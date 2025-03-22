Григор Димитров — Карен Хачанов, 23 марта: прогноз на матч турнира в Майами

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В третьем круге хардового турнира ATP 1000 в Майами Карен Хачанов встретится с Григором Димитровым. Сумеет ли третья ракетка России обыграть именитого болгарина?
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Дата / Время: 23.03.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: «Hard Rock Stadium» (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Григор Димитров (33 года, 15-я ракетка мира, 14-й номер посева)
Карен Хачанов (28 лет, 23-я ракетка мира, 22-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшим из пары Брэндон Накашима (США, 31) — Давид Гоффен (Бельгия)
Бывшая третья ракетка мира. Победитель девяти турниров ATP, в том числе семи хардовых. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Брисбене, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал шесть побед при пяти поражениях. На турнире в Майами лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до финала.
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Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальном зачете. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетел в третьем круге, не доходил до высоких стадий на других соревнованиях. Всего в 2025 году одержал пять побед при шести поражениях. На турнире в Майами лучший результат показал в 2023-м, когда дошел до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел в четвертом круге.
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Соперники провели пять официальных очных матчей, все — на харде. Первые четыре выиграл Димитров, последний — Хачанов.
Букмекеры ожидают очень конкурентный матч. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,90 на победу Димитрова и 1,91 на успех Хачанова.
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Четыре из пяти очных матчей спортсменов продлились минимум 22 гейма. Букмекерская компания WINLINE дает коэффициенты 1,98 на ТБ (23,5) и 1,83 на ТМ (23,5).
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Оба спортсмена тяжело вкатываются в сезон. В полной мере оценить их актуальную форму пока непросто, ведь Димитров стартовал в Майами с победы над молодым итальянцем из пятой сотни мирового рейтинга, а Хачанов прошел Кирьоса, который во втором сете просто бросил играть.
Зато можно довольно уверенно предположить, что матч получится конкурентным. Дело не только в общем классе соперников при проблемах последнего времени, но и в статистике личных встреч — четыре из пяти продлились минимум 22 гейма. Быстрее завершился только последний матч, в котором Хачанов за 17 геймов одержал первую победу над Димитровым и разблокировал этот пункт.
Поставим на то, что уже в первом сете борьба завяжется как минимум на ТБ (9,5).
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