вес;
  • Шамиль Газиев (Бахрейн) – Брэндо Перичич (Австралия). Тяжелый вес;
  • Тай Туйваса (Австралия) – Луи Сазерленд (Англия). Тяжелый вес;

Прелимы

  • Кэмерон Роустон (Австралия) – Роберт Брычек (Польша). Средний вес;
  • Джуниор Тафа (Австралия) – Кевин Кристиан (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Джейкоб Малкун (Австралия) – Джеральд Мёршарт (США). Средний вес;
  • Колби Тикнесс (Австралия) – Винс Моралес (США). Легчайший вес;
  • Бен Джонстон (Австралия) – Уэсли Шульц (США). Средний вес;
  • Джонатан Микаллеф (Австралия) – Темба Горимбо (Зимбабве). Полусредний вес;
  • Дом Мар Фан (Австралия) – Коди Стил (США). Легкий вес.

