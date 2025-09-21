Динамо Махачкала - Локомотив, 20 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 20 сентября, в российской Премьер-лиге пройдут три матча девятого тура. В Каспийске сразятся махачкалинское «Динамо» с «Локомотивом». Дагестанцы еще ни разу не побеждали железнодорожников. Может быть, пятая попытка окажется удачной?
Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» Махачкала
|0
|1
|3
|3-7
|«Локомотив»
|3
|1
|0
|7-3
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.09.2025
|«Пари НН»
1:2
«Динамо» (Махачкала)
FONBET Кубок России
|12.09.2025
|«Рубин»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|31.08.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|27.08.2025
|«Ростов»
1:3
«Динамо» (Махачкала)
FONBET Кубок России
|23.08.2025
|«Зенит»
4:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.09.2025
|«Акрон»
1:3
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|13.09.2025
|«Ахмат»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|07.09.2025
|«Торпедо-БелАЗ»
2:3
«Локомотив»
Товарищеский матч
|31.08.2025
|«Локомотив»
2:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|28.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Акрон»
РПЛ
Перед девятым туром таблица РПЛ выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|8
|6
|1
|1
|20-5
|19
|2. Балтика
|8
|4
|4
|0
|13-5
|16
|3. Локомотив
|8
|4
|4
|0
|19-12
|16
|4. ЦСКА
|8
|4
|3
|1
|15-7
|15
|5. Рубин
|8
|4
|2
|2
|11-12
|14
|6. Зенит
|8
|3
|4
|1
|13-7
|13
|7. Крылья Советов
|8
|3
|3
|2
|13-14
|12
|8. Спартак
|8
|3
|3
|2
|12-13
|12
|9. Динамо Москва
|8
|2
|3
|3
|9-9
|9
|10. Ахмат
|8
|2
|3
|3
|9-10
|9
|11. Ростов
|8
|2
|2
|4
|8-12
|8
|12. Динамо Махачкала
|8
|2
|2
|4
|4-10
|8
|13. Оренбург
|8
|1
|4
|3
|10-13
|7
|14. Пари НН
|8
|2
|0
|6
|7-15
|6
|15. Акрон
|8
|1
|3
|4
|10-12
|6
|16. Сочи
|8
|0
|1
|7
|4-21
|1
Команды преследуют разные задачи. «Локомотив» стремится на пьедестал, тогда как «Динамо» все еще относится к числу борцов за выживание. Зато команда Биджиева первой обеспечила себе место в плей-офф кубкового турнира, для середняка - большое достижение.
На этой эмоциональной волне махачкалинцы попытаются впервые обыграть «Локо» (четыре предыдущие попытки были неудачными). Возможно, в попытке победить они даже чуть больше обычного раскроются. Для москвичей обмен голами - привычная история: за 10 матчей таких случаев было восемь. Есть надежда, что и в Каспийске ни один из нулей на табло до финального свистка не сохранится.
В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)
«Локомотив»: Пиняев (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Локомотив»:
|Позиция
|«Динамо» Махачкала
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|27. Волк
|1. Митрюшкин
|Вратарь
|Защитник
|77. Сундуков
|24. Ненахов
|Защитник
|Защитник
|4. Шумахов
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|99. Алибеков
|85. Морозов
|Защитник
|Защитник
|5. Табидзе
|45. Сильянов
|Защитник
|Защитник
|22. Аззи
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Мрезиг
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Глушков
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Магомедов
|14. Салтыков
|Полузащитник
|Нападающий
|28. Сердеров
|7. Бакаев
|Полузащитник
|Нападающий
|25. Агаларов
|10. Воробьев
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Эксперты БК PARI дают высокие коэффициенты на все основные исходы матча. Победа «Динамо». идет в конторе за 3.50, а «Локомотива» - за 2.15. Поставить на ничью можно с котировкой 3.30.
Коэффициент 2.20 на ТБ 2.5 наводит скорее на отрицательный ответ, чем на утвердительный.
В России игру покажет «Матч Премьер». Winline организовывает для своих клиентов бесплатные трансляции.