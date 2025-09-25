Ведомости
Динамо Махачкала - Сочи, 28 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Первая встреча команд в чемпионате. Гостям срочно нужно начинать набор очков
Валентин Васильев

На последнее воскресенье сентября в российской Премьер-лиге назначены три матча десятого тура. В Каспийске махачкалинское «Динамо» примет терпящий бедствие «Сочи». В этой паре с победителем все ясно?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

28.09.2025, Вс

17:00 МСК

«Сочи»

П1 - 2.07

Х - 3.25

П2 - 3.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» Махачкала0101-1
«Сочи»0101-1

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.09.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Локомотив»

РПЛ

16.09.2025«Пари НН»

1:2

«Динамо» (Махачкала)

FONBET  Кубок России

12.09.2025«Рубин»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

31.08.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

27.08.2025«Ростов»

1:3

«Динамо» (Махачкала)

FONBET  Кубок России

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.08.2025«Сочи»

1:3

ЦСКА

РПЛ

17.09.2025«Сочи»

0:4

«Динамо» Москва 

FONBET Кубок России

14.09.2025«Крылья Советов»

2:0

«Сочи»

РПЛ

30.08.2025«Спартак»

2:1

«Сочи»

РПЛ

27.08.2025«Сочи»

2:4

«Краснодар» 

FONBET Кубок России

Место в турнирной таблице

Свернуть

После девятого тура динамовцы идут 12-ми в таблице. «Сочи» - на дне, ниже только Лига PARI.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар961220-719
2. ЦСКА953118-818
3. Балтика945013-517
4. Локомотив945020-1317
5. Зенит944115-716
6. Спартак943214-1415
7. Рубин943213-1415
8. Динамо Москва933312-1012
9. Ахмат933311-1112
10. Крылья Советов933314-1612
11. Ростов92348-129
12. Динамо Махачкала92345-119
13. Оренбург914411-167
14. Акрон914412-147
15. Пари НН92078-176
16. Сочи90185-241

Прогноз на матч

Свернуть

Формально клубы относятся к одному «сословию» - борцов за выживание. Другое дело, что свои задачи они решают с разной степенью успешности. Махачкалинцы с первой попытки закрепились в РПЛ и продолжают набирать очки во втором сезоне. У сочинцев же все плохо: уже семь подряд поражений в двух турнирах и «железобетонное» последнее место в таблице. Если не начать резко исправлять ситуацию уже сейчас, команда рискует безнадежно увязнуть на дне и задолго до финиша лишиться шансов на спасение. Нет сомнений, что на дагестанское «Динамо» Игорь Осинькин будет настраивать команду как на один из ключевых матчей все осени. Гости должны - и наверняка будут - «зубами вгрызаться» в результат. Поэтому решимся на неочевидный прогноз: «Сочи» не проиграет. 

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)

«Сочи»: Мелешин (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Сочи»:

Позиция«Динамо» Махачкала«Сочи»Позиция
Вратарь27. Волк1. РудаковВратарь
Защитник77. Сундуков27. ЗаикаЗащитник
Защитник4. Шумахов 5. АбердинЗащитник
Защитник99. Алибеков4. ЛитвиновЗащитник
Защитник5. Табидзе15. АгбалакаЗащитник
Защитник22. Аззи16. МухинПолузащитник
Полузащитник 16. Мрезиг6. СааведраПолузащитник 
Полузащитник47. Глушков28. МагальПолузащитник
Полузащитник9. Магомедов19. КоваленкоПолузащитник
Нападающий28. Сердеров7. ЗиньковскийПолузащитник
Нападающий25. Агаларов23. ГуарирапаНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевИгорь ОсинькинГлавный тренер

Эксперты БК PARI дают высокие коэффициенты на все основные исходы бигмаркета. Победа «Динамо» котируется в конторе за 2.07, а «Сочи» - за 3.80. Поставить на ничью можно за 3.25.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Динамо» (Махачкала) - «Сочи»?

1:0 и 1:1 - одинаково вероятные исходы, по расчетам профи беттинга. Оба варианта котируются в PARI за 6.50. 

В матче «Динамо» (Махачкала) - «Сочи» будет много голов?

Коэффициент 2.35 на тотал больше 2.5 оставляет в этом большие сомнения. 

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» Махачкала - «Сочи»?

По ТВ битву аутсайдеров покажет кабельный «Матч Премьер». Winline покажет игру своим клиентам бесплатно.

