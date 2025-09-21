Динамо Махачкала - Локомотив, 20 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Команды преследуют разные задачи. «Локомотив» стремится на пьедестал, тогда как «Динамо» все еще относится к числу борцов за выживание. Зато команда Биджиева первой обеспечила себе место в плей-офф кубкового турнира, для середняка - большое достижение.

На этой эмоциональной волне махачкалинцы попытаются впервые обыграть «Локо» (четыре предыдущие попытки были неудачными). Возможно, в попытке победить они даже чуть больше обычного раскроются. Для москвичей обмен голами - привычная история: за 10 матчей таких случаев было восемь. Есть надежда, что и в Каспийске ни один из нулей на табло до финального свистка не сохранится.