Динамо Махачкала - Сочи, 28 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На последнее воскресенье сентября в российской Премьер-лиге назначены три матча десятого тура. В Каспийске махачкалинское «Динамо» примет терпящий бедствие «Сочи». В этой паре с победителем все ясно?
Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» Махачкала
|0
|1
|0
|1-1
|«Сочи»
|0
|1
|0
|1-1
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.09.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|16.09.2025
|«Пари НН»
1:2
«Динамо» (Махачкала)
FONBET Кубок России
|12.09.2025
|«Рубин»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|31.08.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|27.08.2025
|«Ростов»
1:3
«Динамо» (Махачкала)
FONBET Кубок России
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.08.2025
|«Сочи»
1:3
ЦСКА
РПЛ
|17.09.2025
|«Сочи»
0:4
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|14.09.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Сочи»
РПЛ
|30.08.2025
|«Спартак»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|27.08.2025
|«Сочи»
2:4
«Краснодар»
FONBET Кубок России
После девятого тура динамовцы идут 12-ми в таблице. «Сочи» - на дне, ниже только Лига PARI.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|9
|6
|1
|2
|20-7
|19
|2. ЦСКА
|9
|5
|3
|1
|18-8
|18
|3. Балтика
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|4. Локомотив
|9
|4
|5
|0
|20-13
|17
|5. Зенит
|9
|4
|4
|1
|15-7
|16
|6. Спартак
|9
|4
|3
|2
|14-14
|15
|7. Рубин
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|8. Динамо Москва
|9
|3
|3
|3
|12-10
|12
|9. Ахмат
|9
|3
|3
|3
|11-11
|12
|10. Крылья Советов
|9
|3
|3
|3
|14-16
|12
|11. Ростов
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|12. Динамо Махачкала
|9
|2
|3
|4
|5-11
|9
|13. Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-16
|7
|14. Акрон
|9
|1
|4
|4
|12-14
|7
|15. Пари НН
|9
|2
|0
|7
|8-17
|6
|16. Сочи
|9
|0
|1
|8
|5-24
|1
Формально клубы относятся к одному «сословию» - борцов за выживание. Другое дело, что свои задачи они решают с разной степенью успешности. Махачкалинцы с первой попытки закрепились в РПЛ и продолжают набирать очки во втором сезоне. У сочинцев же все плохо: уже семь подряд поражений в двух турнирах и «железобетонное» последнее место в таблице. Если не начать резко исправлять ситуацию уже сейчас, команда рискует безнадежно увязнуть на дне и задолго до финиша лишиться шансов на спасение. Нет сомнений, что на дагестанское «Динамо» Игорь Осинькин будет настраивать команду как на один из ключевых матчей все осени. Гости должны - и наверняка будут - «зубами вгрызаться» в результат. Поэтому решимся на неочевидный прогноз: «Сочи» не проиграет.
В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)
«Сочи»: Мелешин (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Сочи»:
|Позиция
|«Динамо» Махачкала
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|27. Волк
|1. Рудаков
|Вратарь
|Защитник
|77. Сундуков
|27. Заика
|Защитник
|Защитник
|4. Шумахов
|5. Абердин
|Защитник
|Защитник
|99. Алибеков
|4. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|5. Табидзе
|15. Агбалака
|Защитник
|Защитник
|22. Аззи
|16. Мухин
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Мрезиг
|6. Сааведра
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Глушков
|28. Магаль
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Магомедов
|19. Коваленко
|Полузащитник
|Нападающий
|28. Сердеров
|7. Зиньковский
|Полузащитник
|Нападающий
|25. Агаларов
|23. Гуарирапа
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
Эксперты БК PARI дают высокие коэффициенты на все основные исходы бигмаркета. Победа «Динамо» котируется в конторе за 2.07, а «Сочи» - за 3.80. Поставить на ничью можно за 3.25.
1:0 и 1:1 - одинаково вероятные исходы, по расчетам профи беттинга. Оба варианта котируются в PARI за 6.50. Узнайте, где дают фрибет при регистрации на сайте «Советский спорт».
Коэффициент 2.35 на тотал больше 2.5 оставляет в этом большие сомнения.
По ТВ битву аутсайдеров покажет кабельный «Матч Премьер». Winline покажет игру своим клиентам бесплатно.