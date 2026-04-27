Джек Делла Маддалена – Карлос Пратес, 2 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и бразильцем Карлосом Пратесом. Сумеет ли бывший чемпион закрыть поражение от россиянина Ислама Махачева?
Делла Маддалена
Пратес
|Австралия
Страна
Бразилия
|29
Возраст
32
|21
Бои
30
|18 (12 / 2 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
23 (18 / 3 / 2)
|3 (1 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (2 / 3 / 2)
|1
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
5
|180,5
Рост (см)
185,5
|185,5
Размах рук (см)
198
|103
Размах ног (см)
110,5
С детства занимался регби, а в 14 лет также пошел на бокс, после чего увлекся и другими единоборствами, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2016 г. выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. Проиграл первые два поединка в карьере, после чего одержал 18 побед подряд. Был чемпионом RF и EMMA в полусреднем дивизионе, а в 2021 г. через Претендентскую серию Дэйны Уайта попал в UFC. В мае 2025 г. победил Белала Мухаммада и забрал пояс лиги. В последнем поединке в ноябре единогласным решением судей уступил Исламу Махачеву и лишился титула.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных MMA выступает с 2012 г. Был чемпионом SFT в полусреднем весе. В 2023 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена выиграл шесть боев нокаутами при одном поражении. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Леона Эдвардса во втором раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Оба спортсмена предпочитают работать в стойке. Пратес – амбассадор жестких разборок на верхнем этаже. У него высокий нокаутирующий потенциал, агрессивный стиль и хороший ударный тайминг. «Засушить» бразильца непросто, но у Делла Маддалены есть соответствующие навыки. Австралиец сам умеет работать агрессивно, но старается рационально оценивать риски и не лететь вперед с открытым забралом.
Выносливости и стойкости у бывшего чемпиона достаточно, чтобы выдержать стартовый натиск Пратеса. Пожалуй, Делла Маддалене выгоднее затянуть поединок в пресловутые «глубокие воды», где у бразильца не так много опыта. И рискнем предположить, что как минимум до четвертого раунда это противостояние в итоге дойдет. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир UFC Fight Night 275 пройдет на «RAC Arena» в Перте (штат Западная Австралия, Австралия). Шоу стартует в субботу, 2 мая, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, поэтому главный бой Делла Маддалена – Пратес стоит ожидать около 16:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и федеральный телеканал «Матч ТВ».
Основной кард
Прелимы