Динамо Махачкала - Локомотив, 20 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Этого соперника махачкалинцы еще не побеждали
Валентин Васильев

В субботу, 20 сентября, в российской Премьер-лиге пройдут три матча девятого тура. В Каспийске сразятся махачкалинское «Динамо» с «Локомотивом». Дагестанцы еще ни разу не побеждали железнодорожников. Может быть, пятая попытка окажется удачной?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

20.09.2025, Сб

19:30 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 3.50

Х - 3.30

П2 - 2.15

Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» Махачкала0133-7
«Локомотив»3107-3

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.09.2025«Пари НН»

1:2

«Динамо» (Махачкала)

FONBET  Кубок России

12.09.2025«Рубин»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

31.08.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

27.08.2025«Ростов»

1:3

«Динамо» (Махачкала)

FONBET  Кубок России

23.08.2025«Зенит»

4:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.09.2025«Акрон»

1:3

«Локомотив»

FONBET  Кубок России

13.09.2025«Ахмат»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

07.09.2025«Торпедо-БелАЗ»

2:3

«Локомотив»

Товарищеский матч

31.08.2025«Локомотив»

2:2

«Крылья Советов»

РПЛ

28.08.2025«Локомотив»

2:0

«Акрон»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Перед девятым туром таблица РПЛ выглядит так:

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар861120-519
2. Балтика844013-516
3. Локомотив844019-1216
4. ЦСКА843115-715
5. Рубин842211-1214
6. Зенит834113-713
7. Крылья Советов833213-1412
8. Спартак833212-1312
9. Динамо Москва82339-99
10. Ахмат82339-109
11. Ростов82248-128
12. Динамо Махачкала82244-108
13. Оренбург814310-137
14. Пари НН82067-156
15. Акрон813410-126
16. Сочи80174-211

Прогноз на матч

Команды преследуют разные задачи. «Локомотив» стремится на пьедестал, тогда как «Динамо» все еще относится к числу борцов за выживание. Зато команда Биджиева первой обеспечила себе место в плей-офф кубкового турнира, для середняка - большое достижение.

На этой эмоциональной волне махачкалинцы попытаются впервые обыграть «Локо» (четыре предыдущие попытки были неудачными). Возможно, в попытке победить они даже чуть больше обычного раскроются. Для москвичей обмен голами - привычная история: за 10 матчей таких случаев было восемь. Есть надежда, что и в Каспийске ни один из нулей на табло до финального свистка не сохранится.   

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)

«Локомотив»: Пиняев (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Локомотив»:

Позиция«Динамо» Махачкала«Локомотив»Позиция
Вратарь27. Волк1. МитрюшкинВратарь
Защитник77. Сундуков24. НенаховЗащитник
Защитник4. Шумахов23. МонтесЗащитник
Защитник99. Алибеков85. МорозовЗащитник
Защитник5. Табидзе45. СильяновЗащитник
Защитник22. Аззи6. БариновПолузащитник
Полузащитник 16. Мрезиг93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник47. Глушков83. БатраковПолузащитник
Полузащитник9. Магомедов14. СалтыковПолузащитник
Нападающий28. Сердеров7. БакаевПолузащитник
Нападающий25. Агаларов10. ВоробьевНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты БК PARI дают высокие коэффициенты на все основные исходы матча. Победа «Динамо». идет в конторе за 3.50, а «Локомотива» - за 2.15. Поставить на ничью можно с котировкой 3.30.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Динамо» (Махачкала) - «Локомотив»?

Успешная ставка на ничью 1:1 обещает семикратный выигрыш. Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта» 

В матче «Динамо» (Махачкала) - «Локомотив» будет много голов?

Коэффициент 2.20 на ТБ 2.5 наводит скорее на отрицательный ответ, чем на утвердительный. 

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» Махачкала - «Локомотив»?

В России игру покажет «Матч Премьер». Winline организовывает для своих клиентов бесплатные трансляции.

Смотреть всё
