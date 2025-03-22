Григор Димитров — Карен Хачанов, 23 марта: прогноз на матч турнира в Майами

Оба спортсмена тяжело вкатываются в сезон. В полной мере оценить их актуальную форму пока непросто, ведь Димитров стартовал в Майами с победы над молодым итальянцем из пятой сотни мирового рейтинга, а Хачанов прошел Кирьоса, который во втором сете просто бросил играть.

Зато можно довольно уверенно предположить, что матч получится конкурентным. Дело не только в общем классе соперников при проблемах последнего времени, но и в статистике личных встреч — четыре из пяти продлились минимум 22 гейма. Быстрее завершился только последний матч, в котором Хачанов за 17 геймов одержал первую победу над Димитровым и разблокировал этот пункт.

Поставим на то, что уже в первом сете борьба завяжется как минимум на ТБ (9,5).